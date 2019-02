Pedro de la Rosa: "A Carlos Sainz le pediría que lo dé todo y a McLaren que sepan darle un buen coche"

boas que lo que siempre que es la Fórmula uno que son los coches más espectaculares que han estado rodando en Barcelona la semana pasada y ha sido un espectáculo verlos en las curvas que que están batiendo todos los récords de Barcelona de velocidades y que tenemos a Carlos Sainz en Mclaren no yo creo que éstos son los principales alicientes y no olvidemos uno que Ferrari se ha mostrado intratable en esta primera semana osea que por primera vez sí que tenemos a Mercedes contra las cuerdas

si no esto es bueno no porque haya un poco de ritmo bueno un poco de conflicto de bueno y de competitividad entre ya jefes de equipo ya no pilotos no yo creo que los más tranquilos en esta época del año son los pilotos es una época donde los jefes de equipos tan nerviosísimo porque no saben cómo sus coches bueno se adapta