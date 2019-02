Suena Madrid: America suena

Voz 1 00:00 dos de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid pide aquí al escenario de centro comercial Isla Azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:37 una el mediodía siete minutos ya estamos por aquí en esta segunda edición en esta segunda semana de suena Madrid nuestro festival de de músicos callejeros los que le ponen banda sonora cada día a nuestra ciudad de la que también disfrutamos mucho estamos preparados para una edición más comenzamos la semana pasada te aquí repetimos algo muy importante como dar con nosotros a través de nuestro correo electrónico suena Madrid arroba Cadena Ser punto com suena Madrid arroba Cadena Ser punto com para venir a tocar en directo a cantar las bases además encuentran en nuestra web tres W punto Radio Madrid punto es ir en fin es muy sencillo lo único que tienen que hacer es ser músicos callejeros tocar en las calles de Madrid ponernos banda sonora después los escriben les invitamos a que participen en esta segunda edición que tantas alegrías nos dio durante la primera edición el año pasado nos acompaña el coordinador regional de emisoras que tienen la sede en Madrid Carlos Rioyo que da compañero como esta hola Marta estás preparado bien preparado para el viaje musical Carlos Rioyo además vamos a viajar mucho sí pero mucho Miriam Soto que lejos nos has llevado no hola

Voz 5 01:50 bueno vamos a tener a dos bandas con

Voz 1515 01:52 nosotros que nos van a hacer viajar como dice Miriam Soto Carlos Rioyo mucho van a actuar en directo vamos a agravar su actuación después la subiremos a las redes sociales para que puedan disfrutarlas siempre que quieran cuantas veces quieran quiénes son los primeros músicos de la primera banda que has invitado Miriam pues mira que hay que poner acento brasileño de una formación que es eminentemente brasileña que hace un tipo de folk eh qué bueno está muy mal dicho esto ya no es lo dirán ellos como se dice que no están

Voz 4 02:21 conocido en España pues como la samba o la batucada

Voz 1515 02:25 les tenemos sentados aquí ya en el escenario que les hemos preparado para que tocan en directo grandes vamos a tener una mini charla con ellos ellos son Carmen Vela flauta travesera Fernando de la Rúa guitarra de siete cuerdas cuanto más Albares caraqueño ahora nos explicara qué es lo del cava Quillo Letizia malabares flauta travesera también Carlos Mancuso a la percusión chicos qué tal cómo estáis hola muy bien hola cómo se pronuncia exactamente prorroga de Soro y qué significa

Voz 6 02:56 la ronda claro ronda tengo que si Roda porque la brasileña entonces digo J de lloro no suena un poco extraño pero bueno hembras en portugueses dice así no ha a la ronda Oeste les como si fuera un Machado no formato así más libre pero donde se interpreta los temas de sólo el exprimer estilo brasileño que se concretan en Río precisamente la ciudad de Río de Janeiro que donde se da la influencia de la música europea que fue allí llevada a través de la polca principalmente no de las dos las danzas europeas con la interpretación y el ritmo africano

Voz 1515 03:33 vosotros toques en las calles de Madrid y me imagino que algún brasileño seguramente algún portugués nostálgico os habrá escuchado ICIO ahora acercado deciros algo que es lo más bonito que os han dicho

Voz 6 03:44 y es que yo he escuchado si en la meter en un sitio que época modal antes tocábamos no todas las semanas me ha dicho lo más bonito es que yo escuchaba eso de mi infancia eso lo más bonito que se escucha incluso de no sólo de brasileño brasileños de portugueses de españoles también que escuchaban radio de pequeñito y escuchaba a esto yo escuchaba con mi padre en la radio y tal no porque claro es un estilo hace muy antiguo pues tiene mucha ha influenciado mucho en la samba que conocemos hoy en la bossa también no y en muchos barrios estilos brasileños

Voz 1515 04:18 Miriam las formaciones son muy grandes

Voz 7 04:28 es la primera música urbana de Brasil de Río de río si principalmente tiene que no tiene nada que ver con las músicas urbanas que hoy conocemos no vemos esta vez más alguien diga sí que es una mezcla de ritmos europeos

Voz 1515 04:52 probar enseguida vale durante toda la semana un trabajo arduo precisó profundidad nuestra compañera Miriam Soto se dedica a investigar qué hace cada una de las bandas de músicos callejeros que pasa por este espacio Madí que celebra su segunda edición

Voz 6 05:06 sí sí de Roda de Sharon ha podido averiguar sí

Voz 9 05:19 el fichero en una formación de penas tres músicos la flautista es una verdadera experta se pueden tocar más notas en menos tiempo de nuevo la flauta por medio y tantas lo la el festival tapa pies de Lavapiés desde luego que el centro Isabel todo Lavapiés uno sino el lugar favorito de las bandas de calle aquí en el festival Cosmo castizo

Voz 10 06:10 no somos acabado va y la verdad es que esto puede brasileño

Voz 1 06:51 en Hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 07:05 bueno aquí tenemos ya que los chicos de Roda de El Soro están listos para en este segundo día de esta segunda edición hoy va todo por dos actuar en directo lo vamos a colgar en un ratito en las redes sociales le ponen ritmo a Madrid y luego nos contarán por donde también podemos encontrarles como nos encanta esto de la hermandad entre las bandas de músicos les vamos a pedir los acompañan también Miri alguien musicalmente muy diferente que sólo si antes los barba Dixie que ya estuvieron el año pasado acompañándonos también barba Dixie hola así con ganas de micrófono ahí

Voz 5 07:38 los cuando tentados a la barba Dixie un aplauso enorme para que se note que hay buen rollo entre las bandas de músicas calle indirecta de los chicos de Roda de lloro cuando queráis

Voz 8 08:25 tal no tal vez

Voz 9 08:59 yo

Voz 5 10:57 y además hemos aprendido una cosa nueva yo ya me he dado cuenta de lo que era la Carballiño como eran aquí es como una especie entre sí entré con muerte y es como una especie de de citan Hay un ukelele no

Voz 4 11:15 sí es una guitarra pequeña tiene cuatro cuerdos metamos más no toma medidas tu bravas la afinación

Voz 15 11:24 naciones de origen portugués

Voz 4 11:27 el M también fue llevado a la Polinesia

Voz 15 11:29 durante portugueses Jaques muy antigua

Voz 1515 11:31 bueno y cómo se llama que yo antes lo he dicho mal cava cava Kinca

Voz 16 11:35 el niño será pronuncia portugués en portugués CAF más niño nunca va Uniodos pero aquí en España es pronuncia capa clínicos no Caffa Quiñón

Voz 7 11:44 además de Cariño he visto que es muy importante no sé si en todos los los horas La flauta travesera fundamental

Voz 4 11:54 sí es instrumentos porque también por ejemplo uno de los grandes compositores que es el compositor de temas que tocamos antes que es Pixinguinha tenía un dúo que tocaba con Benedicto las Cerda crearon flauta Isaacson entonces por eso también es por por ser compositor de los más representativos hay mucha cosa flauta también

Voz 1515 12:12 estamos escuchando de fondo un tema que se llama Lavapiés donde podemos encontrar tocando por las calles de Madrid donde cuando horas para todo aquel que le encanta este tipo de música que quiera acercarse

Voz 4 12:25 para nosotros no solemos hacer todas las semanas así como una como una cosa fija teníamos antes y ahora estamos todavía buscando sirve para ser comienzo de semana pero también tocáis flamenco como puede ser está versatilidad

Voz 17 12:39 bueno aquí venimos de muchos lenguajes diferentes es percusionista haciendo un rápido recorrido no está claro los concursos viene de Pernambuco la provincia de Pernambuco y profundo conocedor del folclore de ahí no música del nordeste de Brasil que para mí sería la la primera no semilla de música en Brasil Juan Tomás Álvarez del cava Quiñones de Paraguay Asunción toca otros estilos tan bien como el flamenco como el jazz brasileño no de la música brasileña general Carmen de Madrid

Voz 7 13:13 carmín

Voz 17 13:17 hola aquí en información tiene formación clásica de jazz jazz en general y bueno y Letizia aquí bueno yo conocía Letizia Letizia es brasileña tienen una formación musical de música clásica tan flota clásica pero popular brasileña no es general prácticamente de la escuela de Hermeto Pascoal viene de esa influencia directamente no de Río ahí yo estoy hablando eso para decir dónde viene flamenco en esto no yo conozco Letizia por el flamenco no conocimos ahí porque ella toca flamenco en Brasil yo tengo formación flamenca de Brasil soy guitarrista flamenco de baile básicamente mi trabajo aquí en Madrid ya años no con con baile con las compañías de baile en los tablaos pero bueno he desarrollado esa parte brasileñas también no así como Letizia también bueno de ese encuentro nuestro también nos aproximó de ser acercó de choro no porque ellas de Río pues ya tiene eso desde desde pequeña

Voz 1515 14:18 a una cosa ya voy por terminar la entrevista vamos con los siguientes enseguida Roda de Soro tenéis un cava Quiñón que es esta guitarra pequeñita que habéis traído tú aunque eres de Paraguay Asunción no decía tiene formación flamenca no sé si podríamos escuchar con ese cava Quiñones una guitarra tipo de chiquitito unos compases flamencos un poco no sé si te puesto en un aprieto pero bueno

Voz 18 14:42 a ver

Voz 1 15:04 bueno pues así suena en directo un cava aquí

Voz 5 15:07 la primera vez que lo escucho versión flamenca chicas gracias

Voz 5 15:43 banda de músicos callejeros Gene ponen luz y música en las calles de Madrid con quién estamos bueno siguen con nosotros Carlos Rioyo ay que está Miriam Soto a quién tenemos listos para la actuación en directo Amiri

Voz 4 15:57 pues tenemos listos a los chicos de barba dixit van de que son una banda de estos que tocan música de Nueva Orleans no niego Lives o Nueva Orleans perdón

Voz 1515 16:08 bueno estuvieron el año pasado y nos gustaron mucho sonoro muy bien no consiguieron llegar a la final les hemos rescatado para este año porque es que había tanto talento musical en Madrid había tanto músico de conservatorio de no conservatorio bueno que sonaba tan redonda son música que comprobamos bueno el sonido tan bonito que muchas veces tienen las calles de Madrid como esto del hermanamiento Un viaje di di vuelta

Voz 5 16:32 sí lo hemos Pedro chicos de Rueda de Soro

Voz 1515 16:36 que se sienten a ver cómo actúan porque además es que entre ellos lo comprobamos la temporada pasada hay mucha complicidad hay mucho hermanamiento

Voz 5 16:44 así que rueda de Soro aplauso para los chicos de la sí que les ha gustado la música brasileña que nos ha tocado yo antes tiene una página web

Voz 4 16:55 que están en Facebook de hecho de Madrid rota

Voz 1515 16:58 la de choro de Madrid hay les pueden encontrar con toda la información donde actúan donde no donde les podemos encontrar los fines de semana entre diario rueda de choro

Voz 5 17:07 no te la Barça de la barba Dixie van

Voz 1515 17:10 te iba a decir barbudos bueno unos y otros son poquito barbilampiño eso son han Martínez Luis Zenet María Siles Stefano Giordani y Andrés pleitos qué tal chicos hola fritas fritos Freitas perdón a mucho nombre y algunas extranjeros oye lo del barbilampiño que pasa que se pusieron rebeldes au

Voz 22 17:30 se nos fue el mayor representante

Voz 23 17:32 no hay que se iban pero nadie se ha visto obligado a los otros

Voz 1515 17:35 dos seis cinco tres con Barbados no son pero no parecen un poco irreductibles a ser convencidos

Voz 24 17:43 eh el hay alguno que ha caído hace relativamente poco pero tenía una barba considerable hace ya dos semanas era uno de los mejores representantes de una de las barbaries iban admiten mujeres hola mujer

Voz 1 17:54 ha empezado

Voz 24 17:57 en alguna ocasión parece que puede está más pensado ponerle un postizo una trompeta de manera cuando vaya a tocar

Voz 7 18:03 S de ponga pero estamos abiertos a que esta Mondragón llevaba una mujer barbuda

Voz 4 18:09 qué instrumentos porque acaba uno vivirían pues mira a Ansó toca la trompeta Luis tener toca el trombón Mario si les que está hablando el banjo Stefano Giordani con trabajo que es enorme el contrabajo Jean de expedita esto acá la tabla de lavar que yo que me me quiere te pregunta te preguntaría de dónde viene la tabla esta de alabar desde cuándo

Voz 16 18:31 hasta ahora del ha dado bueno perderán vivos del Carnaval de cada empieza muy pronto en la tabla de la edad es un instrumento típico de New Orleans que no intentes imita el sonido de las cajas del Archivo Rosada como una idea cómica para poder las personas que no tenía acceso instrumento expresarse

Voz 1515 18:56 vamos a contar la historia de lo chicos de la barba Dixie van donde os tenemos si os queremos ver este fin de semana en Madrid parece que va a hacer buen tiempo donde

Voz 22 19:06 pues hablemos de Elise todos los domingos al rastro

Voz 1515 19:10 vamos a ponernos en antecedentes como nace esta formación de los chicos barbudos barbilampiño deberíais hablar por meterle una coletilla eh hasta que las comentabais Nos va a contar Milan

Voz 0202 19:24 el foco la quemada un cartel en él podemos leer barba Dixie Band música para amenizar

Voz 3 19:31 Bud fiestas y todo tipo de eventos

Voz 0202 19:34 la imagen está en blanco y negro y la Cámara hace una panorámica del lugar es el Retiro los niños montar entre ciclo las parejas abrazan otras miran el estanque y la mayoría pasea en un día de invierno

Voz 25 19:48 a la gestora tengo claro está

Voz 4 19:53 pero de repente unos espontáneos arranca no bailar

Voz 3 19:56 sus pasos parecen de rock pero son sones de los años veinte del siglo pasado yo os vamos al rastro es junio sabemos que se rastro porque lo dice el título de vídeo pero sólo lo intuimos por detrás de la formación sólo hay unas vallas de una en un momento dado un solo de batería a no es un atada de lavar el percusionista rascas con los dedos encapotado esconde erales

Voz 1 20:40 Justo ayer rastro pero esta vez con un solo de clarinete una percusión en una Jasper bailando

Voz 21 20:54 bueno esto es la carta de presentación que cada semana

Voz 1515 20:57 ahora Miriam Soto de los chicos en este caso de la barba exhiban van a actuar en directo un anticipo de lo que podremos ver este fin de semana en el Rastro donde has colocado porque el rastro

Voz 7 21:07 muy buena pregunta

Voz 4 21:11 por lo demás a quienes me han dicho que Iván Alonso perdón me han dicho que hay bandas que las seis de la mañana están cogiendo sitio es verdad cuando se llevando

Voz 1515 21:22 como en la calle estudian saldrá de la que hay estudios

Voz 7 21:25 así entre estudios y duque de Alba en esa zona hasta ahí sí

Voz 22 21:29 es ahora lo que pasa es que está en obras esa zona solemos ponernos antes estabais allí zona de Cascorro calle Embajadores donde

Voz 1515 21:37 no era consigamos sitio pues por eso del hermanamiento un aplauso grande para recibir como anticipo de lo que van a tocar este fin de semana en el rastro a los chicos de la barba Dixie Band recordar que ronda de Soro de Brasil bueno mixta en la ni un poco porque de Paraguay de Madrid para finales música brasileña les damos un aplauso muy fuerte para animarle

Voz 5 21:56 es el director en áticos

Voz 5 25:37 me encanta de fondo los chicos de oro dice de Rondo es oro dice que bueno

Voz 1515 25:42 que bueno

Voz 5 25:43 os habéis encontrado alguna vez en la calle les habéis visto a los chicos de la barba Dixie

Voz 1515 25:48 luego yo creo que bueno no se dice llamarlo cameos poligamia participación entre bandas pero la temporada pasada ya comprobamos y Carlos que hay mucho mestizaje

Voz 7 25:59 está muy bien lo de la infidelidad musical que me gusta mucho ese crudo en la ronda previa destruirán musical

Voz 1515 26:08 hay promiscuidad musical hay poligamia musical

Voz 22 26:11 tenemos mucha mucha estamos esto es una bonita comunidad la verdad que Madrid principalmente este estilo pop porque se también todos controlamos a repertorio es un estilo de improvisación al final siempre somos todos músico profesional estoy tenemos varios compromisos entonces cuando alguien no puede venir pues llamamos compañero oí sustituye

Voz 4 26:37 si al final conseguimos en el bingo también no toca eso no ya me gustaría porque no han pasado por el altar es

Voz 7 26:46 yo me estaba transportando con vuestra música a Nueva Orleans habéis viajado allí o ojalá también tenemos un compañero está ahí ahora mismo la semana que viene con donde sí tener muchas conexiones con Cádiz

Voz 23 26:58 tal si ha visto varias veces que se le nota en el

Voz 1515 27:02 Moreno

Voz 23 27:04 una pinta de Jerez sí solemos bajar para allá pero bueno

Voz 7 27:10 no llama cuando se pone la verdad

Voz 4 27:15 ahí a saber cómo se transporta el contrabajo

Voz 29 27:20 Stefan su espera se debe transporte el transporte sí sí lo único Monereo por llegar bueno usualmente normalmente una rueda se utiliza que se pone debajo en el puntal pero a mí no me gusta lo quiero llevar Raspall sin encanto como piano no es otro bajo la lluvia bajo el Sudán a darle

Voz 7 27:45 qué tal le ha quedado muy claro es que la música de calle es festiva a cien por cien tanto con Roda como con vosotros es música animada no así baladas en la calle

Voz 16 28:00 bueno sí sí sí sí sí

Voz 7 28:04 muy rítmica favor tostado pues también un tiempo un poco menos acelerado con otro barrios favorito el rastro para tocar Lavapiés retiro un poco rastro de lo debido

Voz 1515 28:18 bueno quien quiera buscar más información de los chicos de la barba Dixie Band o de Roda de Soro como puede hacerlo

Voz 4 28:24 yo creo que buscando vuestro Facebook pues es lo mejor Instagram

Voz 1515 28:28 ay la gente pone barba Dixie van ya parecéis

Voz 4 28:32 bueno pues sí dicen que si con a ver yo te te

Voz 1515 28:36 en cinco cinco barbas no son tres barbas dos barbilampiño un esto del hombre hay que repensar Saro eh chicos este viernes estaremos en el Rastro gracias por haber venido un año más un beso grande ir Roda de Soro en vuestra web quién quiera buscar más información a él es tiene música brasileña en Madrid Illes dicen cosas tan bonitas los brasileños en los portugueses que pasean por Madrid a las encuentran como que escuchándoles viajan a la infancia ya lo que escuchaban en su casa con sus padres y sus abuelos rueda de Soro gracias un aplauso a todos grandes