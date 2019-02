Voz 0827

00:00

el pelotari vascofrancés visitó Bilbao ha sido sancionado con un año de suspensión por la Federación Internacional de Pelota Vasca la razón haber exhibido una ikurriña en el podio en los últimos Mundiales de Barcelona en dos mil dieciocho una falta grave para la Federación porque quebranta el reglamento disciplinario al exhibir públicamente una bandera no autorizada el pelotari va a recurrir el castigo y ha recibido además el apoyo del director de Deportes del Gobierno vasco que se ha dirigido a la Federación poniendo en duda incluso que exista el precepto reglamentario en el que se basa esta sanción que califica además de preocupante cuando exista o no el precepto que parece que no parecería también exagerado que un gesto así que hemos visto en circunstancias semejantes en otros deportes merezca castigo y que en todo caso un desliz protocolario conlleve una sanción deportiva que le va a impedir entre otras cosas participar en la próxima Copa del Mundo en París desde luego si no se acepta el recurso y confirma la sanción queda queda ahora aclaro que a los sancionadores Se les ha ido la pelota