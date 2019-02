El 'rap gallego' que revoluciona las aulas

Voz 0313 00:00 pues del País Vasco saltamos ahora a Galicia para hablar de la de la oralidad en todas sus formas también el la improvisación que puede ser es de hecho una forma de desarrollar muchas otras capacidades para para niños que para adultos también en Galicia por ejemplo en otros lugares también pero en Galicia hace ya unos cuantos años que se está introduciendo esta esta disciplina incluso lo institutos en en en colegios como asignatura optativa yen eventos extraescolares para su promoción participación y una vez puesta en las cosas en suerte pues suenan más o menos

Voz 0313 00:47 tal gallega que está llevando a cabo en fin

Voz 0313 00:52 el ámbito escolar es Alba María cantantes reggae feira filóloga que nos atiende esta tarde va a estar de Salva qué tal hola hola bienvenida oye que es que es exactamente la la RIC reggae falo digo bien no reggae funk reggae que es que es improvisación oral pero tiene que arrimar como como el o no forzosamente cómo cómo funciona eso

Voz 3 01:14 pues básicamente la realiza ningún género de improvisación moral sí

Voz 4 01:18 que que se va a básicamente en una controversia normalmente a través de coplas populares no de cuatro versos de de de ocho con con rima los paros buenos y tiene muchos muchas similitudes con el con el

Voz 3 01:36 la popular Soraya tiene que arrimar pues

Voz 0313 01:39 se ha puesto de moda o últimamente por alguna razón por algún motivo o viene ya de muy atrás esto

Voz 3 01:46 pues desde los años noventa realmente la bueno o aquí como desde la moral no se de que promueve la oralidad que hoy moral de Galicia no ha habido como como una tentativa de de devolver a la digamos a un mito pues me popular no o eventos de que se que casi se pierde hubo entonces un poco más álgidos que paso empezarán a a dar talleres de los institutos una de hecho una de las personas la adquirieron ayer el año cuando la adolescente muy llegó llegó hasta hasta el siglo XXI y nació a través del Tenerife esta que impulsan Manolo más señera hice Chus vende pues digamos que se ha popularizado ha puesto más de moda lo han llevado a más lugares aún porque lo sobrado ellos los talleres no se daban en la zona de Vivo los iniciales y ahora pues a mí una campaña negarle de comunicar que si este género para educar en muchos ámbitos

Voz 0313 02:55 mira has citado a Manolo Maseda que es profesor de un instituto de Bayo en en Coruña Manolo buenas tardes buenas tardes hola

Voz 6 03:04 todo debo Engel digo dice si es tratar en español

Voz 0313 03:15 sí sí sí no no no no si queréis batallar con Manolo cómo cómo reaccionan los los alumnos ante esta planta esta propuesta

Voz 6 03:25 es impresionante Carles es una una historia que es para para ver porque realmente es como como un inhibidor estamos llenos de señales por todos lados desconectan en completamente es definir en si somos capaces de crear un mundo maravilloso de de comunicación horizontal entonces es como una herramienta que está aparece puja el educación que a veces son demasiado herméticos ICO seguimos a través de la improvisación oral pues tratar temas tan vitales necesarios como como el feminismo y el ecologismo y temas que realmente consideramos importantes a la hora a la hora de de llegar a la juventud para poder cambiar el mundo

Voz 0313 04:02 este tipo de actividades por ejemplo facilitan la las ganas y la capacidad de hablar en público sea vergüenza que tenemos todos a veces de dirigirnos a un auditorio que se cinco personas da igual eso lo facilita también Manolo

Voz 6 04:16 sí por supuesto por ejemplo lleva hace tres años casi no hablaba en público y Mido encierro

Voz 7 04:21 porque yo te diría yo te hemos visto no

Voz 6 04:25 la la historia reales que te sorprendería el a veces que llegan niños y niños ves yo por ejemplo en nuestro Estatuto no tenemos como como una asignatura dentro del currículum

Voz 6 04:37 es una una época de transición que vienen de Primaria hay demás clara tuviera ese curso no con la te saldrá al alumnado aún porque son bien llegados no llegadas te sorprenden las las personas tímidas las más tímidas son las que después salen es como salir del armario realmente nueva que puede haber encuentre el perchero fueron escenario con toda su control sobre la entidad

Voz 0313 04:58 Alba y esto tiene edad quiero decir en tus talleres que van chavales joven eso también ya gente más esta Judith

Voz 3 05:05 pues básicamente he talleres para personas desde que empiezan a habla hasta que son muy mayor que los para señales de ochenta y cinco a lo mejor ahí para niños y niñas de de tres añitos más o menos que empiezan a sentir el ritmo oí a decir alguna palabra Poyales empezamos a improvisar Isidre para todas las personas sí sabe hablar pues sirve ya ya les puede días da igual como canten porque

Voz 1362 05:32 de la calidad de la voz me imagino que bueno que tendrá su importancia pero no tanta yo quería saber el el gallego es muy musical oído con hoy con con con oídos castellanos por así decirlo yo no sé si el el reto lo hacéis siempre en gallego también juega el castellano que les resulta más fácil

Voz 3 05:50 pues realmente lo hacemos siempre en gallego

Voz 3 06:02 no bueno o malo no también sabe no para dar a la normalización de nuestro idioma

Voz 0313 06:07 claro está haciendo una herramienta muy

Voz 3 06:09 ante porque digamos que les estás proporcionando un contexto como el libro de prejuicios ellos saben que que ese contexto se hacen en una bañera entonces nadie lo nadie los mira mal nadie a nadie le parece extraño que que cuando hizo lo hagan en gallego

Voz 9 06:28 oye todo es técnica Se va aprendiendo o hay que venir de que

Voz 0313 06:31 esa concierto talento natural

Voz 3 06:33 cómo nace aparte no

Voz 6 06:37 no es ese debate es una de las primeras piedra filosofal es moral y yo creo que firmemente lo de llevarlo en la sangre para los Borbones quiere decir controló la la idea de France que era citadas generar generación tras generación puede existir porque yo tengo hijas que reggae funk y quiero que como no creo que es una cuestión de RH es una cuestión de que jugamos nuestras bien INSEE divierte en que es un medio de juego y de de aprendizaje pero realmente requiere una técnica requiere un mínimo que es ilusión pues por esa palabra hagan los resumimos todo no hace falta ser en gran cantante ni tener con unas cuerdas vocales kilométricas simplemente hay que tener un poco de ilusión y sobre todo lo que hicimos en Galicia tranco que es la sorna es que a en castellano por tener mucha retranca para poder reírnos de cosas tan surrealistas como la que hagáis antes no de que castigan a una persona por una banda de premios eh y poder decirlo con la libertad que te da por un instante eres capaz de decir lo que piensas sin tener miedo de momento

