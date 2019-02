Cronovisor: Nostradamus

Voz 0772 00:00 en Instagram también iba a decir Nacho Ares no es el mío SER Historia Instagram SER Historia Facebook Twitter etcétera CTC Jesús Callejo Cronos bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Ares encantado una vez más yo en más encantado toda vamos a echarnos flores dicho la figura de lo comentaba ahora en la en la presentación del del programa es uno de esos personajes del Renacimiento muy carismáticos con muchos elementos que ha heredado de la Edad Media quizá los más oscuros pero que ha llegado hasta nosotros no nuestra damos años

Voz 1 00:39 esta es si se sigue hablando de él es porque algo hizo no era un cantamañanas no era un vidente de pacotilla no era un farsante como algunos han querido interpretar sus cuartetos y subida estamos hablando de una persona con conocimientos científico llegó a ser médico el ejerció Medicina e incluso hizo distintos tratamientos contra enfermedades impulso contra la peste que asolaba a Francia en aquella época estamos hablando un personaje que tocó muchos palos pero es verdad que al final lo que le daba más dinero eran sus almanaques sus oros copos pero que tampoco esto lo tiene que extrañar en un científico fíjate que me atrevo calificarle de científico porque hubo otros por ejemplo como Johannes Kepler au dicho eran dos astrónomos reputados que también hacia los copos porque eso es lo que le daba dinero el otro día

Voz 0772 01:26 Canarias no es lo recordaba Belmonte acuérdate de Kepler que nos hemos quedado con sus leyes pero el tiro vivía de hacerle los horóscopo sabía Rodolfo

Voz 1 01:33 exactamente como él pues en fin tanta gente que que esa esa poca formaba parte de ciertos conocimientos científicos que era la astronomía astrología en el fondo la astrología era el conocimiento y la investigación de los astros entonces lo que hizo en su momento Nostradamus luego creamos unos cuantos detalles no en que porque ese no era su nombre auténtico fue vale S de de unos conocimientos superiores a la media valerse también del apoyo de algunos reyes de la época para evitar a la inquisición inquisición que estaba muy activa en la Francia que el siglo dice seis insisto pues permitió que gracias a un libro que se ha convertido ya en béticos ambos las profecías esas centurias pues a día de hoy se les sigue afectando a veces mal a veces inventando más centurias a veces añadiendo más confusión a las confusas cuartetos que él escribió y publicó en mil quinientos cincuenta y cinco pero bueno evidentemente hay está se sigue hablando del es un referente cada vez que termina un año y empieza otro siempre habla ver en el dos mil diecinueve capricho dicho Nostradamus siempre falla todos los pronósticos y no te cuento en el año mil novecientos noventa y nueve pero la edad dos mil doce donde Nostradamus parece que era como un papel de usar y tirar o con un icono para cualquier esotérico o cantamañanas de turno

Voz 0772 02:49 en cualquier caso una figura fascinante que os invito a que os mantenga Isaí atentos a lo que no los va a contar Jesús Callejo en este Cronovisor y como siempre Jesús vamos a redescubrir la figura de de este médico y de este profeta también podríamos calificarlo así nacido en mil quinientos tres y fallecido en mil quinientos sesenta y seis es decir un francés en pleno corazón del Renacimiento cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar con nuestro Cronovisor

Voz 1 03:19 pues la fecha en que se muere que es la costumbre que tienen estos autores tres personajes del Cronovisor Nos vamos al dos de julio de mil quinientos sesenta y seis

Voz 4 03:41 adelante pasen Jesús calles

Voz 5 03:44 poco les está esperando junto al Cronovisor

Voz 7 03:57 próximo Cronovisor Gun nada de funeral

Voz 0772 04:00 desnivel muertos porque dejó una semanas viajando aquí siempre al lecho del dolor aquí con Napoleón ahora con nuestro hagamos estuvimos y como un montón de gente Tallín ahí esto de la muerte citó hombre está bien porque mira fíjate es dos de julio hace calor CT aunque su obra aparte de la ropa no viste no vestimos en este caso de una manera tan holgada como lo hacemos en en el en el futuro en nuestra contemporaneidad pero dinos dónde estamos imagino que el hombre que hay sobre la cama es nuestra

Voz 1 04:28 es nuestra damos ya está un poco bajado en fin con sus sesenta y dos añitos bueno entonces tendría puede ser su longevidad no era tan habitual pero bueno sabemos que conocía muchos remedios médicos y eso pudo haber prolongado su salud estamos ante lecho mortuorio de Nostradamus fecha importante porque es verdad el eh esta fecha marca también un hito en sus profecías porque pronóstico cuando iba a morir de lo que te iba a decir el lo lo lo

Voz 0772 04:58 se va a predecir si es ese como todo gran profeta

Voz 1 05:00 les pasó también a Salma la aquéllas cuando predijo la fecha de su muerte pues tiene que hacer honor aunque sea post mortem pues aquí también en la cierta él dejó un presagio en el presagio ciento cuarenta y uno una frase bastante llamativa referida a esta fecha no a julio de mil quinientos sesenta y se decía mañana al amanecer ya no estaría aquí cerca de un banco y una cama seré hallado muerto inmediato por donde justo en el momento que estamos en este Cronovisor su secretario el magistrado Xavi ni le está encontrando antes del alba es decir antes de que el sol saliera la encontrado muerto en su escritorio cerca de la cama cerca del banco yo no sé si él había encima de la cama no bueno pero para que veas que que nuestro Cronovisor se ajusta a esta a estas precisiones históricas porque en el momento que esto ocurre el hecho merecedor su secretario mucho mi mi en su hijo César de los muchos hijos que tuvo esto es el que continuó su labor se encuentra una serie de manuscritos algunos ya los había quemado y eso es muy interesante todavía huele a chamusquina porque en los libros sino es que se basó para hacer sus predicciones libros astrológico libros de magia libros cabalísticas el ascendía tenía una entente judío o no de su abuelo todo eso lo quemó para que no tuviera repercusión tanto Ed que ya le Musavi de cuerpo presente pero sí su familia entonces eso lo quemó quemó también algunos manuscritos alguna de las cuartetos parece ser que más comprometidas lo que nos queda pues es mucho más llamativo porque nos teja un test un testamento ese testamento analizado luego por por ciertos investigadores que vendrán en el futuro aunque ahora lo tenemos ante nuestros ojos en ese testamento también hay claves en le gustaba mucho hacer anagramas en fin inscribir en un francesa arcaico mezclando lo cual en latín con el hebreo pero en este testamento hace una alusión a todos los objetos que él tiene incluso pues las cosas más banales como puede ser vasos platos cubiertos aparte de sus libros todo eso parece que tiene una clave numérica que es importante fíjate lo que te digo Nacho que luego es importante para que reflejar el orden cronológico exacto de sus cuartetos porque una de los problemas que ha tenido a la hora de interpretar las Arteta es de Nostradamus es que parece que no siguen un orden lógico parece que van saltando en el tiempo es decir es como si algo nos faltara para descifrar ese encriptado también lo más importante unos dicen que todas esas Quartet hicieron para acontecimientos históricos que ya pasaron y otros dicen que no que todas esas se hicieron algunas ya para nosotros para cosas que para llegar a que van a llegar en el siglo XXI por eso es tan importante analizar ese testamento que él dejó escrito para la posteridad y sobretodo como dato más que lo dejó reflejado en el notario Josep Roig en ese testamento hizo otra profecía post suma que también ahora somos un poco testigos bueno en cierto muere de al final de un ataque de artritis de una gota que le venía persiguiendo en los últimos meses y que había degenerado Toni de Oropesa ya sé que es una insuficiencia cardiaca ya y le vemos tumbado bueno pues él dice que quiere ser enterrado en la iglesia de San Lorenzo pero Josep Roig el notario no quiso respetar esta última voluntad subsecretarios tenía puso un tachó en en esa parte del del testamento indicó que se la tenía que enterrar eh en otro lugar que en este caso sería el convento de San Francisco lugar donde él no quería pero mira tú por dónde al final como sus huesos también tiene una serie de avatares sobre todo con la Revolución Francesa cuanto deseen tierra sus huesos acaba siendo enterrado donde él quería la Iglesia San Lorenzo esto está considerado como una profecía póstuma a las muchas que él acertó

Voz 0772 08:44 fíjate que cuando alguien dice en un testamento repasó Alejandro ya un montón de personajes importantes de la historia que quiere desear enterrado en un lugar no sé por qué los sucesores sus allegados nunca hacen caso de de esas últimas palabras no la figura de de Nostradamus como les decíamos antes es uno de esos protagonistas de la historia más singular más curiosa del siglo XVI pero que también tiene como buen médico y como buen científico de la época muchos aspectos positivos que queremos descubrir en este Cronovisor

Voz 8 09:21 curiosamente los profetas o videntes jamás han conseguido credibilidad en su propia tierra a la persona que afirma desde el futuro se la mira con desdén desconfianzas sólo la historia puede arrojar luz sobre las predicciones serían para bochorno de los adivinó las profecías quedan lejos de coincidir con los hechos que predicen obvios no pactó pero existe una excepción a esa regla un hombre cuyas profecías fueron ratificadas durante su vida habían sobrevivido a la prueba del tiempo el el vidente más importante de todos los tiempos se llama Nostradamus

Voz 0772 10:16 así se presentaba en un documental de televisión a nuestro protagonista como un hombre quizás no hablando de de nuestra vamos quizá no nunca mejor dicho no nunca fue profeta en su tierra me atrevería a es decir que que tiempo después tampoco no por la cantidad de de críticas eso de interpretaciones que que sean dado a a su trabajo no siempre se ha interpretado como decimos ahora no yo estaba viendo a nuestra damos sobre su lecho porque yo estaba viendo hay siempre a este lado del escritorio pero daba igual estaba en la cama pero claro depende un poco la interpretación no de que sede de esos textos para

Voz 1 10:58 bueno pues ayer de totalmente totalmente armera y fíjate que para ser un profeta para ser un vidente y luego te digo incluso los métodos que utilizaba para vaticinar el futuro si tuvo relativo éxito en su época mirar hubo otros que es verdad que su fama empieza a prosperar justo cuando se mueren pero el que fuera acogido por Enrique II el rey de Francia Catalina de Médicis que a su mujer eso ayudó mucho y luego además continuará con el siguiente monarca con Carlos IX tuvo además como médico de la Corte saques y tuvo un cierto predicamento una cierta fama sobre todo porque acertó en la muerte Enrique II un ajusta además aquello fue como mi espectacular porque lo había dicho bastantes meses antes un un almanaque acertó punto por punto todo eso les sirvió para dos cosas primero para dar una fama es una fama votante y luego que entrara más dinero porque él por el día se dedicaba a curar enfermos y por la noche en el piso superior de su casa en salón han pues es donde hacía este tipo de vaticinios entonces les sirve por una parte para darle fama darle dinero pero por otra parte para protegerle de la Inquisición porque carga donde estaba mirando con ojitos mal los como el este hombre ha hecho pactos con el diablo que es lo que se solía decir en aquella época ojitos golosos Andrés exacta de Tino estamos hablando de España es siempre se habla de España de la Inquisición y tan a estamos hablando de Francia que por cierto es la primera inquisición que surge en el mundo que es la Inquisición medieval surge en Francia tradición surgen Languedoc y surge precisamente para en luchar contra los catarros solos al vigente es que la gente lo sepa porque mucha gente cree que la Inquisición es algo española hay que es algo que sólo crea los Reyes Católicos paro pues en esta época Francia pues al Italia igual que Alemania por la Inquisición era muy potente muy muy fuerte iba contra aquellos que decían adivinar algo del futuro claro si tú dices que sabes algo del futuro y encima has acertado con una precisión milimétrica como murió Enrique II pues le estaban ya mirando el persiguiendo Catalina de Médicis sí era una mujer muy supersticiosa de hecho le contrata para cada el horóscopo de sus distintos hijos el llega a decir que cuatro Anna Moret tres para sobrevivir ya cierta y que incluso el hijo mayor a Francisco al final iba murió muy joven como efectivamente así fue muere a los dieciséis años de una otitis todo eso en lugar de granjearse mala fama de gafe lo que me está anunciando siempre son cosas malas no la edad muy buena fama pero lo bueno es que su fama también se engrandece cuando muere por esto que acaba de comentar por este testamento por lo que ocurre por ejemplo en la Revolución Francesa en el año mil setecientos noventa y uno van directamente a su tumba el mandó el enterrada no tumbado sino de pie para que no le pisara sea así era de maniático estaba enterrado uno de los muros de esa de ese convento de San Francisco que te he dicho antes no entonces cuanto llegan a profanar su tumba pensaban que el oro y algunos libros secretos los había guardado junto con él con el cadáver en la tumba entonces la profana no tiene ningún problema dice la leyenda porque esto sí que es leyenda no historia que cuando lees en tierra en en el esqueleto con su vestimenta de Nostradamus y que tiene un medallón unos dicen que de otro suficiente de plomo y en ese medallón aparece una fecha mil setecientos noventa y uno justo la fecha en que se profana su cadáver su tumba recordar que el enterrar en mil quinientos sesenta y seis entonces aumenta más la fama eso da como Yuyu no encuentra ningún otro libro allí pero sí con tiempo y esto es muy curioso en el siglo pasado se encontró el libro secreto libros partido de Nostradamus que son ochenta acuarelas pero parece ser que escritas por su hijo por Cepsa Nostradamus que es el que continúa su legado así que bueno estamos en AVE un personaje

Voz 0772 14:29 hasta qué punto haciendo un poco de abogado del diablo hasta qué punto esto no es parte de la leyenda que ese genera alrededor de de nuestra tan querida

Voz 1 14:37 netamente mete siempre hay una parte de leyendas eso está claro

Voz 0772 14:40 aquí me dice que el medallón no ponía otra cosa y la gente dijo voy a ponerme setecientos noventa y uno o no ponía nada en el medallero

Voz 1 14:47 totalmente de acuerdo en hacer de abogado del diablo porque ya especificado que es una leyenda no ha llegado a nosotros ese mercado están totalmente una historia que dice que dejó estupefactos a los soldados dan polémicos cuando abren la tumba y se encuentran con esta circunstancia evidentemente era de oro imagínate donde estamos esto allí no apareció pero sí sirvió para que se cumpliera la profecía que te comenté antes porque les sumarle de allí de del convento de San Francisco el ex líder donde estaba enterrado en tierra justo en la iglesia San Lorenzo que es donde el dijo que quería haber sido enterrarlo no es como si se cerrara el círculo de alguna forma lo que ocurre pues que las cuarteto fin está este libro de profecías que el pública en mil quinientos cincuenta y cinco que sean aparte porque excomponente versos no te de estrofas de cuatro versos que al final son mil redondea nunca habla de La Rondilla Si de los y de todos los poemas anagramas que Elizo pero hizo muchas más cosas además de ese libro pues poco a poco se fueron confirmando distintos pues ya que también puedes hacer de abogado del diablo porque dicen que hay pronostica el incendio de Londres de mil seiscientos sesenta y seis que ahí está también la tomado la Bastilla cuando de capitán a Luis XVI a María Antonieta la batalla de Lepanto y la batalla de Trafalgar claro yo he leído esas Quartet así es verdad que pueden ser tratadas así o no porque me faltan también las claves claro necesarias para interpretar ten en cuenta que utiliza un lenguaje oscuro deliberadamente para que la Inquisición no le metiera mano pero también utiliza un lenguaje críptico para que son Ofra entendido si tú tenías una serie de claves es decir se hacía mención al León no al tigre o al grifo de tal eso hacía mención también a los profesores de ciertas casas reales sin no tenemos esa información no sabemos está prefiriendo a Francia Italia o a Rusia entonces todo eso es lo que luego le fue dando fama de hombre pues es que también se adelantó a a la Primera Guerra Mundial porque hay una serie de Mc a la Guerra de los Seis Días de Israel pues no lo sé pero lo más interesante son las que hablan del fin

Voz 0772 16:45 junto al avalaba tres Anticristo

Voz 1 16:49 dos de ellos se les ha interpretado con diciendo que podía ser uno Napoleón siempre sale Napoleón el otro podía ser Fielder que curioso que una de sus cuartetos no le menciona como tales les sino como y el tercer secreto de Egipto es un hipster curioso que es acercar a tanta en el nombre y en el tercero es lo que siempre se está especulando si ese tercer Anticristo sería el precursor de del fin del mundo Yell hasta dio una fecha final del fin del mundo que no fue en el mil novecientos noventa y nueve Hinault fue el dos mil doce

Voz 8 17:19 tienes estos garabatos se podría transferir los para mí porque me conozco tíos me concedido este don terrible para mí solo no querrá explicar y al montado cierra este camino la naturaleza él mismo a qué bienes así consta en la cabeza con una máquina cuchilla en París la cuchilla caerá desde arriba sobre su cuello la cabeza Raimon cesto a saltarán la prisión liberará de los reclusos una muchedumbre las calles sobreactuado una revolución lo enviarán el orden establecido la reina también cuando se deberá eso de tus hijos lo siento de va a pasar como tú has dicho los asustada lo escribiré todo en código sólo aquellos que tengan la clave podrán entenderlo

Voz 0772 18:29 Jesús antes de que nos dejen temblando con la fecha del final de el del mundo del acabose como recibía el estas estas visiones de futuro era por medio de sueños las hojas de TVE en charcos de agua

Voz 1 18:44 así lo de concejal ese método no lo conocía mejor pues él mismo lo reveló además de esos libros que te comenta al principio no los que se fía Clemente fuera muchos libros cabalísticas muchos libros de astrología muchos Green ellos muchos libros de magia pero lo pasa que los quemó todos pero él dice algo muy interesante no pero hay ganó el escribe cartas una cartas que escribió Enrique II otras en las que también a a su hijo César entonces va descifrando ese método el método que es más que más utilizaba era muy parecido al que se hacía una de Belfast es decir tenía un trípode de bronce sesenta a diferencias que en el Oráculo de Delfos a las pintorescas abajo había una serie de gases en que que te generaban un estado alterado de conciencia en este caso pero sesenta va fíjate en un trípode de bronce además especifica con un cuenco de bronce también lleno de agua pero con especias y con aceites de tal forma que se producía una serie de elementos visionarios que junto con un palo una especie de varita mágica revolvía estas aguas dice que él entraba una especie de trance venían las visiones pero bueno eso es una de las cosas que el cuenta otra todos los sistemas sobre los métodos utilizaba sí era la forma lo que decía era contemplar una llama entonces pues ese tipo de movimientos que hacía la llama también le entraba una especie de sopor de sueño hipnótico también Bella acontecimientos del futuro que luego iba tras escribiendo entonces bueno pues es curioso no tanto un método como otros siempre tenía que ser de noche sin prole producía visiones a lo largo de ese trance a través de ese tallo o de Vara que es con el que revolvía el líquido dentro de de ese cuenco de bronce a que ese es el sistema que él utilizaba o los distintos sistemas que utilizaba fe que algún resultado le daba

Voz 0772 20:40 es curioso no como se puede aprender a a conocer el el futuro hasta puntos extraordinarios no en en este corte de una película que escuchábamos ahora del año noventa y cuatro Nostradamus que recrea un poco su su biografía pasa porque Fermín que le tengo que dar una nota hablaba de la Revolución Francesa esa visión de la Revolución Francesa tan tan tan singular

Voz 1 21:01 exactamente Carlos fíjate que él habla y además da datos muy precisos para entender que habla de la Revolución Francesa de la toma de la Bastilla en mil setecientos sesenta y nueve de la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta datos como muy precisos que no dejaban ningún lugar a dudas entonces bueno es lo que te decía que poco a poco pues se confirmando que a lo mejor es verdad que este hombre sí tenía hilo directo no sé si con el futuro o tenía hilo directo con los dioses que le vaticinaban lo que iba a ocurrir pero el hecho es que fui acertando de una forma paulatina tanto en vida como muerte a posteriori y aquí viene también bueno yo creo que hasta lo más paradójico a veces no que son los de los intérpretes de Nostradamus porque luego cada intérprete tiene su librillo esos que dicen que cada maestro tiene su librillo el famoso intérprete ha sido ya anchas de FON Brown ya hachas de FON Brun siempre que evocaban las predicciones de Nostradamus de cara al futuro y cada vez que sacaba un libro nuevo rectificar dando fechas distintas de ese hipotético fin del mundo que no coincidían casi nunca con otros interpretes entonces bueno se decía que las profecías de Nostradamus no son las que él decía sino tal como es interpretada por los distintos ese jetas cabido en el futuro

Voz 1585 22:14 la es My cuando se ha hablado mucho de que mencionara el año mil novecientos noventa y nueve como el del gran conflicto el de la llegada del Anticristo etcétera Es cierto que en mil novecientos noventa y nueve es una de las pocas fechas que Nostradamus menciona en sus cuartetos y creo que debemos colocar ese hecho en un contexto más amplio hay dos aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta el primero que es bien sabido que en los finales de siglo la gente tenía visiones apocalípticas ocurrió a finales del siglo XIX ocurrió a finales del siglo XVIII etcétera sucede al acabar todos los siglos el final del siglo veinte es también el final del milenio así que no debe sorprender que la gente tenga preocupaciones apocalípticas es un fenómeno histórico que se repita siempre que el calendario cambia de forma tan significativa

Voz 0772 23:13 escuchábamos en un documental de televisión al ains el profesor sitio bien me hablando precisamente de ese aspecto más catastrófico no más Milena arista el milenario vallecano nada habría que decir quizá fue nuestra damos el que anunció este tipo de cosas pero quizás todo ha desvirtuado mucho no por PSOE comentábamos le escuchábamos al al profesor Planes de quizás el contexto histórico en el que se vive cada un cada uno de esos momentos justifica un poco no la realidad que hay alrededor de de esas inquietudes y de sus miedos

Voz 1 23:46 está claro Nacho tú coges los datos y luego los amoldarse en función de las circunstancias hay muchos datos que son tan genéricos que pueden encajar tan absurda

Voz 0772 23:54 durante antiguos que la realidad política de Polonia

Voz 1 23:56 con la realidad política de Senegal Jaro si tú lo vas cogiendo pues hay a partir de ahí haces tus interpretaciones te hay que él los intérpretes de los tardamos cuando hablan de la fecha de fin del mundo se han equivocado esa ya han unas cuantas siempre han fallado desde mil ciento noventa y nueve el año dos mil y el dos mil doce intentando coincidir con la profecía maya fallaron estos lamenta ya la vista hasta que estamos haciendo este Cronovisor cuál son otras fechas que se han barajado en función de ese tercer Anticristo que te comentaba purgar tiene que basarse poco en este tipo de elementos Zárate Cristo dicen cosas muy genéricas como dicen que procede de de Oriente tenga hay una pista que le llaman el mentiroso o que es elegante casi os haya fíjate tú con eso puede ser cualquier cosa y eso lo tienes que ajustar a la fecha que da no tanto los cuartetos sino una carta que escribe a sus con César que era una fecha que marquen los podemos tranquilizar todos por qué es la del tres mil setecientos noventa y siete fíjate que en ese mismo momento hay un coetáneo

Voz 0772 24:51 pilla un poco lejos de aquella poco lejos yo no sé si lo vamos a ver

Voz 1 24:54 por lo menos con esta encarnación Enrique Mallenco que era otro profeta coetáneo suyo que también acertó lo que pudo pero desde luego no pasó a la posteridad como pasado Nostradamus Él estableció la fecha del dos mil quinientos cuarenta y cuatro saques tanto en un caso como otro fíjate que estos dos videntes profetas del apocalipsis como así se les ha llamado la fecha es muy lejana pero voy más fíjate en el caso de renta ante este comité no cabía científicos que habían coqueteado con la astrología horóscopo como en el caso de Johannes Kepler dicho VRAE Torres Villarroel que fue catedrático de Matemáticas en la Universidad de Salamanca Newton Newton mucha gente sí es verdad que los príncipe matemáticas uno de los libros claves no de que las matemáticas que fue también promo pero también coqueteó con la alquimia con las profecías y el también estableció una profecía no tanto desde el punto de vista astrológico sino teológico porque él era un estudioso del Antiguo Testamento también llegó a descifrar en el libro de Daniel qué fecha era la del fin del mundo pero para mí era el dos mil sesenta sea tanto si cogemos a Nieto como ha ocurrido de Mallenco como a Michel de Nostradamus yo creo que podemos vivir tranquilos los próximos

Voz 0772 26:06 los con que luego venga uno diciendo ya os lo dije pero desde luego que creo que queda todavía todo bastante no aún así la Quique fuerza tuvo Nostradamus en en su época porque imagino de estos como y cuando hicimos el programa sobre los otros mesías no o los falsos mesías a lo largo de la historia siempre ha habido profetas siempre ha habido personas que se han dedicado a intentar adelantarse al futuro nuestra Estrada pues es cierto que acertó en al en algunas cosas curiosas pero también podríamos decir que que fallón muchísimas más no

Voz 1 26:41 a qué muchísimo claro que no todo el mundo a cierta hay menos él que tuviera una varita mágica no es una varita que que dé en el clavo al cien por cien pero lo que más acertó ya no tanto sus profecías que son muy interpretables y tampoco es que no es para meternos en en Honduras en este tema pero acertó mucho en el terreno médico recuerdas que te he dicho que la peste Mónica en aquella época sólo Francia igual que el resto de Europa de hecho el cuando estudia en la Universidad de Aviñón se tiene que cerrar por la peste el luego cursa estudios de medicina en la Universidad de Montpellier ocurre tres cuartos de lo mismo durante un tiempo tuvo que estar cerrada por la peste ya le interesa muchísimo esto pero le interesa sobre todo porque a raíz de su primer mate demonio tiene dos hijos tanto su mujer como sus dos hijos mueren también por la peste entonces se dedica a investigar dice bueno qué pasa con esto entonces se conocía no las causas de la peste empieza a hacer tratamientos terapéuticos para evitar por lo menos a paliar los efectos mortíferos que tenía la peste ya hay cierta muchas cosas por ejemplo el dice que tiene que haber una limpieza que tiene que haber higiene que hay que que Mar las ropas de las personas que había fallecido que hay que eliminar a las ratas porque él no entiende muy bien la causa efecto pero sabe que las ratas es uno de los elementos transmisores de la peste todavía no sabía que estaba por ahí las pulgas que estaba la ayer sine a Pesci pero ya habla de las ratas habla de que hay que ponerse mascarillas de cuero cesante para no infectar te porque cree que el ambiente es dónde está ese problema habla de pasillos bien aseados y habla de una píldora rosas la famosa píldora Rosa que te has quedado con cara extrañada que no tiene nada que ver con Casanova sino que tiene que ver con nuestra la en la píldora Rosa funcionó hoy se sabe que lo que tenía no porque también es lo que escribe en una de sus cartas a píldora Rosa era una mezcla de resina de ciprés de zumo de pétalos de rosa de ámbar gris todo eso tenía un alto contenido en vitamina C entonces ese ha sido así Vico es lo que eliminaba o paliaban determinados efectos de la peste no la peste había contraído que no había forma pero sí por lo menos evitar determinados efectos más o menos pestilente es peligroso si esa píldora Rosa pues funcionó hizo que la gente pues tuviera otros hábitos de salud y sobretodo a la hora de tocar los alimentos o de limpiarse pues mucho más más fructíferos que los que aconsejaban otros médicos delato entonces ahí acierta mucho es una faceta menos conocida porque siempre se habla del vidente del profeta Nostradamus pero bueno hizo lo posible para que la sociedad francesa de su momento pues viviera mejor de lo que vivían antes hasta el punto de que bueno su casa desalojan Provence se ha convertido en museo cada verano hay un festival en esta localidad francesa del sur de Francia en Provence donde se recuerda pues a este hombre sea que pocos personajes hay del siglo XVI de ese renacimiento francés siempre se habla del Renacimiento italiano que se les recuerdo todavía se la recuerda con cariño que falló en muchas cosas sí pero aquí la pregunta debería Nacho falló él o fallaron los intérpretes

yo no sé si en alguna de sus cuartetos más en alguno de sus profecías el adelantó que ese libro hacer festivales Caprile iba a decir es además la mayoría de nuestras es curioso es una una figura histórica hay que verlo en su contexto del siglo XVI y con eso nos quedamos no que quizás vemos la parte más mundana más frívola todo aquello de las profecías pero fue un gran hombre un científico e con ese con tanto de ciencia como digo en el en el Renacimiento en este caso en en Europa en Francia Nostradamus un personaje fascinante el protagonista de nuestro Cronovisor esta semana