Voz 0772 00:48 para Alarte una filosofía de la vida un tanto extraña no en curiosa singular podemos utilizar cualquier tipo de calificativos escuchábamos a Erik El Belga en un documental de televisión española hablando un poco de su trayectoria de de las razones que habían llevado pues a lo largo de de los años sesenta y setenta cometer pues se miles de de robos de obras de arte en en incontables lugares de de Europa y sobre todo en España donde se hizo muy conocido la final lo de Erik El Belga ha suscitado muchísima polémica al igual que el propio trasfondo que que recorre el mundo que hay perdón detrás de los de los robos de arte y del tráfico ilegal de arte lo hemos comentado en otras ocasiones no siempre hablamos de él fico de armas de tráfico de de de drogas

Voz 0772 01:44 Hincapié o nos olvidamos de que el el tráfico de obras de arte está en segundo lugar de ese de esa trilogía de muñeca de mercados ilegales que más dinero mueven en el en el mundo Manuel Gago bienvenido a Ser Historia

Voz 1 02:01 hola Nacho un gusto estar con vosotros aquí en la Cadena Ser

Voz 0772 02:04 Manuel Gago es el autor de una novela ángel negro que acaba de ser publicada en castellano estaba publicada antes en en gallego en gallego es una novela basada en hechos reales que tiene como trasfondo como escenario en donde se desarrolla la historia que quiero relata precisamente estos robos no estos robos de de obras de arte de Manuel es quizá una de esas lacras que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente los años noventa o el o el la entrada del del nuevo milenio en dos mil uno ha marcado quizá la historia de de muchos pueblecitos y de muchos lugares rurales donde de la noche a la mañana veían que su patrimonio desaparecía no

Voz 1 02:45 sí efectivamente decir es un hecho que de hecho bueno se sigue produciendo pero podemos decir que la Gran Scala la densidad se produjo alrededor de los años setenta ochenta porque era una tormenta perfecta es decir por un lado el rural español estaba un poco digamos ya en decadencia es decir mucha gente había abrigado a a las ciudades si quedaba poca gente allí el la iglesia también había perdido ya una parte del poder tanto político social como económico que tenía pues en décadas previas entonces necesitaba recursos y al mismo tiempo se dio una fiebre de coleccionistas en el ámbito pues un poco de Europa Estados Unidos e incluso Japón que que demandaban este tipo de piensas así que fue una tormenta perfecta en la que se cruzaron pues estas variables y que tiene una escala que yo creo que India incluso es difícil de saber es decir todo lo que todo lo que pasó

Voz 0772 03:35 en tu novela cuentas en ángel negro como quizá también la la propia Iglesia tiene en parte culpa no de de de de estos robos por las condiciones en las que muchas de estas iglesias estaban también por el marco no que que generó el Concilio Vaticano II que que permitió a muchos clérigos deshacerse de de obras de arte

Voz 1 03:56 sí fue una interpretación digamos a lo a lo bruto de de la interés del Vaticano II el Vaticano II había intentado poner en una segunda en segundo plano lo que llamaban los dos lo que llaman los documentos del Vaticano II las pierdes populares es decir todas estas cultos muchas veces antes tras les a a Santos que se da un poco en todos los países católicos y que muchas veces incluso a veces esconde en cultos anteriores que están están digamos camuflados en la figura de Santos ir para dar un poco preeminencia a la liturgia que era digamos el mensaje global en comunitario de la iglesia entonces yo he podido recoger en muchos sitios como muchas veces los curas interpretaron es que esto de manera literal ir vendían los retablos vendrían los Losantos que había en ellos un poco como esta disculpa hay que decir de todos modos que que muchas veces eran la digamos los ladrones aprovecharon o los especuladores aprovecharon un poco de de la independencia que casi tenía muchas veces cada párroco por lo menos en Galicia y entonces eso les beneficiaba porque no existe un control digamos centralizado el patrimonio de la Iglesia cada párroco era un Rey su eso Iglesia y entonces eso facilitó pues que por la puerta de atrás sigue el consentimiento de las comunidades que que están vinculadas a esos dos puse vendiese una enorme parte de de ese patrimonio popular

Voz 0772 05:17 tú vives en en Galicia hay tu novela se desarrolla precisamente allí como afecto a esta comunidad a Galicia este tema del que estamos hablando los los robos en los años sesenta y ochenta de de obras de arte

Voz 1 05:29 muchísimo eh la eh lo increíble es que es una estamos hablando una escala muy grande y de hecho como tú antes comentabas el ángel negro lo quitamos primero en gallego opten ha tenido mucho éxito aquí yo creo que pasó pasado por unos cincuenta sesenta clubs de lectura y bueno pues que estos clubs de lectura siempre había dos o tres historias de gente que había pasado exactamente una cosa muy parecida a lo que cuenta no novela en sus propias parroquias sus propias comunidades locales dos saques las caras muy grande pero lo fascinante de esto es que no sabemos cuánto porque cuando yo empecé un poco a darme cuenta de esto yo llevo escuchando las historias de santos pues cerca de veinte años porque yo me digo mucho la divulgación científica vinculada a la arqueología entonces voy mucho por los pueblos pues las aldeas y siempre me contaban estas historias pero hasta que un día no cuajaron me me di cuenta de que todo eso en fin realidad es un relato Mi cuenta Indo que es ese momento e intenté eh saber qué escala de denuncias intenté saber cuál era el volumen de robos ir descubre que nada de eso había sido denunciado sólo en las ciudades es decir casi todos estos robos que la gente recordaba incluso recordaba cuando se habían producido decían pues en el día de San Blas o aquel día la Pascua o después de la Pascua de tal año hasta recordaban no quedado ni rastro porque eh apenas había documentación en las parroquias sobre esto Santos eh no había inventarios en ese momento después una cosa muy curiosa de muchos de ellos no había fotografías por quieren no eran los santos que están en digamos eh que en el altar mayor siempre eran saltos un poco secundarios un poco o que están a los lados y Losantos es que estamos en las fotos en las fotos de las bodas comuniones entonces a veces a veces en el registro de de las propias piezas colocó cual me di cuenta de que estábamos hablando de una historia tremenda que todo el mundo compartía que todo el mundo recordaba que sabían muchas veces los detalles a veces sorprendentes de cómo se habían producido pero que no no éramos capaces ni siquiera de cuantificar incluso si lo quisiéramos hacer periodísticamente es decir basándonos un poco en documentación no íbamos a ser capaces de conseguirlo entonces por eso creí que que era interesante aparte estas Cal en una novela y esa novela me permitió saber muchísimas otras historias que yo me había recogido

Voz 0772 07:43 lo llamativo es que estamos hablando de un patrimonio incalculable desde el punto de vista de la de la cantidad de esas piezas como bien decías ahora Manuel Gago autor de esta novela ángel negro publicado por eh lo tengo aquí lince ediciones que quizás no no bueno no no no no somos conscientes no del del valor de de de ese conjunto de piezas que me imagino que era desde el arte medieval gótico románico hasta hasta el siglo XIX siglo XVIII

Voz 1 08:12 se sin ninguna duda es decir más o menos ahí podemos estar hablando desde piezas muy antigua siglo XII más o menos hasta hasta piezas del siglo XVIII determinadas escuelas que tenían prestigio es decir muchas veces es lo que se roba se roba sabiendo lo que se roba muy bien es decir siendo muy conscientes de que se van a piezas dadas au a escultores determinados en un momento además en los años setenta ochenta en el arte sacro estaba muy de moda lo que pasa es que casi todas estas piezas muchas de ellas son mucho más que una obra de arte es decir tienen que ver mucho con el sentido profundo de de esa comunidad de su historia de su trayectoria es decir muchas veces esas historias esas esas piezas esas esas figuritas de santos a veces más humildes a veces menos encierran tradiciones encierra memorias encierran incultos is on cultos que a veces cuando la propia pieza Se va a los propios los propios juntos desaparecen ven la novela en en ángel negro planteo esta cuestión es decir la pieza que roban la pieza que roban los ladrones que la roban por encargo que es una Santa Mariña Santamarina es la Santa más popular de Galicia es decir hay dos santos muy populares que no son Santiago Apóstol uno de ellos es Santamaría y otro de San Martiño de Tours que era el abogado de Priscilla no ahí lo dejo que sé que te gusta que estas cosas sí pero he salta Mariñas una santa también de es la que es la que tiene más vocaciones en las parroquias gallegas bueno pues esa esa Santa Mariña para las personas que lo roban tiene que es un cliente extranjero tiene una importancia muy grande vinculado con bueno pues como el mundo Atlántico y sin embargo para los vecinos que se movilizan para intentar recuperar la pieza tiene otra otro valor muy distinto que tiene que ver con hechos acaecidos digamos en en el periodo traumático de la Guerra Civil entonces estas piezas no son sólo arte son mucho más son un pedazo de alma

Voz 0772 10:09 claro un pedazo de alma yo tenía que ha apuntado que que a pesar de todo de ese de desinterés y de ese apego no que el que seguramente la tradición más popular vincula con con estas figuras es muy lamentable no que se han perdido a mí seguramente pues como comentábamos ahora no de un de una manera pues muy estrictas siguiendo con una interpretación pues muy sui generis también ese concilio Vaticano II pero que en muchas ocasiones esa pérdida ha sido legal

Voz 1 10:38 sí sí es decir a veces ha sido legal au pair o incluso a veces saques perdidos recibos difícil en algunos casos porque hay había clientes digamos que estaban preocupados tanto por la autenticidad de la pieza por lo tanto tenía que haber un experto local que no era un señor de la aldea dieron cura aviones puerto local que que firmaba la autenticidad de la pieza ir después había bueno pues a veces a de mentes de los recibos no es decir sí que ha habido un cierto mercado sobre todo mercado intermediarios que en esto fue muy importante el intermediario es una figura local que es el que tiene el contacto un poco con un pie dentro y fuera el que es capaz un poco de digamos de organizar el asunto de manera discreta no hizo una cosa una cosa muy importante esto totalmente ese derecho de de de de como los vecinos poco a poco se fueron dando cuenta de esto yo India pues hay un cierto sistema de Alertas parece tipo de cosas yo por ejemplo me quedé muy sorprendido y fue uno de los detonantes de la novela una vez que con mi mujer fuimos hacer proyecto fotográfico una comunidad queríamos quería esa comunidad creer retractarse al lado de la pila bautismal que era una vía una pila románica en la que todos sabían bautizado que ya no estaba en el lugar en el que estaba no entonces eh nos llevaron de repente a una aldea ir en esa aldea había una una casa IU aún no una casa aparece mantendré un una pequeña choza abrimos la puerta estaba llena de Santos estaba la pila románica porque estaba allí estará allí ni el propio cura sabía que existía ese lugar es donde ellos habían llevado los de seguirles era abandonada para que lo fueran robados ir mantienen prácticamente de secreto entre todos ellos

Voz 0772 12:19 que curioso la lo lo pones también en la en la puerta de tu libro ángel negro basado en hechos reales y ha habido alguna forma de que quizá siguiendo también un poco la la trama que exponen en tu libro que las propias comunidades ya en el presente hayan intentado recuperar ese patrimonio perdido que si bien como decías ahora no hay no hay testimonio fotográfico de las piezas pero sí se sabe que existía casi pues prácticamente retratos robots no desde ellas a partir del testimonio de de los más mayores siente todo buscar algunas de esas de esos legados antropológicos debería decir casi perdidos

Voz 1 12:57 sí sí de hecho de hecho la novela lo que planteo es la fuerza que tiene una comunidad de este tipo que parece que son comunidades rurales y parece que por lo tanto estaba un poco aisladas la tremenda fuerza que tienen para poder movilizarse es decir la la tesis que que cuento ya en la tesis es como una aldea rural de la de la Costa da Morte gallega porque en la Costa da Morte también hay rural no como una aldea en realidad es un es un entorno tremendamente conectado entonces para que te hagas una idea la novela por ejemplo cuando se quema precisamente un espacio que que los que ellos en el que ellos tenían guardadas unas piezas quién hace la investigación es un jubilado que había sido emigrante al Tour en Altos Hornos de Vizcaya entonces es un experto en fuegos no o quién primero se da cuenta de que ha muerto el sacerdote es el encargado de matar los cerdos no o por ejemplo en los que desarrollan las conexiones internacionales se basan en en un grupo de gente que está vinculado al contrabando entonces tienen contactos en Holanda entonces me llamó mucho la atención cómo las comunidades rurales echa muchas veces manos de recursos para para eso y uno de los casos más que de base que es muy muy bonito es cuando se había robado un crucero también otra parroquia de la costa aborte Xavier robado crucero que estaba Belmonte y que la gente sólo tenía fotos del porque coincidía que hay aquí la romería entonces conservado unas fotos bueno pues esta comunidades organizo para buscar el Cruzeiro eh lo consiguió localizar presionaron de maneras vamos a decirlo así poco ortodoxas la al que había robado el Cruzeiro si el cruce apareció el cabo mes es decir después de que ellos empezaran la investigación apareció tirado un mirador veo pero y aquí viene lo bueno resulta que El Mirador era de otra parroquia es decir de otra comunidad entonces los del otro cuida se quedaron el cruce así se lo que voy a devolver a la Feliciano entonces este tipo de cosas Galicia será muchísimo es de este tipo de de de cuestiones nos hablan de cómo muchas veces la gente es capaz de resolver a veces problemas que tienen cuando el Estado falta o cuando la Administración falta pues por vías tremendamente creativas muchas veces pues muy heterodoxas no

Voz 0772 15:09 la realidad siempre supera a la ficción desde luego es es algo que podemos el el tema de los robos de de los crímenes es algo que llama mucho la atención no y cuando está relacionado con el mundo del del patrimonio quizás es más más llamativo no porque tiene ese aspecto de heroicidad no cuando recuperas la pieza o la investigación tan apasionante tan intensa que que acompaña que acompaña a cualquiera de los protagonistas que trabajan en en un trabajo de de ese calibre es un poco la historia que recrea que ha requerido nuestro invitado ángel negro eh Ángel negro es el título de la novela tú no eres ángel negro más

Voz 1 15:47 Manuel Gago es nuestro invitado en efecto

Voz 0772 15:49 el autor de esta novela ángel negro publicada por lince ediciones Manuel muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 1 15:58 a vosotros

