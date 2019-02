Flash Deportes SER de las 18:30 (26/02/2019)

por difícil que se dé el mismo resultado en uno y en otro seriamente siempre son partidos diferentes no sabría decirte que preocupa es lo que está claro es que el nuestra desde luego es separarlo de atención desde luego es centrarnos en el que tenemos por delante que el de mañana sábado no espía lejísimos

Voz 1

00:46

el foco no esto te apostó así el llegar el de todos los jugadores hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada nosotros elegimos ponerle en este partido no no puede estar puesta en en en la periferia de lo anecdótico partido guapísimo no es el gran clásico del fútbol español este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol