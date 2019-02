Voz 1 00:00 digo románico

Voz 0772 00:13 a una semana más continuamos aquí en nuestro programa con esta sección el código románico que practicamente semana semana nuestra nuestro compañero José María sandía Josemaría bienvenido de nuevo a Ser Historia hola qué tal y encantado de estar de nuevo con vosotros tu pasión por el románico en esta ocasión nos va a llevar bajo las aguas bajo las aguas del embalse de de pantanos que en el último siglo sea entregado muchísimas iglesias románicas

Voz 0644 00:40 así es Si esto surgió porque en mi tierra tenemos una un ejemplo muy cercano que es la iglesia de San Pedro de la Nave

Voz 0955 00:48 que es pre románica visigoda Ike logró salvarse de las aguas porque hubo un personaje que es Manuel Gómez Moreno que evitó

Voz 0644 00:56 se lo tragará las aguas de de ese pantano no hay un trabajo ejemplar la trasplantaron más de uno

Voz 0955 01:04 kilómetro hacia un pueblo y hoy la visitan miles de personas todos los años

Voz 0644 01:08 a raíz de aquella experiencia porque en el año dos mil diecisiete hubo una bajada generalizada de los pantanos con motivo de la sequía pues comencé a recopilar algunos templos realmente especial esos que están bajo las aguas la mayor parte del tiempo pero cuando llega la sequía empiezan a asomar a través de sus campanarios

Voz 0955 01:32 detrás de sus torres nos dejan estampas Nacho prácticamente inolvidable

Voz 0772 01:38 sobrecogedoras en algunas ocasiones yo recuerdo en siendo niño pues tú no hablas desde Radio Zamora en otros lugares de Castilla y León también hay infinidad de leyendas noi de tradiciones que dicen que en algunos momentos Design escuchando las campanas de esas iglesias de esos pueblos inundados que quedaron a lo largo del siglo XX por la construcción de diferentes embalses no lo le da todo un cierto halo de de de misterio de romanticismo no nos hace retrotraernos en el tiempo casi también esas escrituras de de Bécquer o de otros autores del del romanticismo y Lena también Massenet que no a la a la fuerza de la propia historia protagonizada por esos edificios

Voz 0644 02:17 así es Si no obstante a un poco aludiendo a lo que tú dices muchos de los templos que fueron inundados generaron leyendas es sobre bueno personajes fantásticos por ejemplo en Cantabria aunque no es un templo románico ahora vamos contemplo románicos podemos encontrar la llamada catedral de los peces es la iglesia de Villanueva que asoma cada vez que la sequía no hace aparición Ike bueno se asoma digamos a los más curiosos a través de su torre hay colocada una especie de pasarela para aquellos que quieran visitarla que sólo se puede recorrer cuando las aguas lo lo permiten pero fíjate ese nombre catedral de los peces incluso podríamos bajar con las máquinas del Titanic a recorrer los pasillos la escalera de caracol es lo que se hace cuando no hay agua tomar las mejores fotografías del pantano a través de una vista privilegiada

Voz 0772 03:13 qué hermoso la verdad es que él estaba imaginando una escena absolutamente hermosísima hay onírica cuáles son los mejores ejemplos que que han llegado hasta nosotros de esta arqueología del románico submarina no subacuática porque decías también que en los últimos años por las sequías en algunas algunos edificios no bueno protagonista en esta aparición casi fantasmal sí sobre todo en la época estival no que es cuando las las aguas están están más bajas antes de la llegada de de las aguas de del otoño del del invierno y el de ese lado de de de las Nieves y cuáles son esos ejemplos que habría que destacar

Voz 0644 03:50 mira si quieres hacemos un pequeño viaje comenzando por la provincia de Barcelona Si cojamos la carretera hacia la localidad de Vic allí nos encontraremos con el pueblo de San Román o mejor dicho con el embalse que sepultada bajo las aguas el pueblo de San Román desaparecido en mil novecientos sesenta y dos yo digo que viajamos allí porque allí está el antiguo al antiguo templo de de San Román cuyo campanario aparece cada vez que las aguas bajan y que hace unos años hace una década quedó completamente al descubierto en la Iglesia y aquello se convirtió en un lugar de peregrinación parecía un milagro porque muchos no habían visto esa iglesia y de repente apareció entre las aguas así que aquello parecía como si fuera un lugar sagrado una especie de Lourdes o algo así

Voz 0772 04:37 es llamativo no él me imagino que para muchos sobre todas las personas mayores no que debieron de conocer en los años cincuenta o hasta la década de los sesenta con la construcción de los de estos embalses la desaparición de de las de las iglesias que habían servido de escenario pues para sus juegos infantiles para absoluta la reunión de la comunidad en estos espacios debe de ser pues algo realmente emocionante no poder recuperar ese edificio pues cuatro cinco décadas

Voz 0955 05:04 pues eso sobretodo imagínate las oraciones que está enraizado en esas iglesias que quedaron sepultadas bajo las

Voz 0644 05:09 aguas y Ike si el tiempo ha hecho que sean inaudibles pues el agua la sepultado mucho más tenemos otro ejemplo Nacho de de en Aragón en la comarca del Sobrarbe es la iglesia de la Asunción que tiene una historia muy bonita porque fue arrebatada a los vecinos de la localidad de mediano y la Confederación Hidrográfica del Ebro lo quito para compensar simbólicamente aquel descalabro fue cumplidos cuarenta años y aprovechando el viaje el periodo de baja de las aguas recuperó las campanas de la del campanario tocaron en el exactamente en el cuarenta aniversario de el bueno de la construcción del embalse un poco en memoria del pueblo lo que había sido sepultado así que fue un auténtico acontecimiento para los vecinos de mediano

Voz 0772 06:02 y sin embargo hay un lugar que para ti es preferido que para atizar es uno de los más emblemáticos portada la historia que rodea ahí también la belleza del material no de ese de ese espacio románico que ha llegado hasta hasta nosotros que es genera de Halima

Voz 0644 06:17 así es imagínate que en medio de las aguas comienzan a verse algunos sillares de descolocados de una iglesia

Voz 0955 06:24 a medio derruida de repente aparecen unos capiteles con oración tosca pero

Voz 0644 06:30 que se adivina románica y entonces Nos dicen los historiadores que no tenían documentadas esas piedras eso relieves y aparece un dilema que es el siguiente después de la construcción de un pantano

Voz 2 06:46 a pesar de las sequía o de la bajada de las aguas cada cierto tiempo deben recuperar joyas escondidas bajo las aguas pose debe dejar al tiempo que determine de sepultar

Voz 0955 06:59 esos recuerdos tú qué harías Nacho con los recuperaría bueno y eso con buen criterio es lo que hizo la

Voz 0644 07:05 ah

Voz 0772 07:05 la Confederación Hidrográfica del Duero en que en que lo que lo calidad esta bueno era de Halima

Voz 0644 07:11 tener tener a diez Halima era una localidad hoy sepultada por las aguas junto a Aguilar de Campo en la comarca hacia exactamente en la comarca palentina ir como digo la Confederación del Duero decidió llevar sus máquinas y recuperar los sillares

Voz 0955 07:26 para que puedan ser vistos de nuevo por los vecinos que vieron y que no vino a la iglesia

Voz 0644 07:31 el templo de Santa Eugenia era emblemático era pues como en todos los pueblos de este país es muy importante para los propios vecinos que vieron

Voz 0955 07:42 cómo tenían que emigrar tenían que dejar

Voz 0644 07:46 bajo digamos todos sus recuerdos como decía a sus oraciones tantas ceremonias celebradas en estos templos y ver como el agua cambiaba al paisaje se llevaba para siempre

Voz 0772 07:57 los la verdad es que es una historia fascinante no es hablar de un poco de cuando hablamos de de románico lo último que pensamos es que pueda haber algunos templos bajo las aguas no que está bien un elemento añadido que le daba pues belleza a la historia que rodea estas piezas como siempre lo compartimos casi semana semana con nuestro compañero José María sabia lo digo románicos una sección que él tiene dentro de su página web José María a día punto net ahí vais a encontrar Info nación de todos los lugares itinerarios y espacios que se pueden disfrutar en estas rutas del del románico que hacemos con él José María muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más historia

Voz 0644 08:37 gracias encantado de hacer historia con vosotros

