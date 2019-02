Voz 1095 00:00 Constantinopla mil cuatrocientos XXXVII lo que fueron nueve jun gran imperio está ahora al borde de la Reina fuera de las puertas de la legendaria capital el enemigo se está concentrando un joven tiene en sus manos el destino de Constantinopla eso empeorado la crisis aún en la ciudad de los suecos se convierte en la que las pesadillas

Voz 0772 00:40 las cifras de Constantinopla ha sido siempre eje de diferentes culturas de diferentes momentos históricos escuchábamos ahora en este fragmento de un documental del Canal Historia como en el siglo XV la ciudad de Constantinopla en esas puertas e en esa zona un tanto anacrónica y ambiguo al mismo tiempo entre Occidente y Oriente Se disgregar va para siempre en perdiendo quizá su magia y sobre todo su poder un poder que había caracterizado a este enclave desde la separación de del imperio romano y la llegada de Bizancio precisamente esta primera caída esta primera destrucción en época de de focas a comienzos del siglo VII vamos a dedicar los próximos minutos de Ser Historia acabo de ver la luz una novela fascinante escrita por Baptiste VI titulada precisamente Constantinopla está publicada por Grijalbo y en ella vamos a recrear no solamente una de las grandes ciudades de la historia sino también uno de esos momentos clave a partir del cual quizá el mundo no volvió a ser lo que era Constantinopla antes lo decía había servido de de eje de unión entre Oriente y Occidente había sido un lugar estratégico realmente valioso e importante para numerosas culturas y pueblos que habían pasado por este lugar del extremo del Mediterráneo idea pronto quizá fagocitado por su propia éxito empieza a protagonizar un declive que le ha llevado pues a lo largo de la historia a tener esos momentos a favor esos momentos en contra esta novela Constantinopla nos ayuda precisamente a recrear la base de esos momentos durante siglos históricos de esta mítica ciudad hoy Estambul la capital de Turquía nuestro compañero Fermín Agustí ha estado hablando con el autor de Constantinopla Baptiste VI esta es la conversación que ha mantenido con él sobre la historia de esta fascinante ciudad

Voz 1 02:47 bueno

Voz 0625 02:53 bienvenido a Ser Historia qué papel desempeñaba Constantinopla en el siglo VII era el centro del mundo no es así

Voz 2 03:01 sí efectivamente Constantinopla era una la ciudad más grande del mundo era una ciudad gigante monstruosa de lo que era la capital de lo que era todavía el Imperio Romano

Voz 0625 03:13 a Goma la división del Imperio romano en dos grandes imperios hace que Constantinopla quede en la frontera de ambos espacios geopolíticos marcando quizá una de las primeras ideas de gol de globalización de la historia

Voz 3 03:27 me mola cuya déjate es que en esta época Constantinopla

Voz 2 03:31 en la capital del mundo ya no es del Imperio ya no es Roma e digamos que Constantinopla es la nueva Roma en esta época Roma en esta época tiene unos veinte mil habitantes y Constantinopla tiene de diez a veinte veces más

Voz 4 03:48 fue pues

Voz 0625 03:49 desde el punto de vista estratégico la importancia de Constantinopla como puente natural entre Europa y Asia es clara y más en esta época en donde las rutas comerciales y el fluir de las ideas entre los dos continentes es bastante evidente

Voz 3 04:08 fíjate que yo te diría que sí

Voz 2 04:12 efectivamente Constantinopla es una de las ciudades es la ciudad mejor situada en el mundo históricamente porque ha habido capitales que en Loro la historia sido capitales por razones históricas pero Constantinopla es capital si quieres posee situación geográfica que es un enclave privilegiado está en medio de entre dos continentes está a la Punta de Europa es la punta de Europa pero está enfrente Asia que además tienen puerto con magnífico con el cuerno de oro que da entrada al mar Mediterráneo Mariné al mal al mar Negro tiene en cuenta que entonces había muchísimo comercio de trigo que venía de lo que hoy es Ucrania con lo cual además una forma una ciudad muy fácil de defender por que es una ciudad que está rodeada de mar menos en un lado Inés lado se construyen las murallas más grandes y más infranqueables

Voz 3 05:05 durante el historia

Voz 0625 05:11 el protagonista que sirve de escenario en esta novela es focas es el usurpador que gobierna el Imperio Romano de Oriente a principios del siglo séptimo cuéntanos quién quiénes este individuo

Voz 3 05:26 que él

Voz 2 05:28 si alguien que se convierte en emperador pero a diferencia de los demás emperadores todos o de otros emperadores es un emperador que no he hecho nada para llegar al trono es decir el se encuentra en el trono del imperio por azar eh porque hay se da un golpe de Estado que sigue aunar unas revueltas a través de la sangre y a través de estas revueltas en el golpe de Estado focas llega al poder pero pocas es una persona que un centurión pero un soldado es un es un imperio emperador que no está preparado que no ha sido entrenado que no no sabe cómo gestionar osa no está preparado para gestionan Imperio no hizo lo que hace es mantenerse en el poder y gestionar

Voz 1875 06:09 el imperio con el terror y con la demagogia pero en esta época de inútil

Voz 2 06:17 si uno de los seis velas en esta historia llena Historia en esta época uno de los lugares más importantes que hay en Constantinopla es el hipódromo el hipódromo es el corazón de la ciudad en Constantinopla entonces cuando estaba llenó podía albergar hasta doce mil personas es más grande que el Santiago Bernal

Voz 1875 06:38 porque hoy en día no pero en en el hipódromo

Voz 2 06:41 es un símbolo no sólo de deporte sino que es un símbolo donde todo el mundo ve al emperador donde el emperador puede enfrentarse encontrarse con el pueblo tener la guardia más pretoriana del mundo si quieres que como el pueblo no te quiera en el hipódromo es donde van a decirte que no te van a semana revelar y te pueden echar en el principio de la novela Nos encontramos a focas en este es en esta en este hipódromo vemos como a través de la manipulación e ejerce todo su carisma para meterse al pueblo sucios

Voz 0625 07:21 Constantinopla cuenta con numerosos enemigos si a movía más a muy pocos kilómetros de sus fronteras como puede ser Los persas en Asia o los bárbaros en Europa qué papel jugarán en la desestabilización de esta ciudad imperial para acabar con con su hegemonía

Voz 3 07:37 luego

Voz 2 07:42 mira la novela se abre y empieza con una crisis gravísima en Constantinopla

Voz 1875 07:47 don de el el emperador eh

Voz 2 07:53 no sólo se tiene que enfrentar a los persas que si quieres el otro grandísimo Imperio en ese momento no es el enemigo de siempre por herencia liderado por creo que echar habrás no si sólo tuviese que ofrendas a los persas pero es que a Constantinopla tiene que además que enfrentarse en el norte en Europa a varios pueblos a los nómadas que son a los los sábados y los unos todo el mundo conocemos a los unos porque son los que acaban con el imperio romano en Occidente pero los avaro son incluso peores que los que los que los que los unos porque son un pueblo de de caballeros que saben el arte de la guerra en las ciudades cosa que los unos no hacías no entonces están los persas los sábados los unos una guerra civil y que pocas en el inicio de la de la de la es de la novela vemos que no tiene autoridad y que hay dos jóvenes cartagineses que han ido ganando victoria tras victoria

Voz 3 09:04 van acercando a panenteista tierra habituados a Ashton sino

Voz 0625 09:16 ya Constantinopla además está a punto del colapso quizá debido también a a su propio éxito pero también por culpa de de las luchas internas de la corrupción

Voz 3 09:27 a fecha mamó

Voz 2 09:29 pues mira es que estamos hablando de un momento en el que el Imperio Romano podía haber desaparecido podía dejar de existir no te voy a contar toda la historia del libro pero este libro va de una ciudad sitiada del sitio de una ciudad vale yo te diría que por primera vez en la historia E Z un sitio con un una tenemos una ciudad sitiada un sitio como éste porque por primera vez en la historia los persas consiguen ocupar tres cuartas partes de lo que era el imperio romano

Voz 1875 10:02 vale ninguno

Voz 2 10:05 todo esto a los persas intentan situar la ciudad se encuentran van acercándose van acercándose hacia Constantinopla se encuentran frente a Constantinopla la entender para intentar eh Sitjar la hice dársela anima ten en cuenta que los persas es lo que hoy vienen son los alta lo sabe es son los ancestros de lo que hoy es toda una zona de Irán vale para que vienen por aquí vienen desde Asia y las los ciudadanos de de Constantinopla que están en el otro lado del Bósforo ven cómo están los persas esperando para atacarles no vale pero es que por arriba por el norte están los sábados que cogen ni bajan hasta Constantinopla visite y la intentan Sitjar la ciudad desde las murallas con lo cual en este momento el imperio romano se reduce a los kilómetros cuadrados es que son las que es la ciudad de Constantinopla no llega un momento en el que puede dejando de existir como existe hasta ahora no entonces la novela lo que hace es contarnos cómo el Imperio romano consigue salir de este brete seguir con su y seguir con esta historia

Voz 0625 11:18 más a Milena a tu bebé autor de la novela de Constantinopla muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia hay muchas gracias también a Diana Valero que ha hecho de traducción para que podamos entender perfectamente en qué consiste Constantino para muchas gracias muchas gracias