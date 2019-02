La historia de España en 100 preguntas

Voz 1 00:00 en el último cuarto del siglo XVI en el año de gracia de mil quinientos setenta y ocho El Mundo obedece al rey de España Felipe II unos le llaman el rey prudente otros aquellos cuyas acciones han caído bajo su yugo se refieren a él como el demonio del medio día en su corte de Madrid desde la que reina sobre unos dominios en los que no se pone el sol el Gran duque de Alba lucha por recuperar su favor en competencia con el primer ministro Antonio Pérez y entre tantos países como pertenecen a la Corona unos sobre los demás en la preocupación real Flandes un avispero con de los flamencos intentan librarse del dominio español

Voz 0772 00:49 si continuamos en Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de la película La conjura del Escorial de Antonio del Real una película en la que yo tuve la oportunidad de colaborar como como asesor recuerdo esa grabación por ejemplo en Toledo en Madrid hablando con Julia Ormond Jason Isaacs los los dos protagonistas en recrea un poco esa conjura que hubo en el siglo XVI en el reinado de Felipe II en donde Antonio Pérez y la princesa de Éboli eran dos de sus protagonistas la historia de España está jalonada está marcada a lo largo de de sus muchos siglos de momentos realmente gloriosos otros más tristes otros momentos puente de tránsito etcétera que plantean en definitiva para el interesado para el que tiene inquietud por conocer el pasado de de nuestro país pues muchas cuestiones no la Historia de España en cien preguntas es el último trabajo de nuestro invitado Luis Íñigo que nos va a ayudar a intentar encontrar respuestas a algunas de las preguntas más emblemáticas que que hay en en nuestra historia Luis bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 2 01:59 pues bien hallados ya sabes que yo encantado de estar aquí con vosotros pues las veces que me llame volver a decir que no nunca

Voz 0772 02:06 muy bien la última vez que estuvimos con con Íñigo fue en ese programa especial que hicimos desde el Congreso de los Diputados celebrando el cumpleaños de la de la Constitución en esta ocasión le hemos llamado para para hablar como digo de este libro publicado por por Nautilus la Historia de España en cien preguntas la primera pregunta que te hago Fatih no aparece en el libro pero qué complicada es la Historia de España verdad

Voz 2 02:30 bueno es complicada como lo es la historia de Francia en la de cualquier otro país antiguo no hay realmente en los países europeos son entes complejos de gestación muy lenta ir con una historia apasionante porque los historiadores lo que nos gusta son los problemas que las complicaciones cuando era profesor siempre es decía hombre la cien suele tener un modelo que interpretar la realidad hasta que Kyle les sustituir y otro en historia a los historiadores siempre estamos peleando es mucho más divertido claro que sí

Voz 0772 03:01 muchas de las de las preguntas que planteas en en tu libro se ve quizá un poco la el el bueno pues quizá el aspectos de mucha actualidad no por ejemplo estamos en ese corte que escuchábamos de la época de Felipe II el siglo XVI en en el siglo XVI realmente España era lo que hoy entendemos como España

Voz 2 03:22 era otra España diferente evidentemente era una España en menos homogénea donde no existía una ley común y una moneda común insistió muy pocas instituciones comunes y casi todas eran pues las que es digamos las que rodeaban al monarca baile asesoraba no no era un monarca absoluto cómo podemos pensar haciendo un monarca que gobernaba obligado a respetar infinidad de fueros territoriales personal es decir una sociedad mucho más compleja que la que tenemos hoy en día a pesar de lo que pueda parecer

Voz 0772 03:57 esa complejidad también lo planteas en otra pregunta de de este libro la Historia de España en cien preguntas que quizá fue con los visigodos la llegada de los visigodos el comienzo prácticamente de la Edad Media en en nuestra historia cuando realmente España empieza a tener ese ese sentido de de unidad no masones de unidad

Voz 2 04:16 si uno realmente España en la época romana ya tenía cierto sentido de pertenencia de los los hay muchas lápidas de la época romana donde los fallecidos pues se hacen llamar a sí mismos hispanos de nación no nacieron en sentido latino es decir de nacimiento de nation y es verdad que los visigodos otros único Reyes de todos los pueblos germanos que se titulan de de las España no como en Francia que eran de los flancos o no bueno ellos de los burbuja un los reyes de los otros modos no aquí se titularon Reyes de España y así aparecer en los sellos oficiales no eso ya mal que da la idea de una tradición previa no

Voz 0772 04:57 en estas cien preguntas lo que haces también es un itinerario quizá por los aspectos en en ocasiones tomando como percha lo anecdótico para

Voz 3 05:06 la para ahondar no en en otros grandes T

Voz 0772 05:08 más muy genéricos de la de la Historia de España desde la prehistoria hasta hasta nuestros días es cierto que la Prehistoria cuando estábamos en las cuevas de Altamira con otras cuevas de la cornisa cantábrica España como tal no existía no pero entra dentro de esa geografía que que hoy por hoy es lo que somos que como digo ese aspecto de ese intento de de buscar en lo anecdótico lo curioso pues ayuda a un poco no va a plantear preguntas reflexiones Si y hablar de historia en definitiva

Voz 2 05:39 eso es lo realmente es una seña de identidad de la colección no la colección además dirijo yo pues es de todos los temas vecinos lo de Historia hay biología química hay antropología economía política la Sellers el día seis a las preguntas tienen que estar al ciento gancho el tiempo atractivo pero la respuesta tiene que ser muy rigurosos no es evidente que no había español Altamira acoge no lo sabía tampoco en el sentido actual ni en Roma ni en realmente antes de del siglo XVIII pero plantearlo así pues atrae a la gente es un toro más desenfadado aunque la respuesta sea perfectamente adecuada lo que opina la historiografía en general y lo más actualizada posible

Voz 0772 06:19 pero también los Reyes Católicos han sido tomadas antes te preguntaba por los visigodos los Reyes Católicos como quizá los adalides no de esa unión de de la Corona de Aragón con la de de Castilla hay muchos investigadores muchos historiadores lo plantean tu libro que que han propuesto no la idea de que con los Reyes Católicos nace ese concepto de España moderna

Voz 2 06:41 a ver qué es lo que la unión de los Reyes Católicos era una unión dinástica en Castilla y de Aragón sigue manteniendo su moneda sus instituciones sus fronteras pero también es cierto que la voluntad de los Reyes Católicos y hay muchos testimonios de ello es unir todo eso que por supuesto y que a la muerte de de ambos sea un un solo raíz una sobre todo ello ya se llama Reyes de España no oficialmente pero sí en las crónicas y eso hizo que protestara por ejemplo Rey de Portugal que también se conserva Rey de España porque España asciende a cuenta de la España romana incluida toda la la península entonces sí que hay cierta voluntad de construir España a partir de ese momento pero es una voz no en modo alguno de construir una España homogéneos decir sobre católicos no son lo que la historiografía franquista quiso de ellos ellos sabían muy bien que España diversa y no pretendían lapidar osea laminar tardó en esa esa diversidad como tampoco lo pretendió Felipe II así eso que tuvo ocasiones por ejemplo cuando Antonio Pérez se fugó hice refugió en con el Justicia de Aragón ni hubo una revuelta urbana instigada por él pues podía haber laminado los pueblos aragoneses precisamente por el delito de rebelión muy actual como ves ahí y no lo hizo fue totalmente respetuoso con con esos fuera no es cierta conciencia de la España que Bojan ganaban tantos Reyes Católicos como luego los austeras era era sabían que era un país con sentido de pertenencia estará también heterogéneo

Voz 0772 08:08 siempre decimos que la historia la escriben los ganadores pero también la escribe las circunstancias políticas de cada momento no has planteado ahora la posibilidad a una posibilidad no la idea yo creo que ya es admitida por todos no de que el contexto histórico que rodeó al franquismo pues tergiversado no muchos muchos momentos de de nuestro pasado un también me imagino no que en siglos anteriores en el siglo XVIII en el siglo XIX en el siglo XX el incluso en la actualidad la historia también depende mucho de la política y los políticos manipulan la historia para hacer la propia o pero bueno para encauzar de alguna manera o justificar su presencia o su o sus actos no es el peligro que tiene también al ciertas interpretaciones de la historia no

Voz 2 08:51 claro es que los historiadores somos hombres y mujeres del presente y que el presente pero no deberíamos contaminar nuestra visión del pasado con prejuicios he hecho menos con ideologías y lo que es peor no deberíamos servida políticos que nos paguen y los dicten la misión del pasado que les interesa y eso ocurría en la época de Franco hecha ocurrió después por ejemplo ocurre ahora en Cataluña no sé porque vamos a decirlo todo y tenemos un tipo de grafías y mira la franquicia de signo inverso yo creo que la historia es una disciplina sería hay hay que atenerse a las fuentes Easy desde luego cuando las fuentes nos dicen cosas que no puede ser humildes y es reconocido por eso pues es lo que es en cualquier científico social igual que algún científico que es que la física ahora o a la biología no siga honradez acciones ciudad respecto al método científico no

Voz 4 09:44 no siempre tan puntual siente el retraso ninguna molestia hermana me está haciendo compañía pues cuando te entretener más puede seguir pues otros placer saludarle y Adolfo igualmente te mando llamar porque quería agradecerte personalmente todo lo que estás haciendo sé que no es partidario de Mi primo están muy están furiosos Haciendo Betis es la voz de Alfonso has sido la gota que ha colmado su paciente claro lo que dicen que no van a parar hasta que Franco reconsidere su decisión que diga lo que quiera no van a conseguir nada del futuro eres tú quieres ver las cintas dado mejor se les dejamos en la Princesa para que preparen la proyección tuyo primero tenemos que despachar un par de asuntos luego qué te parece si hacemos algo más productivo lo que quieras que te en una multa

Voz 0772 10:42 qué tal una vuelta en moto me decía el Rey Don Juan Carlos a Adolfo Suárez en esta recreación de la serie de televisión de Antena3 Adolfo Suárez la película seguimos hablando con Luis Íñigo autor de este libro en la historia de España en cien preguntas como historiador el plantea en este trabajo desde interesantísimo trabajo pues muchos aspectos cotidianos de nuestra propia historia que al igual que hemos escuchado en este fragmento del desde el punto de vista de lo anecdótico de lo singular de lo llamativo también un poco siguiendo la línea no que llevamos ya en estas diez temporadas aquí en Ser Historia más que dar fechas más que dar nombres más quedar listados de de lugares es más interesante irá los aspectos más llamativos que son en definitiva con los que el lector Se se va a quedar el Luis como decía en en este fragmento de la de la serie Adolfo Suárez de Antena3 escuchábamos a una conversación muy distendida no entre Don Juan Carlos el presidente ya fallecido Adolfo Suárez en también dedicas capítulos en tu en tu libro al a las vivencias que estamos teniendo ahora mismo no hay una cuestión que a mí me me ha llamado mucho la atención que ha llegado el final del régimen de mil novecientos setenta y ocho bueno más que el final habría que hablar de pues lo que comentábamos ahora no a lo largo de los siglos la historia de España ha ido cambiando ha ido evolucionando ha ido adaptando a los diferentes tiempos no en otro capítulo hablas también de su imperio o nación no en el Siglo de Oro en el siglo XVII quizá estamos viviendo un momento de tránsito de de cambio parecido a los a otros que ha vivido en el pasado la historia de España

Voz 2 12:17 sí lo que parece evidente es que el altísimo nivel de consenso que había conseguido a finales de los setenta en el momento de los Pactos de la Moncloa y después la bueno y la y la Constitución y ese momento de creación de una democracia en España pues ese consenso ya no es tan alto es decir hay una parte importante de la del cuerpo electoral iraquí fuerzas políticas que cuestionan esa la Constitución no es una parte de las propias fuerzas nacionalistas catalanas que pues que han renunciado colocado frente frente a ella completamente y por otra parte pues el entorno de Podemos y las fuerzas que sintonizan con ellos que también creen que el régimen no es democrático de verdad ahí es el momento era cambiarlo entonces esto no se había producido evidentemente hasta ahora también es verdad que no se entendería sin la crisis económica galopante que hemos sufrido en los últimos años y que ha coincidido con momentos de extrema corrupción en algunos partidos políticos con responsabilidades de gobierno ya deslegitimado en buena medida las instituciones a mí me recuerda pues la épocas en Alemania de Weimar y espero que haya Carlas y milicianos que realmente no sería nada agradable que acabáramos algo parecido no aquí esto se resuelve como siempre resuelto sentarnos a hablar y llegando a un consenso o por lo menos un consenso más amplio que el que tenemos ahora y sobre todo

Voz 0772 13:41 pues lo que decíamos antes no sin utilizar la historia

Voz 3 13:44 como como arma arrojadiza

Voz 0772 13:47 o elemento manipulado para intentar proyectar y a tus propias ideas no otros otro capítulo de tu libro la Historia de España en cien preguntas a Honda un poco en en esa idea que se ha querido vender también en los últimos años no por el problema en Cataluña de esa guerra de de sucesión en en en España para dar darla finalmente la corona a quién fuera Felipe V que se ha querido tomar como una guerra entre Cataluña y el resto de España

Voz 2 14:12 sí nada más falso ni fue así ni fue la guerra civil de treinta y seis evidentemente Cataluña ese dividió cómo se dividió en pues todas las las reacciones no se dividió los jesuitas franciscanos se dividió la nobleza y es cierto que en Cataluña pues hubo mayoría de partidarios de de el archiduque Carlos porque pues bueno no tenían buenos recuerdos de la última época en el Carlos II paradójicamente cuando Cataluña había empezado a levantarse e irse a beneficia tu de de estar más libre precisamente que Castilla respecto al poder del Rey amparado amparar a sus fuerzas Easy bueno pues no quería no no no le parecía que fuera de va a seguir así con un con un monarca Borbón que posiblemente atraería a España los modelos franceses todavía no lo sabía atractivas realmente fue la derrota en la guerra de sucesión de de de la de unas clases dirigentes catalanas no digo de Cataluña la que propició luego aplicación del Derecho de la época se les aplicará pues la sanción a un pueblo rebelde aún territorial pero eso no hay intención de de Felipe V que los había jurado como había jurado cualquier otro de Suu de los distintos foros territorial el de la Monarquía como un seis del Antiguo Régimen hacía no en todas partes

Voz 0772 15:30 como decía al principio estas cien preguntas de que plantea el libro de nuestro invitado Luis Íñigo la Historia de España en cien preguntas quizá nuestra propia historia durante tantos siglos requeriría muchas más no estamos en el sistema decimal es un número redondo cien y podríamos decir que quizás no es tan todas pero son todas las que están no desde luego que es una manera para mi absoluta mente didáctica entretenida divertida de aprender historia porque lo van ver enseguida a la hora de de cómo se trata en profundidad muchos de de las cuestiones que se plantean y sobre todo pues que que la historia no tiene que ser aburrida que es también algo que hemos intentado proyectar Arno a través de este programa a lo largo de de tantos años Luis Íñigo autor de la Historia de España en cien preguntas publicada por Nautilus muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia