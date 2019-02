Blanca Catalán de Ocón, primera botánica española

Voz 1 00:00 tú

Voz 4 00:10 treinta y uno de octubre de mil ochocientos setenta y nueve muy señor mío acabo de concluir la determinación de las plantas que usted Doña Blanca han cogido este año y que usted me ha remitido ya en cartas ya en el cajón tan pronto como me será posible pues estoy actualmente muy ocupado siendo desde primero de octubre decano de la Facultad de Ciencias de esta universidad escribiré algunos apuntes sobre la flora del mediodía de Aragón un en castellano podía a escribir algunas líneas a Doña Blanca que usted servirá entregárselas la carta que le ha escrito Doña Blanca la conservar y como autógrafo de la primera botánica de España

Voz 0772 00:57 la voz de nuestro compañero Julio López escuchábamos un fragmento de una carta del naturalista del Botánico Moritz civil com dirigida a otro naturalista a un colega español Bernardo Zapater haciendo alusión a una mujer a una joven a una joven investigadora una joven botánica que en el último tercio el del siglo XX destacó no solamente por sus investigaciones y su trabajo tenaz en el mundo del naturalismo sino por ser considerada desde entonces la primera Botánica española es la figura de Blanca Catalán de Ocón una mujer que por desgracia es muy poco conocida y que queremos aquí en este nuevo bloque de Ser Historia pues darla a conocer al gran público y lo hacemos de la mano de una novela publicada por Ediciones B Historia de una flor en donde se relata un poco los momentos más importantes de la vida de este gran personaje de la historia no solamente de la investigación naturalista en en España sino también de la Historia universal Claudia Casanova bienvenida a Ser Historia

Voz 7 01:56 hola qué tal muchas gracias

Voz 0772 01:59 no va es la escritora de autora de esta fantástica novela como digo publicada por Ediciones B Historia de una flor Claudia en tu novela el personaje de de Blanca catalán adquiere otro nombre es un juego que tú haces un poco llamándola Alba pero es este personaje histórico no y qué crees que esta ha sido tan olvidada quizá por por la por la Historia de la Ciencia en nuestro país la figura de

Voz 8 02:24 de de Blanca vuela yo creo

yo creo que yo la encontré leyendo los diarios de The Devil con precisamente que viajó tres veces a la península Ibérica en ese diario blanca era una nota al pie de de esos de esos diarios de de de Henrik Moritz Bill y me llamó la atención precisamente que no la conociera que no tuviera ninguna constancia de una mujer citada por un botánico tan tan conocido tan universal como como era hábil con yo creo que se trata de del eterno problema de las crónicas verdad de esto ya pasa desde desde tiempos inmemoriales de la Edad Media clarisimamente pues los que están encargados de de consignar los hechos históricos son los monjes los hombres de letras generalmente son clérigos Ia automáticamente el papel de la mujer queda eh pues pues en él segundo plano el libro es una novela es una ficción basada en la vida de de blanca pero que tomamos elementos pero luego yo aporto otros que me interesa también contar pero sí que es una especie de intento de recuperar personalidades personajes que conforman nuestra historia esto lo digo al final del libro en un en un breve epílogo tiró que la historia se vuelve más rica cuanto más miradas tiene no cuantos más puntos de vista incorporamos no se trata de de contarla ni de de nuevo ni de reinventar la ni de mí ni de cosas raras sino sencillamente de de hacer la más rica

Voz 0772 03:51 en en estos días junto con tu novela estado también documentándome un poco para conocer algo más no de la figura de Blanca Catalán de Ocón como decía ahora introducción para mí un personaje absolutamente desconocido no en la historia española el no solamente a la Historia de la botánica sino como el protagonista de todas esos logros ir la correspondencia de la época hemos escuchado ahora un fragmento de la carta de de Moris y PIL com a Bernardo Zapater luego escucharemos otro fragmento el el reconocimiento es muy claro no hacia el trabajo de de Blanca catalán Ny bueno la tienen casi entronizado como una de las de los de las popes no habría que decir de de la investigación en la época lo digo esto Un poca colación de de el del comentario que has hecho de que nos hemos olvidado de ella por ser mujer pero es curioso que los hombres en aquella época la correspondencia entre ellos laxa alzaban y la la la defendían y valoraban muchísimo su trabajo

Voz 7 04:46 sí sí por supuesto el trabajo de Blanca precisamente tiene más mérito porque no no contaba con formación no evidentemente no pertenecía a ninguna sociedad naturalista ni a un entorno académico sencillamente era la fuerza de voluntad y su interés por la ciencia natural por las plantas pues la botánica lo que hacía que finalmente logrará construir crear un herbarios que que fue efectivamente incorporado a la Historia natural y el padre Bernal un Zapater jugó un papel muy importante en su en su relevancia en la en el hecho de que Bill com pues reconociera ese logro ese descubrimiento de las axilas Fraga blanca que es el episodio que que la novela digamos que en ficción analiza irreal cuerda que es el hecho de que Blanca descubriera una flor que efectivamente no no estaba carbonizada por eso llamas oxigenada blanca porque Bill coma al al reconocer que efectivamente es una descubierta pues dice vamos a a a darle el nombre de la persona que lo descubrió es cierto que en el en el registro queda constancia pero lo que suele pasar con las capas y las capas de la historia es que hay un filtrado y un proceso de filtrado verdad se destilan unas cosas quedan otras ya no permanecen desafortunadamente a las mujeres nos toca a veces mucho la la parte aparte de no permanecer de no quedar que es lo que sucedió con Blanca que pese a que los hombre de su época sí dejaron constancia el paso de la historia el paso de los años de los los hace que se olviden pero afortunadamente para eso estamos pues los los escritores los historiadores los los investigadores que que que recuperamos estas figuras a mí me llamó muchísimo la atención pues que estemos tan familiarizados o por lo menos a mí me pasó no con la figura de alguien como María Sybilla Mary aunque era una botánica holandesa de diecisiete que todos la conocemos cuando vemos sus ilustraciones porque son muy muy personales y muy vivas muy muy originales y en cambio la primera Botánica española una pionera si se quiere decir así que es blanca pues fuera efectivamente un hombre desconocido

Voz 0772 06:52 de dónde le viene de dónde le venía su pasión por la por la naturaleza

Voz 7 06:56 fue una una combinación de varios factores por supuesto una cosa innata natural en ella no que le gustaba sencillamente les gusta gustaba naturaleza igual que su hermana Clotilde que en la novela se llama se adopta el nombre de Luisa pues ese ese de cantábamos por por las mariposas la historiadora el Estu de las mariposas la entomólogo logia un factor muy importante fue el apoyo de la madre la madre había sido educada en Suiza que para esa época pues era realmente un avance era una cosa muy moderna ya había vuelto de allí con unos es una sensibilidad muy importante muy particular hacia los elementos naturaleza hacia el campo hacia cien todo esto muy claro eso hizo que no puso ninguna cortapisa sino que más al contrario animara a sus hijas cuando éstas demostraron pues el interés que va un poco más allá de lo que solía pues esperarse de una jovencita en el diecinueve no queda poquito encontrar marido casarse y poco más con todo lo meritorio que que que tenga eso pero cuando blanca muy útil después expresaron interés un poco distinto el entorno familiar fue clave porque no no no supuso una una barrera

Voz 0772 08:07 siempre que que pensamos un poco en este tipo de de trabajo la botánica además hablando seguro estoy convencido de que mucha gente de la que nos está escuchando lo pensara así no de bueno pues esta chica venía de una familia bien de una familia aristocrática pudiente con dinero o lo que sea bueno pues Le su tiempo de solaz de ocio pues la daba por salir al al campo a buscar fuera decías no pero es muchísimo más complicado en parte es así porque sino tuviera interés innato como tú decías ahora Claudia en salir al al campo y disfrutar de la naturaleza hay tener inquietud por conocer un poco la la intrahistoria de todos los protagonistas tanto insectos como eh como plantas que hay en en en la naturaleza y su trabajo también fue absolutamente metódico con sus escritos sus dibujos realmente no se está hablando de un personaje lo que decíamos antes muy avanzado para para el momento no donde nadie esperaba que una joven una mujer sin formación además pudiera desarrollar un trabajo científico de ese calibre

Voz 7 09:10 sí eso es una de las cosas que más me atrajo de de ella no me gusta mucho estos personajes que fuera del camino establecido fuera de la Academia fuera de la digamos de de la autoridad no de lo que la autoridad permite o no permite Odile o dictamina tú eres pues eso tú eres botánico tres escritores historiadores no esas autorizaciones KAZ a veces eh que que que bueno que no sabemos muy bien a dónde surgen pues ella hizo labró su propio camino abrió su propio camino evidentemente que la la afición fue lo primero y la afición en el sentido es más a Matas del término pero luego en cuanto se detectó que el padre Bernal Zapatero ve fue fue la persona que más le acompañó en ese sentido que tenía una una una facilidad que tenía una capacidad de observación que era meticulosa que era una persona cuidadosa que tenía las facultades necesarias para llevar a cabo una una tarea botánicas seria aprendió pues lo que todo el abanico de herramientas de de una persona pues dedicada a la ciencia natural la botánica no categorizar las plantas guardarlas cuidadosamente secar las Carlas lo has dicho hora consignar debidamente en un herbarios que es que es el el tomo en el que se van incluyendo todas esas informaciones pues te acumular ese ese conocimiento que venía del campo venía de del entorno natural de una forma pues muy pura convertirlo en ciencia botánica no eso me pareció a mí admirable porque efectivamente analizar esa tarea ya es difícil de por sí cualquier tarea científica cuando cuentas con herramientas con entorno con una ayuda con un apoyo pues de de un de un espacio científico no de una sociedad natural de pues el entorno como el podría encontrarse por ejemplo Charles Darwin pues imagínate tú si estás en la Sierra de Albarracín en Teruel contó con tus manos una una familia que sí que que apoya un párroco esencialmente de pueblo no que si bien era una persona con muchísimos contactos el padre Zapater en la Botánica española e internacional porque efectivamente fue un enlace entre Blanca hay gente vuelco pues no era una persona no una personalidad con los recursos como los que podamos imaginarnos pues de un botánico Moder y me pareció eso esa esa labor de blanca conmovedora en cierto modo me apetecía mucho mucho escribir sobre soy contar esa parte de la historia no

Voz 4 11:46 la señorita Blanca Catalán de Ocón hermana de la anterior dedicada con especial afición a la exploración del mismo valle de Val de Cabriel bajo el punto de vista botánico se ha distinguido recientemente recolectando plantas muy notables que ha presentado al mundo científico admirablemente preparadas por su propia mano destinadas como están a enriquecer nuestra flora aragonesa bien merecen ser consignadas en una lista especial el célebre botánico Don Mauricio Bill con de nombre europeo ha sabido hacer justicia al mérito y laboriosidad de esta ilustrada cuanto modesta joven escribiendo su nombre al lado de los principales colectores de plantas en Suu pro Dro mousse de la flora española citando la con la siguiente frase latina que tras escribimos si traducimos a nuestra lengua blanca de Catalán de Ocón joven ilustre que recientemente ha remitido al autor Bill con plantas recogidas por sí misma en Aragón austral cerca del valle de Val de Cabriel

Voz 0772 12:56 en este texto perteneciente a Bernardo Zapater este presbítero que amigo de de Blanca Catalán de Ocón nuestra protagonista de alguna manera pues su mentor no en el mundo de la de la botánica es quizá el el el mayor apoyo que tuvo el el quizás el trampolín no que es la que les sirvió para para lanzar la al mundo de la de la ciencia de esa segunda mitad del siglo XIX no lo he dicho al principio pero blanca catalán nació en Calatayud en mil ochocientos sesenta I falleció relativamente joven con cuarenta y cuatro años en Vitoria en mil novecientos cuatro Girjet es la protagonista como decía de esta fantástica novela Historia de una flor que estamos comentando precisamente con la autora Claudia que Casanova Claudia la figura de Bernardo Zapater como decía ahora no es el el el trampolín quizá de de de blanca para bueno pues para Spanair un poco y dar sentido a ese trabajo minucioso me atrevería decir que en un principio casero no porque no creo que haya tuviera quizá la la más intención no de recoger y compartir consigo misma con las personas de su entorno hasta que descubren no haber oro Zapater y le da un poco sentido a todo ese trabajo científico

Voz 7 14:07 sí sí efectivamente la palabra es es es mentor no es el que la acompaña el que detecta la facilidad de blanca es su comodidad en el entorno natural y sus sus cualidades las necesarias para consignar toda esa información y convertirla en en información científica e no solamente efectivamente en una colección más más personal más particular para mí la figura de Bernard Zapater también es muy entrañable porque representa esa digamos ese ese humanismo cristiano en el mejor sentido de la palabra no la la institución diferenciar mucho lo que es la institución de los componentes de la institución especialmente bueno pues de de según qué cosas que estamos viendo en la actualidad por supuesto para mí el humanismo cristiano tiene valores importantes como son pues ayudar acompañar y en la medida que lo posible apoyar a los eh a las personas cuando pues como en el caso de blanca no tenían una orientación quizá blancas hubiera dedicado a coleccionar estas flores y nada más y con la ayuda de de Bernaldo y el apoyo de su familia pues se consiguió colocarse en este en este horizonte científico internacional Bernardo no lo olvidemos era la persona digamos de contacto con los botánicos europeos con Bill con otros botánicos también españoles de hecho el el descubrimiento de la flor de las axilas blanca el bautizo de esa flor con el nombre de Blanca tienen lugar en un congreso botánico en París es decir estamos hablando de un escenario internacional que coloca la figura de una Botánica española en en primera fila no me parece muy importante y me pareció una constelación muy muy bonita algo algo que que valía la pena a recuperar porque a veces tenemos la sensación de que España ha vivido un poquito apartada veces de la historia europea injustamente en ese final de siglo qué qué tan duro fue porque algunos aspectos por la pérdida de las de las colonias pues la pérdida de Cuba etcétera también fue un momento de alineación con con hacia donde iba Europa e con el desarrollo del ferrocarril en la fundación de Sociedades Económicas de sociedades naturales con el querer ser bueno pues forma parte de ese continente ir de alguna forma en la novela también esta eso como trasfondo

Voz 0772 16:32 el estaba pensando ahora un poco en estas palabras que que decías Claudia Casanova autora de esta novela Historias de una flor la figura de Blanca Catalán de Ocón ese reconocimiento en París dando nombre a a flor que que ella había descubierto esa correspondencia con Moris civil con con el el el religioso Bernardo Zapater pero cómo fue su reconocimiento en España en España siempre tendemos a ser más cañita no es seguro que recibió no lo sé un poco la lanza la pregunta en el aire pero conociéndolo seguro que recibimos de una zancadilla no

Voz 7 17:05 bueno más que más que nada es que el el entorno digamos en el que se movía ella era relativamente reducido qué hubiera podido pasar pues que Blanca hubiera ido a estudiar a Madrid donde había por supuesto el Jardín Botánico había allá pues e instituciones académicas que si viene hubiera sido una un una pequeña gran revolución que una mujer fuera estudiar allí hubiera podido ser factible ya empezaban a a surgir pues las las demandas de educación formal ya académica para mujeres no ir y por supuesto el movimiento en sus estás también tenía su impacto en nuestro país sencillamente blanca se quedó pues en su entorno geográfico más inmediato que como bien dices será el Valle de él eh el Racing Teruel luego se mudo a a Vitoria entonces hay digamos que no frecuento los circuitos donde yo creo que mira te ha podido tener más más posibilidades de de de ser reconocida en nuestra escena a nivel nacional la ironía efectivamente como bien señalas es que a nivel internacional su nombre circulaba en los digamos los mentideros de es de las sociedades botánicas de los botánicos año les pues que circulaban alrededor de del padre Bernardo Zapater pues también se la conocía pero claro no no no experimentó pues una proyección como creo que hubiera de presentarse publicó sus herbarios en en las miscelánea turolenses aparecen sus sus trabajos pero se quedaron muy a nivel regional

Voz 9 18:38 en mi opinión para el impacto que que debieron haber tenido yo como ultima pregunta Claudia tenemos como un par de minutos

Voz 0772 18:45 y en su vida acaba en Vitoria en mil novecientos cuatro y arrastrado Un poco por su matrimonio no eso la obligó también un poco es han esa nueva condición de mujer casada de formar una familia y la obligó a retirarse de su pasión dejó su trabajo continuo continuó pues de aquella forma no como era la esposa de no

Voz 7 19:08 ahí es donde yo me acojo a mi a mi privilegio de de de escritora no por eso la novela pues es una ficción y es una novela que parte de blanca pero el personaje de Alba toma otro otro cuerpo y otro camino uno porque quiero pensar que al menos mía Alba sigue sigue por Lizandro sigue sigue coleccionando Flores sigue trabajando en su botánica algún que pues sus circunstancias vitales cambiarán blanca pues supongo que que tuvo de Héctor ya pero hay salón ya no puede entrar

Voz 0772 19:41 en cualquier caso estaba escuchando te surge un poco imagino tu pasión por la figura de Blanca Catalán de Ocón la primera Botánica española pues algo como me sucedió a mí hace muchos años con la figura de la princesa de Éboli que es un personaje muy desconocido y que de alguna forma lo haces propio no quizá por la la poca información que hay de de ella y que te incita Un poco e investigar y a conocer algo más de su biografía no es así

Voz 7 20:05 siempre siempre tú sabes que tú que investigar también el el pasado sabe ese cuando cuanto menos información hay alrededor de un personaje más tentadores para París

Voz 0772 20:13 escritos desde luego que si ir da todos los que nos están escuchando que se acerquen a la figura a la biografía de esta de esta primera botánica Blanca Catalán de Ocón que en la novela aparece con el nombre de de Alba pero que es el mismo personaje uno de los protagonistas de la historia natural de de España en el siglo XIX nació en Calatayud en mil ochocientos sesenta y falleció en Vitoria en mil ochocientos los cuatro todo esto lo podemos descubrir a través de la novela de nuestra invitada Claudia Casanova titulada Historia de una flor la misma flor que descubrió Blanca catalán y que sirve un poco de de referente para ese relato e a caballo entre la biografía histórica y el Illa a a Tura que nos presenta nuestra invitada Claudia Casanova muchísimas gracias por habernos Hayedo de hacer un poquito más de Historia vamos

Voz 7 21:06 los un placer