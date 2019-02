El circo vasco 'La Ostia' donde el mayor éxito es ver montar la carpa

Voz 1 00:00 la patria es una marca rojos y azules yo españoles y Balbino es el mercado así que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema vamos Hospitalet

Voz 2 00:42 qué quiere decir ese anuncio vienés hoy cree que vamos a por todas que queremos gobernar España

Voz 3 00:54 bueno qué pedazo de público ayer en Hospitalet de Llobregat

Voz 4 00:57 sí que es verdad o sea que Coro que bien que cuando hay que volver prontito mañana Toni Martínez lista secundario Pilar de Francisco Marta del Vado esta esta esta esta está estáis Marina García Aróstegui José Antonio Páramo y a lo mejor un rato no pero igual igual somos no

Voz 0230 01:29 ya podemos empezar mi madre lo que oyes en tres años para Cristina Cifuentes abre todo se miden años piden tres años para Cristina Cifuentes la ex presidente de la Comunidad de Madrid por falsificar el documento público que acreditaba que había hecho el máster que nunca hizo

Voz 5 01:47 saltamontes vienen ya de Lasheras verdad medidas Lacan

Voz 0230 01:50 citó las Gary

Voz 5 01:52 las

Voz 0230 01:54 pero máster lo parece que todo aquello del Master imaginario no fue buena idea hablando de juicios los abogados de Vox han llegado tarde a la sesión de hoy del juicio de bruces más español imposibles mira mira que llegar tarde al juicio vamos a escuchar ahora treinta segundos de un momento del juicio de esta mañana el juez Manuel Marchena que preside que preside la sala le ha pedido al fiscal reiteradamente que haga que formule bien sus preguntas concretamente la que vamos a escuchar ahora el momento que vamos a escuchar ahora es en el que le pide el juez el fiscal que evite las preguntas que permiten dice el juez al acusado Jordi Kuchar explayarse en consideraciones y acaba diciendo el juez convertir este juicio en lo que no queremos que sea este juicio claro que está pasando con este juicio que la labor del fiscal por una razón u otra la labor del fiscal está permitiendo que los acusados acusen

Voz 7 03:07 intentar hacer preguntas que de alguna manera no le permitan al al no es acusado repetir lo que ha repetido en multitud de ocasiones y responde a mis preguntas sean cual sean sólo a mi pregunta es lo que vamos a intentar por todos los medios es que las preguntas relacionadas con con lo que es el acta acusatoria pues se centre en precisamente en función de que de de de lo que de lo que no es precisamente lo que no tenía que ser este juicio

Voz 0230 03:37 lo que no tenía que ser este juicio el fiscal está encontrando dificultades todos los fiscales que han interrogado hasta ahora tienen dificultades para demostrar la violencia que justifica la acusación de rebelión en otras cosas no pero en esta así como tienen dificultades aquí se centran mucho aquí y cómo se centra mucho aquí tienen dificultades entonces están entrando en un bucle con la violencia para entender las dificultades el fiscal en un momento el interrogatorio se plantea esta cuestión el fiscal lee un mensaje de la acusado llamando a evitar toda actitud violenta y a continuación intenta con su pregunta utilizar ese mensaje no violento contra el acusado lo escuchamos

Voz 8 04:24 los a Rambla Catalunya con Gran Vía Ice demos cualquier actitud violenta seguimos unicamente indicaciones de fuentes oficiales eh ya preveían ustedes actitudes violentas

Voz 1 04:39 a ver yo

Voz 6 04:42 claro que estás diciendo

Voz 0230 04:45 usted llamó a aislar cualquier violencia dice si hice esto quiere decir que ya lo preveía claro esto resulta difícil al fiscal decir que llamar a la no violencia es en realidad una llamada oculta la violencia sí está clara la violencia nadie pregunta tanto pero como resulta difícil al fiscal tiene que insistir ese llega momentos un poco chusco como este que vamos a escuchar en el que el fiscal pregunta por medio millón de euros en Longa Ariza

Voz 8 05:12 bueno ese correo dice usted que hay que incrementar que tiene que provocar un tsunami en todo el país ya prevé que les puedan meter en prisión y habla de reservar quinientos mil euros para longanizas

Voz 0230 05:26 recordaremos para nuestro futuro que en el Tribunal Supremo en una causa por rebelión el fiscal consideró de interés preguntar al acusado para el que pide diecisiete años de cárcel sobre la reserva de una partida dineraria destinada a la adquisición de longanizas que esa adquisición de longaniza resulta indiciaria de una voluntad de ir incrementando el conflicto porque eso ha dicho el fiscal que eso significaba que querían ir incrementando el conflicto en algún sentido el fiscal tiene razón porque a partir del hecho de comprar longanizas el conflicto sólo puede crecer James D

Voz 1 06:02 crecer no puede engordar es difícil

Voz 0230 06:06 los conflictivo que gastarse medio millón de euros en longaniza incluso en el caso de que la longaniza picante todos hemos probado longanizas muy agresivo si es posible que en algún momento Francisco Ibáñez pensar a crear un Mortadelo con el título de la longaniza caníbales en un juicio por rebelión tienes que preguntar por la compra de longanizas sugiere que aquello no está bien atado lo sugiere la previsión de compra de longaniza sugiere que hay una previsión de incremento de la conflictividad en cierto sentido sí podríamos decir que la compra de longaniza podríamos decir que marca un índice de conflictividad bajo

Voz 1 06:44 guays

Voz 4 06:48 pero cuál es el riesgo país cuál es el riesgo de esto qué es

Voz 0230 06:53 haciendo la Fiscalía convertirán los acusados

Voz 4 06:56 Clubes

Voz 0230 06:57 por qué le está quitando importancia a los hechos sea un atracador de joyerías Le quiere juzgar por el genocidio de Ruanda a veces pasa que la gente acaba sintiendo simpatía por el atracador que también es una otro acabar sí pero no olvido

Voz 9 07:13 no le acusa de genocida y luego

Voz 0230 07:18 os pediré que lo escuchemos con amplitud porque vosotros pensáis este es esta volviendo locos no no no

Voz 6 07:25 yo os decía la semana pasada

Voz 0230 07:27 hay un run run con la actuación de la Fiscalía este runrún por decirlo suavemente no se ha detenido

Voz 10 07:33 COPE la tía les solucionará el caso venga

Voz 11 07:41 twiterías ya había Twitter ya empezamos con fotón tuit sobre ofertas laborales quedaba con aroma timo

Voz 12 07:50 su paquete retributivo estará compuesto por un Frank Gardner Salarich leasing Güiza ha variado el esté títulos Wallander moldes no si eso cuánto es vaya vaya veo que tenemos aquí un sindicalista

Voz 11 08:02 sí por ejemplo Isaías Lafuente Nieves Concostrina tuvieran un hijo tuit un hijo se si un hijo tuit sería éste de Jaime Beret ni el pretérito es tan simple ni el futuro tan perfecto Madison Nueva York tiene los problemas que tenemos todos con el gimnasio me ha llegado un correo en el gimnasio recordándole que hace un año que no hago

Voz 12 08:20 Museo de sus instalaciones y les ha respondido que se equivocan que hace dos meses estuve en la cafetería tomando una etapa de albóndigas yo estoy muy de acuerdo con esto excepción que propone el pseudónimo García no se debe juzgar a nadie por su aspecto físico salvo los calvos con melena

Voz 11 08:37 vamos el sistema de números para hacer cola es infalible porque siempre siempre ocurre esto que tu idea Ferderer ochenta y siete ochenta y siete ochenta y siete

Voz 8 08:48 ochenta y ocho aquí

Voz 11 08:51 yo tengo el ochenta y siete

Voz 8 08:53 no

Voz 15 09:04 pues sí

Voz 0230 09:20 estamos en precampaña electoral esto qué quiere decir es muy difícil saber esto técnicamente pero lo podemos intuir a través del relato de lo que contiene la cuenta de Instagram de un líder político vamos a hacerlo esto con varios líderes políticos Marina García cuenta de Albert Rivera

Voz 16 09:35 primera aterrizaba esta mañana en Mallorca y en su jornada preelectoral se iniciaba con un Stories en Instagram en el avión escuchando Niña Pastori más tarde siendo recibido por el equipo de Ciudadanos en Mallorca luego dando una conferencia para los allí presentes después encuentro con venezolanos mallorquines luego vídeo de la victoria pulgares arriba con votantes y militantes y al final sesión de fotos con vistas al mar para el diario de mayor

Voz 0230 09:58 mira bien completito hay mucho hervidero político es mucho a Giulio entre Partido Popular y Ciudadanos por una persona que era cargo del Partido Popular y anunciado que se presentará por ciudadanos esto se llama fichajes no ha dicho el dirigente del partido qué pasa está bien que el dirigente de pero si está bien pero a Neymar pues es como si ahora los del Barça le puso le pusieron como los trapos que un poco pasa también por el dirigente del partido que acabas de dejar que es el PP empieza a poner temas vamos a escuchar a Javier Maroto del Partido Popular hablar sobre Silvia Clemente que era del PP en Castilla y León

Voz 17 10:34 y ahora es de Ciudadanos yo no me yo no he dudado de la honestidad de Silvia Clemente los medios de comunicación ustedes tienen amplios reportajes que ponen en duda su honestidad que es bien distinto

Voz 1 10:45 y lo he dudado de ya digo que los medios dudan el una ligera te vida fui el Granca Santiago de Compostela Pablo Casado

Voz 0230 10:54 siempre tan drástico en sus expresiones para hablar de agresiones a mujeres hoy ha utilizado un eufemismo

Voz 18 10:58 esa persona que no se está portando bien con ellas

Voz 0230 11:01 vamos a escuchar la frase completa antes de que se lleven las manos a todo el mundo vamos a escuchar tranquilos ya está todo el mundo grito antes de gritar telón

Voz 18 11:14 no a escuchar la frase completa esta mañana en Televisión Española en el tema de la violencia contra la mujer además de las medidas para ayudar a quién ya son víctimas nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas Susana Díaz sobre el nuevo Gobierno andaluz pues

Voz 6 11:33 se recurre al insulto para tapar una realidad que se ha convertido en uno de los tres miembros del tripartito andaluz el triunfo

Voz 0230 11:41 Sito que yo lo sé pero lo creo Miquel Iceta caería también para canción de Georgie Dann

Voz 15 11:49 eh para para esto

Voz 0230 12:01 es lo que tiene de Brexit es que te fijes en el momento en el que te fijes hay un follón incomprensible vamos a por segundo referéndum guapo prorroga de A D el existe mucha más cuchillos esta crónica de anoche de nuestra compañera Begoña Arce el partido

Voz 0273 12:15 laborista cambia su estrategia sobre el Brexit el líder de la oposición Jeremy Corbijn en una reunión esta noche con sus diputados ha anunciado que apoyarán un segundo referéndum que evite los efectos nocivos según Corbijn del Brexit de los tories no está claro qué opciones afectarían en esa papeleta hiciese ofrecería la posibilidad de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea algo que tendría muchos detractores

Voz 0230 12:39 es un referéndum todo esto es un referéndum que se hizo hace dos años no claro la votación de un acuerdo de separación es tan complicada que resulta imposible de prever en un referéndum con años de anticipación es muy lejano por lo tanto se hace un referéndum yo voto aquí votamos sí a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea yo voto se supone la negociación posterior que hay entre Gran Bretaña y vamos que hay que hacer

Voz 1 13:05 el todo porque desmonta el inglés la verdad

Voz 0230 13:10 así la negociación posterior que hay entre Gran Bretaña a la Unión Europea

Voz 20 13:13 no da el resultado que yo esperaba

Voz 0230 13:16 no es fácil de solucionar yo qué hago si se prevé desde el principio un segundo referéndum una de las partes puede boicotear la negociación aquello no se acaba nunca tampoco es habitual hacer un referéndum diciendo vote sí o te depende esto no se hace esto podría plantear el debate sobre si un referéndum es la mejor manera de resolver cuestiones complicadas pero para eso deberíamos permitirnos tener la discusión sobre un referéndum que no es posible hasta ahora sólo tenemos el debate de que aquí está prohibido

Voz 4 13:51 creo que no ha hecho nada sorprendente Pedro Sánchez hoy no ha hecho nada electoral

Voz 9 14:05 a veces no es verdad

Voz 0230 14:09 claro mira este lo Pablo Casado que sí habla sobre el documento del presidente de la Generalitat Quim Torra esos XXI a medida seguro que habéis oído hablar de eso

Voz 18 14:17 poniendo esas veintiún medidas que no es que sean inconstitucionales es que son flagrantemente ilegales esto

Voz 0230 14:25 el tres las veintiuna medidas flagrantemente ilegales de ese famoso documento de Quim Torra figuran las siguientes por ejemplo uno no se puede gobernar contra Catalunya la medida siete hay que hacer un compromiso para la regeneración ética medida doce hay que garantizar la separación de poderes pues los veintiún puntos son eso eh entonces con ese documento es posible que hubiera dificultades para justificar ante el Tribunal Constitucional la intervención de la autonomía es verdad que en esos veintiún puntos está la petición del derecho de autodeterminación pero pedir pedir son un documento no no es ilegal no hay veintiuna medidas ilegales ni flagrantemente ilegales

Voz 21 15:04 hay quien vigués esto genera un pequeño problema

Voz 0230 15:10 un pequeño problema político porque si se traslada la impresión de que se está combatiendo el independentismo con falsedades en realidad se está dando aire al independentismo estas actitudes así muy muy combativas no contra el independentismo tienen un efecto en medicina se llama efecto paradójico en realidad alimentan el independentismo siempre hay un motivo para poner la frase de Marco que es muy cruel que es cruel no te vayas va vamos a escuchar un minuto dieciocho segundos esta mañana en la sesión del juicio con los silencios uno tu dieciocho con los silencios las pausas los vacíos sin editar el fiscal trata de demostrar que el acusado Jordi Cuixart convocó a una acción violenta el día veinte de septiembre de dos mil diecisiete y para ello como hemos oído antes utiliza mensajes del acusado en los que decía sobretodo Sin violencia vamos a escucharlo todo sin editar si se le puede exhibir el mal

Voz 8 16:07 Sage uno

Voz 22 16:09 un poco más arriba todos a Rambla de Cataluña

Voz 8 16:17 llamó usted a la población a ir a Rambla de Cataluña con Gran Vía se se me parecía que es a estas alturas es lógico es ese mensaje tres todos a Rambla Catalunya con Gran Vía Ice demos cualquier actitud violenta seguimos únicamente indicaciones de fuentes oficiales ya preveían ustedes actitudes violentas Bera Bera Bera Bera yo aparte de Alcalá y con todo el respeto creo que la pregunta es un poco de falta de respeto hacia mi persona a lo que sí que le puedo decir es que cuando yo desde mi cuenta oficial que por eso digo indicaciones de fuentes oficiales digo todo el mundo Rambla Cataluña Gran Vía será es Jürgen y hayan la actitud violenta Si esto es motivo de reproche sinceramente creo que es muy lamentable

Voz 7 17:18 no les sugerido por favor le ha indicado que evite las interconexiones puramente coloquiales

Voz 0230 17:24 el fiscal se quejaba porque cuyas de estaba todo este aquí en La Ventana sufriría

Voz 1 17:32 sufriría bueno en otro momento del interrogatorio

Voz 0230 17:35 el fiscal pregunta por el pasillo de seguridad que los organizadores de esa convocatoria realizaron para la comitiva judicial pregunta al fiscal si el pasillo la seguro

Voz 8 17:43 a usted le parece verdad serio pensar que esas personas pueden salir yo les fuera era aquel pastor ese pasillo

Voz 0230 17:52 el fiscal pregunta por el ancho del pasillo si había seguridad la funcionaria judicial

Voz 6 17:57 está haciendo un registro

Voz 0230 18:00 puerta protestando contra ese registro y cuarenta o cincuenta mil personas y la persona que tiene el mandato judicial de hacer el registro puede sentir si le dicen que salgan por la puerta que no se preocupe que no pasa nada que hay un pasillo puede sentirse

Voz 23 18:13 a Ana

Voz 9 18:16 el es la esperando las

Voz 0230 18:18 funcionario puede sentirse Si el problema para el fiscal es convertir eso en rebelión porque ha habido un momento vamos a ver si podemos escuchar ese fragmento el momento en el que Jordi Cuixart ha hecho un discurso sobre Derechos Civiles y ha dicho lo que pasó el uno de octubre en Cataluña es el mayor acto de desobediencia civil que ha habido en Europa vamos a escucharlo

Voz 8 18:40 hicimos lo que vamos hacer siempre que creamos que hay una decisión injusta bajo el principio de la no violencia actuar con los parámetros de la desobediencia civil

Voz 0230 18:52 hablaba de la desobediencia civil y decía esta frase de que es el mayor acto de desobediencia civil en hora y claro eso no desobediencia civil apoyada por unas instituciones que era en ese momento las instituciones catalanas contra otras instituciones por lo tanto hay el fiscal tiene

Voz 6 19:06 es un recorrido para preguntar

Voz 0230 19:10 pero al mismo pero lo que está preguntando por la rebelión por la violencia está preguntando al mismo tiempo que dice que hay un pasillo insuficiente está acusando por rebelión sería la primera rebelión de la historia con pasillo por qué los rebeldes no hacen pasillo generalmente al margen de estoy un salto lógico que no es pequeño si aquel veinte de septiembre hubo una rebelión como puede ser que el Gobierno no actuara esto será interesante cuando venga Mariano Rajoy porque Mariano Rajoy será testigo de ese día tiene que a explicar porqué hubo una rebelión y el Gobierno actuó si la manifestación era insegura porque la policía no tomó el control de la orden público y eso es algo que tendrá que explicar el testigo falta es decir que hay muchas cosas pendientes

Voz 6 19:55 para la para los testigos

Voz 0230 19:57 pero si el fiscal considera que los acusados dificultaba no os sólo impedían la opción de la autoridad tiene que retirar rebelión ir dejarse edición pero como quiere defender que hubo violencia que había voluntad violenta que los destrozos en los coches de la Guardia Civil no fueron circunstanciales sino que había voluntad se crean momentos raros como este

Voz 8 20:14 Justo a que el día usted le pareció un día en el que está de acuerdo con la manifestación con lo como sucedió o estuvo usted disconforme no le gustó

Voz 0230 20:25 a preguntar a un acusado por sus gustos no es habitual

Voz 8 20:28 Se Lago de otra manera no hubo pocos incidentes para lo que pudo haber pasado dada la situación

Voz 0230 20:34 claro esto ya es violencia en grado de hipótesis claro como indicio de violenta rebelión lo siguiente

Voz 8 20:39 por sus manos en el capó del vehículo para impedir que se fuera

Voz 0230 20:43 si no es que esté bien poner las manos encima del capó de un vehículo pero el fiscal tiene dificultades todo el rato para convertir esto en rebelión la pregunta pregunta sin en un registro policial exigió la policía que le devolviera unos carteles que decían hola Europa y se hizo fotos con esos carteles para alardear los

Voz 8 20:59 carteles que estaban en el interior del vehículo acabaron fuera del vehículo se hicieron ustedes fotos allí no dejando el seguro yo que mi prioridad era volver a casa

Voz 0230 21:13 dice el acusado que no se hizo las fotos pero el fiscal no muestra las fotos que sería lo lógico que todo el mundo espera después a lo mejor las muestran otro momento pero todo esto queda raro en una de las preguntas más raras le pregunta al acusado que quería decir cuando dio las gracias a los manifestantes

Voz 8 21:29 eh una vez más lo hemos vuelto a hacer de todo corazón muchas gracias está mostrando las gracias por un acto en el que

Voz 22 21:37 sucedieron muchas cosas bueno aunque

Voz 0230 21:40 ya hemos hablaban es pregunta bueno esto ha sucedido muy muy a menudo durante el interrogatorio de de esta mañana son cosas raras que estaba que que que a veces están pasando pero hay cosas más raras que pasan en el mundo no somos los únicos unos lo cuentan ideal

Voz 24 21:58 si no llega Vietnam tras más de sesenta horas el líder norcoreano ha llegado esta mañana a la ciudad vietnamita de Tom dan para reunirse con trapos y ha recorrido más de cuatro mil kilómetros a bordo de un tren pero que entren cuando podría haber tardado sólo cuatro horas en avión pero bueno pues hay diferentes teorías según el periódico surcoreano Hahn quiere es mostrar su vínculo con la afición de sus antecesores por la llamada diplomacia ferroviaria por decir fabuloso lo llevara en carro con su abuelo sólo viajaban tren y esto era mi exhibido con motivo de orgullo también su padre sólo viajaba en tren pero su padre porque tenía miedo al avión pero bueno él quiere seguir con la tradición según dice The New York Times eh el viaje en tren también sugiere que esta reacio a tomar prestado un avión chino porque no quiere mostrar dependencia China ya a su vez quiere dejar constancia de su alianza con el país porque ha tenido que modificar todos los horarios de todos los trenes locales para permitir el paso del convoy y luego por último ya he general habla de el lujo del tren del hotel que que se mueven en tren vamos a noventa vagones blindados en el interior cuenta con salas de reuniones con televisiones de pantalla de plasma con ordenadores dormitorios sillones de lujo de todo de todo cuenta con todo oye cuento lo de los peinados lo Eros peinados es dato curioso y es que ahora la llegada de un y Trump van a poder encontrar a vietnamitas pinchados igual que ellos porque un peluquero lleva desde la semana pasada peinando gratis a todos los que quieran tener el mismo peinado han pasado ya puros manos niños adultos de todos

Voz 25 23:34 hablamos de enero la asociación vídeos porque Hornillos chusco que sí

Voz 1 23:41 que es como peluca

Voz 25 23:45 cocinero esteticismo

Voz 6 23:51 una ventana con Carles Francino

Voz 4 24:01 el coro totalmente todo por la radio La Ventana José Antonio Páramo

Voz 26 24:06 de nombre ya ensayando cara tenemos claro del teléfono para nada factura momento factura que reclaman no pasa nada clara esa reclamación alquiler del contrato dudas letra pequeña que necesitamos un abogado claro a lo largo de los de los años hay momentos en los que necesitamos realmente pues eso alguien que sepa de verdad no te preocupes porque tengo la solución al alcance de tu mano a Bette entre el poder un abogado tantas veces que lo necesites porque con la tarifa plana de alitas podrás consultar con abogados expertos en todas las materias de derecho así que incómodo fácil de verdad por tan solo quince euros al mes vamos a encantar eso es bueno con alegría comparta

Voz 27 24:46 vientos seis seis primero información teléfono fiscales no hay

Voz 4 24:57 como fiscal y abogado vale vale no preguntar no decir soy seis tres dos preguntas Especialistas secundarios que pasa pues vamos da rabia risa

Voz 11 25:15 poquito las ventas de estamos hablando de la política pues es todo esto es un poco de circo pero hecho por aficionados vamos al circo los profesionales por eso teníamos este espacio dedicado pues a mundo de circo esta mezcla maravillosa de alegría ilusión alcoholismo y sortijas no a partes iguales no pensamos que merecen ser escuchados una emisora de la estas pachas como podría ser la Cadena Ser así que ya tenemos a un profesional del circo al teléfono para que nos cuenten Un poquito sus sus cuitas no y sus anhelos buenas tardes

Voz 23 25:43 hola hola hola cómo estás pues ventanuco

Voz 11 25:50 que bien bien con quién tenemos el honor de hablar

Voz 23 25:53 se Anders diría sí a distancia del año en el maravilloso

Voz 28 25:58 a ti diario de Sun circo vasco no

Voz 23 26:02 perfil tiene más mira al único domador de traineras el mundo coste sea tan Aramón amargura unos años tiene tele que la mantenga te Pilar de Francisco ha dicho el faquir

Voz 11 26:22 fue sí

Voz 23 26:24 los troncos

Voz 1 26:27 macarrones nos llama

Voz 23 26:29 que luego escupe fuego que funde barcos se los astilleros escucha fuertes aquí lo que la gente aquí Benarés como montajes montamos la carpa el circo es un experto venga como Montoya sí desmontada incluye vaqueros una carpa para Myrie millón de personas FDIC te miro toxina herramientas con las manos cuanto ahora mismo ya sigue más entre los dos mano a mano hay oye que minutos

Voz 1 27:04 Hollande

Voz 11 27:05 Nos donde estas próximas fechas con Austria por si algún oyente nosotros quiere acercarse porque ya

Voz 23 27:11 yo me apunté cinco de marzo el somos en está ya por la mañana la noche en guineano empezamos Medellín o la Torre Benasque por la noche me vino otra vez

Voz 11 27:28 les veo momentito se de por la noche en Medellín o puede ahorrar un poquito la función de Benasque no digo

Voz 23 27:33 no mire bien andar la comida desde conexión

Voz 28 27:40 es el ejercito más completan dejara claro que sí bueno pues ante el muchísimas gracias eso creo que es bueno en la cocochas yo creo que sí yo creo que es vamos con otro otro profesional del mundo del cine pero también quiere contarnos cositas hola buenas tardes a matar payaso vaya en su puesto

Voz 11 28:05 sí claro que vamos oye digo vamos a dejar que nos cuente estuvo si dejas de hablar de este modo porque en serio no porque

Voz 23 28:13 a diecisiete años trabajando ya de me dijeron

Voz 0230 28:20 ah sí

Voz 28 28:21 así la gente en el circo sí porque ha sido

Voz 23 28:24 nada pues porque yo acierto la viene payaso triste sabes que daban el pase la cara que se le caía toda tras semana pasada me leí un libro de autoayuda joder Adiós tristeza

Voz 0230 28:35 sí sí sí

Voz 23 28:38 con un potencial tremendo pienso que la vida está ahí fuera hay que salir a comerse la verdad

Voz 28 28:44 con una sonrisa no señor José que ya lo puedes hacer de payaso triste

Voz 23 28:48 leer un libro así es imposible es imposible sirve porque me rebosa la felicidad el otro día pillar al al eso feliz el eje Nano diva

Voz 28 28:56 por eso dijiste que hizo el país sostiene claro te dio dos más no más

Voz 23 29:05 no no de verdad creo yo entro otros quiero quiero me queda a mí os quiero a vosotros que era todo lo que hay encima de la tierra los pájaros árboles de los macarrones no se puede a un temas no Yago de Coldplay Coldplay canciones de la de nada como es la de canciones no era tan digo canta

Voz 29 29:38 no canta

Voz 1 29:45 bueno pues hemos conocido un poquito más es verdad el payaso triste quiera cantarlo

Voz 4 30:13 el universo universo Trump compartan el a la verdad

Voz 1510 30:18 el seis estamos a tope con la diplomacia estadounidense esta semana hemos empezado con el anuncio de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China en la guerra comercial

Voz 30 30:28 en la en la relación con el millonario que las negociaciones con frita es canción excelente y es que trampas así era superlativo

Voz 1510 30:41 excepcional excelente escuchándolos ahora casi se nos olvida que hace apenas tres meses estuvo a punto de imponer aranceles a todos los productos chinos algo que hubiera tenido consecuencias inmediatas en los mercados y en las principales empresas del mundo no pero pero bueno ahora estamos en otro momento las negociaciones son excepcionales ya excelentes va a invitar a Xi Jinping

Voz 21 31:01 jugar al gol al lago tu

Voz 1510 31:05 mansión en Florida como si esto de la guerra comercial fuera producto de las Faith niños ahora te sigue ya estuvieran al me hace un año muy bien en agosto sí sí sí digo miro

Voz 21 31:16 trampa acaba de llegar a Vietnam donde se va a reunir con quimio aún si cree que van a tener una cumbre tremenda hemos pasado de esto

Voz 0230 31:33 no

Voz 1510 31:34 no tener otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte a esto

Voz 0230 31:39 no hay quien

Voz 31 31:42 es de agradecer

Voz 1510 31:44 por tener coraje aún así bueno pues trampa lo que digo que es un presidente superlativo o está al borde de la catástrofe mundial José manda cartas de amor con sus supuestos enemigos

Voz 0230 31:58 Luigi

Voz 31 32:00 donde grabado de quien

Voz 1510 32:02 pena que van a tener mañana en Hanoi en la que trance espera avanzar en la desnuclearización de la península de Corea entre tanto entre tanto Venezuela

Voz 32 32:15 Narain médico en

Voz 1510 32:17 la dictadura fallida de la marioneta de Cuba que es Nicolás Maduro el presidente superlativo Amanda Bogotá al vicepresidente políglota con ustedes para apoyar a Juan why do un ciento por cien dijo ayer Mike Pence Estados Unidos ha pedido una reunión en el cejó de seguridad que lo va a hacer se va a reunir dentro de unas horas la administración tran quiere promover una resolución que reclame elecciones libres en Venezuela lo que en esta claro es quién va a representar a Estados Unidos en el consejo porque no tenemos embajador ante la ONU desde finales del año pasado a estas cosas kafkiano es que pasan en esta administración todo esto está pasando ahí fuera mientras aquí en Washington

Voz 0230 33:00 sí

Voz 1510 33:00 un día más hunde a cualquiera la cámara va a votar una resolución para derogar la declaración de emergencia del presidente es la primera vez en la historia que el Congreso vota para anular una declaración de emergencia en paralelo el ex abogado de Trump Michael Cohen comparece a puerta cerrada en el Congreso para hablar de los delitos que ha cometido por los que le han condenado a tres años de cárcel entre otros los pagos en efectivo que hizo bajo la dirección de Trump a mujeres que tuvieron relaciones con él para comprar su silencio justo esta semana otra mujer ha puesto una nueva demanda contra el presidente precisamente por abuso vuelvan pues sino me fallan las cuentas son veinte las mujeres que han denunciado a Trump públicamente por este caso esta se llama Alba Johnson era miembro del equipo de campaña del presidente del entonces candidato en dos mil dieciséis Se

Voz 21 33:47 una Johnson Trump le ha

Voz 1510 33:50 la mano y le dio un beso sin su consentimiento durante un acto en Florida el presidente no ha hecho ningún comentario sobre este caso en concreto pero en ocasiones anteriores cuando se ha referido a las otras denuncias de salido también su lado superlativo

Voz 21 34:04 o no

Voz 1510 34:06 no lo sé asegurando que todas las acusaciones son fabricadas son una pura y absoluta ficción son una mentira total así empezar a esta edición de los Oscar el pasado domingo con este homenaje a Queen pasaron muchas cosas que hemos estado contando las pero quiero detenerme en el momento Spike Lee tras ganar el Oscar al mejor guión adaptado que dijo

Voz 0230 34:43 eso

Voz 1510 34:47 que las elecciones presidenciales de dos mil veinte es tan alta la vuelta de la esquina movilice monos vamos a estar en el lado correcto de la historia hagamos la elección moral entre el amor y el odio hagamos lo correcto decía

Voz 8 35:01 sí

Voz 1510 35:03 Donald Trump defendió se sintió atacado no estoy sí sí sí se siente atacado aquí contestó por supuesto vía Twitter esto nos lo le muy amablemente la señora de Google

Voz 33 35:14 es bueno Spike le pudiera leer esos notas mejoraron no tener que usar las en absoluto para atacar a su presidente quién ha hecho más por los afroamericanos que casi cualquier otro presidente reforma de la justicia penal números más bajos de desempleo en la historia recortes de impuestos

Voz 34 35:37 etc

Voz 1510 35:39 no es bueno entrante dice que ha hecho más por los afroamericanos que casi ningún presidente en la historia en fin Spike Lee siguió siendo el centro de atención cuando anunciaron que el Oscar a la mejor película era para Green Book Spike Lee Se levantó en ese momento hice fue del teatro y a partir de ahí no no a partir de ahí se abierto pues todo un debate sobre si es una buena película aussie contribuye

Voz 35 36:03 a negar una realidad que por otra parte es muy evidente en este país es que sigue existiendo racismo en en las calles y también en las instituciones

Voz 1510 36:12 por cierto que trampa acaba de aterrizar en Vietnam y acaba de decir por Twitter que ha tenido una recepción superlativa vamos a éstas

Voz 33 36:18 a Vietnam gracias a todas las personas por la gran recepción en de ahí multitudes tremendas y mucho amor

Voz 36 36:28 claro que puede es de Rice nada es donde el James Brown de sí

Voz 4 37:17 qué bueno era buenísima venga va hito de Tele a las seis viene Mariola Cubells pero Marta Estévez tiene algo

Voz 34 37:27 sí porque el día antes del primer clásico de la semana os traigo un guiño de Un jugador madridista a un programa a la resistencia de Broncano

Voz 0470 37:36 Ander miran Belle et olímpico en skeleton recurre a la hipnosis para vencer el miedo salió volando en la primera curva para estaba súper tranquilo no pasa nada e lo hace por el miedo que da quedaba ese ese tubo de hielo pero claro el problema si se pasa con el tratamiento hice Le quita el miedo a cosas jeta envío con la M treinta a ciento ochenta en dirección contraria hablando por el móvil con oro

Voz 37 37:55 venga Cano tiene que probar no dejas de fumar seguro

Voz 1510 37:59 hola

Voz 0470 38:00 he aquí el tío recurrió mentalista o esto claro mezclar magia deportes puta Marquinho Luis Piedrahita entrenando al Madrid imagínate en El Vestuario mirad chicos Becky no tengo nada la mano se a ver disco miden tu bolsillo a ver si tienes algo Isco pues tengo algo y que pone no convocado tal

Voz 1 38:22 no

Voz 38 38:24 bueno a este chiste

Voz 34 38:27 escribió en su Twitter después de dos temporadas es el primer chiste bueno que escucho mucho mérito para un programa de humor junto a dos emoticonos de esos que Griñán el ojo y saca la lengua pero no queda ahí la cosa porque el querido ayer de la resistencia nuestro Pinocho aprovechó el buen rollo respondió te vendan comunión

Voz 20 38:44 o que a Isco

Voz 34 38:46 acabó la conversación no te piques como Unity Manager sólo era una broma sois muy grandes me voy a dormir mañana que entreno duro

Voz 0230 38:54 oye Mourihno incluso para crítico de televisión

Voz 1 38:58 sí soy voy

Voz 4 39:05 venga corresponsal en Youtube Pilar de Francisco

Voz 39 39:08 grandes noticias esta semana en Youtube por el Mobile World Congress como estoy vosotros ayer porqué si no vas ahí es que no estás se habla mucho de tecnología hay ciencia en Youtube empezamos con El Canal Early Universe de la investigadora del CSIC Elena tenía ella se plantea podemos tener superpoderes yo creo que sí eso explicaría la existencia de gente que sabe configurar impresoras que otra explicación a las películas de superhéroes están basadas en hechos reales la ciencia dice que sí

Voz 40 39:38 qué poderes podríamos crear con la tecnología actual esqueleto de aire

Voz 0230 39:43 un esqueleto hoy en día

Voz 41 39:45 es tan real como que hace poco se le como noticia que la fábrica de la for los trabajadores utilizan esqueletos si lo ves no lo que llevas huesos de metal bueno pues los chavales saquen mucho cuando yo les digo que tienen lo vemos y lo que es más en casa en sus abuelos seguramente huele a los cuales se han puesto una cadera de titanio o algo así

Voz 39 40:03 son nuestros abuelos tienen su identidad secreta ahora cuando te abuela te diga que le duela cadera pues no sabrá si es que va a cambiar el tiempo o ha recibido la llamada de Los Vengadores esa era verdadera civil que cuentan nuestros abuelos otro divulgador en matemático Santi García Cremades del canal raíz de Pi en no se explica el teorema el teorema de Bolzano que decir que no sepamos sobre él no una cosita sencilla

Voz 6 40:31 el Bolzano nada bueno

Voz 39 40:35 fue para los que no controla desde el tema como nosotros San Papa ese teorema siempre funciones continuas definida sobre un intervalo

Voz 0684 40:42 el tema debatido lo difícil es pensar cuál es la condición necesaria más estricta o cuál es más permisiva y también las implicaciones Sierra

Voz 1 40:52 pues aquí lo tenemos

Voz 0684 40:53 Emma ébola lo que nos dice simplemente que cuando tenemos algo que está caliente caliente otra cosa en está fría fría en medio tenemos algo que está templados

Voz 42 41:02 no me explico cómo

Voz 43 41:09 sí en matemáticas en cuenta mucho como un hombre

Voz 39 41:13 gol o que sea la rimas déjalo a la gente le perdón detrás Jo Peter bueno he intentado Cano

Voz 43 41:23 Velázquez los videojuegos están en el Mobile World Congress y a la vez hacer

Voz 39 41:30 ella hay vamos de la ciencia es videojuegos con veinte años ya es una estrella Ibai Llanos ahora tiene veintitrés ya está maduro pero bueno él va a sus inicios cuenta cómo empezó a los veinte años él retransmite videojuegos si es por sexos deportes electrónicos es todo un referente te transmite hecho cualquier partida en lo que sea cualquier videojuego vamos a escucharle con el Tetris

Voz 44 41:54 sólo treinta y tres mil puntos Josep con dieciséis años siendo jugador del porno hay de la Leto Fernande pueden sacar a nuestro padre el Albacete más treinta mil menos metió dos mil una fecha más Jessica

Voz 9 42:08 derecho echó

Voz 1 42:17 lo que sí Íñigo Marquínez

Voz 39 42:20 que es increíble es increíble sí muy grande Ibai pero lo que de verdad la consagrado este chico su visita al programa colgados de claro que el nombre pega mucho con su presentador que es muy dejar colgados a la gente

Voz 1 42:32 no

Voz 39 42:36 con Casillas de estas no son formas bueno Ibai con en colgados de largo sus inicios

Voz 45 42:42 y hubo un momento que tuviste que irte de Bilbao seis a Barcelona

Voz 46 42:46 bueno queremos contar otra jornada completa tal queremos que vivas de esto hijo de yo tenía veinte años eh se lo propuse a mis padres ellos sabían que a mí me gustaba había pasado muchas tardes comentando mi habitación sin prácticamente remuneración era la primera oportunidad que iba

Voz 45 42:59 tener de de poder vivir de bueno vivir no en Barcelona el alquiler está Carrillo vivíamos como

Voz 47 43:05 el Madrid va bien

Voz 43 43:10 dígito para Madrid también cuenta también te digo te quiero decir

Voz 39 43:16 cargado todo el día con una pelota de baloncesto para que me la firme para mi padre me se ahí me la llevaré o si se den sin firmar sin firmar bueno del mundo de los videojuegos lo único por poner una pega tiene algo un problemilla similar al fútbol y es que está acaparado por hombres al menos lo sí Sport las mujeres reclaman su espacio con iniciativas como la de todas gamers es un canal que también es podcast que comparten varias jugadores jugadoras si tiene los ingredientes perfectos para triunfar en la plataforma videojuegos tortillas con nata

Voz 40 43:49 muy buenas iban bienvenidos con una semana más al

Voz 48 43:53 estamos en directo desde Zaragoza en concreto desde casa de Mayara olas Naiara

Voz 21 43:57 sí tengo aquí a mi izquierda saludando datos mi la físicamente tengo a Paulette artistas que reparaban porque es la mejor persona

Voz 48 44:10 la guardiana de las tortuguitas está siendo barcos nosotros tenemos los dos gatos de Naiara que están como por aquí pero hemos venido ocho personas a casa y entonces se han asustado comprensiblemente