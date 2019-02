María Dueñas: "Las series no deben perder el alma de las novelas"

Voz 1 00:00 Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Carles cómo estás tal Mariola vetada lo estábamos muy Tengo una pregunta para vosotros venga vamos habéis visto ya el capítulo final de no no porque es de noche

Voz 2 00:13 ya no no no yo no lo he visto yo no no no no me digas nada que yo quería saber vuestra opinión sobre no lo habéis visto no somos por qué mucho hablamos no sólo porque de anoche sino que me habla estáis tan mal después del quiero que iba tomando salvo en la última parte de esta temporada

Voz 0313 00:27 no pero pero yo hablé desde el desde la desde la frustración porque es verdad que esta la tercera temporada empieza Juan empieza bien se parece mucho a la primera pero pero bueno se beata pues no pero va

Voz 2 00:37 no abajo venga ya que nada la semana que viene pero sí que lo vais a ver si no pones como beber en sí sí yo esta noche veré quién no lo he visto todavía pero pero si si quieres a ese tema por favor cómo no ha ganado Roma me lo podéis explica

Voz 0313 00:56 hago pregúntele a Boyero que lo que lo cuenta muy bien en el país y tampoco gusta Barros tampoco bueno sabes qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hablar de televisión y literatura de ficción y libros que cada vez con más frecuencia por cierto cruzan sus caminos por una buena novela pone una buena escritura historias está bien escrita está bien contado porque no pues soltará la tele no mira el último ejemplo uno de los lo tenemos en HBO

Voz 3 01:17 con la amiga estupenda de Lena cerrando así la sala me quedan dos años tienes que promete que los estudios se acaban no para tú eres mi amiga genial tienes que ser la más lista de todos hombres y mujeres

Voz 1 01:48 por cierto un carajo se hace errante no hay seguimos con el misterio diga que es mujer que se somos todas

Voz 2 01:55 todo eso eh recorriendo mucho

Voz 4 01:57 le de deciros ya que estamos aquí muchísimo

Voz 0313 02:00 eso a mí esa cosa la entidad me harta porque es una escritora de libros de Tele hablas de lo que sea a mí lo que me gusta es poder saludarle la cara su nombre real por ejemplo María Dueñas buenas tardes buenas

Voz 2 02:11 mira si te contesta al rato de estar con vosotros en Radio Madrid y le preguntas cosas concretas

Voz 4 02:23 es verdad que mañana viajas a Jerez

Voz 0313 02:25 a una serie inspirada la templanza sí o no

Voz 5 02:28 claro que no te cuatro años después de publicar la novela ya tenemos sería la vista ya lo comentamos en su día eh la historia de la Montalvo era carne de de de

Voz 0313 02:39 serie yo no sé si ya cuando escribes varía a estas alturas tienes esa parte de la cabecita enfocada esto va a ser una serio va ser una película

Voz 1449 02:47 no todo lo contrario fíjate que que es quiero exactamente lo opuesto que no se me filtre nada no tener la tentación de escribir ya casi en secuencias siguen ya en una estructura que fuera fácilmente trasladable a un medio audiovisual porque yo creo que lo que yo tengo que hacer

Voz 6 03:05 me mi libro Herminio dura

Voz 1449 03:08 darme de lo demás ahora que después viene las series bienvenida sea por supuesto pero pero no no hay de hecho bueno pues esta serie y recuerdo perfectamente que me decía bueno vamos a hacerlo otra vez de la mano de Atresmedia como si no

Voz 2 03:20 los dos colaboradores nuevos pero recuerdo que me para Amazon y todo

Voz 7 03:23 para ello me va

Voz 2 03:27 no no no yo me pierdo yo

Voz 4 03:31 los países doscientos países de una tacada exacto pero en principio cuando se quedaron con la con

Voz 1449 03:37 el guión que fue ya desde muy desde el principio tenían tenían ganas me decían anda guapa que podías haber escrito una serie Marbella Tita

Voz 4 03:43 Burque claro los cubanos Gekko ahora van a ir a Londres también me lo vamos a ver pero si esto de de Amazon es una ley

Voz 1449 03:53 día porque bueno es una plataforma con

Voz 6 03:56 la cantidad de de posibilidades y que llega tantísimos sitios que vamos a ver qué tal con todo en escena

Voz 0313 04:04 Mariola digamos el a los oyentes María Dueñas la habíamos invitado antes es saber lo delata

Voz 2 04:10 sí porque nos apetecía hablar con ella de las porque intuíamos algo también

Voz 4 04:17 pero yo encantadísima de pero siempre en la tele

Voz 8 04:21 en este caso hoy con esto de Amazon Studios te da una dimensión a tus novelas incluso que yo supongo que de eso eres consciente no porque estos siete entre tiene el efecto de reactivar las novelas aunque Gayá tres años no que públicas cuatro

Voz 1449 04:36 casi cosa el Clara sí sí sí absolutamente encuentro costuras pasó no había funcionado muy bien el libro pero cuando la serie salió en en primera una Antena3 y después ya se fue extendiendo habían pasado ya unos cuantos años sí vino a reactivar la otra vez y entonces hay mucha gente que después llegó a la novela a través de la serie gente que había leído la peli la había leído la novela ir después encandiló con la serie en fin hay un constante feed back es estupendo para que Carles Roberto

Voz 8 05:04 tiempo entre costuras tuvo llegó a tener un veintiocho por fin

Voz 1449 05:07 sí

Voz 8 05:08 en algunos capítulos que más de cinco millones de de espectadores es una tele que ya no existe

Voz 2 05:14 ya algunas llegaron hasta hasta las máquinas de coser que Amazon tenía contrastado como sobre todo

Voz 1 05:20 a las las compras oye mal y las series

Voz 0313 05:27 te pregunto eso series ver sus libros quiero decir el el verse de televisión le está restando tiempo la lectura tú crees ya sé que es compatible

Voz 1449 05:37 sí pero yo creo que que si he de reconocer que hablando de corazón sí porque el día tiene veinticuatro horas y al final entre que trabajas vienes de muebles tal al final de de tiempo libre para dedicarlo a alguna actividad que te llene de de energía y que te apetezca hacer y qué tal pues tienes muy poquitas horas al día y si ves te coge esto es una serie ya no estás leyendo y al revés entonces yo creo que sí y yo misma es que me pasa muchas veces tengo que hacer un esfuerzo es decir no no no me llevo la tableta la cama la tableta

Voz 2 06:09 sin embargo sí que hay otras teorías no María que sobretodo señalan que sí que puede atraer a nuevos lectores quiero decir no a lectores habituados pero alguien por ejemplo que que conoce el tiempo entre costuras o cualquier otra serie que primero la conoce a través de la ficción audiovisual después se va a la literatura ya lo hemos ganado para la literatura quizá no

Voz 1449 06:29 mente totalmente a mí eso me ha pasado muchísimo con el encuentro postura sobre todo fuera de España porque en España todo el mundo casi lo había visto en Antena tres no pero había leído el libro ya conocían libre después lo lo vio en Antena tres pero fuera de España había mucha gente que en y me conocía casino en Latinoamérica en muchos sitios que me conocían los lectores verdaderos pero otro tipo de de gente no tan el actor habitual no me conocía se adentraron por la serie y al final acabaron enganchando se me ha pasado en Estados Unidos mucho por ejemplo no lo sucedido en el cuento de la criada

Voz 9 07:00 la temporada con algo de verdad Good queda un libro muy poco

Voz 4 07:04 ya te digo yo diría yo les digo vinieron libro difícil claro María y tú te vas mañana Jerez y qué vas a hacer exactamente cuánta templanza hijos bueno de momento no me comentó nada porque no es nada nada porque el trabajo grande

Voz 1449 07:19 tienen que hacer los productores ejecutivos cuando ya ya empiece la cosa de momento se está trabajando con muchísimas ganas con mucha ilusión con un poco de prisa porque claro estas cosas ya una vez que se acaban todos los protocolos que se firma todo y que llevaba adelante pues hay que correr para que salga cuanto antes pero la verdad es que vamos a hacer una apuesta muy ilusionante otra vez ya se va como decía antes se va a rodar en Londres en Jerez por supuesto y ese va a saltar el océano se va a ir a México no sé si finalmente las escenas de Cuba al final se harán en La Habana o no eso lo tengo todavía un poco en el aire porque no me lo han confirmado pero lo que sí se va a hacer es un esfuerzo

Voz 6 07:58 la enorme de de inversión en todo tipo no sólo de enero de talento de gas

Voz 1449 08:03 nada no sería antes profesionales yo creo que no solamente los viajes ida y vuelta yo creo que eso ya sube sube la cosa iba sé que ahora mismo están trabajando en cásting en tomar decisiones de dirección de tal pero todavía no sé nada no no que yo sepa ahí yo creo que está todavía todo

Voz 0313 08:21 pero estas mujeres muy sería fila María por ejemplo la amiga estupenda la las la de Elena instalado yo no ha visto todavía

Voz 1449 08:28 yo la vi porque me apasiona Aaron los libros dice que si no totalmente maravillosa y entonces en cuanto o en cuanto salió me la eh yo creo que en dos días me gustó mucho me parece que que está muy bien hecha que es muy fiel a la novela y además reconforta porque estamos acostumbrados a que las series sean todas como muy rápidas no hay que correr hay que dar cosas impactantes no todo tiene que tener mucha intriga o mucho tal no la mayoría bueno hay de todo tipo pero normalmente tendemos a pensar eso que tiene que estar como con con todo el rato en movimiento para que pasen grandes cosas para conseguir captar audiencia esto respeta el alma del libro es una o de los libros es muy delicada es lenta es intimista a que se tome su tiempo es un hace una constante labor de de

Voz 6 09:16 de ahí que la mora la Álex

Voz 1449 09:18 Tura al aprendizaje en fin a cosas que no es

Voz 0313 09:21 una serie minimalistas es bastante bien

Voz 1449 09:24 la lista todo acontece en un barrio napolitano

Voz 6 09:27 poco o deprimido o de gente trabajadora

Voz 1449 09:31 trabajadores y trabajadoras lo que no trabajan los porque ni ni tienen esa posibilidad no era muy bien la historia en Nápoles de aquellos exactamente y entonces son dos amigas muy distintas las conocemos desde niñas el CAS tienen maravilloso porque van cambiando a medida que crecen las las protagonistas las van sucediendo parejas distintas a entonces son fantásticas pero es un tempo reposado

Voz 6 09:52 dado no hay no hay Grammy poco habitual Wagner dos no es poco y una si es lógico que la lentitud

Voz 0313 09:58 qué bien totalmente pero resulta

Voz 1449 10:01 absolutamente magnética o te sientas en el sofá no te levantas

Voz 0313 10:04 ha María cómo estamos hablando de tele y no nos gusta me interesa saber qué te ves y que gustos tiene siete al igual a mí me tienes que contar que le veías tú a este personaje a ver

Voz 10 10:14 mujer de veintinueve años el primer ataque hace un mes perdió el habla balbucea va como un bebé progresivo deterioro del estado mental te das cuenta todo el mundo se piensa que soy un paciente por el bastón pues ponte una bata como los demás entonces parecería un médico te das cuenta de que la Administración no le gusta la gente no quiere un médico enfermo bueno a mí tampoco me gustan los pacientes sanos esta mujer de veintinueve años está bien que este Buda

Voz 11 10:40 es mi prima prima no les gusta el diagnóstico no me extraña tumor cerebral date por muerta prima

Voz 1 10:52 en fin todo quedado corto doctor mil personas

Voz 1449 11:02 pues me es ese cinismo suyo esa esa brutalidad sin filtros y a la vez esa sabes que hay un fondo tierno por algún sitio

Voz 2 11:10 no lo además hay que buscarlo eh hay que buscarle mucho pero estamos hablando de fondo pero esa inteligencia

Voz 1449 11:18 la tan tan descarnada no esa esa frialdad en el trato y esa agresividad con con los pacientes con sus compañeros pero en el fondo es un tipo que tenía bueno pues pues una barrera ante el mundo no y su defensa tenía su propia fruto

Voz 4 11:34 canciones de los en esa cita Andes bordes televisiva orden pero a la corrección política

Voz 2 11:41 sería no no era lo suyo exactamente

Voz 4 11:44 es un gran María también este me

Voz 1449 11:51 qué tal yo creo que no está ninguna plataforma no se puede

Voz 4 11:53 que no se puede conseguir por algún sitio comparándolo ha dado más no pero seguro que

Voz 8 11:59 alguna cosa y ocultar las mil plataformas tú también tienes no muchas plataformas

Voz 1449 12:03 que yo tengo Netflix y tengo H veo buenísima uno más bueno

Voz 2 12:10 vale estamos quedando regular

Voz 7 12:12 a sabes qué pasa prime

Voz 1449 12:15 a ver yo todo en todo esto voy descubriendo cosas ya en la la sociedad ve en principio a las compras que haces una razón y que has visto casa claro y entonces es a partir de ahí cuando cuando entrado pero no es la cosa que era la que vas directamente a busca o la que yo iba a rayas y presupuestos ya me voy a a todo pero se estaba preguntando esto de de no encontrar a House en ninguna de esta plataforma ya muchas otras series que nos cautivaron en otros tiempos incluso cuando éramos pequeños no que me encantaría volver a ver qué pena que no hayan

Voz 4 12:46 a los no una de ellas solamente a este vitoriana ahora es sólo una cuestión de días

Voz 2 12:50 no se acaban no se compra otra estamos no porque es muy importante lo decíais antes la del tiempo para leer nos ha pasado a todos Carles Roberto grito

Voz 0313 13:01 Mario como espectadora ve serio es más cosas que decir veces informativo desde el

Voz 4 13:05 se lo no no me lo cero los documentales de animales poco informativo

Voz 1449 13:11 pues sí serie esta

Voz 6 13:14 bien no tantas como concurran estable

Voz 4 13:16 siempre te gusta bueno me encanta por ejemplo Master Chef mental eso invitado no debe seguir cocinando ni me han invitado y espero que no lo hagan jamás

Voz 2 13:25 a mí me han contado que más altas han caído

Voz 8 13:28 has muy tímida y entonces ella los con estas cosas de tele y tal no le gustan mucho

Voz 4 13:32 a mí no me gusta nada hacerle ver está demasiado el temida pero bueno no es reservada digamos que no que no es me me hoy prefiero prefiero dedicarme a amistad patos pero seguro que han llegado EE ofertas de estas de realities de verdad que no que no que no

Voz 2 13:50 te voy a hablar de esas cosas me ha dado una buena noticia María Dueñas ocho temporada usted doctor House están disponibles en Netflix sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1449 14:02 puede ser de eso que escarba se escarba hasta que intente porque no está en sus primeras ni te enteras y a oye pues eso pues ya te estás poniendo miras para darte una encerrona no ha pues voy a buscarlo porque debe estar en esas cosas que al final vas pasando el dedo con el dedo

Voz 8 14:17 bueno es que ya sabe como El Mundo Today hizo aquel chiste de te puedes tirar todo un fin de semana viendo sólo el catálogo

Voz 1449 14:23 eso eso no

Voz 2 14:26 ya el próximo ya pones algo

Voz 1449 14:27 y al final acabó desesperado pero yo estaba pensando cuando cuando sabía esta mañana aquí estar con usted en la radio estaba recordando serios mi infancia me acordaba de algunos títulos yo qué habrá sido de aquellos os acordáis de Aquellos maravillosos años era tan bonita que se llamaba con ocho basta

Voz 4 14:45 hombre echar mano Si nos sentíamos totalmente identificado sí sí que fue de todo aquello

Voz 8 14:51 bueno yo siempre digo que gracias a esas series estamos aquí no nos no solamente las series estadounidenses como estas sino las series españolas es decir nosotros podemos hacerla templanza porque hicimos Verano Azul es que esto

Voz 9 15:03 en María es muy importante es la ahora estoy totalmente de acuerdo

Voz 8 15:07 bueno y alegría al espectador le cuando muy poco a poco y El tiempo entre costuras fue capaz de tener cinco millones de espectadores también por esa razón no porque había habido años de ficción alguna más acertado y otra menos

Voz 2 15:18 el Chanquete pero bueno casarlos

Voz 1449 15:25 sí sí sí sí y además algunas series sea la la respuesta de la audiencia ha sido enorme templo Cuéntame que en mi casa es una serie muy entrañable porque estoy volviendo la temporada en Estados Unidos y la veíamos todos los días con mis hijos pequeños y adoptaron a Toni Alcántara hay Merche como si fueran de la familia no y entonces como si fueran como si fueran nuestros y cuanto antes del Estado

Voz 4 15:48 ha sido adicta es esto

Voz 10 15:51 mente no lo sepas pero en el colegio estaba creía que para ti solo era el idiota del hermano de Mónica

Voz 12 16:06 así es

Voz 2 16:09 María Dueñas de la tribu digo tú estás bien

Voz 1449 16:13 te además todavía de vez en cuando esos momentos eso que vas buscando Álvaro encuentras nadie va a haber un capítulo yo de freno

Voz 2 16:20 cuál es tu personaje de me a mí me encanta

Voz 1449 16:23 tanto dos me me encanta bueno Michel que no se enamoró a todos hombres y mujeres canta las tonterías de yo huy me encantan todos todos realmente me encantan la Casa de ellos el apartamento toda

Voz 4 16:38 la vida que llevan el cruzar de casa de unos de otros

Voz 1449 16:42 no sé todos todos me encanta en cuando al final Chandler y Mónica se hacen pareja y se transforman poco a todos realmente no no tengo ningún favorito todos y el momento Ross Geller que dicen que se parece a mi hijo me encanta

Voz 4 16:57 todo el ver realmente es como son como primos lejanos que tienes por algún sitio que tan con acompañada gran parte de tu vida oye

Voz 8 17:05 y entonces guiones es muy exigente en lo que ves en pantalla de lo que has escrito tú

Voz 1449 17:11 sí yo reconozco que si soy soy un poco PG a la que entre nosotros lo que no se oye nada que bueno es que a ver yo creo que hay que conciliar los dos lenguajes y el audiovisual y el literario a veces coinciden y a veces es contrastan entonces bueno pues cada uno vela por lo suyo es verdad que también después tengo la capacidad para ser flexible cuando cuando hay que serlo y aceptar otras opciones si cosas que me van proponían

Voz 6 17:35 no pero creo que mi labor

Voz 1449 17:38 me responsabilidad es velar también porque el alma de de mis novelas éste se mantenga digamos intocable

Voz 2 17:45 eso es que no se traicione no

Voz 1449 17:47 sí exactamente ella no no es por mí solos por por los lectores no hay veces que me han agradecido oye qué bien que se parezca tanto la seria la novela y luego admiten que haya cambios que ya padezcan tramas con las que no contaban personajes secundarios que de pronto son nuevos totalmente pero que se ensamblan en la estructura general eso se permite muy bien en los dos lectores lo toleran pero lo que no aceptarían es si se sentirían como decís traicionados y si les cambiar Moss

Voz 1 18:16 vuelco radical María Dueñas un placer como siempre feliz viaje al Jerez

Voz 4 18:22 a cantar hablar con vosotros la próxima vez vemos en el estudio