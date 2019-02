Ciudades franquicia: el urbanismo creativo que destruye la vida de barrio

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:52 tocar cada semana en esta Ventana de la filosofía antes de pensar sentimos nos llega algo cotidiano que después elevamos diría a la categoría de de reflexión Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes qué sentido te llegó el tema de hoy que has bautizado como ciudades franquicia que me gusta mucho es primero y la radio en el programa local de la Serie A Vivir Madrid que dirige Puri Beltrán estaban haciendo una ruta por Madrid a través del cine de Almodóvar quien os pregunta de Madrid el Banco de España las

Voz 0313 02:02 ahora es un hotel también de una cadena española e internacional has pasado una cafetería y una academia de baile muy muy de Madrid a dos modelos de negocio que podemos encontrar exactamente en cualquier otra ciudad del mundo es eso sí de ahí es la idea de ciudad de franquicias sobre la que curiosamente reflexionó hora después me fui decena Cuno unos amigo estuve esperando aquí en el centro de Madrid y le dio una vuelta lo publiqué una cosa que hoy tenemos un relato planteamiento más o menos

Voz 8 02:28 hoy tres cuartos de hora antes de una cena con amigos opte por pasear por la calle Fuencarral desde la Gran Vía de Madrid en el tramo que bordea el barrio de Chueca no hace tanto era una vía por la que circulaban coches donde se aparcaba a ambos lados con doble fila que provocaba atascos insoportables las hace era será el estrechas los bares de menús y los comercios

Voz 9 02:51 cutres oír una calle peatonal

Voz 8 02:54 los atascos son sólo humanos los comercios de moda y complementos de lujo Si buscas un bar tienes que bajar a la vecina Hortaleza Hydro restaurantes tal modernos que no se distinguen los unos de los otros de vuelta al lugar de la cita en la Gran Vía observo que esta centenaria avenida también ha ensanchado sus aceras buscando la peatonalizar los viejos cines tiendas de ropa las antiguas cafeterías canta de paso a cadenas de comida rápida y cafés no saben el café las sucursales del banco son ahora joyería el de clase media tiendas oficiales de equipos de fútbol pobre grandes marcas deportivas en el suelo el top manta con las mejores copias de lo que se ofrecen los escaparates y todavía queda espacio para terrazas infernales en las que el turista cree estar reconociendo el modo de vida de los mire en You todo parece estupendo parece haber mejorado y evolucionado pero todo se parece a otras calles y avenidas que has visto en otras ciudades las mismas tiendas luego café con sabor a vainilla los mismos restado antes acristalados las mismas terrazas los mismos productos en las mantas hasta la gente cuesta diferenciarla todos hacemos lo mismo y los abusivos como metáfora de todo lo anterior en un escaparate de un gran centro comercial un grupo de gente grita con unas gafas de realidad virtual mientras todo se mueve su asiento ellos quieren estar viviendo una gran aventura en la que el riesgo es extremo al otro lado del cristal los viandantes nos paramos para convertirnos en espectadores de algo que ni sentimos

Voz 0313 05:34 Fernando Broncano buenas tardes buenas tardes Fernando es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro culturas nombre de derrota cultura hay poder en los espacios intermedios que nos viene al pelo para el tema que plantea Pepe Rubio que dice la filosofía de la de la gestión de espacios ideal

Voz 12 05:52 uniformización del paisaje dice algo

Voz 5 05:55 en el cada vez más estábamos yo creo que muy preocupados en lo que es la especialización de la cultura no en Santiago que la

Voz 12 06:06 el somos a Espacio y los espacio producimos espacio cada vez que creamos una familia cada vez que vemos una comunidad destruimos ese espacio cada vez que destruimos el tejido social y me parece que ese es el problema que que está en esta Emma tan bonito que ha propuesto Pepe Rubio de la relación de la ciudad y la franquicia tiene que ver con cómo producimos espacio Icomos destruimos al espacio a la vez que desteje hemos los lazos sociales que no es una novela

Voz 0313 06:35 duda franquiciada por seguir con su terminología en la ciudad franquiciada también el trato entre personas es diferente es más instantes es es es más frío carece de de espacios intermedios en ocasiones directamente porque no están claros a pensaba

Voz 12 06:50 qué pensó que era un simplemente un modelo de negocio en el cual pues bueno sea estandarizada se podía predecir lo que calcular lo que se va a gastar lo que pasaba consumiendo pero en realidad nos estaba no nos estamos dando cuenta que lo que estábamos cambiando éramos nosotros primero desapareció dependientes desapareció el camarero desapareció aquella persona que que nos contaba que nos hablaba que no os escuchaba poco a poco desaparecidos nosotros las hacer poco a poco nuestra propia relación con con el ir a comprar el liga el IRA a tomar un café liderar a cortarse el pelo

Voz 0313 07:31 era un acto social era era un actos era un acto

Voz 12 07:33 social era la señora que iba a a a la carnicería contaba lo que le pasaba su nuera de él no se queda de su nieto le explicaba a todos los que estaban allí no queda subida él respondió el carnicero nos estaba dando cuenta pero creaba recreaba sido social recreó al barrio cuando tú vas y te encuentras con una alguien con una sonrisa en que lo único que dice es puedo ayudarle en algo ya no puedes hacer nada ya lo que tú haces esas elegir tu prenda con la imaginario que tengas sales de allí y allí se acabó y y Has hecho un acto que es un acto mercantil pero un acto social has destruido otra

Voz 0313 08:20 que perdemos en el camino que estamos perdiendo

Voz 12 08:23 el camino lo que estamos perdiendo tejido social pensamos que barrio una acumulación de casa así puertas tiendas sino un barrio es una estructura complejísima es una estructura muy normativa donde tú sabes dónde puede salir en zapatillas y donde tienes que poner co corbata o te tienes que arreglar donde tienes que cómo puedes hablar y con quien tienes que hablar y que pues es decir cuando según informó a la conducta es lo que estamos es degradando perdiendo toda esta trama sutil de relaciones que nuestra vida cotidiana es como se les diéramos a a nuestra pareja por la mañana la mano ya no conversaremos dijo me voy bueno pues que qué habría ocurrido bueno pues se habría destruido la Familia pues eso es lo que está pasando con la franquicia de la sociedad

Voz 0313 09:11 dice que hay como como dos modelos muy claros de barrios y es que se les puede seguir llamando así no esté que describía el el el paseo que nos que nos presenta a Pepe que es el el el parque temático el barrio escaparate para entendernos y luego están los barrios dormitorio idea entremedias queda queda poquita cosa queda poquito modelo donde elegir

Voz 12 09:32 sí en realidad es lo mismo porque lo que han convertido el centro es una especie de enorme Moll de enorme centro comercial El los barrios es un lugar donde no se puede hacer nada otra cosa que ir o al centro o al centro comercial que ya es lo mismo el centros centro comercial y allí pasear moverse pero ya no encuentra los vecinos ya no hay nada en tu barrio lo que lo que no es un barrio sino que es un dormidera allí lo que haces es justamente te encierran dudas a ver la televisión punto en medio lo que hay es tristísimo yo una vez lo hecho bueno luego lo suelo hacer de vez en cuando pero últimamente lo he lo hice hace hace muy pocos recorrer Carabanchel desde abajo desde Madrid Río hasta Arriola hasta hasta el hospital vas viendo cómo van desapareciendo las franquicias empieza ver ya bares de siempre peluquerías de siempre tiendas de mercería tiendas de de todo este tipo de variedades de pero también va envejeciendo la política claro ya no queda nadie dentro de poco esas tiendas desaparecen porque han desaparecido los clientes

Voz 13 10:44 cada vez serán entonces más dos dormidera así como nos ha explicado Santiago Niño aquí muchas veces ya habrá conseguido Amazon lo que quiere habernos acostumbrado a que sea Amazon del que pase cada día por nuestra por nuestra calle no y eso parece que es un proceso irreversible

Voz 12 10:59 exactamente íbamos a ser el único contacto a contáramos con el mundo la contaba PP lo que me produce de a la vez de ternura y de miedo el ver cómo la gente mayor intentan el con con las cajeras del Mercadona establecer una conversación contarles su vida cuando le quedan treinta segundos porque están una cola por detrás ellas es el momento en el que pueden hablar con alguien intentan hablar con alguien porque va a ser el el momento el día de su relación social es imposible es algo que que la propia estructura comercial que es una estructura Por otra parte económicamente puede ser muy eficiente pero socialmente es destructiva esa gente se vuelve a casa con más sentimiento de depresión y soledad que la que salieron porque no han podido siquiera relacionarse

Voz 0313 11:50 Fernando nos está escuchando alguien ahora seguro segurísimo más de una alguien incluso que estará has cuidado esta conversación y diciendo esto son unos nostálgicos es que éstos echan de menos un tiempo que ya no volverá alguien te dice este Tuc Tuc que les respondes desde la filosofía además desde que que que el que les responde cuál es el contra argumento es decir un curso de obseso de de años

Voz 12 12:13 sí cuando decimos que hemos perdido algo pensamos que qué se puede volver atrás no no no vamos a poder volver atrás la cuestión es cómo recogemos esos lazos que que ya no existen y que sin embargo son centrales para que podamos planificar nuestra vida en común para que nuestra vida sea un poco más rica que está angustia que tiene la gente El curioso Zárate el el cómo consume com como consumimos ahora en lugares donde ya la relación social está absolutamente desquiciado no obligamos a intentar expresar nuestra identidad con con nueva ropa cuando todos vestimos igual prácticamente no hay diferencias cuando estamos haciendo nuestras relaciones se han convertido en mecánicas bueno no se trata de volver atrás ha tratado enriquecer la pobreza de de nuestra experiencia son tratado de de que volvamos a a que nuestras emociones se vuelvan a hacer sutiles en nuestras relaciones se harán cómo es la vida cotidiana largas estructuradas organizado el matiz no está de moda

Voz 0313 13:15 en ningún en ningún ámbito era bien la verdad efectivamente estaba recordando ahora que cuando yo empezaba aquí la radio justamente con Roberto Sánchez esta ya es el día a día bien el programa local días y otro no creo que tenemos como protagonista de la actualidad al presidente de alguna asociación de vecinos de Madrid hoy día no aparece ningún corte de voz de ninguna asociación de vecinos han desaparecido ahí empieza todo de alguna cuando se rompe esos tejidos de las asociaciones de los barrios

Voz 12 13:44 sí fue un fenómeno que que converge en el que convergen procesos políticos procesos económicos y la misma dinámica social el proceso político de digamos de no hacerle mucha casa no mantener las asociaciones de barrio con lo que con lo que eso significaban todavía ella porque mantenían un tipo de servicios un tipo de de de sociedad idea de lugares de acogida a toda esta soledad cuando aparece por muchas razones que no es el momento ahora para para examinar comienza un proceso de degradación de de los espacios podemos llamarlo los espacios públicos pero ya les damos los espacios intermedios espacios donde ves a la gente cara a cara te sabes su nombre sabes su vida donde puedo conversar con ella hay sabes que tienes una vida en común cuando desaparecen las lo que fueron yo soy muy viejo las los clubs cuando es aparecen aquellos lugares cuando desaparece lo los bares donde la gente iba a jugar al mus viva jugarán se iba a pasar la tarde todo esto lo que va desapareciendo desconocimiento social al final terminan todo el mundo encerrado con con sus tres cuñados eh

Voz 0313 14:58 esos muros poco más no eso es una

Voz 12 15:01 acción de nuestra vida o con su smartphone

Voz 0313 15:04 además es que esa es otra me ha gustado mucho una palabras cuando se usan con precisión ha utilizado antes y Fernando la palabra dormidera haga pensar se equivoca o no el dormidera uno de las aves está fuera dormitorio sería para personas pero es que es verdad que hay barrios que son dormidera donde las personas van hay durante la noche por un ratito el que tengan y luego siguen volando volando o lo que sea me ha gustado mucho

Voz 12 15:31 desde el lo de lo de dormir pero yo veo a mis vecinos kasam por la ventana cada sobre todo la gente joven anda nada más pena llegan muy tarde porque el trabajo ya que si se hiciera enseguida hacen un ratito en la cocina se enciende porque porque tienen cazar la comida al día siguiente aparecen vuelven a llegar en medio que es lo que hay que era aquello que llamábamos hogar esto es un espacio vacío son espacio que sólo quedan paredes pero ya está vacío de emociones vacío de de matices vacío

Voz 0313 16:04 Pepe alguna recomendación para los oyentes que quieran complementar nuestro tema filosófico de hoy pues mira está él el libro de cultura es nombre de derrota cultura y los espacio intermedio de nuestro invitado y después tengo otros dos libros la nueva frontera urbana de Neil Smith que es el primero que empezó a hablar de este tema éste de la identificación If uno que lleva el título de canción Fer We Take Manhattan destrucción creativa de la ciudad desde el sociólogo Daniel Sorando y Álvaro armadura que merece mucho la pena

