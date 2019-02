Las claves del día, por Ignasi Guardans

Voz 1

Borrell informó hay a casualidad hace que estos tres nombres sean los que al menos a mí me viene a la cabeza hoy como protagonistas del día Peña es un cardenal australiano condenado por haber violado Domiño y que probablemente entre en la cárcel dentro de unos días era el número tres del Vaticano y eso da una idea de la profundidad del escándalo que la Iglesia católica tiene entre manos Borrell ha sido nombrado ya el candidato a encabezar la lista europea en las próximas elecciones del veintiséis de mayo con la vista que va más allá las próximas las propias selecciones Iker va con la idea de recuperar fuerza de España en las instituciones europeas algo que no es fácil y que no dependerá sólo del resultado de las primeras elecciones Infoca de la ex presidenta del Parlamento que hoy la contado al fiscal que desobedeció al Tribunal Constitucional porque sí sabe defender derechos que no aceptar las censuras de nadie tampoco las del Tribunal Constitucional buen así está el panorama del pues es ese juicio dará todavía muchas tardes de gloria en cuanto los testigos empiezan a declarar