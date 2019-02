Hora 25 Deportes: Clásico copero definitivo (26/02/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 muy buenas tardes collages que dan no parar mañana otra vez Madrid Barça no mañana en el Bernabeu Madrid Barça tú sabes quiénes Ricardo de Burgos Bengoetxea o te suena dando tiene que esa es un señor que es prótesis dental prótesis prótesis dental y además va a ser el que mañana esté en el bar

Voz 3 00:30 fíjate fíjate ese hombre oye cuáles puede ser un dolor de muelas hizo ese hombre ir en la en la consulta allí con los compañeros es alto entiendo mañana voy al Bernabéu al Ricardo de Burgos Bengoetxea es el árbitro que mañana va a estar en el bar y que además es prótesis ICO dental que he vivir bien ahí ya veremos o le va mañana en el bar aunque bueno el día antes de un partido todo el mundo habla bien del bar porque claro para hablar mal ya queda el día después no Solari le han preguntado hoy el bar está más conforme que el día de la Real Sociedad después de lo que sucedió en Valencia ha tirado Solari de su verbo florido

Voz 4 01:10 siempre que que se utilice la tecnología para jugar jugar que siguen siendo interpretables va a haber divergencia de opiniones algo que se usa estrictamente para lo que pasa es objetivo dicho esto pero creo que a ninguna duda respecto al penalti el otro día para cualquiera que conozca por encima ni siquiera en profundidad al arreglado se me parece la entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando falla porque es parte de de este mundo la mente de los con eso cuando aciertan dejémoslo lo tranquilos

Voz 3 01:50 os habéis perdido en la perorata de Solari dice que lo del otro día de Casemiro es penalti Solari ni la regla doce ni la trece a catorce ni la quince no se lo traga nadie

Voz 5 02:00 a Valverde le han preguntado estáis preocupados por la mañana en el Bernabéu el VAR

Voz 2 02:05 delitos estamos tranquilos al respecto a todo eso

Voz 0588 02:09 esperamos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás es más es accesorio

Voz 6 02:13 el penalti a Casemiro usted lo violan en yo incluso lo escucho

Voz 7 02:18 la falta

Voz 2 02:18 no me digas que no fue la respuesta genial

Voz 0588 02:22 no voy a decir nada de eso es algo que deseamos que descubre se recupere cuanto antes no es ninguna agonía

Voz 2 02:27 por lo demás no sé qué puedo decir

Voz 3 02:30 bueno el día previo al clásico tiene dos noticias la primera acaba de producirse la UEFA confirma que el próximo jueves la semana el próximo jueves no te jueves de la semana que viene va a tratar el expediente disciplinario abierto a Ramos por haber provocado o una tarjeta amarilla en el partido de Ámsterdam por si la provocó el expediente está abierto el jueves de la semana que viene sabremos si le pone un dos o más partidos de sanción a Ramos aparte del que tiene por acumulación de amonestaciones y la otra llegó ayer a última hora desde la Premier donde el Chelsea le ha puesto una multa Kepa el guardameta español que se negó a ser sustituido en la final de la cara y una multa de doscientos veinticinco mil euros es el sueldo de una semana de Kepa que va a tener que pagar por por no cambiarse la próxima vez que se arregle diga Querpa te cambias ya te digo yo que se va a cambiar y como siempre en el inicio del programa vuestros mes

Voz 2 03:29 a G de Guasch

Voz 8 03:30 gallego que digo yo que a ver si ahora el miércoles bajo el made in mete un gol el problema es que a ver cómo el Evra o cabreado o con una peineta esa peineta a ver a quién va por digo del madridismo está muy quemada o no quemada

Voz 3 03:48 el madridismo con él también está muy quemado muy quemado dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 04:08 buenas tardes vamos a ver ya sé que es muy cansino esto pero yo yo estoy un poco con la señora esta de la que llamó ayer ese como se llama que que que que no le gusta a mí no es que no me gusta es que yo todavía sigue sin entender muy bien la función en el bar es que yo cuando hay una jugada haría clara que vamos no clara cuando hay una jugada en el centro de Nadia que que puede ser penalti o no serlo hay que entrar siempre dos ficción va lo pite el árbitro no pite el el Barça debe de mirarnos siempre si sólo es porque es que entonces yo no entiendo nada qué es esto de que si el árbitro lo pita entonces el bar no entra porque la pitado tal prevé pero es que tonterías esa es una tomadura de pelo a los aficionados que yo no lo entiendo en el bar lo que tiene grandes entrar siempre en todas las jugadas que que se produzcan en el área para saber si esperanza no punto fin no entiendo nada buenas tardes yo veo viure

se ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:15 hoy no entiendes nada lo que te queda todavía empezamos

Voz 3 05:25 a última hora del clásico mañana vuelta de semifinales de la Copa del Rey empate a uno en el Camp Nou el Madrid con este resultado estaría clasificado es decir le toca remontar al Barça vamos a comenzar con locales Javier Herráez buenas tardes Gallego buenas tardes gran pregunta qué va a pasar con Gareth Bale tras su indisciplina en el partido de Liga estará en el once estará en el banquillo estará en la grada que dices hola

Voz 11 05:48 sí bueno no dice nada Solari eh Bale en principio estaba en el banquillo va a repetir con Lucas Vázquez Benzema Vinicius que son los tres que le gusta a Santiago Hernán Solari normales que juegue la segunda parte no entrar el técnico blanco sobre el asunto de lo que pasó el pasado domingo en Levante recordemos que si se negó a calentar o a seguir calentando tampoco chocó la mano con Luca Vázquez YSL veíamos cabreado con el mundo

Voz 7 06:13 esto ha dicho Santiago Hernán Solari hoy en la rueda de prensa en Valdería

Voz 4 06:15 más quería esa decide a Gareth Bale comprometido al cien por cien con el vestuario nuestro foco está puesto cien por ciento en el partido de mañana y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí quiere preguntarle si ha visto en la tele

Voz 11 06:27 qué hizo Bale en el cambio que se quedó sentado

Voz 4 06:30 esto se sigue reafirmando en que Bale estuvo

Voz 11 06:32 que nuestro foco hecha hemos hablado nuestro

Voz 4 06:35 el foco está puesto en el partido de mañana el foco no esto está puesto a su como entrenador perdería esa autoridad si mañana decide que sea titular te repito el foco nuestro y el de todos está puesto en el parto yo poniéndose foco en el partido de mañana no sé si ha hablado usted con Gareth Bale actividades nuestra blindada del vestuario que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción es usted solo va a tener en cuenta repito entiendo lo de la o con nuestro está puesto lo importante es estar todos unidos estar todos metidos

Voz 12 07:05 fue mañana titular algunos jugadores que están teniendo menos oportunidades bajasen los brazos la formación no se a dar hasta mañana

Voz 11 07:13 es así de surrealista la rueda de prensa habitual en este caso era Gareth Bale cuando tocáis como lo menos parecido es un frontón Santiago Hernán Solari falta saber quién va a jugar por la izquierda como lateral en principio Marcelo aunque estén lejos refilón pero parece que Marcelo va a jugar la Copa

Voz 0239 07:26 tenía eso sí estará Keylor Navas el otro

Voz 11 07:28 nombre propio es el de Isco que lo va a tener en chino pasta de la convocatoria en el bar

Voz 5 07:32 pero no tenemos ya Convocatoria al acaba de dar Valverde tras el último entrenamiento Adriá Albets buenos

Voz 3 07:37 estar hola Gallego qué tal buenas tardes sí convocatoria

Voz 0017 07:39 con algunas novedades Valverde se lleva diecinueve futbolistas a Madrid están Artur en la convocatoria los dos han recibido el alta esta tarde pero veremos si pueden jugar de hecho hay tres porteros en la lista lo que demuestra que Files en no está al cien por cien mañana Valverde tendrá que hacer un descarte se quedan en Barcelona descartados Boateng Murillo todo hubo ha dicho Valverde que mañana va a poner el mejor equipo posible porque el clásico de Liga le queda todavía muy lejos veremos si eso pasa porque juegue Sergi Roberto en el centro del campo o por poner a Arturo Vidal cree Valverde que su equipo llega en un buen momento tras ganar como lo hizo en el Sánchez Pizjuán dice que la presencia de Vinicius no le condiciona a la hora de formar el once escucha Aller

Voz 0588 08:21 no lo de condicionar la alineación pero sí en cuanto que es un jugador desequilibrante está haciendo una temporada está entrando está probando cosas al Madrid porque tiene desparpajo porque tiene velocidad me refiero que no me condiciona porque si no juegas Asensio sino porque sino jugáis con fin madre tiene grandes jugadores independientemente de de Benicio es que me que me comentas ahora lo que está está

Voz 0700 08:40 me voy a Valverde que por cierto mañana cumple cien partidos

Voz 0017 08:43 el banquillo del Barça y le gustaría celebrarlo con un triunfo en el Bernabéu y pasando a la final de Copa el Barça viajarán mañana por la mañana en avión a Madrid y el equipo quedará concentrado en su hotel habitual hasta la hora del partido

Voz 3 08:55 cuántas preguntas del clásico a los hombres que lo van a encontrar mañana en Carrusel Antonio Romero buenas tardes Gallego muy buenas la que buenas tardes hola Gallego

Voz 13 09:02 bueno Romero Bale lo lo ves en la grada lo ves en el banquillo

Voz 0239 09:07 te lo imaginas en el once lo que supondría hombre yo creo que supondría una pérdida de autoridad de Solari para el resto de los compañeros que dieron todo lo que pasó el otro día en el banquillo en el Ciudad de Valencia lo de la grada sería una exageración y demasiado precipitado y creo que su sitio natural ahora mismo porque no está entre los once mejores de la plantilla en el banquillo si todo va bien en la segunda parte treinta minutos para Gareth Bale para dar descanso a alguno de los tres de arriba y a lo mejor titular el próximo sábado pero mañana que el Barça o el Madrid mejor dicho será juega mucho contra el Barça yo creo que tiene que meter a los once mejores ebay ahora no está entre

Voz 3 09:39 hola qué Messi Suárez den velé seguro Coutinho tiene alguna opción

Voz 1296 09:44 yo creo creo yo creo va a tirar de Messi Suárez en Belén igual Coutinho en función de cómo vaya el partido puede repetir el cuatro dos tres uno con el que acabó el partido en el Pizjuán pero me da queden velé para jugar ante un Madrid que que seguramente va a tirar para arriba iba a dejar espacios para una posible contra pues es mejor opción para para tratar de de correr además Coutinho tampoco está haciendo un una una gran exhibición en esta temporada así que imagino el Barça mañana repitiendo el once de Lyon con Denver arriba con Sergi Roberto completando el centro del campo por Cartoon es verdad que ha vuelto pero lo veo justo para mañana porque Arturo Vidal sinceramente no creo que ha hecho nada para merecer plaza en el equipo titular del luego así que eh ha por ser Schubert en el centro del campo miedo lateral derecho y arriba como dices Llobregat den vele por delante de gente

Voz 3 10:21 Marcelo juegue en el Camp Nou

Voz 0239 10:23 mañana hace imposible que sea titular si quiere tener opciones de pasar a la siguiente ronda o la final Solari debería dejar a Marcelo en el banquillo porque fue de largo el peor futbolista en el Camp Nou no sólo del Real Madrid sino del partido hoy porque está mejor que él está bien que Solari quiera recuperar a Marcelo pero repito creo que mañana no el día un Umtiti

Voz 11 10:41 es como titular Flagey yo creo que

Voz 1296 10:44 Titín de de descanso Allen mete el otro día veo más aún Titi quizá para la Liga para el clásico del sábado que no para mañana mañana creo que es el de los dos clásicos el más importante y a día de hoy un Titín Se le vio el otro día que cuando se le exigió le exigió el Sevilla lo pasó muy mal quedó retratado en el fuera de juego que rompe en la jugada que en el dos uno del Sevilla creo que la Iglesia está eh por merecimientos por trayectoria mucho mejor ahora mismo que que Samuel Umtiti así que imagino que mañana el once va a ser más de gala que quizás del sábado quizá del libro mañana para mí el central titular junto a Piqué tiene que ser la inglés

Voz 3 11:13 partido caliente de arbitro

Voz 13 11:15 de bar de protestas de

Voz 0239 11:18 silbidos de presión mismos pasa como lo de no entiendo nada y creo que no lo voy a entender de aquí a final de temporada muy buena prácticamente todos los clásicos de la temporada han sido calientes y no imagino uno diferente y sería una buena pasión mañana para que pase lo que pase a eso de las once de la noche tanto los futbolistas del Real Madrid como lo foresta del Barcelona se reafirmaron en que el bar es una buena herramienta para nuestro futuro viene Piqué con ganas

Voz 14 11:43 imagínate Piqué en el Bernabéu

Voz 1296 11:45 nada vienen innatas ya desde que nació tiene ganas al lado de Rajoy ya dijo otra vez que ve Cavall Bernat para el ex sinfonía para los oídos con lo cual le tiene muchísimas ganas al Madrid le tiene muchísimas ganas de esta semana es Semana Grande para Piqué

Voz 3 11:57 que en el Bernabéu Jordi Martí vas a estar mañana en el Bernabéu no toda quizás Madrid no te queda otra aquí de la te piensas que te son las ocho y cuarenta y dos hora25 deportes en la SER

Voz 3 13:39 cuando el Congreso de bienestar porque seguro que a Pedro Blanco como es el Tudela seguro que invita Jordi Martí estás en Madrid pero claro no ha venido al clásico al venido al juicio contra Sandro Rosell que hoy ha declarado por primera vez como hemos visto a Sandro Rosell que llevan

Voz 0985 13:58 acordemos dos años en prisión preventiva muy enojado con la Fiscalía ahora escuchas Forqué y sobretodo negando que haya cobrado mordidas sabes que éste es el núcleo de la cuestión Sando Rose niega haber cobrado comisiones ilícitas y se ha negado a responder como te decía a las preguntas del fiscal ha explicado cuáles son las razones

Voz 19 14:19 ya que en el escrito de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades no voy a contestar la Fiscalía sí por supuesto voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al Tribunal todos esos errores y falsedades

Voz 0985 14:34 por cierto Jesús mañana a las diez la presidenta de la Sala les notifica a Rosell llave Solís los dos encarcelados si les deja o no en libertad veremos mañana a las diez

Voz 3 14:43 lo contaremos gracias Jordi hasta ahora vamos con la otra gran semifinal el jueves en Mestalla Valencia Betis supongo que ya prácticamente sin entradas en las taquillas de Mestalla y con Marcelino algo tenso lo he visto hoy en la rueda de prensa Ximo balonmano hola

Voz 0962 14:58 hola qué tal muy buenas si cuando hemos puesto le hemos preguntado si va a mantener lo que dijo el día siete de febrero que es que aún me va a ser el portero de la Copa ha dicho que sí que no había motivos porque dudar y además cuando lo hemos recordado que el equipo está flanqueando Liga ultimamente que no gana hay que marca pocos goles y esto cree que al puede perjudicar en este partido tan importante de Copa pero bueno Marcelino lo tiene claro se muestra confiado le pide ayuda a la afición para los momentos dedicados del partido y además muestra la clave en estos quince segundos

Voz 20 15:30 este partido se juega con la cabeza y con el corazón pero tenemos que jugar lo por este orden porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada tenemos yo mi primera final el Valencia once años después puede jugar otra final en este momento no tengo dudas del equipo ni veo nubarrones

Voz 3 15:50 bueno pues ya veremos si hay nubarrones parece que no parece que tenemos el tiempo muy deseable tiempo muy deseable incluso para el próximo jueves bueno vamos a Sevilla porque en Sevilla atención entrenaba el Real Betis Balompié esta tarde puertas abiertas Fran Rome Quillo cuánta gente ha ido al entrenamiento del equipo ese bien hola Gallego muy buenas

Voz 0700 16:11 el once mil béticos arropando a su equipo que no han parado desde las cinco de la tarde decantar escuchas himno del Betis tarde muy emotiva además ha habido minuto muy respetuoso de silencio hoy nos ha dejado Rafa Serna el autor del himno del centenario y en cuanto a lo deportivo se apuntan Jesé no vaya dar Juniors desnuda Tello pero en principio toda la expedición va a viajar mañana a las seis de la tarde con Quique Setién al frente a Valencia a medio día hablará el técnico verdiblanco aficionados del Betis agotaron las entradas que les daba Mestalla y mañana estarán o el jueves estarán cuántos en Mestalla agotaron las setecientas de las que disponían innovan un montón de gente que que ha sacado a través de la web del Valencia entradas que sabe que se van a encontrar dificultades para acceder a Mestalla pero que van a coger carretera y manta iban a estar con su equipo dentro fuera del estadio o en los bares un montón

Voz 3 17:11 bueno esperemos que haya paz entre las aficiones fútbol internacional aquí estamos en las semifinales de Copa del Rey entre semana pero por ejemplo José Antonio Duro en la Premier

Voz 7 17:23 sí sí tenemos mucha fútbol jornada veintiocho entre hoy y mañana se juega hoy por ejemplo comienzan a menos cuarto han comenzado ya el Cardiff Ewerthon el has desfiló Wolves Brighton no el Newcastle Varley para mañana tenemos partidos importantes el del Arsenal Chelsea Tottenham que ese digamos el partido estrella

Voz 3 17:41 la jornada hay tema en ahí la gran la gran pregunta en ese partido

Voz 0919 17:47 si va a jugar quepa o no bajo a que para porque ya decimos que el club le ha puesto una multa de doscientos veinticinco mil euros pero luego Sarria en la rueda de prensa ha dejado caer que a lo mejor no es suficiente con la multa sigue

Voz 3 18:00 puede tener un tirón de orejas nada ha hablado en la previa de la jornada

Voz 7 18:02 Premier se conoció que el suspendía el sueldo a que que el portero ha pedido disculpas a sus compañeros y cuerpo técnico el italiano dice literalmente eso que no es suficiente que no quiere matarlo que sólo ha dicho esta tarde pero Harry que ha sido duro en la previa del choque no cede ante lo que pasó con Kepa así que lo de ser titular mañana eso yo tengo yo que que verlo y además de Inglaterra tenemos más fútbol tenemos Copas de Francia de Italia en Portugal hay tres partidos para hoy uno a las nueve es el billón son Francia son cuartos en Portugal en Italia semifinales es enfrentan la Achi el Milán esto es a doble partido en Portugal a partir de las nueve y cuarto el Oporto y el Sporting de Braga veremos

Voz 3 18:42 Dalia la Juve quedó eliminada en la anterior ronda bueno pues mañana a estas horas quedarán doce minutos para que comience el partido del Bernabéu ya sabremos dónde está Bale Si en el banquillo en el once o en la grada ICOM firmaremos que Valverde como de hecho hoy sale con todo quién estará en la final mañana lo sabremos seguimos

Voz 2 19:07 lo normal

Voz 25 20:32 ah eh

Voz 3 20:39 fuera del fútbol vamos a hablar de Fórmula uno porque se están desarrollando en Montmeló los segundos test de pretemporada McLaren había dado buenos síntomas en la semana pasada sobre todo porque no se rompió tanto como se rompía con Fernando Alonso estoy leyendo hay que ha volado el coche naranja por momentos no sé si será tan optimista Manu Franco como les ha ido a Mclaren Manu buenas tardes

Voz 11 21:05 les

Voz 1385 21:05 hola muy buenas muy bien blando Norris el compañero dedicarnos tanto el mejor tiempo con el McLaren por delante de Sebastian Vettel pero sí es cierto también durante la mañana tenido problemas gastado casi tres horas sin poder salir L El piloto británico el debutante como digo compañero eh pero por la tarde cuando había quien decía que ya no iba volver a salir pues ha salido otra vez a piso ya logró el mejor tiempo hay que tomarlo con calma yo no estoy que Mclaren vaya a ganar extraer los podios ni mucho menos es más a un amigo mío pues sabemos esto me dice que estarán más someras mejoras no que el año pasado por cierto ha estado Fernando Alonso hoy Montmeló eh

Voz 3 21:47 se ha subido al coche no

Voz 1385 21:49 no sé si es más ha dicho que está muy centrado en Indianápolis todo esto pero he estado con tu ropa McLaren hizo se ha ido a Ferrari a ver a sus colegas de Ferrari que te dejan entrar por ahí cuidados aquí que no a ver cómo se hacen no se notar un poco no porque acaso nos olvidamos del pues ha llegado hasta donde el padre ha montado una que no veas la adicción como loca y encima se ha ido ver a a la gente de Ferrari

Voz 3 22:15 total que Mclaren bien también es noticia que los Red Bull van bastante bien recordemos que este año lleva motor Honda que forman aquellos motores que no les sirvieron durante trece años más de

Voz 7 22:25 Tanto Alonso

Voz 3 22:26 pero que parece que los japoneses por fin han hecho un motor competitivo o qué

Voz 1385 22:30 podemos decir que McLaren hizo el trabajo sucio a Red Bull porque durante tres años estuvieron rompiendo motor en ahora ha llegado recula de con Honda parece que bastante bien ha sido segundo pierde así que fuera compañero de más Verstappen uno de los grandes favoritos al título junto con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel

Voz 26 22:47 sí sí como lo hizo bastante bien según

Voz 1385 22:50 dos y con un motor con muy competitivo ya que más vueltas ha dado cinco treinta y seis vueltas al trazado

Voz 3 22:57 mañana está Carlos Sainz con el McLaren lo contamos aquí gracias un abrazo abrazar antes Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego muy buenas Valverde el campeón del mundo el hombre que este año va a llevar el maillot arcoiris ha ganado su primera carrera con esa con ese mayor así ha sido en la tercera etapa del Tour de de Emiratos no ganar

Voz 7 23:15 precisamente desde que el treinta de septiembre se proclamara campeón del mundo en Innsbruck y lo ha hecho en esta tercera etapa aunque parezca mentira en los Emiratos Árabes hay montañas hay un artificial de diez kilómetros con un seis por ciento de pendiente media el Hafez una montaña artificial de kilómetros pero no decía que no de diez kilómetros de la carretera como muy bien la subida es de diez eso sí a ritmo de de montaña en los Emiratos puede hacer lo que quiera por eso montan ahí islas artificiales pues también tenemos montañas de estas Valverde ha ganado donde ya lo hizo el año pasado además lo ha hecho a lo grande remontando iba con Daniel Martin el irlandés les soltó luego llegó a la altura de Rowling y el francés David lo del ICO consiguió una gran victoria como reconocía el metro ya que ya tenía gana de conseguirla

Voz 2 23:58 es difícil pero bueno me encontrado bien sabido dosificar muy bien en las que hacía bastante viento y lo ha podido conseguir historial

Voz 7 24:05 Valverde Gaye que el día veinticinco abril va a cumplir treinta y nueve años y que sigue teniendo la pegada que te llevó más pegada incluso que cuando tenía veintitrés y esa tontería que se edite bueno en algunos caso nueva tontería de que tenía la maldición en que el que ganaba el maillot arcoiris pues mira ya a Valverde se lo ha quitado de encima ya logra una victoria de prestigio

Voz 3 24:22 gracias Borja un grande y Rafa Nadal otro que empieza dentro de poquito a jugar el torneo de Acapulco para jugar ante es Beret en en tierra batida él Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 27 24:35 hola me muelas no es en cemento hace dos años que cambiaron el cemento porque el torneo antes de Indian Wells y querían un poco que la gente se preparará así que bajaba con él con el malo de los veré en teoría misa es Beret esperemos que va siempre que vuelve vuelve bien yo sí que voy a jugar esperemos que se bien también con sangre López con la yo vi decir que que en Dubái va a jugar un partido interesante con Federer que en Sao Paulo han ganado Munar que está jugando muy bien vamos y Caballero

Voz 3 25:07 gracias Miguel Ángel suerte para Rafa NBA Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buena queremos hoy contará en la NBA Un gesto que que sea tenido allí en un partido con una leyenda ISE ha tenido

Voz 2 25:20 no es tu en su cancha

Voz 7 25:22 una cancha rival si quedaban nueve segundos para el final del Mavericks Clippers en el Staples Center de Los Ángeles partido decidido para el equipo local Doc Rivers el entrenador de los Clippers coge el micrófono y sucede

Voz 2 25:34 eso el entrenador cogió un micrófono inalámbrico es que dirige al público eso es cuando lo deje la facultad me olvide una ovación para Dirk Nowitzki

Voz 28 25:55 jugador del equipo rival porque anoche cumplía mil quinientos partidos en la NBA buena evidentemente ente se levantó empezó a aplaudir absolutamente como locos hay que decir que es la última temporada de la NBA y consigue

Voz 7 26:07 Prado para muchos el mejor jugador europeo de toda la historia de la NBA veintiuna temporadas campeón del en dos mil once en viví de esa final catorce veces All Star en la temporada mil siete esto entre muchos otros reconocimientos Ivonne esta buenas qué pasó con hace años cuando se retiró que lleva siendo homenajeado en Gat cancha puede este año estas viendo un poco lo mismo no a ese nivel pero con Aubisque Michaels última temporada para ambos desde luego una vivienda de este deporte y merecido homenaje lo deportivo los gordos ganaron a Charlotte no jugó Hernán Gómez tampoco jugaron Pau y Calde en la derrota de San Antonio contra Blue Kim Il en la victoria del otro y frente de Indiana Easy jugó Nikola Mirotic que anotó trece puntos en el Milwaukee Chicago y para terminar destacó también la derrota de los Lakers contra Memphis los angelinos en ya un décimos del oeste y cada vez parece más posible que este año Lebron James se quede sin sería tremendo gracias Javi la semana cerramos el programa

Voz 3 27:00 lo nuevo de New Day la banda de Amparo Llanos la cerrar jornada de Liga Asobal de balonmano

Voz 29 27:13 está en juego el segundo tiempo del Frigoríficos Morrazo doce Barça las veintisiete ya no hay medias se juega el partido entre el tercero y el segundo esto es Frankie Granollers Bidasoa Irún

Voz 2 27:21 aquí lo dejamos gracias por escuchar un saludo Gallego

Voz 3 27:24 adiós