Voz 0194 00:23 Javi Torres buenas noches año el personaje que traemos hoy a la cara B nos vuelve a llevar a Europa nos deja con la boca abierta muchas veces ayer lo volvió a hacer si hoy queríamos traer un personaje a la cara este es un personaje con

Voz 0194 00:39 Comisión Europea ayer ya lo escuchábamos aquí pero vamos a escucharlo de nuevo

Voz 1880 00:43 pese a la salida de la cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe en Egipto se acercan unos periodistas alemanes Ile preguntan usted no está incómodo rodeado de tantos dictadores el responden

Voz 1880 01:02 sí lo estoy pero si sólo hablara con demócratas impecables mi semana acabaría los martes así es este hombre hay que hoy vamos a dedicar la cara B pero déjame que antes de que analicemos la figura de Juncker vamos a lo que significan estas palabras nos lo cuenta Haizea Amira Fernández es investigador principal del Mediterráneo y el mundo árabe en el Real Instituto Elcano

Voz 4 01:23 la declaración hecha por Jean Claude Juncker refleja que el enfoque actual que se está utilizando de de los países miembros de la Unión Europea su relación con los países árabes parece ser que la Unión Europea acercándose de la forma que lo está haciendo a regímenes sumamente autoritarios represivos en los países árabes está olvidando la Unión Europea de que el autoritarismo y la corrupción son incubadoras de frustración y desesperanza en los países vecinos nuestros en el norte de África y en Oriente Medio

Voz 0194 01:56 a veces son incongruencias otras son excentricidades a Juncker ya lo conocemos por los besos queda todo el mundo por ejemplo por sus constantes salidas de tono así que con esa frase de ayer la verdad es que no ha sorprendido nada va vamos a escuchar por ejemplo tres momentos tres situación

Voz 1880 02:10 tienes tres de estas meteduras de pata o buenas salidas que también las hay como lo queramos llamar además iban a ser de los tres últimos años hay muchísimas pero hemos elegido tres el veintiocho de junio de dos mil dieciséis en una sesión plenaria extraordinaria en Bruselas después de la victoria del Brexit les dice esto a los eurodiputados del ICO

Voz 1880 02:41 vale lo que ha dicho aquí a los de Djukic es estoy sorprendido de verles aquí ustedes apoyaron la salida porque están ustedes aquí pues pues un año más tarde julio de dos mil diecisiete en una rueda de prensa en la Comisión Europea les suela les suena el móvil lo coge

Voz 1880 03:13 mira viendo primero dice perdones es limitar luego mira bien la pantalla dice ahí no queda la señora Merkel ya ahí lo tenéis muriéndose de risa y la tercera el año pasado dos mil dieciocho momento de empezar una reunión en Bruselas ay del día estoy buscando un sitio donde fumar y al final lo consigue el caso es que si dicen que es muy fumador y también muy bebedor

Voz 0194 03:40 la misma analizaremos más despacio la figura de pensar en un minuto cuál es el recorrido Jean Claude Juncker en la política

Voz 1880 03:46 bueno pues el nació en Luxemburgo nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro así que ahora mismo tiene sesenta y cinco años estudió Derecho en el ochenta y tres cuando tenía veintinueve fue nombrado secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en su país paso por distintos puestos hasta que en el noventa y cinco Se convirtió en el primer ministro de Luxemburgo Europa llega diez años más tarde en dos mil cinco como primer presidente estable del Eurogrupo en dos mil trece tiene que presentar su dimisión como primer ministro de Luxemburgo por un escándalo de escuchas ilegales desde dos mil catorce preside la Comisión Europea no sé desde cuándo pero fumar no ha conseguido dejar de fumar

Voz 0194 04:38 Claudi Pérez es periodista durante seis años y medio ha sido el corresponsal del diario El País en Bruselas conoce muy bien a Juncker dice que igual demasiado Claudi muy buenas noches

Voz 7 04:48 hola buenas noches cuando mil por qué dices eso de que igual

Voz 0194 04:51 conoces demasiado

Voz 7 04:52 bueno cuando estoy con mármoles influye estaban estaban cuantas veces la primera vez por ejemplo la entrevista un avión han entre Luxemburgo y España en la campaña electoral de las elecciones en dos mil catorce aquella cinco eran los años y estuvo toda entrevista fumando con carretera por ejemplo y eso que que estaba prohibido encima hacia una entrevista bastante imposible pero el hombre que consideraba que era que me conocen lo suficiente como para poder hacerlo ya estuvo luego curiosamente en la primera entrevista que en su despacho en una planta trece de edificio en Bruselas también estaban las ventanas a de treinta y ahí a su entre el despacho que se iba a repetir que no ven cuando decís eso de que fuma mucho

Voz 8 05:40 pero bueno es cierto y a ti también te estampada esos besos en la frente

Voz 7 05:44 sí eso era era bueno no sé si decir tiro otra cosa no porque en cualquier día en cualquier vena grupillos en que veía por alguna razón no sé porque nunca he sabido porque viví en estampado un beso en Macedonia esto y el resto Lerner los compañeros de Bruselas que son queréis bastante serios se quedan alucinados yo también tengo que decir que me quedé alucinado

Voz 0194 06:08 Claudi cuáles son las luces y las sombras de Juncker

Voz 7 06:12 yo es que les un libro yo creo que son aunque se parece a esos personajes de los cuentos de Raymond Carver la atmósfera de la historia de ellos aparentemente serena pero todo el que está ahí siempre tiene que estar inquieto porque saben que el agua está a punto de ocurrir no para mí las luces son que decir quiénes son al Cristiano luxemburgués Un socialcristiano significa que pues es político conservador claramente conservador pero tiene también un apetito pues las medidas sociales no que ha demostrado largamente a lo largo de su presencia a la Comisión pues criticando por ejemplo las los rescates a Grecia que a su juicio fueron excesivos que luego las sombras pues casi leyendas también una no él estuvo casi veinticinco años creo el como primer ministro de un país que es una especie de fiscal Biel negociaba el mismo

Voz 8 07:04 los acuerdos nos para que es duro y muchos países no tiene de verdad un problema con el alcohol

Voz 7 07:12 y no lo creo yo no creo que tengamos la cual es verdad que tiene gravísimos problemas físicos derivados de un accidente que tuvo vacile muchos años en que hacen que sus rodillas es suyo espalda sufra mucho

Voz 9 07:25 a esa leyenda

Voz 7 07:28 corre por ahí hace larguísimos años yo sinceramente se seis años y medio ahí vamos no puedo decir que la visto que haya visto nunca borracho es más lo que le he dicho lo que he visto siempre muy lúcido muy bicho muy tipo muy muy muy interesante y muy curioso ya que éste no precisamente enamorado porque bueno venir a sueña de Luxemburgo por todos los

Voz 10 07:52 sí sí sí siendo

Voz 7 07:54 como presidente un presidente de la de la comisión que presente en lo luto por lo tanto a a relativamente luego muy duro por ejemplo con países como España pero luego mi mi opinión cambia

Voz 10 08:07 su jefa de gabinete es española no

Voz 7 08:10 sí claro pero las valenciana es era ella era la mano derecha de Mattel mayor que es actualmente el secretario general de la Comisión Europea hay en ha estado siempre a su lado y además somos es una especie de Corazón corazón que el

Voz 8 08:28 está siempre ir y el Claudi qué relación tiene con España

Voz 7 08:34 la actuación ahí también hay sombras el por ejemplo llegó a presidente de la Comisión Europea después de ser elegido líder del Partido Popular Europeo en con solamente con los votos de de para lo mejor de Rajoy al final Lowell recondujo surge con Mariano Rajoy aunque por ejemplo a su llegada a España inhibieran daba por en la que en Vic en la que decía en plena campaña electoral está que España no podía decir que está manteniendo una que es como venía a decir el lema de campaña de Mariano Rajoy con un que en ese momento estaban muy por encima del veinte por ciento pero luego por ejemplo con a la famosa mucho a España que a lo mejor no recuerda que en ese momento fue de fue realmente en uno de los momentos álgidos al menos a estoy en Bruselas está Juncker después una de las voces que claramente son muy claramente en contra de la multa y también el desafío independentista catalán que hubiera estado siempre al lado de moderno español a lo ha desatado por cierto a la compañía

Voz 10 09:37 pues para de Pérez muchísimas gracias por este perfil

Voz 11 09:41 gracias a vosotros gracias

Voz 0194 10:06 que no lo ha visto borracho que no tiene porque me gusta además con aquellas leyendas urbanas pero tan

Voz 14 10:11 bien me ha dicho que lo que sí que me gusta mucho el ofrece Françoise Hardy imagínate cuánta gente no se lo tomaría Guardans piensas que es un buen político Jean Claude Juncker

Voz 1403 10:23 si la respuesta es que sí porque los políticos están para solucionar problemas y además dan titulares pues mejor para todos pero fundamentalmente está para solucionar problemas es hace unos siglos yo por completar el perfil de Claudia maravilloso porque sabes muchísimo es como un cardenal de los de antes el cardenal de los de las de los de hace siglos de los que aparecen los cuadros de El Prat y por tanto sí sí creo que es un buen político en ese sentido en un político de arengar masas Eliza esa frase genial que es una de sus frases

Voz 0194 10:53 y es que los políticos

Voz 1403 10:56 a los políticos todos sabemos lo que es lo que tenemos que hacer lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de haberlo hecho una frase que es buenísima y entonces él como gobernar un país pequeño lo puedo permite bien la Comisión Europea como ya desde que llegó ya sabía que nunca tenía que volver a salir pues puede hacer lo que la política es una gran

Voz 0378 11:16 bueno yo conoce también en las anteriores elecciones europeas lo entrevisté cuando estuvo aquí en España me acuerdo el mismo día que Claudi pero le tratado muy poco me sorprendió porque no tenía esa idea de él es de carácter social que que le pone a todo hay de hecho aunque aunque Europa no ha hecho lo suficiente todo el plan de trabajo juvenil etcétera que ha dicho Juncker me parece que es es de valorar

Voz 10 11:43 no sé ese Gonzalo tienes opinión sobre John Kerry entre eso y mi opinión la verdad es que no mentiría si exige esa que no es más que la de un ciudadano europeo que que bueno que le conoce más veinte por los medios de comunicación pero sí que lo que podríamos decir aparte que es un luxemburgués castizo lo cual es casi un oxímoron es que de algún modo falla un poco en su labor de de ejemplaridad ya no sólo porque son cuestiones privadas sino porque los adjetivos que uno puede calificarle para de escribirle no no son los únicos hay otros pero pero dar una imagen de Europa que no me gusta no uno podría decir que bueno su nombre un poco de cada ente quizá un poco burocrático a dar una imagen desgastada no precisamente es aquello de lo que Europa quiere huir como como imagen de dos urnas es curioso cómo común que poco conocemos muchos de los líderes de los líderes europeos cuando no se dejan mucho claro claro cuando traza el perfil cuando escuchábamos a Claudi trazando el perfil es verdad que muchas veces nos quedamos bueno la parte política el día que es noticia en la parte anecdótica el día que hay una anécdota pero que poco conocemos a la gente

Voz 1880 12:59 bueno pues ya hemos dicho que Juncker nación Luxemburgo concretamente enredan sus arte que está al oeste esta casi un tocando con Bélgica Luxemburgo son este grupo ochentero que se presentó a Eurovisión en el ochenta y nueve con este Monsieur se llaman Park hace ya hay otro grupo Pazo de Luxemburgo pero actual ahora mismo están los carteles de todos los festivales europeos ellos llaman no meta Lin dislates

Voz 0194 13:41 día la hoy Sara que se encontraba es un hombre muy inteligente si también

Voz 1880 13:45 muy culto que te lo puedes encontrar citando a cualquier filósofo alemán por ejemplo de los últimos libros que ha leído ha hablado sobre el del año pasado de Robert amenas que se titula La capital es una novela que habla de Bruselas de la capital europea y dicen que es la primera gran novela sobre la Unión Europea una mezcla entre House of cards El ala oeste de la Casa Blanca aquí en España que en la editado ha sido seis Barral

Voz 0194 14:10 las leo Carmen me han dicho que es muy buena es que está aumentado mucho del año pasado Sara decía esta tenemos que leernos la esto que está sonando Sara

Voz 15 14:20 sí pues esto que suena es los Europa se pierde es el título de este tema de dos mil quince ella skate empezó lo que dices algo así como Europa está perdida América está perdida Londres perdido y aún así intentamos clamar victoria todo lo que son reglas y sentido no hemos aprendido nada de la historia dice que hay realmente si ves toda la letra es un poco la tristeza de una europeísta que no ve que el proyecto esté funciona

Voz 16 14:45 en su visita a inscribir la ira han visto más densos Larbi vivir

Voz 0194 14:57 señoras pongas haré que esta tarde le pregunta qué música piensas ilustra la Jean Claude Juncker porque claro es verdad que si teníamos sus frases y sus salidas de tono sus anécdotas pero como siempre nos gusta ilustrar la cara B con música pero para mí el gran misterio es cómo vas a cerrar esta cara B bueno pues no es no es tan difícil estaba bueno

Voz 17 15:20 de esas entrevistas que está

Voz 15 15:21 la diciendo antes Claudi que que le había hecho pues estaba hojeando algunas de ellas esta tarde en hay entonces hay un titular de una de las entrevistas que desde dos mil diecisiete creo que es la frase que me ha encantado del presidente de la Comisión que dice el nacionalismo es veneno yo claro visto esa palabra

Voz 0194 15:46 muy traído por los pelos pero estoy convencido a Juncker le gustaría

Voz 17 15:50 esta canción es bueno con una copa que se ha quedado gente además esta esta canción es de cuando yo que lo he mirado eh tenía veintiocho años antes yo me lo he imaginado con la mi vena igual es el tabaco también lo que está pidiendo no