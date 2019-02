Mijatovic: "Messi es un jugador fundamental para el Barcelona, siempre tengo miedo de él"

Voz 1375 00:00 once y treinta y siete una menos en Canarias no está esperando Pedja Mijatovic nos está esperando Romero FLA aquí Adrià Javi Herráez Antón Meana nosotras pero también Iturralde González enseguida vamos a hablar con Luis Suárez tenemos un jugador que ha sido compañero de Gareth Bale y al que le vamos a preguntar por él ha sido compañero de Gareth Bale y ahora mismo el foco está puesto en el galés pero queremos empezar con alguien que seguramente les recuerdas jugando eh en el Real Madrid hace ya unos años a un nivel absolutamente top pero a que prácticamente ha desaparecido de la escena futbolística es del Madrid durante seis temporadas quiere ser entrenador hoy ha sido presentado como embajador de la Liga en Buenos Aires está en sintonía del Larguero para hablar del Madrid Barça de mañana es un placer recibir en el Larguero a Fernando Redondo el crack argentino del Madrid que ya está con nosotros perdónenme me podría poner un capuchino en taza pequeña

Voz 1 00:56 vale y yo quiero un mandato vale

Voz 2 00:58 pues para mí un estricto pero con una no Becilla de leche

Voz 1 01:01 vale no cortado pero descafeinado et se marchando cuatro cortados todos queremos lo mismo MIT todos los sus son iguales Volkswagen ticos Rogue One in Space titulares en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1375 01:24 bueno dejadme que salude aún

Voz 2 01:25 el gran madridista que hace mucho tiempo que no oíamos en la Cadena Ser y que nos apetecía preguntarle qué mirada tiene el del

Voz 1375 01:33 estos clásicos que vienen mañana el de Copa y el sábado el de Liga y además saca el título de entrenador y además mañana será presentado como embajador de la Liga Fernando Redondo muy buenas

Voz 4 01:46 hola Manu qué tal cómo estás hoy como tengo a la vida cuántos años todo muy bien a muchos años muchos años no yo tengo que hacerte una corrección porque

Voz 5 01:54 porque hoy hicimos la presentación de la Liga aquí en Buenos Aires y muy todo muy bien todo muy bien

Voz 6 02:04 bueno expectante por estos partidos también que

Voz 5 02:07 se viene no es un lujo

Voz 1375 02:08 para la Liga de fútbol en España tener a Fernando Redondo como como embajador que además te vimos hace poco sacando el carné de entrenador e imagino que no tardaremos en verde en algún banquillo no

Voz 5 02:19 bueno la realidad es que que tengo ganas si después de haber hecho el el curso y no me lo planteé seriamente hay bueno estoy viendo mucho fútbol en abril también voy para así voy a ir a España Italia Inglaterra y y bueno veremos todo todo dependerá de las posibilidades y de un proxecto con el cual bueno puedo sentirme a gusto no que creo que eso es lo determinante en este caso

Voz 1375 02:50 joe igual debemos en España entrenando no tardando mucho

Voz 4 02:54 me gustaría obviamente

Voz 1375 02:57 estaría bien estaría bien Fernando Redondo buscando banquillo no tardaremos en en banquillo bueno para mañana estás viendo mucho fútbol sigues imagino muy de cerca todo lo que pasa en la Liga y ahora como embajador más todavía como ves lo de lo de mañana como ves ese Madrid Barça de mañana en el Bernabeu de Copa

Voz 5 03:14 bueno siempre un Madrid Barça su partido aparte no y digamos que lo previo lo que viene haciendo cada equipo poco poco tiene que ver evidentemente el partido de IVA de ida si tiene algo implicancias pero he todo por por decir la verdad que en en estos partidos donde uno espera lo mejor de los jugadores de jerarquía que tienen hoy otro equipo con lo cual yo ser un un gran partido no sobre todo porque hay una decisión

Voz 1375 03:46 por medio la jerarquía en el Barça la la marca claramente Messi en este Madrid sin Cristiano quién marca la jerarquía

Voz 5 03:56 bueno digamos que para mí siempre la referencia de de Ramos Modric este Picasso como viendo es decís pos cristiano y a la relevancia que que está tomando Benzema creo que todos esperábamos que la dimensión eh de acuerdo a las a las posibilidades y la característica no que que él tiene todo ese potencial como futbolista no sólo como como goleador así que esperemos que también sea presente mañana tú estuviste

Voz 1375 04:25 eh del noventa y cuatro al dos mil vistiendo la camiseta al Madrid muchos clásicos muchos partidos contra el Barça y ese ese es el partido que está esperando el jugador del Madrid no motivo si hay algo que motiva de una manera especial es el partido con el Barça no

Voz 5 04:40 sí absolutamente es es un partido diferente a todos si además hay hay dos por delante como la posibilidad de una de una nueva final con lo cual el es desde la responsabilidad la tensión es máxima no y por eso estoy convencido de que va a salir un un gran partido

Voz 1375 05:01 oye cómo ves a Solari de entrenador

Voz 4 05:04 bueno ahora que la labor se de Santiago no es fácil no

Voz 5 05:10 asumió en un momento delicado el equipo muy poco a poco el equipo se fue recuperando y hay que jugar se Madrid en Champions y siempre es el Madrid corre con con una ventaja

Voz 6 05:24 eh

Voz 5 05:25 en Liga ha querido que el partido el sábado basar decisivo no para poder seguir claro en carrera

Voz 1375 05:32 la idea no

Voz 5 05:34 sí aunque la distancia sea va a ser demasiado y obviamente no habría posibilidades y yo de mañana también bueno puede ser un un golpe de autoridad no ya su vez de de confianza para el equipo con lo cual el eh eh sabemos que el Madrid que siempre estás obligado a ganar todo bien lo sabe porque el vicioso camiseta

Voz 1375 05:57 eh ha tomado decisiones importantes como sentar a como sentar a Marcelo como sentará Gareth Bale te has sorprendido que no estén en el equipo titular en la mayoría de partidos importantes Bale al banquillo Isco al banquillo Marcelo al banquillo

Voz 5 06:13 que el Madrid tiene grandes jugadores Si bueno reprende vimos son Vinicius que cuando a su juventud también poco a poco está siendo desequilibrante no y obviamente las decisiones un entrenador tiene que tomar decisiones ir desde fuera a veces es difícil no porque tendríamos que conocer el día a día se de lo que pase internamente cuál es el estado de cada jugador obviamente que pues los nombres importantes y son jugadores de primerísima línea pero como te decía también que el Madrid en no sólo tenía once jugadores

Voz 8 06:52 con lo cual

Voz 5 06:53 tienen que jugar el que mejor está en definitiva es el entrenador el que Thomas es

Voz 1375 06:59 el mejor del mundo es Messi

Voz 4 07:02 la verdad que el mejor el mundo Messi las realidad ellos lo demuestra no cada cada partido cada domingo

Voz 8 07:10 sí se puede parar o es mejor no obsesionarse cuando te enfrentas a Messi

Voz 5 07:15 no obviamente uno tiene que tomar recaudo creo que demanda colectiva no hemos visto esa que han intentado marcarlo de manera personal Carlo ochenta minutos bien ochenta y nueve no minuto puede desequilibrar no con lo cual lo mejor menos a mi entender es ese con una estructura colectiva obviamente estar estar cerca intentar de anticipar y no darle metros a a su es que es que que esa amarga tengo una cobertura para que no les resulte digamos como el hechos acaso nombre encima hay panorama con lo cual el de eso se trata de achicar espacio no ya sólo conjuntamente para nosotros íbamos pensando

Voz 1375 08:00 sí poco antes del ataque el gusto la escuchar a Fernando Redondo gran futbolista seguro que será futuro gran entrenador pero ya sino también un gran comentarista diciembre analizando muy bien todos los partidos y todos los los los encuentros te voy a decir adiós pero en tus y temporadas en el Real Madrid hiciste migas especialmente con algún jugador

Voz 5 08:21 sigo Mullor ahora que tú eres la gran fortuna de tener grandes compañeros si grandes seres humanos no compartimos momentos únicos sí la verdad que no no podría enamorar a uno

Voz 8 08:34 fueron muchos te acuerdas de el que marcó el gol de la séptima con uno coma uno ya sabes que es como

Voz 1375 08:41 a nuestro

Voz 5 08:43 bueno no estaba enterando ahora así que la verdad que me alegro mucho ahí está la posibilidad de salvar

Voz 1375 08:50 claro ahí está te iba a decir adiós pero espérate que te saluda Pedja Mijatovic que me voy a quedar con él ya te escucha Fernando Redondo Redondo te escucha Pedja olas

Voz 6 08:58 qué bella bien que que alivia escuchar

Voz 5 09:01 qué cree que escuchar de hace mucho tiempo que no están bien sí pero bueno yo creo que teníamos que vernos más Buarque decidieran compañero

Voz 9 09:11 el futbolista evidentemente que teníamos muy buena relación de verdad

Voz 5 09:15 me alegro de escuchar absolutamente absolutamente y bueno estoy aquí en Buenos Aires con con Fernando Sanz también que que te mando un gran abrazo y la verdad es que el tengo los mejores recuerdos de Boss como como profesional como compañero y obviamente inolvidable esa séptima después de treinta y dos años de todo lo que significaba que creo que que no marcó no decisivamente a nosotros

Voz 4 09:42 ni el al futuro de del Real Madrid no

Voz 1375 09:45 oye como era como era Fernando en el en el campo ya lo hemos visto en El Vestuario como era Fernando ya ya tenía madera de entrenador o no

Voz 5 09:52 sí soy un tío siempre impecable en todo

Voz 9 09:55 el futbolista como persona infringe bien bueno siempre ha sido un fenómeno pero sí ha sido un placer compartiendo vestuario con el con el de verdad y con todos los demás pero con el extasiado

Voz 1375 10:07 en el Madrid de los Ferraris no yo no sé quién me dijo una vez dice bueno competían a ver quién iba más elegante no se decía ni ni el nombre de la colonia para no coincidir de de los perfumes que llevaba

Voz 5 10:16 ha habido muchas no él él no era anotación no él no tener identidad en lo serán vamos a saber yo estaba a todos

Voz 8 10:28 ahí sí

Voz 5 10:31 he visto bueno todo lo vuelvo a repetir ahora que que Pedja también eso jugadores que uno lo quiere tener en su equipo no ganador quería la pelota siempre los momentos difíciles aparecía así que esas cosas no no no suele verse no entonces esa persona ya esa jerarquía es lo que hace diferente a un jugador de unos cinco compañero obviamente rival lo sufre pero siendo compañero que es una suerte me voy a quedar

Voz 1375 10:59 competía pero Fernando algún día firma harías ha soñado algún día ahora que no nos oye nadie entrenar al Real Madrid

Voz 5 11:07 sinceramente no mira el plan ya no hay cierto esta decisión de me quería entrenar es bastante bastante cercana no porque más allá de que siempre estuvo dando vueltas pero una cosa es la pasión que que que tengo por el fútbol y otra era tomar la determinación de decir bueno tengo que asumir el día a día hay bueno eso conlleva también en mucho tiempo nos para que las cosas salgan bien hay que dedicarle mucho tiempo eso era algo que tenía vuelta Argentina con la Familia puede tantos años fuera era algo que me preocupa Joy bueno está todo muy íbamos muy consolidado puedo pensar en eso no con lo cual también espero que como todo es un camino hay que ver también si sino después sirve Si me siento a gusto si diste de ahora que la idea ir por volver al fútbol creo que es te puede haber jugado el más cerca hizo que a mí lo que echo en falta no

Voz 4 12:14 esa adrenalina la posibilidad también de que un equipo

Voz 5 12:17 algo bueno para plasmar manera de entenderlo

Voz 1375 12:20 me alegro mucho de de Fernando a ver si te te llamamos más a menudo y no sé que es contando qué tal vez el fútbol y dentro poco ya te veremos en algún banquillo notas de me imagino

Voz 5 12:29 sí yo he conocí ese mismo un abrazo canon un abrazo enorme pero así me estás escuchando sí sí sí bueno no veremos pronto por Madrid adquiere

Voz 6 12:39 ha sido un placer saluda hermano de Fernando Sanz por solos

Voz 4 12:43 pasarlo bien serán dados era dabas grasa hasta luego Fernando adiós

Voz 5 12:48 adiós gracias a yo espero

Voz 1375 12:51 pero están también Fernando San que no estaba diciendo Fernando Redondo que ha estado con el allí como representante de la Liga en en Buenos Aires hola Fernando

Voz 7 12:59 qué tal muy buenas vaya fichaje que habéis hecho eh

Voz 0889 13:02 sí la verdad es que contar con Fernando le da si cabe aún más lustre al proyecto de embajadores es un yo creo que es un jugador que que bueno que ya no son lo que hecho la personalidad y todo lo que envuelve a Fernando la verdad que ese es muy bueno poder contar con el de habrá que me congratuló porque la verdad que llevaba cierto tiempo desaparecido y bueno con él es el día para todos

Voz 1375 13:28 totalmente le has puesto cláusula de rescisión alta o uno

Voz 0889 13:32 mano aquí aquí no podemos por la por la comodidad comodidad por el el estar a gusto en un sitio Él se siente identificado con los valores que transmite la Liga él es un enamorado del fútbol alemán enamorado de la Liga española y la verdad es que lo hace de muy buen gusto y la verdad yo creo sinceramente soy muy contento porque ya te digo lo que he dicho el segundo no estaba de no desaparecido pero para había desvincula mucho del fútbol yo creo que un una figura como Fernando Redondo no puede estar vinculado de del mundo del fútbol de la Liga española

Voz 1375 14:00 totalmente y estaban hablando Fernando Redondo oí Pedja Mijatovic ha dicho ya darle un abrazo a al gran Fernando Sanz así que

Voz 8 14:09 lo dijo que te lo ven ya Fernando Ter como días no para

Voz 0889 14:17 sí menos verte a ti eh veo a todo el mundo pero a ti no te vea nunca

Voz 6 14:21 porque estábamos aire diez metros uno del otro amoral cartera

Voz 8 14:24 por eso no parece mentira en verdad

Voz 0889 14:28 tú no sabes bellotas es vecino aparte de su hermano mío que como es mi hermano

Voz 1375 14:33 lo sabía apenas de veintiséis veintitantos años

Voz 0889 14:36 es una las las hijas e íntimas de mis hijas una vais como es parte de mi familia explica es me temo le tengo un cariño

Voz 6 14:47 lo sabe tremendo no creen

Voz 0889 14:49 así lo quiero muchísimo oí me alegra muchísimo siempre poder hablar con él aunque sea por teléfono porque es cierto que vivimos y metros pero casi no lo dicen

Voz 1375 14:56 lo sabía pero no no soy yo quién desvelar asuntos privados pero sé que estaba casi muro con muro la Casa de ya con la casa de Fernando Sanz no sé si se puede decir quién está en el mulo de del lado de Fernando Fernán pero otro crack

Voz 8 15:11 no lo que al resto

Voz 10 15:13 van los tres seguidos

Voz 1375 15:15 Peit cita pequeñita Fernando IV

Voz 10 15:17 eso ya lo tenemos otra vía para saber si no sino sí

Voz 6 15:20 ah sí por lo menos hablando sonando ya

Voz 8 15:22 en perfecto cosa que o sea que no os vais a Madrid no os veis nunca

Voz 0889 15:28 no al menos no vemos menos de los que nos gustaría verla para que cuando nos juntamos

Voz 6 15:35 con las familias pero pero que tengo

Voz 0889 15:37 los que tenía movernos llegará cuando cuando esté por Madrid que estaré más tranquilo si hacemos una cena y también con el crack de lo del muro de al lado enseña que no se desvela

Voz 1375 15:49 el crash del número de al lado que suele auténticos fenómenos bueno Fernando que no enhorabuena por el fichaje de Fernando Redondo para que veas que no sólo a veces hemos criticado algunas cosas de la Liga Itu ya sino que cuando hacéis algo que nos parece que es bueno oye un fichaje un auténtico gran fichaje para la Liga eh

Voz 6 16:05 yo sé que todo es el fútbol no sólo a la banda

Voz 0889 16:08 esas que somos todos guapos altos claro ahí las críticas también son constructivas y Kutxa yo soy hablando con uno que desde el minuto uno ha sufrido críticas y nunca me he quejado de ellas porque estos parte del negocio y así como mejoramos

Voz 1375 16:22 oye Fernando que vaya bien por Buenos Aires gracias por estar en El Larguero hoy y mañana no sé si vas a ver el partido te da tiempo a llegar al partido no

Voz 0889 16:29 pues si te digo la verdad no porque mañana a la hora del partido este Volando voy volando con lo cual a ver si puedo a ver si puedo sentarme con la radio allí así de pacto con el comandante que me pueda poner el partido en Radio así a ver si

Voz 11 16:41 escucharlo por la radio la contienda con tiempo puedo con quién vuela con quién buenas

Voz 0889 16:46 se puedes ir acompañado llámale claro pues Air Europa

Voz 1375 16:49 con Europa los hombre por favor algo que te ponga el carrusel Aizpea mañana tienes ahí puesto el Deportivo

Voz 0889 16:57 por favor ayúdame a ver si me puedes poner el Cardoso está ahí arriba Halcón a cuarenta mil pies porque la verdad que estoy de vuelta bueno bueno no puedo verlo pero aunque sea en la radio que es igual es que ella escucha es como si yo estoy bien estoy viendo la televisión

Voz 1375 17:11 totalmente perdóname hablar es una maravilla un abrazo Fernando Sanz buen viaje de vuelta y cuida te gracias

Voz 8 17:17 otro un abrazo todos hasta luego hasta luego

Voz 1375 17:19 Fernando Redondo en directo en El Larguero hablando con Pedja Mijatovic Fernando Sanz el que ha fichado a Fernando Redondo para la Liga como embajador en esa presentación que ha tenido lugar en Buenos Aires hablando también con su amigo vecino de Tapia Pedja Mijatovic y ahora nos quedamos con nuestro comentarista que mañana estará en Carrusel deportivo con Dani Garrido con Romero con frac y con toda la banda para comentar ese clásico pausa Pedja hiciera contigo

Voz 14 17:47 Ikea en Lardero en Instagram arroz

Voz 1 17:50 para El Larguero en facebook punto com barra El Larguero Fis suscribirse al canal de Youtube Izquierda Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días ya Amis Izquierda ánima Mateo

Voz 11 18:04 estoy aquí en la calle Desengaño no estaba intentando su carrera David viene cuerpos las calles engaños perdóname me acaba de pasar las cosas más gracias a El Mundo

Voz 0460 18:13 todo el mundo parado de repente llega un tío corriendo con estas pintas que lleva con una gorra de francotirador sin preguntar por favor dejadme subir que tengo prisa me meto en un ascensor encima Felipe González kilos de seguridad mirándome divos perdonar por el aspecto no me he dado cuenta de la situación lo siento luego que si me pasan cosas

Voz 1375 18:32 al final un puro en contexto en Intur y siguen también en Hoy punto es cadenas

Voz 11 18:40 he querido oyente dígame la radio es maravillosa verdad maravillosa es decir todas las emisoras está mejor que la cadena sin duda verdad pero con una diferencia abismal Ismar alguna cosa y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí sí sí sí verdad ha de hoy la verdad es que es que digo yo que creo que ha quedado clarito necesitamos tanto que tema es que estemos bien seguro yo

Voz 1 19:20 descansa un pie cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco con entra en Cadena Ser punto com nuestras ideas que regateó Cadena SER

Voz 15 19:43 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 13 19:48 venga

Voz 1 19:53 en un mundo inundado de información

Voz 16 19:55 el Levante en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claro

Voz 1 19:59 además poder esta bueno uno más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER El Larguero Manu Carreño

Voz 17 20:27 bueno Pedja Mijatovic después de los saludos y de de charlar con Fernando Redondo de su visión de del clásico de mañana qué sensaciones tienes tú antes de el partido de mañana hay después del uno uno dos

Voz 1375 20:37 bueno

Voz 6 20:38 bueno las sensaciones de verdad son

Voz 5 20:43 también hay que decir que el Real Madrid en las que este día posición siete días en el partido de mañana

Voz 6 20:48 no se juega la temporada la vuelta de semifinales de con poco pide liga en sábado hilo con la la semana que viene en la Champions eso sí que son siete días muy importantes ni yo creo que el Madrid está preparado para contar esos tres partidos

Voz 1375 21:05 y y te te imaginas el equipo de de los últimos partidos sobre todo arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius o esperas sabe Bale titular

Voz 6 21:15 bueno lo que ha demostrado el entrenador es una cosa importante que tienen mucha confianza con con los que ha puesto en estos últimos partidos yo creo que va a seguir con la misma línea no me sorprendería mucho si si Bale derepente pues se convierte en titular parece ser que requirieron tiene muchas más opciones que que Marcelo oí yo creo que eso va a ser el equipo pero luego dejamos Solari para que elija sus once son partidos importantes compromisos importantes creo que todos los jugadores están preparados de las creo que todos los jugadores quién canta jugar ese tipo de partidos pero pueden ser sólo once titular así que vamos a ver que qué equipo al sacar pero yo creo que no va a cambiar

Voz 1375 21:58 oye qué partido te imaginas sobre todo el inicio de partido con un Barça que que está obligaba a ganar o a empatar a a dos o más goles no que que que como te imaginas que vas a del Barça mañana en el Bernabeu y cómo les va a recibir el Madrid

Voz 6 22:11 bueno el Barcelona en estos últimos años siempre cuando cuando juega quién pues ofrece buenos partidos de Marsella ellos también pretenden hacer un buen partido y ahí jugar la final de Copa como he escuchado varias declaraciones de jugadores de de de ah bueno pues ellos sí que iban a hacer todo lo posible para hacer un buen partido y ganar necesitan marcar goles Madrid tiene un buen resultado de de ida pero ya sabes en este tipo de partidos nunca puedes contar con un buen resultado porque pueden pasar muchísimas cosas no hay tantos jugadores sobre el terreno de juego que esos partidos siempre terminan con con muchos goles y con con muchas oportunidades vamos seguramente saldrá para ganar el partido porque les vale y en Madrid Por otro lado pues tiene que que saber cómo en qué manera gestionar este partido no vamos a ver qué pasa mañana es un compromiso importante aquí en Madrid siempre cuando hay un compromiso importante pues juega bien hiriendo resuelve vamos a suceder eso

Voz 1375 23:12 me decía el otro día vi Vinicius no tenemos miedo a Messi pero los madridistas saben que que joe les pone cachondo a Messi el Bernabéu viene de hacer un hat trick le preguntaba antes a Fernando Redondo es mejor no obsesionarse con Messi o es mejor preparar algo para intentar pararlo porque estamos viendo que el Barça si Messi no está bien

Voz 6 23:34 bueno Messi Messi es un jugador fundamental para el Barcelona hay yo sí que tengo miedo siempre tienes pero tampoco hay que obsesionarse Messi es complicado no sólo hay que rezar para que no tenga un

Voz 8 23:47 el otro día en el partido de de

Voz 6 23:50 el a acuesto estaba un poco tocado oí la verdad es que no ha hecho nada pero parece ser que se ha recuperado de un jugador así que siempre está motivado jugar quién cree marque muchos goles pues ojalá que que mañana tenga un día sí malo para que no suceda lo que suceda en varios partidos aquí no pero pararle ven una estrategia como lo hicimos porque es un jugador que puede espiar por ningún lado no pues un genio de este deporte cuando tiene un buen día pues no puede ser muchas cosas a ver si mañana gana tenga un buen día

Voz 1375 24:25 eh no no es la primera vez que pasa no sé si alguna vez te pasó imagino que sí que te tocara jugar dos clásicos seguidos lo bien en Europa y en la Liga o bien en la Copa y en la Liga uno piensa en los dos lo tienes en mente que dentro de tres días hay otro o solamente hicieron mañana noventa minutos silla pero como vienen dos seguidos eso cómo se asimila en una semana dos veces contra el Barça

Voz 6 24:47 pero mucho que puede es decir te vas a concentrar para el el primero pues siempre tienes en la cabeza el que lleguen tres días así que hay que gestionar bien el partido son dos competiciones diferentes la Copa cuál es el Madrid que una ventaja marcado que siempre es importante pero pues tienes hay jugadores que me limpien porque él sí que hay que hacer un partido inteligente un partido listo

Voz 5 25:13 sin cometer errores porque observamos

Voz 6 25:16 es cometidos en este tipo de partidos se pagan muy caro y tener suerte porque es muy importante este tipo de partidos sí que el Madrid mañana tiene que hacer un buen partido pues tienen una ventaja cuando antes

Voz 8 25:29 yo debería pensar en el partido

Voz 6 25:32 siempre te queda una parte del cerebro pensando en él

Voz 8 25:35 así es una cosa normal no son dos

Voz 6 25:37 y si hay que hay que pensar en eso

Voz 1375 25:41 ya ya sé que no se puede elegir

Voz 15 25:44 pero si te dieran a elegir preferirías perder mañana

Voz 1375 25:48 no ir a la final de Copa a cambio de ganar el sábado en el Bernabeu y meterte en la pelea por la Liga o mejor ganar mañana a jugar la final de Copa a cambio de el viernes el sábado Palmar en Liga

Voz 6 26:03 puede que frases del futbolista aunque soy ex futbolista

Voz 5 26:08 no es que el Madrid está

Voz 6 26:11 claro es jugar todos los partidos para ganar etc etc pero así puedes elegir si yo pudiera elegir elegiría pues ganar mañana a jugar la final de Copa Derek jugando una final pues tienes muchas opciones

Voz 8 26:22 cartón título no porque en la Liga

Voz 6 26:25 pues con lo mucho que te puede pasar de todo pero Taha de nueve puntos es una ventaja muy importante y el Madrid tiene según mi opinión pocas opciones para poder soñar ganar la Liga de este año puede pasar todo en el fútbol pero si tengo que elegir elegiría ganar mañana y hacer un buen partido pero jugar mañana ganar es jugar una final y tener opciones de ganar un título pues yo eso

Voz 1375 26:51 es importante el Bernabéu también en estas citas no ha habido llamamiento hoy de algún jugador pero un poco tibio Solari también en la rueda de prensa pero estos días a vosotros al a los jugadores en este caso mañana a los que van a salir ver el Bernabéu lleno ver el el Bernabéu metido eso también es importantísimo para el jugador no

Voz 6 27:07 sin ninguna duda y el Bernadeu mañana estará llenísimo ahí el equipo estarán con con el equipo sin ninguna duda luego también depende cómo cómo se desarrolla el partido no pero la gente va a responder tengo no tengo ninguna duda así que el ambiente vas es precioso y seguramente los asesinados pueden pueden ser un factor importante mañana si el equipo sale enchufada así equipos sale con muchas ganas pues sabe esperar el equipo los aficionados responderá no tengo ninguna duda

Voz 1375 27:38 pues nada ya a ver si a ver si mañana vemos un buen espectáculo Un buen partido y como se suele decir que Dios reparta suerte

Voz 6 27:45 bueno seguramente vamos a hacer un gran partido más espectáculos sin ninguna duda Si que gane el Madrid