Luis Suárez Miramontes: "Messi tiene confianza y ganas porque sabe que ya se las ha hecho pasar 'canutas' al Madrid"

Voz 1375 00:00 yo como ve Luis Suárez el partido de mañana hola don Luis muy buenas hola bueno

Voz 1357 00:03 la noche es beba apellido muy optimista

Voz 1375 00:06 bueno no vamos a ver vamos a ver a ver qué pasa mañana como lo visual pero él no

Voz 1357 00:10 lo mal que se optimista hacia los suyos pero en este tipo de partidos yo creo que no hay no hay que ser tan optimistas porque se puede dar cualquier resultado porque el Barcelona tiene un equipo que se encuentra el día bueno le puede ganar a cualquiera y en cualquier campo

Voz 1375 00:27 como Le gusta Messi ir al Bernabéu

Voz 1357 00:30 si come los grande jugadores cuanto el escenario más importante el equipo que tiene enfrente es de de gran importancia pues es ahí donde se ve no porque jugar bien control pequeñitos en casa es letra es mucho más fácil lo hace digamos casi cualquiera ahí no hay no y esto es una tiene confianza y tiene ganas porque sabe que ha hecho más dura vez les ha hecho pasar canutas

Voz 1375 00:59 más de uno y más de dos eh don Luis que partidos imagina mañana el Barça empató a uno en la ida estaba obligado a marcar más goles que el Madrid o empatara a dos o más goles como imaginas que va a salir mañana el Barça en el Bernabéu

Voz 1357 01:12 nada yo creo que el Barcelona va intentar salir hacer su juego que desde el controlar el partido tener el máximo de tiempo el balón yp poner en condiciones a Messi con su jugada ese habituales o por ejemplo si juega en le con esa velocidad que puede sorprender al al equipo rival o sea que yo creo que va a intentar hace su juego no puede S partida así que necesitas o empatar con goles au ganarlo no puedes estar esperar a verlas venir tienes que intentar hacer tu juego intentar dominar el partido Congo siempre que gane el dominio de la cocina casi siempre se lleva el gato al agua

Voz 1375 01:55 a ver quién manda mañana en los fogones hoy Le le claro

Voz 1357 01:58 los cocineros haberlos chef

Voz 1375 02:00 quién se lleva la estrella Michelin le pregunta le preguntaba Pedja si alguna vez le pasó a él hice lo pregunto también a Don Luis si alguna vez le pasó me imagino que si jugar dos clásicos casi seguidos o bien en Copa y Liga o bien en Europa Liga

Voz 1357 02:14 tan seguidos no seguidos no no había aparte que por ejemplo los primeros años que que yo jugué cuando estaba en España la Copa se jugaba al final claro porque yo por ejemplo cuando empecé en el cincuenta y cuatro PC como el Deportivo a ver campeonato fiche por el Barcelona la Copa no jugué como el Barcelona e hice jugaba al final estancia porque en participaban los los dieciséis y los dieciocho de Primera ahí no había tanto tanto barullo y entonces no se daban estas coincidencias y esto es bueno esto es mejor tener dos

Voz 1 02:54 partidos seguidos si es mejor o es peor para el futbolista

Voz 1357 02:58 no no es no es muy bueno es mejor que haya un poco de distancia porque he este tipo de partidos que hay hay hay mucha mucha rivalidad igual en un partido en el primero puede ocurrir alguna cosa pues en el segundo pues es más fácil que un poquito pero pero bueno te toca

Voz 1 03:22 porque exactamente tiene que ser así irá última ahí lo dejo si le dieran a elegir que ya se va a decir que todo que

Voz 1375 03:29 mejor ganar mañana al Madrid y meterse en la final de Copa o rematarlo en liga el sábado en el Bernabéu en Liga

Voz 2 03:36 y yo creo que vale más pájaro volando que es el todo más pájaro en mano que ciento volando

Voz 1375 03:44 mejor mejor mañana no porque sí sí sí si mañana a la final en la Liga aun perdiendo tampoco estaría mal la cosa tampoco estaría mal si es así que más vale pájaro en vano por la mañana quiero escucharla en Carrusel Deportivo con Dani toda la banda

Voz 2 04:02 muy bien un abrazo habrán de esta mañana