Van der Vaart: "Ojalá gane el Real Madrid pero están en un momento extraño"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1375 00:00 bueno dejadme que salude a un ex del Real Madrid que seguro que mañana va a estar pendiente del Clásico de Copa también el sábado del clásico de Liga jugó tres contra el Fútbol Club Barcelona en su etapa de jugador madridista está por ahí Rafael Van der Vaart

Voz 1 00:15 hola Rafael muy buenas hola buenas qué tal cómo estás hombre cuánto tiempo sin saber de Ortiz Juanjo mucho tiempo no guarda dónde dónde estás dónde estás

Voz 2 00:26 el momento porque mi novia está jugando no balonmano aquí y eso entonces aquí

Voz 1375 00:34 ajá y ha retirado el pasado mes de noviembre cuando jugabas en el en el desviar eh a en Dinamarca después de muchas lesiones ahora ya como ex futbolista te aburre eso o lo llevas bien lo de no jugar

Voz 2 00:48 no estoy bien estoy bien tengo mucho cosas que que claro ver

Voz 3 00:52 el dejando por el televisión holandés

Voz 2 00:56 al poco de partidos de Liga gustó estoy contento si eso otra vida jueza muy flexible

Voz 1375 01:07 pero ligada sigue ligada al fútbol aunque de otra manera oye quién gana mañana quién gana mañana después del empate a uno en en el Camp Nou

Voz 4 01:15 ojalá guiados

Voz 3 01:18 ganar peso

Voz 2 01:21 con cuesta muy raro esto año con con que has visto Patino que yo creo que muchos calidad que que buen equipo unas semanas después tiene ahora no hecho de momento sí he más repaso a ese partido escrito sobre seres que yo

Voz 1375 01:48 oye que te jugaste tres clásicos contra contra el Barça que que recuerdas de los tres partidos que jugaste

Voz 2 01:54 Podemos es muy difícil que el querer dos años estuvo mucho mejor que nosotros los equipos de mundo a un partido que jugamos en casa el perímetro del dos seis creo que es un partido que es como Play seis el que con con Xavi con Iniesta con Messi con con mucha calidad que no es muy bueno para nosotros Yago

Voz 1375 02:35 es el mejor es el equipo Rafael el mejor equipo que te has visto en contra aquel Barça

Voz 2 02:41 sí sí es sólo también nosotros tenemos un equipo muy bueno pero no estaba al otro mundo en el que hay casi ochenta y seis puntos el que tenía que es más o esté en este momento a la al envite

Voz 1375 03:07 Leo Messi es el mejor del mundo se puede parar a Messi

Voz 3 03:13 Messi

Voz 2 03:16 otro mutuo Eliezer

Voz 5 03:18 con todo los rusos esposo Jones

Voz 2 03:22 y es el mismo ahora para el Barça era también el otro día contra Sevilla

Voz 3 03:31 no fueron hablar me falta palabras

Voz 1375 03:36 y es imposible pararlo si está inspirado

Voz 3 03:40 sí creo que sí porque es ese déficit

Voz 2 03:43 el zaga tolos lado Si no corre mucho pero sólo cubre con con balón

Voz 3 03:50 de acuerdo con el técnico es casi lo puede ser

Voz 1375 03:58 te sorprende lo que está pasando con Bale en el en el Real Madrid

Voz 3 04:03 poquito poquito

Voz 2 04:04 a que él que

Voz 3 04:08 como ese dice César

Voz 2 04:10 el género muy bueno ir pagando mucho siento yo pero es un chico que no es que sea novelado no es Messi

Voz 3 04:25 bueno también o tejado ya tenía el partido es malo bueno vamos buenos pero casi todos los partidos están jugando bien y no entonces Juan Malta regularidad no regularidad le falta no exacto exacto es que cuando juega el Real si dije que tienes que jugar todos los partidos bueno claro

Voz 2 04:54 y eso que su problema

Voz 3 04:58 el presión en la Real es distinto que entonces creo que es también un problema para él

Voz 1375 05:06 crees que llegado a este punto Gareth Bale debería irse del Real Madrid a intentar triunfar en otro sitio

Voz 2 05:14 uno puede ser otro que el que el que lo que se juega más para él pues el club equipo como me da que esto no ser todo a él que para él dejó por qué la gente en Inglaterra tampoco distinto que en España

Voz 1375 05:35 oye Se habla mucho de de su carácter que no va a las cenas lo han dicho compañero suyo se como que es un buen chico pero que no se integra mucho tú que estuviste dos años con él en el Tottenham como es Gareth Bale en el día a día personal mente se integra es un jugador que va muy muy a su bola más solitario como es Gareth Bale

Voz 2 05:57 y aquí lo muy claro estar solo tiene mucho contacto con sus compañeros yo lo sé para los aficiones la gente en España es muy importante que tú hablas español castellano no sé qué cosa pero son cosas que es muy importante de ahí Vegara tiene amigos que en un equipo un poco eso también en gente cuando juega bien

Voz 3 06:34 no pasa nada tejos hijo Gamal claro

Voz 1375 06:38 oye ya le gustaba el golf allí en en Londres jugaba mucho al golf yo no no él digo Gareth Bale que le gusta mucho jugar al golf no

Voz 2 06:47 a nada a lo juro siga Inglaterra no yo no me gusta

Voz 1 06:55 quizás demasiadas siguen yo te gustaba más balón de fútbol más que va a lo más que pelota pequeña de

Voz 3 07:03 pues nada Rafa

Voz 6 07:04 a él que me alegro de escucharte de saber de Titi que

Voz 1375 07:07 que mañana se que va a estar ahí pegado a a la tele desde Dinamarca para ver el partido y luego el sábado el otro el sábado el de Liga

Voz 5 07:13 sí es es una semana

Voz 2 07:17 sí bueno

Voz 1 07:17 eh y el jueves el Betis mi váter también estoy en bien a bien oye vienes a Madrid para ver el Madrid sí sí sí sí sí bueno pero disimulan poco en el Bernabéu animal Madrid marca

Voz 2 07:33 me gusta mucho volver a a la gente tengo mucho ya no se oye a la última ahí te dejo

Voz 1375 07:41 a él en ese Ajax está de John que acaba de firmar por el Barça que te parece de John te parece que va a ser un crack en el fútbol mundial

Voz 2 07:50 sí es un cúmulo en ese talento ya es una locura con valor mejunje sí

Voz 3 08:01 el de luego para eso

Voz 2 08:05 el Krupp propaga muchos que me mete muchos goles mucho asistencia en este momento el tener que aprender

Voz 3 08:15 eso que llegó con valor sino que también es el mejor para él

Voz 1375 08:23 dicho queda por Rafael Van der Vaart que conoce como pocos el fútbol europeo y también el fútbol español ahí estuvo en el Real Madrid jugó tres clásicos nada más y nada menos mañana lo verá hay lo disfrutará como todo seguramente un abrazo Rafael cuida te mucho