Manuel Jabois: "Sé de sobra que el Barcelona puede llevar una grandísima temporada y que el Madrid en cinco minutos se la puede liar"

Voz 1670 00:06 para el sí para Ramón Besa en una semana de etiqueta de clásico por partida doble no sé si el no se si la política y las comparecencias de políticos y de ex políticos que están dejando disfrutar del Madrid Barça como debería si te gustaría Jabois a mí no me quita nunca nadie

Voz 1087 00:26 que era el el juicio o sea que ese partido aunque sea intuyendo lo pero sí mira alguna de las últimas veces que tuve que ver el partido del Madrid Gordon uno de los grandes me escribían en un hotel estaba con el móvil encima delante con viendo lo viéndonos a que eso eso no eso no te suena muy abrió el Bernabéu no voy a ella no vale Ramon Besa

Voz 1670 00:50 en quedó en casita Trallero en Barcelona si en Barcelona bueno y que que cómo tienes el cuerpo Jabois como tiene se lo dan Arsenio Iglesias cómo tienes el porteño que ahora afortunadamente no que que te pide que te pide el cuerpo para mañana te pide el cuerpo que gane el Madrid pero

Voz 1087 01:10 cómo ves a Madrid de Solari ya este Barça de Madrid imprevisible completamente el Madrid como una ruleta rusa no sabes en qué momento puede salir lavada o en dirección al propio Madrid o en dirección al rival ay bueno pues el partido de ida estuvo bastante bien el partido de ida de la Copa del Rey luego siguió también un buen partido en el Wanda no contra el Atlético luego sabemos ya lo que lo que ocurrió no tengo ni idea estoy confiando me han factores completamente esotéricos desde hace buen tiempo empieza a hacer primavera mayo empezase

Voz 1670 01:42 podía influir en las calles presentan gente como con manga corta puede que parece que tal Bale pues juegas cuatro partidos al año pero suele jugar los los granos

Voz 1087 01:53 que este golazos en fin si es

Voz 1670 01:56 a Jordi seguro que no lo hace que juegue Bale no ya en el camión no me lo eh

Voz 1087 02:02 en el campo y demás mires es por la lógica de la razón desde luego estaría muy muy muy preocupado sigo preocupado igual pero si fuese por la lógica por la razón tampoco me gustaría tanto el futuro como me gusta sé de sobra que el Barcelona puede llevar una grandísima temporada que el Madrid comentó a la poesía

Voz 1375 02:16 puede ser una semana en la que el Madrid salga triunfador

Voz 1670 02:20 se mete en la final y le gana en el Bernabéu en Liga o qué

Voz 1087 02:23 a la lona el se lo todo a una carta un año más triunfadores y pasa en la Copa del Rey y creo que el resultado de la Liga ya es un poquito más secundario tal y como están las cosas evidentemente es ganas muchísimo mejor eso siempre es eso es evidente pero yo creo que el Madrid se juega muchísimo la eliminatoria de Copa el Rin es dejar fuera

Voz 1670 02:38 el Barça en un torneo del KO es seguir vivo en la Liga

Voz 1087 02:43 tenemos como la tenemos no pero para mí sí que es importantísimo que en un enfrentamiento directo de eliminatoria puedan tumbarlo

Voz 1375 02:49 eh Ramón en Barcelona como se ve como una oportunidad para asestar doble mazazo al Madrid en Copa y Liga cómo llega al Barça en cuatro días dos veces seguidas

Voz 1785 02:59 Bernabéu bueno lleva bastante más sereno diría que el Madrid sobre todo por lo que ocurrió en Sevilla no es que sea un equipo en estos momentos todavía fiable pero sí que recupera jugadores y cuando recupera jugadores habló por ejemplo de Artur que es importantísimo para el Barça no creo que mañana juega de salida pero sí que es un jugador que el Barça puede ayudar a a en determinados momentos del partido tiene evidentemente a Messi en un buen momento de forma y también ha descubierto nuevas maneras de activar a Messi el dispositivo de de Sevilla permitió pues a recuperar para Valverde un sistema que le era más cómodo en el Athletic y en otros equipos que en el Barcelona que es ese cuatro dos tres uno que te permite jugar con todos los delanteros Si Si consigues pues activar a Messi tener a Luis Suárez pero el Madrid aunque sigue tocado porque yo creo que el partido en Girón del Giro la la notable dejó en estado de hecho nada mejor tipo como el Barça para unir cuando un equipo está fracturado necesita un reto importante y el la visita al Barça yo creo que hará que el Madrid aunque este desajustado o que tenga problemas internos como

Voz 3 04:08 debéis lo lo que ocurrió con Kroos

Voz 1785 04:10 no sé muy bien qué es lo que está pasando pero creo que el hecho de que va venga al Barça y esto hará que este más junto un ahora es verdad que yo me lo planteo mucho como Messi visita a Madrid porque no sólo visita al Madrid sino que el Atlético estará muy pendiente el partido el Madrid nos olvidamos que si el Madrid gana al Barça en la Liga que yo creo que es la competición que más me interesa al Barça el Atlético de Madrid se puede poner la relativamente a una distancia teniendo en cuenta que queda un Barça Atlético de Madrid por lo tanto hablo de Madrid no sólo del del Real Madrid la Copa sí que para mí también como dice Manuel lo he querido entender la interesa más al Madrid porque ha apostado de salida para era en el Barça se ha encontrado trampear por ahí como si la Copa llevan

Voz 1670 04:57 tras dos años ya lleva años ganando pero este año

Voz 1785 05:00 fíjate incluso en el Observatori de los comicios es la competición menos valorada pero claro se cruza al Madrid Le Coq cuando ocurrió lo del Sevilla el famoso dos cero Se cabrear porque la gente le recriminó que estaban tirando el trofeo remontaron en el Camp Nou y ahora con el Madrid pues es un partido que tiene ya con independencia cualquier competición por tanto para ellos sí que es un Barça Madrid para el Madrid yo creo que es el partido que le queda para jugar la final de Copa que es diferente planteamiento sea el Madrid hubiera preferido otro rival y jugar la final porque además en las finales al Madrid no le ha ido mal indie teniendo en cuenta que el palmarés del Barça en la Copa es muy bueno no hay que olvidar que el único equipo que ha tropezado el Barça ha sido en el Madrid de la Copa

Voz 1087 05:43 a finales y siempre eliminatoria de semifinales y es un partido de eliminatoria entre dos gigantes que a lo mejor a lo mejor se repite en Europa este equipo puede sentar un precedente Manu Manu Manu bufa pero lo veo saltaba de la pero vamos no no descabellado

Voz 1670 06:02 yo vi cómo nos hemos quedado claro que puede haber dos en Copa los dos dos en teoría cruzando los dedos tendrían que estar los dos en cuartos están en nunca ha habido una cosa una final entró no no no no una final

Voz 1087 06:18 pero eso puede sentar también un precedente para bien para mal porque estos dos pues hablan cada uno a lo suyo pero sí es verdad que el Madrid hablabas de las los problemas extra deportivos no de de El gesto de Bale del del del gesto también que tuvo Cross también es verdad que es experto el Madrid cuando se acerca una cita en convertir todos son combustible llena afán reivindicativo y siempre busca el mejor escenario el mejor rival para hacerlo no significa que pueda jugar mejor porque el problema en Madrid es de juego no es de voluntad cuando tiene voluntad más o menos la pone consigue plantar cara Ibars el partidos muy importantes que juegue mejor o peor ya es otra cosa que necesita el balón necesita el centro el campo muy muy muy afinado y sólo necesitó martillo arriba porque en la vuelta en la en la ida en el Barcelona Nos faltó el martillo arriba inicios estuvo estupendo pero le faltó el martillo oye si este es el

Voz 1375 07:07 Madrid Barça que tenemos en el que está en Turín el Martínez

Voz 1670 07:09 exactamente pero está claro que el partido está claro dónde está uno de los dos partidos está claro dónde está este es el Madrid Barça que tenemos el que nos toca vivir mañana

Voz 1375 07:17 el del sábado es el que tenemos pero con un poco de perspectiva hay después de tantos Madrid Barça que habéis visto ya habéis contado tantos Barça Madrid donde sitúa insiste que estamos viviendo este año con estos entrenadores con estos jugadores se fue en Aimar del Barça se fue Cristiano del Madrid queda Messi todavía por ahí le falta talento le falta faltan estrellas falta clase sobra o falta algo donde situó Ice este Madrid Barça de mañana sábado en el contexto de los Madrid Barça en Kenia

Voz 1785 07:50 el pues no sé si en una zona media baja diría yo no sé no es verdad que lo único que permanece siempre es un tipo eso llama Leo Messi pero lo demás el Barça tiene muchas dudas con jugadores que parecían llamados a hacer grandes epopeyas hablamos de Coutinho hablamos de ve que quizá es el que más se ha resarcido pero estamos hablando de un momento delicado de Luis Suárez salvo Ter Stegen las figuras que pueden optar hoy día un panel de grandes están más limitadas y el Madrid se basa en la esfuerzo volvemos a recuperar aquel Madrid de de Lucas Vázquez de de de bueno que iba a excepción hecha de Sergio Ramos tanto Reggie lo Lucas Vázquez me parece más jugadores de esfuerzo jugadores dispuestos a a la casta pero no a que el glamour o la casta incluso las ruedas de prensa de Mourinho o Guardiola por ejemplo tienen otro tono Valverde pues es capaz de bueno pues de de pasar la maroma Solari pues se hace el gracioso con el artículo doce pero digamos que por una parte va bien porque se sitúa en un terreno futbolístico pero por otra lo lo quiera que el Bridge donde dinamita que el único que de que había que vigilar que no prendiera la mecha desaparecido un poco el reto quién será mejor vamos a hacer una comparativa pues Cristiano o Messi ya no la puedes hacer quién va a ser mejor los eh bueno Iniesta pues tampoco puedes hacer digamos que está en una fase intermedia diría yo el Madrid yo todavía no sé lo que pretenden y lo que quiere no sé lo que va a hacer Florentino pero tengo la sensación de que algo el Barça empezado a hacer algo con De John pero sigue teniendo cosas pendientes como por ejemplo la delantera a ver qué pasa con Coutinho y qué pasa con Luis Suárez la defensa quizás sí que es lo que ha mejorado y es un equipo más fiable que en otras temporadas quizá más perfil Valverde pero tampoco tengo la también tengo mis dudas disipó Solari es un técnico de largo recorrido sea todo me parece una cuestión muy interina de momento

Voz 1087 09:47 mi Jabois en acostumbrado muy mal el Madrid Barça los últimos pues fíjate estamos en dos mil diecinueve en los últimos diez años Baute en la última decanos acostumbrado muy mal porque siempre hay muchos siempre había muchos partidos dentro del Madrid Barcelona yo soy un freaky en desde este de esta clase de partidos del siglo que se celebraban cascada de cada dos por semana en de la prensa internacional y de los ecos que tenía el partido de las previas también yo he visto portadas críticos como como L'Equipe o como como como diarios se sudamericano sobre todo si Messi se Lucía abriendo sus portadas con con un clásico de Liga eh no con una final y una cosa muy grande había varios partidos y podían jugar aparte del Madrid y el Barcelona que son dos o trasatlánticos Mourinho Guardiola efectivamente había también dos estilos de juego enfrentados entre ellos muy muy muy definidos

Voz 1670 10:35 pero por en ambos

Voz 1087 10:37 juegas en ambos bandos es decir que más allá de que tu fuese es del Barcelona del Madrid Si tú estabas con un determinado fútbol ibas con uno de los dos equipos aunque no fuesen ninguno de los clubes por lo tanto prestaban la máxima atención por supuesto todo lo que ha regido en esta década que sido Messi Cristiano y entonces hay mucha gente fuera de España muy bueno supongo también España que es lo mejor de Cristiano pero no era tanto del Madrid ya hay muchísima gente que es de Messi a lo mejor una tanto al Barcelona todo eso aglutinaba alrededor del del partido un movimiento universal que yo creo que es muy difícil de de de repetir convertía eso en un duelo verdaderamente universal porque se se enfrentaban culturas entrenadores antagónicos sobre todas las dos mayores estrellas del fútbol de los últimos cinco

Voz 1670 11:18 años reforzamos realmente ya hemos vivido la mayor la mejor década Ramón de los Barça Madrid post porque hemos tenido a Cristiano y a Messi ya todo lo que les rodeaba a Cristiano y a Messi sí sí creo que

Voz 1785 11:29 en la Liga y tomó un mundo altura imprevisible sobre todo por por la por dos figuras capitales como Messi Cristiano es decir Mesia continuaba haciendo lo mismo porque es muy bueno pero Cristiano le obligaba lo exigía un poco más y por parte del Madrid libraba hablaba del martillo y es evidente que si al partido de mañana le pones Cristiano pues tendría un grado otros otro otra dimensión es así ahora dices bueno y si no está Cristiano que ha ganado Cristiano pues vemos cómo está penalizando la Juve tampoco es el jugador mete goles pero está al borde de la eliminación en la Champions decir el contexto también hacía que estos jugadores y es lo que se están dando cuenta es muy importa ante Cristiano no es lo mismo jugar en el Madrid que la Juve no es lo mismo Palma tener o no tener a Cristiano el Barça pasa exactamente igual y muchas veces construidas equipos en función de estos jugadores el Madrid para que rematara a Cristiano y el Barça para que jugaran y a partir de aquí pues como Messi entre que no acaba o de estar fino que ha tenido alguna lesión la del codo algún bíceps femoral y eso que ha descansado más yo creo que también está ajustándose el Madrid lo tiene más complicado porque Cristiano la alrededor del equipo hay que hacer más cosas que el Barça bueno

Voz 1670 12:45 pues mañana mañana veremos a ver qué pasa no lo verá en casa tranquilamente Jabois compromiso de la agenda que tiene mañana

Voz 1087 12:52 eso el Madrid estaban hablando

Voz 1670 12:55 las cuatro no lo va a poner a las nueve

Voz 1087 12:58 yo estoy convencido de que hace que Irak admitirá cualquier pluses héroes no llega a tiempo para del el partido dirá bueno deja los hacer que empieza el partido