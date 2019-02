Antoni Daimiel: "El asunto Anthony Davis ha resquebrajado el vestuario de los Lakers"

Voz 1 00:00 Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu

Voz 1670 00:07 a la temporada como va la temporada Dios mío de mi vida hasta de él está bonita esta bonita eh bueno vamos a empezar por lo más viral que vendía el partido en el está pairs entre Mavericks y Clippers quedan nueve segundos para el final del partido y qué ocurre

Voz 0200 00:20 Toni pidió tiempo muerto Doc Rivers el entrenador del equipo que ya tenía asegurada la victoria en el partido un primer momento se extrañan de pero como pide tiempo muerto ahora Timo Glock y pide micro impide el micrófono sí bueno pues empezó a gritar Dirk Nowitzki uno de los más grandes de todos los tiempos se refería a un jugador de el equipo rival bueno pues provocó la ovación de un minuto de duración del público rival hacia a Dirk Nowitzki supone

Voz 2 00:46 qué es la última temporada

Voz 3 00:57 ante el llamamiento ahí seis oyendo decir des goles Go a a dos River diciendo vamos vamos dice todo el en pie ovacionando a obispo no obispo flipando con la cara de Daimiel de fijó portavoz cuánto tenemos que aprender de este tipo de cosas

Voz 2 01:19 sí sí muy bonito además improvisado dice que suele ocurrir

Voz 4 01:22 en el momento que lamentaba no haberlo podido hacer con Dwyane Wade que

Voz 0200 01:26 en está jugando su última temporada se le pasó a Doc Rivers impresionado el entrenador rival Rick Carlisle por la ocurrencia llena de de sustancia por supuesto y de sentido de Doc Rivers y bueno pues un gran ejemplo para este jugador que precisamente ha cumplido mil quinientos partidos en temporada regular en su carrera

Voz 1670 01:46 y es que nos olvidamos de quiénes Nowitzki si joven sintió una temporada en la NBA

Voz 0200 01:52 no veintiuna temporadas con el mismo equipo en el mismo que ha batido record estuvo veinte Los Lakers Stockton y Tim Duncan diecinueve en sus equipos en Utah bien pero no Aubisque veintiuna temporadas y luego además bueno pues en playoffs jugando dos finales ganando un dos mil once Eso es emitida fina

Voz 1670 02:09 el jugador con mucho desgaste en playoff

Voz 0200 02:11 que ha promediado cuarenta y un minutos por partido de media en es una barbaridad jugando partidos completo no he sido siempre muy de Nowitzki lo reconozco su nombre bueno todos hemos hecho muy bien

Voz 4 02:21 eh en otro detalle de bueno otro de los detalles

Voz 1670 02:24 es bonitos de la jornada estuvo también en ese partido el Luka Doncic acabó el encuentro hizo triple doble

Voz 0200 02:29 veintiocho diez diez te parece aunque Palmar

Voz 1670 02:32 eh eh y luego nada más acabar el partido se quita las zapatillas las firmas en las da un chaval que bueno bien una enfermedad que está en la grada su padre lo está grabando sea imaginaros la afición a así un partido de emociones

Voz 0200 02:42 sí al margen de la baloncestístico sí sí un partido importante para Clippers sobretodo que sigue la lucha por los playoffs sumó la victoria era el cuarto triple doble de Don Chichén la temporada eh aunque perdió nueve balones el dice que no se tiene que volver a repetirlo de perder tantos balones es perfeccionista quiere seguir mejorando pero es verdad que parece la temporada lejos eh para bueno poder continuar la luego en las obligatorias por el título Dallas supongo que va a agotar la temporada regular y luego ya vacación no

Voz 1670 03:11 a tener complicado fijar lo que ha dicho Ricky Rubio

Voz 0200 03:14 sobre Luka Doncic jugadores que

Voz 1813 03:16 muy buenos pero no tiene en lo que se tiene que tener para ser una súper súper estrella no lo tiene todo él tiene desde un gran voz te tiro e lectura de de partido pero sobre todo tiene algo especial que es eso que lea es ser un jugador muy importante y hay que gana partidos

Voz 1670 03:37 sobretodo tiene eso sí claro es que hay que saber hay que saber ser un referente claro

Voz 4 03:43 pues bien y les ha pedido el balón

Voz 0200 03:46 los galones enseguida nada más llegar a la NBA los han dado y responde ve el tiene cabeza tiene corazón tiene espíritu competitivo y luego claro por supuesto es muy bueno que tan buenos tampoco hay tantos

Voz 1670 03:56 totalmente bueno en una temporada en la que seguimos teniendo muchos españoles en la NBA hay algunos casos que preocupan por ejemplo anoche

Voz 5 04:02 es Ny Pau ni Calderón ni Willy Hernangómez

Voz 1670 04:05 jugaran ni un minuto en sus respectivos partidos

Voz 0200 04:07 no no no no no jugaron por decisión técnica bueno lo de Pau Gasol ya lo llevamos viviendo un tiempo unas semanas eh es un jugador veterano pero suponíamos que iba a jugar más lo de calderones más comprensible hay dos bases por delante de él en la rotación al hilo de Billy yo creo que es lo más difícil de asumir no y de explicar también porque es un jugador que que todavía está arrancando a la NBA elementos pensábamos que iba a jugar más

Voz 1670 04:34 fíjate han tenido los dos Hernangómez la sensación de que daban el salto hacia arriba y que parecía que iban hacia arriba pero serán frenado

Voz 0200 04:41 sí yo creo que en el caso de Billy es todavía más preocupante porque Juancho bueno pues ahora está jugando menos porque han vuelto titulares pero lo hizo muy bien yo creo que la NBA sea fijado en Juancho y si no es Denver será otro equipo ha sido un jugador de gran rendimiento fija completo

Voz 1670 04:56 me iba a ser al revés no persigue al principio sí sí sí

Voz 0200 04:58 decía parecía que estaba más dotado por por cuerpo eh por físico o Willy Hernangómez pero fíjate que ni en los Knicks Nikon uno entrenador en Charlotte Nickon otro en Charlotte al final no acaba teniendo partidos continuidad ahí está complicado no tienen un año más de contrato pero a ver qué ocurre con su futuro

Voz 1670 05:16 eh Pau también tiene un año más de contrato aunque no está garantizado

Voz 0200 05:19 no del todo se ponen cortar eh bueno hay una cosa en estas condiciones no va a jugar el año que viene en San Antonio seguro no va a querer estar ahí si él quiere seguir jugando en la NBA o en otro sitio él tiene garantizados seis millones y pico más o menos eh la mitad de lo que en su su contrato lo que ha sido su contrato anual entonces me imagino que llegarían a un acuerdo no Si no jugará en San Antonio buscaría otra opción

Voz 1670 05:45 bueno eh oye también hay buena cara en los españoles sobretodo Mirotic que ha encajado perfectamente en los valles

Voz 0200 05:50 bien muy bien ellos necesitaban jugadores así bueno él es un jugador que Nueva Orleans estaba promediando dieciséis puntos ocho rebotes

Voz 1670 05:58 bien en Chicago en sí

Voz 0200 06:00 les viene muy bien es el mejor equipo de la NBA hasta el momento van a disponer de una rotación de diez jugadores el va a estar ahí jugando mucho de momento en los dos últimos partidos ya ha promediado veinte minutos promedia quince puntos por partido necesitan triples no para desahogar un poco ante Tucumán

Voz 1670 06:16 bueno un día más hay que hablar también de los Lakers Hinault bien precisamente corren peligro los playoff sí sí sí pero seriamente

Voz 0200 06:23 eh están a tres partidos del play off de San Antonio que es ahora mismo octavo pero bueno desde que volvió Le Bron de la lesión han jugado once partidos han perdido siete sólo han ganado cuatro con Le Bron han perdido en Atlanta en Nueva Orleans en Memphis osea contra equipos que no van a jugar play offs están en negativo veintinueve victorias treinta Irma derrotas Le Bron cada día más enfadado haciendo declaraciones públicas que ponen en cuestión el deseo el carácter competitivo sus compañeros tienen un calendario difíciles de aquí a tres semanas juegan dos veces contra Milwaukee Boston Toronto Denver osea va a ser complicado

Voz 1670 06:57 es muy bueno Le Bron no lo vamos a descubrir a Le Bron James pero condiciona demasiado todo no

Voz 0200 07:01 o por el entrenador los jugadores

Voz 1670 07:04 el otro día con el morro torcido Nos

Voz 0200 07:06 es muy fácil construir algo a medio o largo plazo no si yo yo yo creo que la lo peor para este asunto de los Lakers ha sido todo el asunto han Anthony Davis no irá claro es que detrás de ese asunto está Le Bron al menos está sus representantes tal deseo de construir una franquicia con con otra megaestrella allí yo creo que eso ha va ha resquebrajado el Vestuario e la posibilidad de que todo serán transferibles de repente que eran prescindibles ahora se quedan el entrenador bueno pues parece que no ha manejado bien los Juegos a la hora de las rotaciones el el vestuario parece destruido no sé si Lebron y compañía lo van a tratar de de enderezar pero hasta rondo que es un tío bastante serio y competitivo en los últimos partidos muy mal

Voz 5 07:52 y de los Warriors la mejor noticia

Voz 1670 07:54 estuvimos sangran Cousins aunque siguen los rumores de que puede haber desbandada a finales de

Voz 0200 08:00 nada sí bueno para estar ahí con el caso Duran esa conversación que grabó bueno

Voz 4 08:06 emitió en directo NBA tuvo ningún diciendo que había un equipo que

Voz 0200 08:10 podía tener hueco para dos contratos máximos Lucía Carey Irwin a Duran hay rumores sobre los Knicks también sobre Brooklyn eh al final es un gran mercado la la Gran Manzana eh y luego a ver qué pasa con Craig Thompson no de causen pues es verdad está jugando bien en términos generales como dices ayer hizo su mejor partido nivel estadístico en defensa el equipo sufre cuando él está en pista es lógico pero pero bueno yo creo el equipo a nivel competitivo sigue siendo el favorito va bien encaminado y no será fácil mantener a todos ha dicho

Voz 1670 08:42 hay Irving en un ataque no sé muy bien que dé seguridad en sí mismo supongo nadie será capaz de ganarnos en una seria siete partidos retando el base de los Celtics a los guardias

Voz 0200 08:51 saber lo que pasa yo creo que Boston está decepcionando bastante a sus seguidores pensaban que iban a tener bastante mejor récord a estas alturas y tanto Tate UME el otro día como esta declaración que señalas de caer Irving desvió a un poco la atención sobre los resultados de estos días que no son buenos están situando a Boston como gran aspirante que debería serlo la verdad debería al menos tratar de de competir jugar una final y competirle la final a Warriors pero de momento están lejos de ser tuvo

Voz 1670 09:18 eh dos más antes decir con las preguntas de los oyentes ha dicho llevan Gandhi el entrenador que el All Star se ha convertido en algo vergonzoso pues no sé si llega a tanto pero Gandhi lo tiene claro bueno yo creo que no llega a tanto

Voz 0200 09:32 me parece que es una declaración un poco buenos que ha dicho que un jugador de Tercera división de baloncesto universitario americano puede ser MVP con lo cual pues es una declaración populista hidalgo ventajista no eh lo que pasa que él es un personaje el ex comentarista ahí es bien Davis si además de seleccionador de Estados Unidos durante las ventanas ya han conseguido la clasificación para el Mundial pero vergonzoso podría ser también la derrota Estados Unidos pondrá México como contra Argentina por diecisiete noviembre que perdieron o sea que también tiene cosas que tapar en su carrera llevan también hay alguna la última que te por el caso

Voz 1670 10:07 John Williamson se lesiona porque se les rompe zapatillas de la marca Nike Puma les contesta diciendo lo que dicen que si hubiera sido una Puma no hubiera pasado es luego lo retiran bueno la que se ha montado en le ha hecho una promesa no a Williams sí sí

Voz 0200 10:20 dicho que va a hacer unos bueno que sería lo lógico la verdad desde el principio hacer un modelo especial para él esto se hace normalmente para los jugadores cuando son estrellas pero no es porque sea una estrella porque lo vaya a ser sino porque es un físico sin parangón en la historia el balón no entonces ya desde el punto de vista físico desde la propia bota de la propia zapatilla hay que hacer algo especial para ese tío que pesa ciento treinta kilos y que se mueve así no eh algo que aguante por los pelos tú cuánto cuánto mide que en me acuerdo uno dos metros cero noventa yo yo sé por ahí pero más de ciento treinta kilos treinta el muy rápido con muy explosivo y claro me imagino yo no soy experto en física no pero la la cantidad de fuerza que él sitúa en la planta del pie es algo que no que no tiene referencia para hacernos

Voz 1670 11:07 la idea Michael Jordan medía bueno mire uno noventa y ocho y pesaba no llegaba a cien kilos no la venta pocos

Voz 0200 11:13 si hay algo ametrallado se hicieron un lío

Voz 1670 11:16 pues mide lo mismo esa treinta treinta y tantos que lo más sano hay zapatilla Nike que aguante es bueno preguntas para Daimiel de los oyentes a través de Instagram Mari Tere cero tres Anthony ahora que Harden ha terminado su racha ha dejado de ser favorito a en bici bueno su racha de marcar más rápido de más de treinta puntos seguidos no el sigue compitiendo por eso pero

Voz 0200 11:40 me da que que ahora ante todo parece que les lleva una ventaja al resto no sobre todo bajar de los que más habían destacado últimamente ahora el gran favorito es ante todo como

Voz 1670 11:50 Molly Molly setenta y cinco crees Daimiel que la NBA Monet izará la moda de las zapatillas customizada es buena una pregunta porque

Voz 0200 11:59 Samos que como todos un negocio allí pues que

Voz 4 12:02 la libertad total que ha dado la NBA para que cada uno lleve el modelo que quiera

Voz 0200 12:06 incluso hay muchos jugadores diseñando los modelos de las zapatillas pues también tiene que sacar algo la es eso no bueno yo creo que la NBA saca por efecto secundario o terciario porque se crea un ecosistema unos ingresos eh varios por los jugadores todo lo que crean alrededor las marcas y tal al final viene bien a la NBA que haya una libertad que era algo que están pidiendo los jugadores

Voz 1670 12:30 dice Joel cuatrocientos trece quién es el mejor defensor de perímetro en la NBA el pone dos ejemplos Andrés Robertson Cowboy Leonar

Voz 0200 12:38 sí yo creo que ha sido el mejor de los últimos tiempos eh Jimmy Butler sumó un defensor Robert son está lesionado pero es verdad que es un defensor destacado jugador de Oklahoma y luego hay otros como no se John Richardson de de Miami Marcus Smart de Boston e Avery Bradley son grandes defensores

Voz 1670 12:57 dice hay montón de pregunta sobre Pau dice J GÓMEZ tres crees que Pau se puede estar planteando volver a Europa e intentar conseguir una Euroliga

Voz 4 13:06 la intención del era seguir en la NBA el tiempo que pudiera

Voz 0200 13:10 si al final reside su contrato con San Antonio esperará a ver si tiene ofertas propuestas de allí insinuó el nunca se ha quitado la cabeza la posibilidad de jugar en el Barcelona a ver si puede ganar una Euroliga que es de las pocas cosas que no tienen

Voz 1670 13:23 dice da vida al mes te pregunta Pascal si a Cannes podría ser el jugador más mejorado de la temporada

Voz 0200 13:29 sí sí para mí es el principal candidato una sorpresa aunque ha pasado de siete puntos a dieciséis puntos por partido titular bueno de hecho por eso todavía no es titular Marc Gasol en Toronto pese a la pareja se Come e Ibaka a esa pareja de africanos está funcionando muy bien este jugadora ha hecho cuarenta y cuatro puntos contra Washington XXXIII Atlanta veintiocho a Milwaukee está jugando a grandes

Voz 1670 13:51 eh Brian Moreno seis Anthony no crees que Le Bron está manejando mal sus declaraciones los últimos días

Voz 0200 13:57 no yo no lo creo eh yo creo que el estará Tata está tratando de incentivar a los compañeros e presionarles porque es verdad porque hay que jugar con urgencia y algunos de ellos no lo están haciendo libros lo está jugando muy bien no creo que tenga que ver con las declaraciones sino con todo lo que te he dicho antes caso Anthony Davis ha sido matador paraísos

Voz 1670 14:17 hay muchas preguntas sobre Le Bron también mira una una que le hemos hecho muchas veces la Scariolo te pregunta Nati Mena cuarenta y ocho te dice quién crees que tiene más posibilidades de ir al Mundial de China Ibaka y Mirotic

Voz 0200 14:29 pues mira hemos estado pensando todos estos los tres últimos años que Mirotic es la opción no que que Ibaka ya había perdido esa competencia

Voz 4 14:39 no debería cambiar pero claro el

Voz 0200 14:41 destinos caprichoso y han coincidido Marc Gasol Ibaka Scariolo en Toronto pero bueno Mirotic están Milwaukee jugando B uno nunca sabe qué espera

