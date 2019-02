El Larguero: La previa del Clásico y hablamos con Fernando Redondo, Pedja Mijatovic, Fernando Sanz, Luis Suárez y Van der Vaart (27/02/2019)

Voz 1375 00:00 buenas noches veinticuatro horas quedan poquito menos para el primero de los dos clásicos de la semana bienvenidos a un Larguero he de especial especial porque estamos en una semana especial seguramente en diez días pasen muchas cosas para bien o nada mal para algunos de los equipos grandes de nuestro fútbol porque tenemos mañana la semifinal de vuelta de el Real Madrid Barça en el Bernabéu tú el jueves tendremos la semifinal de vuelta en Mestalla del Valencia Betis el sábado tenemos en Liga otro Madrid Barça también en el Bernabéu la semana que viene hay Champions para el Madrid recibiendo a Alaya son días importantes son días de tensión días de ganas de que llegue ya el partido muchos están frotándose las manos seguro que diciendo vamos que llegue la hora a las nueve de la noche por supuesto en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo de la SER para contaros el Prim pero de los dos clásicos de esta semana algo que no ocurre muy a menudo pero que ya pasa pasado de vez en cuando en cuatro días dos clásicos que son decisivos que puede serlo para la Liga y que lo va a ser evidentemente para ver quién es el primer finalista de la Copa del Rey de este año eh lo acota Javi Herráez en Hora veinticinco Deportes e Isco no va a entrar en la lista de convocados de Solari no se sabe no es oficial pero es lo que a corto Javier reza a esa hora por ahí vale los tiros la pregunta sobre todo o la mayor duda es qué va a pasar con Gareth Bale

Voz 1296 02:05 y después de lo que ha hecho eh

Voz 1375 02:08 de lo que hizo en el partido contra Levante dejar de calentar porque le dio la gana no celebra el gol con sus compañeros y estar peleado con el mundo y sobre todo peleado consigo mismo que va a hacer Solari lo bondad titular o lo dejara en el banquillo viene un clásico luego viene otro y luego viene la Champions dudo mucho que vaya a estar en el banquillo los tres partidos lo dudo mucho no sé si mañana será titular pero sí creo que el galés va a serlo en alguno de estos tres partidos importantes por mucho que ahora mismo su equipo titular sea claramente Lucas Vázquez Benzema inicios que es ahora mismo la delantera titular de Solari porque así sol han ganado en el campo relegando a hombres como Asensio como Bale o como el propio disco que repito apunta que se puede quedar no en el banquillo sino fuera de la convocatoria en la grada bueno enseguida la última hora de un larguero que va la radicado en buena parte a ese Barça Real Madrid de mañana en el Bernabéu después del empate a uno en la ida enseguida hacia preguntara a Romero y a Flick y que mañana no bajar a narrar el partido y que se les nota ya también pues estaban haciendo ganar los dos deseando que llegue el partido que empiezan a narrar y a ver quién canta más goles y uno voto pero también a Javi Herráez

Voz 1 03:17 Adrià al B si Jordi Martí iba

Voz 1375 03:20 que está por aquí en Madrid de Abbás bueno todo el equipo de comentaristas que mañana tendremos en la SER y Álvaro Benito Pedja Mijatovic Luis Suárez algunos Weil pasando por ahí hay esta noche para contarte la última hora para ver cómo ven ellos ese partido de mañana en el Madrid están pendientes entre otras cosas de lo que decida la UEFA este jueves de si la sanción a Ramos es más o menos importante tras forzar la amarilla en Amsterdam hoy será abierto expediente puede ser un partido pueden ser dos además de la amarilla que le costará también un partido de sanción la segunda amarilla que vio en Champions y resaca cada no Levante Real Madrid no la esperábamos nadie Duque Touré el jugador que le dio la patada al aire y que hizo que el árbitro pitara penalti sobre Casemiro se lesionó en esa jugada y muchos se preguntan viendo la imagen y nos preguntamos cómo es posible que un tío creerá una patada al aire se puede lesionar gravemente tanto que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que se pierde lo que queda de temporada bueno si os dais cuenta la imagen es en la pierna de apoyo cuando da ese salto esa casi voltereta en el aire porque Le Pen al aire y cae con la pierna de apoyo a pesar de que acaba jugando el partido lo que queda de partido ahí Se rompe el ligamento se pierde repito lo que queda de temporada un dure ya contábamos ayer lo de la lesión que hoy ha sido noticia porque después de decir que no a el Madrid le había llamado hoy ha rectificado y en las redes sociales ha dicho que sí que se interesó por el Butragueño después además que Casemiro también llevó al parecer no sólo habían dicho en el club eh Solari por cierto que hoy abre ahora nos lo cuenta Javier Herráez en sala de prensa ha sido rotundo cree firmemente que es penalti la acción de dure sobre Casemiro y se ha quedado tan ancho no pasa nada por cierto una más del Levante la Audiencia Provincial de Teruel ha admitido a trámite el recurso de la defensa de Toño García a su futbolista que sigue en prisión la defensa pide libertad condicional a cambio de cien mil euros retirada de pasaporte presentarse una vez al día en el juzgado admitida a trámite ese recurso la Audiencia Provincial provincial a ver qué decide para el jueves ya te decía la segunda semifinal y hoy el beticismo ha demostrado que en el campo no sabemos lo que va a pasar pero en la grada aunque van a ser minoría en Mestalla hoy han querido hacer una demostración de fuerza este sonido en el entrenamiento del Betis entrenamiento de los de Setién con más de once mil aficionados

Voz 1375 06:04 con corazón chao y será el portero titular y condón entrenado hoy pero se le espera para el jueves en el caso Kepa no se apaga eh por la existencia de Mauricio Sarr y técnico del Chelsea el error del portero español hoy ha dicho a pesar de que ha pedido perdón Kepa que no es suficiente cometió un error grave aunque no queremos matarle pero no es suficiente ha dicho esta y por cierto sanción de doscientos veinticinco con mil euros una semana de sueldo para el portero español el Chelsea y hoy ha comparecido Sandro Rosell no lo cuenta nos lo contará hora Jordi Martí el ex siente del Barça en el juicio que se le acusa de blanqueo y organización criminal Rosell ha negado haber pagado o cobrado comisiones y mañana a las diez de la mañana sabrá si la jueza dictamina libertad para él au sigue en prisión a darnos cuenta Jordi Martí lo que él barrunta que va a pasar mañana la defensa de Sandro Rosell pide la libertad para el ex presidente del Barça mañana a las diez veremos qué ocurre

Voz 1296 07:04 aquí un apunte más fuera de

Voz 1375 07:06 fútbol en Fórmula uno McLaren ha marcado con Landon Norris el mejor tiempo de la jornada en los entrenamientos en el Circuit de Catalunya lado Norris el compañero de Sainz que mañana veremos a ver qué tal da con él McLaren repito mejor tiempo bueno esto no ha hecho más que empezar y estamos en la pretemporada once y treinta y siete una menos en Canarias nos está esperando Pedja Mijatovic nos estaba esperando Romero FLA aquí Adrián Javi Herráez Antón Meana nosotras pero también Iturralde González enseguida vamos a hablar con Luis Suárez tenemos un jugador que ha sido compañero de Gareth Bale y al que le vamos a preguntar por él ha sido compañero de Gareth Bale y ahora mismo el foco está puesto en el galés pero queremos empezar con alguien que seguramente les recuerdas jugando eh en el Real Madrid hace ya unos años a un nivel absolutamente top pero hay que prácticamente ha desaparecido de la escena futbolística es del Madrid durante seis temporadas quiere ser entrenador hoy ha sido presentado como embajador de la Liga en Buenos Aires y está en sintonía del Larguero para hablar del Madrid Barça de mañana es un placer recibir en el larguero Fernando Redondo el crack argentino del mal Eric que ya está con nosotros perdónenme podría poner un capuchino

Voz 1375 08:58 estos clásicos que vienen mañana el de Copa y el sábado el de Liga y además sea saca el título de entrenador y además mañana será presentado como embajador de la Liga

Voz 8 09:44 bueno la realidad es que que tengo ganas si después de haber hecho el el curso y no me lo planteé seriamente muy buena estoy viendo mucho fútbol en abril también voy para así voy a ir a España Italia Inglaterra y y bueno veremos todo todo dependerá de las posibilidades y de un proxecto con el cual bueno puedo sentirme a gusto no ve creo que eso es lo determinante en este caso

Voz 1375 10:15 joe igual debemos en España entrenando no tardando mucho

Voz 8 10:19 me gustaría me gustaría obviamente

Voz 1375 10:21 estaría bien estaría bien Fernando Redondo buscando banquillo no tardaremos en en banquillo bueno para mañana estás viendo mucho fútbol sigues imagino muy de cerca todo lo que pasa en la Liga y ahora como embajador más todavía como ves lo de lo de mañana como ves ese Madrid hasta de mañana en el Bernabeu de Copa

Voz 8 10:39 bueno siempre un Madrid Barça su partido aparte no y digamos que lo previo lo que viene haciendo cada equipo poco poco tiene que ver evidentemente el partido de IVA de ida si tiene algo implican ciudad pero ya está todo por decidir

Voz 7 10:57 la verdad es que en en estos partidos

Voz 8 10:59 donde uno espera lo mejor de los jugadores de jerarquía que tienen uno y otro equipo con lo cual yo veo ser un un gran partido no sobre todo porque hay una definición

Voz 1375 11:11 medio la jerarquía en el Barça la la marca claramente Messi en este Madrid sin Cristiano quién marca la jerarquía

Voz 8 11:20 bueno digamos que para mí siempre la referencia de de Ramos de Modric fines que casos como viendo si pos Cristiano el la relevancia que que está tomando Benzema creo que todos esperábamos que la dimensión eh de acuerdo a las a las posibilidades y la característica no que que él tiene todo ese potencial como futbolista no sólo como como vallado así que esperemos que también sea presente mañana tú estuviste

Voz 1375 11:49 eh del noventa y cuatro el dos mil vistiendo la camiseta al Madrid muchos clásicos muchos partidos contra el Barça y ese ese es el partido que está esperando jugador del Madrid no motivo si hay algo que motiva de una manera especial es el partido con el Barça no

Voz 8 12:04 sí sí absolutamente es es un partido diferente a todos si además ahí hay dos por delante como la posibilidad de una de una nueva final con lo cual el ex desde la responsabilidad la tensión es máxima no sí bueno por eso estoy convencido de que va a salir un gran partido

Voz 1375 12:25 oye cómo ves a Solari de entrenador

Voz 4 12:29 pues la verdad

Voz 8 12:30 las labores se de Santiago no es fácil no asumió en un momento delicado el equipo oí poco a poco el equipo se fue recuperando y ahí que por jugar se Madrid en Champions y siempre es el Madrid corre con con una ventaja en Liga ha querido que el partido del sábado va a ser decisivo no para poder seguir claro en carrera

Voz 1375 12:57 la pelea no

Voz 8 12:58 sí sin la digamos que la distancia se va a ser demasiado y obviamente no habría posibilidades y yo de mañana también bueno puede ser un un golpe de autoridad no ya su vez de de confianza para el equipo con lo cual el eh eh sabemos que el Madrid siempre estás obligado a ganar todo Eagle bien lo sabe porque el vicioso camiseta

Voz 1375 13:22 eh ha tomado decisiones importantes como sentar a disco como sentara a Marcelo como sentara Gareth Bale te has sorprendido que no estén en el equipo titular en la mayoría de partidos importantes Bale al banquillo Isco al banquillo Marcelo al banquillo

Voz 8 13:38 que el Madrid tiene grandes jugadores Si bueno reprende en vimos son Vinicius que con todo a su juventud también poco a poco está siendo desequilibrante no y obviamente las decisiones un entrenador tiene que tomar decisiones ir desde fuera a veces es difícil no porque tendríamos que conocer el día a día se de lo que pase internamente cuál es el estado de cada jugador obviamente que pues son los nombres importantes son jugadores de primera línea pero como te decía también que el Madrid en no sólo tenía once jugadores

Voz 7 14:16 con lo cual

Voz 8 14:18 tiene que jugar y que mejor está en definitiva es el entrenador el que toma esa decisión

Voz 1375 14:24 el mejor del mundo es Messi

Voz 8 14:27 ahora que el mejor el mundo Messi las realidad ellos lo demuestra no cada cada partido cada domingo

Voz 1375 14:34 se puede parar o es mejor no obsesionarse cuando te enfrentas a Messi

Voz 8 14:39 no es obviamente uno tiene que tomar recaudo creo que demanda colectiva no hemos visto que han intentado marcarlo de manera personal Carlo ochenta minutos bien ochenta y nueve en un minuto y puede desequilibrar no con lo cual lo mejor al menos a mi entender es ese con una estructura colectiva obviamente está estar cerca intentar de anticipar y no darle metros absorber a su es que que esa marca tengo una cobertura o para que no les resulte digamos como el hechos acaso nombre encima hay panorama con lo cual el de eso se trata de achicar espacio no ya sólo conjuntamente para nosotros íbamos pensando

Voz 1375 15:24 sí sí poco antes alta que el del Barça qué gusto da escuchar a Fernando Redondo gran futbolista el que será futuro gran entrenador pero ya ha sido también un gran comentarista diciembre analizando muy bien todos los partidos y todos los los los encuentros te voy a decir era adiós pero en tus y temporadas en el Real Madrid hiciste migas especialmente con algún jugador

Voz 8 15:46 sigo Mullor ahora que tú eres la gran fortuna de tener grandes compañeros si hubieran de seres humanos no compartimos momentos únicos sí la verdad que no no podría nombrar a uno fueron muchos te acuerdas de el tema

Voz 1375 16:00 el gol de la séptima no

Voz 4 16:02 con con uno de Lampe ya sabes que es comentarista nuestro

Voz 8 16:08 bueno no estaba enterando ahora sigue la verdad que me alegro mucho insistió la posibilidad de la posibilidad de salvar

Voz 1375 16:14 ah claro ahí está te iba a decir adiós pero espérate que te saluda a Pedja Mijatovic que me voy a quedar con él te escucha Fernando Redondo Redondo te escucha Pedja hola

Voz 7 16:23 qué grande Capella bien a escuchar escucharte querella escucharte hace mucho tiempo que no también

Voz 8 16:28 sí sí pero bueno yo creo que tenemos que vernos más Buarque decidieran compañero

Voz 9 16:35 el futbolista que teníamos un buen

Voz 8 16:39 muy bueno que de verdad me alegro escuchar absolutamente absolutamente y bueno estoy aquí en Buenos Aires con con Fernando Sanz también que que te mando un gran abrazo y la verdad es que el tengo los mejores recuerdos de demos como como profesional como compañero y obviamente inolvidable esa séptima después de treinta y dos años de todo lo que significaba que creo que que no marcó no decisivamente a nosotros y también al futuro de del Real Madrid no

Voz 1375 17:10 oye Pedja como era como era Fernando en el en el campo ya lo hemos visto pero en El Vestuario como era Fernando ya ya tenía madera de entrenador o no

Voz 8 17:17 sí soy un tío siempre impecable en todo

Voz 7 17:19 el futbolista como persona hay monjes bueno siempre ha sido un fenómeno la ha sido un placer compartir vestuario con con el de verdad y con todos los demás pero con especial

Voz 1375 17:32 Nos llamaban el Madrid de los Ferraris no yo no sé quién me dijo una vez dice bueno competían a ver quién iba más elegante no se decían ni ni el nombre de la colonia para no coincidir de de los perfumes que llevaba

Voz 7 17:41 ha habido muchas quién jugará no pero sí a él él no era una opción mala fama no él no lo será Aris es pero no no todo

Voz 1375 17:53 ahí lo estabas

Voz 7 17:56 bueno todo lo vuelvo a repetir

Voz 8 17:58 que que Pedja también eso jugadores que uno lo quiere tener en su equipo no ganador quería la pelota siempre en los momentos difíciles aparecía así que esas cosas no no no suele verse no entonces esa personalidad esa jerarquía es lo que hace diferente un jugador los sino compañero obviamente rival lo sufre pero siendo compañero

Voz 4 18:22 es una suerte me voy me voy a quedar campeón

Voz 1375 18:24 ya pero Fernando algún día firmaría

Voz 4 18:27 ha soñado algún día ahora que no nos oye nadie entrenar al Real Madrid

Voz 8 18:31 sinceramente no mira la verdad que el plan ya no ahí cierto esta decisión de me quedé entrenar es bastante bastante cercana no porque más allá de que siempre estuvo dando vueltas pero una cosa es la pasión que que que tengo por el fútbol yo otra era tomar la determinación de decir bueno tengo que asumir el día a día hay bueno eso conlleva también en mucho tiempo para que las cosas salgan bien hay que dedicarle mucho tiempo eso era algo que tenía vuelta Argentina con la Familia puede tantos años fuera era algo que me preocupa Joy bueno está todo muy íbamos muy consolidados puedo pensar en eso no es bueno cual también espero que como todo es un camino hay que ver también si yo después sirve Si me siento a gusto si existe la verdad que la idea ir por volver al fútbol creo que es

Voz 7 19:35 te puede haber jugado el más cerca hizo que a mí lo que echo en falta no es la posibilidad también de que un equipo bueno para plasmar manera de entenderlo

Voz 1296 19:45 me alegra mucho de ir de Fernando he a ver si te te llamaba

Voz 1375 19:48 más a menudo y no sé sigue es contando que tal vez el fútbol y dentro de poco ya te veremos en algún banquillo no tardando me imagino

Voz 8 19:54 si os digo el mete mano si ese mismo un abrazo gano un abrazo

Voz 7 19:57 por me perchas y me estás escuchando sí sí bueno veremos pronto

Voz 8 20:03 Madrid quiere ha sido un placer

Voz 7 20:05 saluda mi hermano Fernando Sans personas pasarlo bien brazo

Voz 1375 20:11 hasta luego Fernando adiós adiós

Voz 7 20:14 ha sido con Pedja Mijatovic pero pero está

Voz 1375 20:16 también Fernando San que no estaba diciendo Fernández Redondo que ha estado con el allí como representantes de la Liga en en Buenos Aires hola Fernando

Voz 4 20:23 qué tal muy buenas vaya fichaje que habéis hecho eh

Voz 0588 20:27 sí la verdad es que contar con Fernando le da si cabe aún más lustre al proyecto de embajadores es un creo que es un jugador que que bueno que ya no son lo que sino la personalidad y todo lo que envuelve a Fernando la verdad que ese es muy bueno poder contar con Eloy de habrá que me congratuló porque la verdad que llevaba cierto tiempo desaparecido oí bueno con él es es es una media para todos

Voz 1375 20:53 te has puesto cláusula de rescisión alta o no

Voz 0588 20:57 bueno aquí aquí no podemos por la por la comodidad comodidad por el el estar a gusto en un sitio Él se siente identificado con los valores que transmite la Liga es un enamorado del fútbol un enamorado de la Liga española y la verdad que lo hace de muy buen gusto y la verdad yo sin tras estoy muy contento porque ya te digo lo que te he dicho el segundo no estaba de

Voz 10 21:17 no ha desaparecido pero para el mucho de

Voz 0588 21:19 bueno yo creo que un una figura como Fernando uno no puede estar vinculado de

Voz 1375 21:23 en el mundo del fútbol y menor de la liga española totalmente y estaban hablando Fernando Redondo oí Pedja Mijatovic ha dicho Pedja

Voz 4 21:31 dale un abrazo a lograron Fernando Sanz así que lo mejor que te lo ven ya Fernando

Voz 10 21:36 Esther vamos con mucho

Voz 0588 21:42 Gimeno verte a ti y a todo el mundo pero a ti no te vea nunca

Voz 10 21:45 por qué estamos ahí diez metros uno del otro en Morales Castro

Voz 1087 21:49 eh

Voz 7 21:49 bueno eso no lo parece mentira en verdad

Voz 0588 21:53 tú no sabes mano que que que te quitas es vecino de hermano mío que como es mi hermano lo sabía hacer más de veinti veintitantos años y a las hijas e íntimas de mis hijas Guissona vais como es parte de mi familia pega es me temo le tengo un cariño lo sabes tremendo nos queremos y le quiero muchísimo oí me alegra muchísimo siempre poder hablar con él aunque sea por teléfono porque es cierto que vivimos metros pero casi no lo sabía pero

Voz 1375 22:21 no no soy yo quién desvelar asuntos privados pero sé que estaba casi muro con muro la Casa de Peit con la casa de Fernando Sanz no se puede decir quién está en el mulo del lado de Fernando Fernán pero otro crack

Voz 8 22:33 no es verdad

Voz 11 22:35 no hablo de que Saura mal los tres seguidos Pedrafita Tejita Fernando

Voz 7 22:41 sí eso ya lo tenemos otro día vamos a ver si no es si por lo menos hablamos Fernando Díaz

Voz 11 22:47 perfecto efecto iluso o sea que no os veis Madrid los veis nunca

Voz 0588 22:53 nada menos no vemos menos de los que nos gustaría verlo claro que juntamos si éramos con las familias pero pero que cada uno de los que tenía movernos llegará cuando cuando esté por Madrid que ya estaré más tranquilo

Voz 7 23:08 si hacemos una cena tan

Voz 0588 23:10 bien con el crack de lo del muro de al lado enseña que no se desvela

Voz 1375 23:13 a ver Krahe del de al lado que suele auténticos fenómenos bueno Fernando enhorabuena por el fichaje de Fernando Redondo para que veas que no sólo a veces hemos criticado algunas cosas de la Liga tuya sino que cuando hacéis algo que nos parece que es bueno oye un fichaje un auténtico gran fichaje para la Liga eh

Voz 0588 23:30 desde que todas escucha esto es el fútbol no sólo alabanzas que somos todos guapos altos claro y las críticas también son constructivas y Kutxa yo soy hablando con uno que desde el minuto uno ha sufrido críticas y nunca me he quejado de ellas porque estos parte del negocio y así como mejoramos

Voz 1375 23:46 oye Fernando que vaya bien por Buenos Aires gracias por estar en el Larguero hoy y mañana no sé si vas a ver el partido te da tiempo a llegar al partido no

Voz 0588 23:54 pues si te digo la verdad no porque mañana a la hora del partido estoy volando

Voz 1375 23:57 según Volando voy a ver si puedo al discípulo

Voz 0588 24:00 sentarme con la radio allí así de pacto con el comandante que me pueda poner el partido en Radio así al equipo

Voz 1375 24:06 escuchar como hacía o la contienda con quién puedo con quién vuela con quién

Voz 4 24:11 una compañía sí hombre claro pues con Europa

Voz 1375 24:14 en Europa los padres hombre por favor ya que hoy a Pepe Hidalgo que te ponga el carrusel Aizpea mañana tienes ahí puesto el paro

Voz 0588 24:20 el Deportivo por favor ayúdame a ver si me puedo poner arriba Halcón a cuarenta mil pies porque la verdad que estoy de vuelta bueno no puedo verlo pero aunque sea en la radio que es igual es que escucha es como si yo estoy bien estoy viendo la televisión

Voz 1375 24:35 totalmente verdaderamente solar es una maravilla un abrazo Fernando Sanz buen viaje de vuelta gracias

Voz 7 24:41 otro un abrazo todos hasta luego hasta luego

Voz 1375 24:44 Fernando Redondo en directo en El Larguero hablando con Pedja Mijatovic Fernando Sanz el que ha fichado a Fernando Redondo para la Liga como embajador en esa presentación que ha tenido lugar en Buenos Aires hablando también con su amigo vecino de Tapia Pedja Mijatovic y ahora nos quedamos con nuestro comentarista que mañana estará en Carrusel deportivo con Dani Garrido con Romero con frac y con toda la banda para comentar ese clásico pausa Pedja hiciera contigo

Voz 1375 27:51 bueno Pedja Mijatovic después de los saludos de de charlar con Fernando Redondo visión de del clásico de mañana qué sensaciones Inestur antes de el partido de mañana hay después del uno uno del Camp Nou

Voz 7 28:03 bueno las sensaciones de verdad son también hay que decir que el Real Madrid en estos siete días posición siete días el partido de mañana se juega la temporada la vuelta de semifinales de Copa con Pires liga en sábado lo con la la semana que viene de la Champions eso sí que son siete días muy importantes ni yo creo que el Madrid está preparado para contar esos tres partidos

Voz 4 28:29 fundamental eso eh

Voz 1375 28:32 te te imaginas el equipo de de los últimos partidos sobre todo arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius o espera sabe y el titular

Voz 7 28:40 a lo que ha demostrado el entrenador es cosa es una cosa importante que tienen mucha confianza con con los que ha puesto en estos últimos partidos yo creo que va a seguir con la misma línea no me sorprendería mucho si si Bale de repente pues se convierte en titular parece ser que el guión tiene muchas más opciones que que Marset Louis

Voz 10 29:02 pero es que eso será el equipo pero luego dejamos

Voz 7 29:04 lo haré para que elija sus once son partidos importantes compromisos importantes creo que todos los jugadores están preparados además creo que todos los jugadores sin canta jugar ese tipo de partidos pero pueden ser sólo once titular así que vamos a ver que qué equipo al sacar pero creo que no va a cambiar

Voz 1375 29:21 venga oye qué partido te imaginas sobretodo el inicio de partido con un Barça que que está obligaba a ganar o a empatar a a dos o más goles no que que que como te imaginas que vas a del Barça mañana en el Bernabeu y cómo les va a recibir el madre

Voz 4 29:34 eh

Voz 7 29:35 bueno el Barcelona en estos últimos años siempre cuando cuando juega pues ofrece buenos partidos demás ellos también pretenden hacer un buen partido y ahí jugar la final de Copa como he escuchado varias declaraciones de jugadores de de de bueno pues ellos sí que que iban a hacer todo lo posible para hacer un buen partido y ganar necesitan marcar goles Madrid tiene un buen resultado de de ida pero ya sabes en este tipo de partidos nunca puedes contar con un buen resultado porque pueden pasar muchísimas cosas no hay tantos jugadores sobre el terreno de juego que esos partidos siempre terminan con con muchos goles y con con tiene oportunidad vamos Barcelona seguramente saldrá para ganar el partido porque les vale y en Madrid Por otro lado pues tiene que que saber cómo en qué manera gestionar este partido no vamos a ver qué pasa mañana es un compromiso importante aquí en Madrid siempre cuando hay un compromiso importante pues juega bien hiriendo resuelve vamos a suceder eso

Voz 1375 30:37 me decía el otro día vi Vinicius no tenemos miedo a mes

Voz 4 30:40 sí

Voz 1375 30:41 pero los madridistas saben que que joe pone cachondo a Messi el Bernabéu viene de hacer un hat trick le preguntaba antes a Fernando Redondo es mejor no obsesionarse con Messi o es mejor preparar algo para intentar pararlo porque estamos viendo que el Barça si Messi no está bien

Voz 7 30:59 bueno Messi Messi es un jugador fundamental para ahora el Barcelona hay yo sí que tengo miedo siempre tienes pero tampoco hay que obsesionarse la Messi es complicado no sólo hay que rezar para que no tenga un buen día nada más el otro día en la en el partido sin duda estaba un poco tocado oí la verdad es que no ha hecho nada pero parece ser que se ha recuperado de un jugador así que siempre está motivado jugar quién cree marqué muchos goles pues ojalá que que mañana tenga un día sí mal para que no suceda lo que suceda en varios partidos aquí no pero pararle ven una estrategia como lo hicimos porque son lo que puede espiar por ningún lado no pues un genio de este deporte cuando tienen un buen día pues no puede ser muchas cosas a ver si mañana no tenga un buen día

Voz 1375 31:50 no es la primera vez que pasa si alguna vez te pasó imagino que sí que te tocara jugar dos clásicos seguidos lo bien en Europa y en la Liga o bien en la Copa y en la Liga uno piensa en los dos lo tienes en mente que dentro de tres días hay otro o solamente dice no mañana noventa minutos silla pero como vienen dos seguidos eso cómo se asimila en una semana dos veces contra el Barça

Voz 7 32:12 mucho que puedes decir sólo te vas a concentrar para el la el primero pues siempre tienes en la cabeza el otro también que que llega en tres días así que hay que gestionar bien el partido son dos competiciones diferentes la Copa pues el Madrid que una ventaja ha marcado siempre es importante pero pues tiene jugadores que liven porque él sí que hay que hacer un partido inteligente un partido listo

Voz 8 32:38 sin cometer errores porque conserva

Voz 7 32:40 es cometidos en este tipo de partidos se pagan muy caro y tener suerte porque es muy importante este tipo de partidos así que el Madrid mañana tiene que hacer un buen partido pues tienen una ventaja cuando hecha antes ninguna debería pensar en el partido de Estado pero siempre te queda una parte del cerebro pensando en él ahora es una cosa normal no cesan dos

Voz 1716 33:02 es decir que hay que pensar en eso

Voz 4 33:06 sí ya sé que no se puede elegir pero si te

Voz 1375 33:09 dieran a elegir preferirías perder mañana no ir a la final de Copa a cambio de ganar el sábado en el Bernabeu y meterte en la pelea por la Liga o mejor ganar mañana a jugar la final de Copa a cambio de el viernes el sábado Palmar en Liga

Voz 7 33:26 bueno pues es decir la actitud que frases la de futbolista aunque soy ex futbolista no es que el Madrid están obligadas a jugar todos los partidos para ganar etc etcétera pero así puedes elegir si yo pudiera elegir la elegiría mañana jugar la al de de Copa Derek porque jugando una final pues tienes muchas opciones de llegar un título no porque en la Liga con lo mucho que te puede pasar de todo pero la ventaja de nueve puntos es una ventaja muy importante y el Madrid tiene según mi opinión pocas opciones para poder soñar ganar la Liga de este año puede pasar todo el fútbol pero si tengo que elegir elegiría ganar mañana y hacer un buen partido pero jugar mañana ganar es jugar una final y tener opciones de ganar un título pues de eso

Voz 1375 34:16 eh importante el Bernabéu también en estas citas no ha habido llamamiento hoy de algún jugador pero un poco tibio Solari también en la rueda de prensa pero estos días a vosotros al a los jugadores en este caso mañana a los que van a salir ver el Bernabéu lleno ver el el Bernabéu metido eso también es importantísimo para el jugador no

Voz 7 34:32 sin ninguna duda y el Bernabéu mañana estará llenísimo y el equipo estarán con con el equipo sin ninguna duda luego también depende cómo cómo se desarrolla el partido no pero la gente va a responder tengo no tengo ninguna duda así que el ambiente vas es precioso seguramente los criminales pueden pueden ser un factor importante mañana si el equipo sale enchufado así equipos sale con muchas ganas pues sabe pelear el equipo los aficionados responderá no tengo ninguna duda

Voz 1375 35:03 pues nada Pedja a ver si a ver esta mañana veremos un buen espectáculo Un buen partido y como se suele decir que Dios reparta suerte

Voz 7 35:10 bueno seguramente vamos a hacer un gran partido imponga espectáculos sin ninguna duda Si que gane el Madrid

Voz 11 35:17 Que Dios reparta suerte pero para el Madrid un abrazo amigo mañana te oigo y hasta luego

Voz 0239 37:41 hay dos partidos a la semana durante toda la temporada prácticamente que

Voz 1375 37:45 no no no esto se que filosofía Cholo sin Agatha

Voz 0239 37:48 darnos las pelotas partidos partido

Voz 1296 37:50 te voy a decir lo mismo queda ahí aplicamos el chiísmo a raja tabla partido a partido es sin pensar en los más importantes dada

Voz 1375 37:57 dos clásicos eh nada mañana el

Voz 1296 38:00 de la Copa del Rey eh

Voz 1375 38:02 lo que te imaginas Romero mañana y frac y que os imagináis mañana en ese partido en el que Messi viene de marcar un hat trick el Madrid haciendo un poco una montaña rusa viene de una buena racha ahora dos partidos un poco que nos desconcierta cómo lo ves

Voz 0239 38:14 el primero me imagino no estropear estos primeros treinta y cinco minutos delicioso en el Larguero que creo que para bueno ahora te toca hablar con Luis Suárez pero para todos los aficionados al fútbol para todos los aficionados al Real Madrid ha sido un auténtico espectáculo luego estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedja Mijatovic y si se pudiera elegir que evidentemente no se elige me parece que ahora te metes dentro del vestuario de Valdebebas y lo futbolistas del Real Madrid son conscientes de la dificultad que tiene entrar en la pelea por el campeonato nacional de Liga si tienen que elegir uno de los dos yo creo que eligen el de mañana mañana me imagino un partido copero por excelencia

Voz 1375 38:47 me imagino muchos goles

Voz 0239 38:49 no que va a ser diferente al partido de ida en el Camp Nou en el que deben después del empate del Fútbol Club Barcelona ambos estaban pensando que habían partido de vuelta aunque quedaba un mes entonces el partido de vuelta ya está aquí y creo que va a ser un partidazo creo que Valverde va a poner lo mejor que tiene creo que Solari va a meter lo mejor que tiene porque para mí B y la hora no está entre los once mejores futbolistas que que tiene el argentino para ponerlos en el terreno de juego y me parece que va a ser un partido abierto un partido con goles un partido con un ratito para el Barcelona Un reto para el Real Madrid una semifinal espectacular de Copa del Rey

Voz 11 39:24 entonces goles

Voz 1296 39:26 veo goles veo goles y alternativas y estoy convencido que habrá fases del partido en que el Madrid estará clasificado y fases seguro que habrá alguna fase el partido en que el Barça estará estará clasificado en la final de cómo gestionen esos momentos los los dos equipos de federal que al final se pueda llevar el la plaza para para el Benito Villamarín pero si me imagino un partido como dice Romero muy de Copa con toda la tensión que implica siempre un enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona y en cuanto al Barça pues intuyo como decía Romero que Valverde va a sacar lo mejor porque el Barça no piensa en el sábado donde piensa en la oportunidad mañana de acceder a una final de Copa más pero sobre todo de de dañar al Real Madrid One o de impedir que el Real Madrid pueda pueda coger algún tipo de vuelo no sabía que en la Liga el próximo sábado tendrá la oportunidad de de prácticamente aniquilar leía del todo de cara a la lucha por el título si encima consigue también

Voz 1375 40:12 claro eliminarlo de la Copa del Rey impide que el Madrid siempre

Voz 1296 40:15 peligroso puede alzar el vuelo no

Voz 1375 40:16 está pareja hola Javi qué tal

Voz 24 40:19 hola qué tal buenas noches en Barcelona Adriá Albets hola

Voz 1375 40:21 hola hola Manolo Sánchez está por aquí Jordi Martí hola Jordi que otro hermano también Antón Meana Carreño buenas noches bueno Se va a llenar el Bernabéu

Voz 1296 40:29 un ambientazo mañana en el en el estadio incluso fuera del estadio porque ahora mismo conseguir una entrada Antón está complica

Voz 0231 40:35 sí sí es prácticamente imposible en reventa funciona muy bien el tema en las principales páginas la más barata que hemos encontrado ciento treinta y tres euros la más cara mil quinientos IT arriesga seriamente a que no puede entrar al estadio lo explicamos cada año el control de seguridad del Madrid para que las entradas vendidas para que el código QR de la entrada en no sea falso así que hay mucha gente que está comprando cientos de entradas por internet que viaja con paquetes cerrados en el desde el extranjero con entrada hotel de avión

Voz 1375 41:05 luego ya sabes

Voz 0231 41:07 que no entras el Madrid ha hecho lo posible para que sus socios y los madridistas nos encuentren con gente ha comprado entradas en la reventa siempre luchando para que se cumpla las entradas de manera legal y como digo precios de locura en las diferentes webs ir cuando vas al estadio en las taquillas siga habiendo reventas de toda la mira que revenden abonos que ofrecen abonos de socios

Voz 1375 41:30 Driss luego vas al estadio devuelves el abono

Voz 0231 41:32 preventa históricamente ves el partido el socio que haga eso y le pillen le echan pasa cada año el espectador que con el abono para ese partido será juega seriamente a quedarse fuera

Voz 1375 41:44 así está el tema de las entradas complicada eh cuidadito con la reventa entre ciento treinta a ciento cincuenta mil quinientos en Internet pero cuidado que luego puede que Rubén tres hay muchas posibilidades de que luego no entres así que lo puedes ver por la tele el Carrusel Deportivo Jordi que cómo estás

Voz 0985 41:59 con muy buenas sensaciones porque la victoria en Sevilla un punto de inflexión yo veo un partido igualado pero en un equipo que es el Barça hay alguien que marca las diferencias Yeste Messi que todos hemos pecado un poco porque hablábamos de versión humana hablábamos de un Messi que no está fino mira Fakhet no dice nada yo pequeñas

Voz 1375 42:20 pues tampoco

Voz 0985 42:22 entonces que estamos viendo que yo creo sinceramente mano que en esta versión Messi puede marcar las diferencias como dice Antonio Rosas

Voz 0470 42:29 gusta al Bernabéu a Messi

Voz 0985 42:31 pero siguen los datos exactamente cuántos goles ha marcado Messi en el Bernabéu

Voz 1375 42:36 cuántos quince en diecinueve partidos los palos te da tú no es malo

Voz 0985 42:40 yo sinceramente el Barça como decía Romero hoy le puede hacer mucho daño Real Madrid y esto en el Barça tiene que funcionar como estímulo yo sólo pido una cosa que Busquets cuando gira la cabeza la izquierda ya la derecha reconozca a los suyos a tipos como Arturo no avalar tipos con todos los respetos hoy Arturo

Voz 1375 43:02 juega leña o que juegue Sergi Roberto Sergi Roberto

Voz 0239 43:08 Javier

Voz 1375 43:09 Adrià Albets por donde antes de Luis Suárez que ya está esperando voy por ahí por donde van los

Voz 1296 43:13 tiros de Solari de Valverde Pepe escuchado en SER Deportivos

Voz 1375 43:18 cinco perdona Javierre contarlo de Isco que tiene todas las papeletas para quedarse en la grada con Bale cómo lo ves

Voz 24 43:25 Bale en el banquillo y además en Madrid está todo ya

Voz 1716 43:29 no se sabe todo su saber once bueno

Voz 24 43:31 te entrenas Quilón pero el resto lo habitual Keylor Navas y portería Carvajal Varane Ramos Marcelo Rebelo creo que el brasileño Casemiro Kroos Modric Lucas Vázquez Benzema y Vinicius sabemos los cambios si no hay lesiones ojalá ni sanciones en el partido Ceballos Asensio y Bale

Voz 1375 43:49 lo minutos sabemos los minutos

Voz 24 43:51 bueno yo creo que en el setenta más o menos un ochenta y ochenta y tres es que siempre hace lo mismo si lo sabemos también que esto va a quedar fuera si miras a la grada en el Valencia estaban Brain y Mariano a eso suma le Isco suma Luca Zidane es que esas las cuentas perfectamente recordemos que está Marcos Llorente el hecho Carlos bueno pues es lo que le gusta Solari problema para Isco es que con el Madrid ya no cuenta porque es el jugador número veintitrés minutos con Solari en el banquillo no se dice pronto el número veintitrés cincuenta minutos el problema es la selección Manu es que en quince días Luis Enrique va a dar la lista de convocados hombre Isco no tenía idea de que iba a poner titular que hasta la fecha siempre lo puso Luis Enrique como titular pero entrar en la convocatoria de veintitrés para los partidos que se van a jugar frente a Noruega y frente a Malta hombre si no juegas ni un minuto pues lo va a tener complicado en chino para para poder ir en la lista de de Luis Enrique porque lo demás dice Si Solari

Voz 0588 44:47 disco de tiene la Cruz de Benito un hoy

Voz 24 44:50 es casi casi imposible que vaya a partido buenos

Voz 1375 44:53 el Romero coincide con Javi Bale al banquillo no no le das ni una opción de titular porque recuerda que viene el clásico de mañana el casillero del sábado y la Champions la semana que viene eh yo te digo yo creo que el escogido va a ser el sábado que viene en porque de los tres que tiene banquillo los tres no va a ir

Voz 0239 45:10 no no yo creo que es algo que viene va a tener oportunidad y que mañana yo lo discute hoy con Gallego la redacción recuerdo en el partido de ida en Madrid sufre mucho en la banda está Lucas

Voz 0470 45:22 qué echando una mano en defensa no me quiere más

Voz 0239 45:25 Llinares Savannah me refiero a la banda izquierda el Barcelona banda derecha de defensa del Real Madrid con Jordi Alba y condenó a contra Gareth Bale que no defiende solos contra Carvajal porque a Casemiro no les da tiempo achicar a mi me parece que teniendo el equipo que tiene mañana enfrente sino que está jugando el Real Madrid meter a Gareth Bale sería una auténtica temeridad tampoco estoy del todo seguro aunque evidentemente siempre me fío de que más allá de que meter a Marcelo sea ahora mejor de las opciones porque recuerdo que Marcelo y aquí está Flaqué en el partido del Camp Nou para mí fue lo peor va largo del Real Madrid e hizo internacional a mal con

Voz 1375 46:01 entonces fue titular mal Con fue el autor del tanto