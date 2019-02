Marta Etura: "Recuerdo que algo mágico me atrapó cuando entré en la sala de teatro de mi colegio"

Voz 0446 00:00 Margarita Margarita qué relación tiene Margarita con el mar

Voz 1 00:07 pues mucha porque yo nací nacido en una ciudad con mar aquel ha estado presente de toda toda toda mi vida de hecho cuál n a Madrid en busca de mi sueño echaba muchísimo de menos el mar el mar me da paz

Voz 2 00:26 me da sosiego me da me da vida bañarse en el mar me me cura me da energía

Voz 1 00:32 eh

Voz 0446 00:33 así es muy muy importante para mí es vida distingos entre los mares te gusta más ir al Cantábrico que es el mar a qué te refieres que por ejemplo el Mediterráneo me apasionan Mediterráneo yo soy del Cantábrico

Voz 1 00:47 le llamo el Cantábrico porque soy de ahí y me encanta y me bañado mucho en el Mediterráneo y he vivido mucho pero he perdóname bañado mucho en el Cantábrico y vivido mucho en el Mediterráneo el Mediterráneo tiene algo muy especial es es un mar muy especial es una tiene una luz y tiene un color y un

Voz 0446 01:08 creo que es uno de misma es preferidos son Mediterráneo está Margarita y un si querían una casa en San Sebastián si cierras los ojos que hay más gente viene de esa casa uf el jardín teníamos

Voz 1 01:26 maravilloso y creo que el jardín era el lugar donde bueno en lugar familiar donde hacíamos las las las comidas la escenas los los cumpleaños donde salíamos a jugar a regar acortar las plantas donde estaban todos nuestros gatos que teníamos entonces nuestros idea otros jardines que acababan en el nuestro creo que si el jardín sería el lugar más especial de esa casa sí

Voz 0446 01:51 fíjate que te has puso Margarita ánimo

Voz 3 01:54 ya no tiene nada que ver con este jardines porque las elegido

Voz 1 01:57 no lo he elegido porque es uno los personajes de de ilusiones que es la función que estamos haciendo ahora en el teatro Pavón

Voz 0446 02:04 alicates habrá quién haya reconocido detrás de esta Margarita la dulce voz de Marta Etura que nacen en San Sebastián que ha descrito una casa con un jardín donde se regalaba donde jugaban me preguntamos siempre a nuestros invitados también por el lugar que tenían en clase tú estuviesen Elicio francés e Iker lugar te correspondía a la primera de la fila ultima delegada

Voz 1 02:30 la subdelegada discreta no levantaba son Calama no yo nunca eran mide a las primeras de las fila ni de las últimas siempre era de la de enmedio solía pasar muy desapercibida siempre

Voz 0446 02:41 qué ha sido de las que pasaba desapercibida

Voz 1 02:45 hacíais teatro hacíamos teatro de hecho mi primer recuerdo es cuando ya muy pequeñita me el primer recuerdo de que muchas veces lo han preguntado por qué esta profesión no tengo memoria decir este día me pasó estoy decidí es un sentimiento que he tenido siempre supongo que es porque mis padres eran muy cinéfilos siempre he visto mucho cine en casa además no tenían filtros no no me dejaban ver todo tipo de películas yo he visto siendo muy joven películas que igual no debería haber visto pero lo que me monumento me tocaron

Voz 3 03:19 IU recuerda

Voz 1 03:19 lo del colegio francés la sala de teatro Ascensión teatro espectacular bueno todo el colegio en sí era espectacular el salón de actos era espectacular y recuerdo entrar en ese salón de actos sí que me que que hay

Voz 0446 03:32 no me atrapó de ese lugar mágico cuando fue la primera vez que tiene su papel aunque fuera en una función de Navia

Voz 1 03:42 pues en el colegio precisamente Se hacían bueno te puedes apuntar a teatro y me apunté a teatro de hecho yo me acuerdo hacía P ellas que se decía Pelle escapaban con mi mejor amiga Míriam himnos íbamos al teatro a ver teatro y una vez y bueno en una de estas escapadas me encontré nos encontramos con una profesora del cole que era profesora de literatura ella no dijo nada no dijo nada yo recuerdo eso con muchísimo aprecio porque mira no no no no no no ha dicho oye San San escapó de clase ir de acuerdo nos la encontramos en San Sebastián mucho tiempo es pues mira escapadas al teatro al final fíjate donde donde han llevado no es bonito se resolvió por otra

Voz 0446 04:26 eh tus padres no tenían nada que ver con la interpretación tu padre es empresario náutico sin embargo tiene mucho que ver con el título de este programa el faro se pero realmente aprendí este algo relacionado con con los barcos sí

Voz 1 04:38 mi padre no os enseño bueno de jovencitos hicimos un viaje a a las islas griegas también el Mediterráneo hay siempre presente nos enseñó estuvimos como quince días en un velero bueno pues nos enseñó a todo lo que pasa es que es una pena porque se me ha olvidado perdió el contacto con me vine a Madrid con diecisiete años en busca de esto me me me centré mucho en mi profesión y me olvidado cosas que me enseñó mi padre sobre la náutica y además eran cosas que en ese momento eran bueno muy mágicas porque ahora con todo el tema este de GPS si todo eso ya todo es electrónico pero mi padre era de los que enmarcaba la ruta con compás y con escuadra

Voz 0446 05:15 llevaba la carta de navegación exaltó

Voz 1 05:17 hecho yo te tengo esa carta navegación un cuadro mi casa me encantan las cartas de navegación los mapas todo eso me me gusta mucho tener en casa

Voz 0446 05:25 Marta Etura viene a Madrid con eso dieciséis diecisiete años aquí había dos lugares donde estudiar interpretación la RESAD o la escuela de Cristina Rota ha venido un montón de gente que se ha dedicado a la interpretación venido montón de actores actrices pero es la primera que viene de la escuela de Cristina Rota cuéntanos cómo era esa experiencia de trabajar con ella que en aquella época tenía tanta fama

Voz 1 05:47 mira yo yo es que como te contaba antes siempre tengo el recuerdo haber deseado ser actriz entonces desde muy jovencita yo me veía todos los programas de cine todo

Voz 3 05:56 días de cine

Voz 1 05:57 Eto'o como se dice en los making of me empapada de todo estaba muy y me enamoré con catorce años de Penélope Cruz porque bueno pues era para mí y entonces el leí en Fotogramas porque también leía mucho fotogramas y todo lo que tenían que une lo devoraba en un fotogramas leí que Penélope había ido a la escuela Cristina Rota entre dije bueno yo voy a aprobar la primera ahí luego se vio que no funcionan pues iré a otra me tiene

Voz 0446 06:21 por eso cuando entre hay yo yo

Voz 1 06:24 es muy muy ingenua porque yo llegue con un deseo enorme de ser actriz era recuerdo eso digo ojo que maravilla no llegar cuando están jovencito y no tienes consciencia de de las dificultades no hay de las trabas y de los problemas tú llegas con un deseo esa porel a muerte yo llegaba con esa ilusión de repente entra en la escuela rota IBI pues que habría unas trescientas personas por curso y entonces ahí fue cuando de repente fue una bofetada realidad decir es que toda esta gente quiere ser actriz en esta escuela y ahí como cinco escuelas más

Voz 0446 06:58 sí

Voz 4 07:00 mí me acuerdo que me dio mucho fue como un beso

Voz 1 07:04 la bofetada de realidad y ahí tenía mi madre que que me dijo mira tu corazón te ha traído aquí y tú tienes que acercar a tu corazón y eso lo sé lo logra

Voz 0446 07:12 BCN eternamente hemos llegado a tu madre Marian Marian este programa esta noche gira alrededor del autobús hiciste ese viaje en autobús de San Sebastián a Madrid hice muchas veces ese viaje

Voz 1 07:25 de San Sebastián a Madrid en autobús de hecho creo que ahora tengo fobia a los autobuses de tantas veces que lo hice íbamos fue un fue duro porque mis padres se acaban de separar se habían separado hace poco yo tenía la sensación cuando me lleva a que abandonaba mi madre entonces ese viaje en autobús era un infierno sea realmente esas cinco horas de viaje de San Sebastián a Madrid comparada en Lerma que la cosa más melancólica del mundo era un era una tortura un sufrimiento pero bueno lo al cabo de los años pues deje al autobús por suerte cambia el autobús por un coche en la cosa empezó a cambiar ya yo estaba encaminada mi madre también todo empezó a cambiar

Voz 0446 08:06 además es que esos viajes en autobús no eran fáciles porque ahora llevas y el Movi el vas entretenida viendo cosas escuchando pero entiendo que hace años sólo podías ir con tus pensamientos por la ventanilla

Voz 1 08:23 no viendo pasar el paisaje yo siempre cogía el autobús de las cuatro para dormir decía yo quiero dormir no quiero quiero que se me pase lo más rápido posible el viaje y entonces yo me tiré a la escuadra para gastar cerraba los ojos y la verdad es que en ese momento no no me costaba mucho dormir y dormía casi todo el viaje

Voz 5 08:45 una vez tres

Voz 7 09:11 si era tan hermoso al vida

Voz 0446 09:40 todas las cosas que has hecho hubiera seleccionar para este faro dos películas y la obra de teatro ilusiones de las dos películas quiero que me hables de sinvergüenza la película Oristrell que ya marcaba una Marta Etura con su personalidad con un ángel que se veía que además se hizo con los alumnos de la escuela de Cristina Rota ir la vida de nadie que está basada en una novela El adversario de Emmanuel Carrére que es la vida de alguien que está interpretando constantemente un papel no

Voz 1 10:11 Dulles Le coronado estabas un hecho terrible sí

Voz 0446 10:14 cuál es el recuerdo que tienes de sinvergüenza

Voz 1 10:17 bueno es un tengo un recuerdo maravilloso porque era mi primera película entonces terminar la escuela de repente te te llamen para hacer una película es como el sueño hecho realidad y además estaba estaba Cristina que yo adoro a Cristina Cristina ha sido mi maestra ha sido una maestra que me ha enseñado muchísimo sobre la profesión que a día de hoy veinte años después me siguen viniendo frases y códigos que ella me enseñó que ahora entiendo que igual en su día no entendía la adoro la quiero con locura estoy eternamente agradecida esa película ella también estaba ella escribió el guión con con Oristrell entonces esa película es todo no es el final de mi carrera es hacer una es mi hacer una primera película dónde esta mi maestra donde hay un director que ha confiado en mí

Voz 0446 11:04 y en otros compañeros

Voz 1 11:06 es curioso porque esa película cuando la vio coronado en el estreno fue coronado el que le el que le dijo a Eduard Cortés que es el director de La vida de nadie tienes que ver esta chica este personaje osea que Cruise una película me llevó a la otra que Bono está así no esa primera película buscado también fue un sueño y de repente había gente yo le estaré eternamente agradecida Joaquín Oristrell porque casi ningún director pronunció en ninguno apuesta por gente novela no teníamos ninguna experiencia ya en todo su reparto en todo su reparto toda la los chavales de la película éramos recién llegados de la escuela

Voz 0446 11:46 y luego la experiencia de la vida de nadie que eso es verdad que a ver no te catapulta porque luego has ganado el Goya con Zelda y las trayectorias son muy largas pero es verdad que esa peli película vuelve a ponerte

Voz 1 11:57 sí punto de esa fue mi primera nominación como actriz revelación y bueno fue una película que estaban muy a mi me gusta mucho la historia es muy impactante estabas en un hecho real de un hombre que que empieza mintiendo y se hace la bola la bola la bola hay termina de hecho se cambió el final de esa película que es muy fuerte pero es que la él la vida real la historia es muchísimo más fuerte pero que el hecho más fuertes él llegó a quemar la casa entera con su familia de mire dentro y lo peor el se salva irse Salma él prefiera elija acabar con su familia antes que desvelar la verdad sea ya es un nivel de enfermedad muy muy grave si lo llamativo de esa película y lo llamativo de ese libro esa historia real es que uno piensa

Voz 0446 12:40 pude pasar empiezas diciendo he aprobado cuando tienes todo suspenso luego en ventas que está trabajando de la Organización Mundial de la Salud iba a un bar que cuando te quieres dar cuenta la bola es algunas tan grande que no puedes que no puedes deshacer es interpretar un papel toda tu vida

Voz 1 12:56 acto la cosa es que empiezan algo chiquitito donde tú te puedes identificar no esto que dices bueno no me atrevía a mis padres que había suspendido no me hacía mis padres que no iba a entrar en la universidad porque era una decepción para ellos enorme entras en algo que puede reconocer no y que puedes aceptar claro luego veinte años después es como en ningún momento pudiste parar esto y no sea ya un momento que no pudo ahora está Inter

Voz 0446 13:20 vetando ilusiones en el teatro de la mano de Miguel del Arco es sorprendente cómo has utilizado la palabra ilusión desde el principio en esta entrevista

Voz 1 13:28 a este senador una obra de teatro que lleva siete años

Voz 0446 13:31 lo que es una obra compleja muy cerca navaja las emociones a cuatro no es una obra muy compleja pero

Voz 1 13:37 en en en aspecto que es muy particular es cero convencional porque son cuatro narradores que cuenta la historia de dos dos parejas y esos cuadros narradores van a ir pasando por los cuatro personajes osea no hay una estructura de yo soy Sandra Hoyos Margarita yo soy dañino los cuadro narradores pasaran por esos cuatro personajes a da igual el género da igual la edad podemos contar historias de ellos cuando tienen ocho años cuando tenían cincuenta cuando tienen ochenta y cinco y habla sobre la vida de estas parejas sobre el amor sobre la lealtad y sobre la amistad que yo creo que son los motores de de la vida y luego evidentemente habla de las ilusiones pero no desde no sólo de la ilusión claro de repente entras en un código mucho más profundo de lo que es la ilusión no la ilusión no es solo ese motor que te lleva a desear algo ya querer algo sino el relato no Miguel decía que somos relatos somos lo que contamos y cómo lo queremos contar en esta obra te das cuenta de que la en realidad Juan cuánto de real tiene y cuánto de ilusión por nuestra parte tienen esa me parece una obra muy interesante y muy muy profunda sin embargo está contada desde un código muy divertido y muy muy sencillo no

Voz 0446 14:50 por qué has elegido de los cuatro personajes Margarita como seudónimo

Voz 1 14:54 porque cuando leí la función y no entendía muy bien de qué iba la función eran como fragmentos de historias de estos personajes y decía pero esto qué tiene que ver cuando llega el final irse cuenta el final de Margarita la muerte de Margarita porque es un recorrido de toda la vida de los cuatro personajes de repente te cae la ficha de todo me conmovió profundamente no pude parar de llorar de hecho le llamé a Miguel le llamé a Vero Verónica Ronda que es la que hace de mujer dos qué os ha pasado lo mismo que a mí ya no podía parar de llorar me dice sí sí exactamente lo mismo hay un punto de la función donde te coloca bueno donde habla de la permanencia no de lo que somos de de lo que es la vida y de la pregunta es pero hay algún tipo de permanencia en este inmenso y cambiante Cosmos

Voz 0446 15:47 la última semana de ilusiones en Teatro Kamikaze te va a dar pena terminar mucha

Voz 1 15:53 me da mucha pena siempre que terminó un proyecto me da mucha pena porque pones tanto de Ci de tus emociones de de tu esfuerzo de tu energía aprendes tanto cada personaje te enseña tanto cada director te enseña tanto cada experiencia de esta es es un trabajo muy secular el de la interpretación porque es muy intenso son trabajos de igual duran poco tiempo pero son de una intensidad muy grande en todos los sentidos no tiempo de energía de pasión de emoción de pones todo hace es cuando termina siempre sientes como una especie de duelo

Voz 0446 16:28 despedimos siempre esta entrevista preguntando a los invitados quién ha sido o es si es que hay el Faro de su vida cuál ha sido el tuyo

Voz 1 16:36 mi fan tengo muchos faros en la vida por suerte mi hija claro es un faro Michiko Carlos es otro faro mi abuelo fue un faro muy grande tengo muchos faros

Voz 0446 16:49 muchas gracias Marta Etura parar hecho éste