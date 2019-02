"Los británicos en España tenemos fama de ser pensionistas, pero sólo un 25% lo son"

Voz 1

yo me llamo muy hizo veinticinco años pidiendo en España soy del norte de tales el Brexit sería un desastre para los británicos que viven en España pero también para los británicos que Pippen en todos los países para los europeos que están viviendo en el que hay un nido también yo este año he cogido sabático yo Icomos no tengo niños tengo más flexibilidad para poder viajar este año llevo cinco dos semanas enteras se Londres protestando delante del Parlamento por me parece tan importantes como una lucha de mi vida el choque contra esto lo explica Nico de de España tiene fama post se pensionistas que sí son muchos los que no se está de la gente en general es que los pensionistas son un veinticinco por ciento de los británicos en España que los temas están trabajando creando familias llevando empresas y todo lo demás tenemos problemas con las medias aquí que siempre sacando fotos de de gente que están en la de los típicos para británicos que son de los turistas que nos tomen hay gente que que viven ahí de lesiones sigue yo trabajo en eso sí si no estuviera tiempo cien a la campaña