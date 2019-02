Jordi Nieva: "Rajoy, Santamaría y Zoido son las personas mejor informadas de lo que realmente pasó el 1-O"

Voz 1727 00:00 Jordi Nieva buenos días

Voz 1 00:02 hola buenos días que como saben es catedrático de

Voz 1727 00:05 hecho Procesal de la Universidad de Barcelona que acudimos a él para entender lo que está pasando primero Jordi lo visto hasta ahora la declaración de los procesados de los doce que se cerró ayer que conclusiones sacas

Voz 2 00:19 bueno es más espectacular que otra cosa digamos de cara de cara de cara al público general un juicio no sé

Voz 1 00:28 con las declaraciones de los acusados porque vamos de lo contrario saldrían todos absueltos porque las suelen preparar bastante bien hay que esperar a ver qué queda de si el resto del juicio de los testigos de la documentación que haya sobre todo para el tema de la maldad que es muy que es muy importante y en cuanto a los textos digo yo la verdad estoy esperando desde hace bastantes días y no digo días digo meses la declaración de Mariano Rajoy de Soraya Sáenz de Santamaría y de Juan Ignacio Zoido de los tres porque creo que son las tres personas mejor informadas de toda España porno es decir del mundo de lo que realmente pasó durante aquellos días en Catalunya están obligados a decir verdad es decir yo no sé si iban a declarar pues con mayor apertura con menor van a dar más o menos información pero Si las defensas y la Fiscalía hacer un buen trabajo el presidente del tribunal pues no frustra ahí no creo que lo vaya a hacer los los interrogatorios podemos sacar información utilice Gemma que ojalá hubiéramos tenido mucho antes insisto son expectativas eh no sé lo qué va a pasar finalmente pero ojalá ojalá sea así

Voz 1727 01:36 claro lo venimos diciendo toda la mañana son los que estaban al mando conocían todos los resortes del Estado por lo tanto claro mucha información que será muy valiosa a efectos penales a efectos del procedimiento

Voz 1 01:49 no hombre de naturalmente es decir claro está a al al mando de de de los cuerpos policiales de España la Guardia Civil y Policía Nacional sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia eh de cualquier otro servicio de información que pueda ser él está relacionado con ellos eh penalmente es importantísimo sobre todo en cuanto al tema de la calificación de la violencia es decir hubo violencia insurrección Nadal en Cataluña si la hubo porque no se adoptó digamos ninguna medida o bien considerar aunque esa violencia no existía y que existía qué es lo que piensan en definitiva ustedes a partir de ahí no sé si veremos a un Rajoy pues echando un poco balones fuera como como como como hacía pues cuando la político ya lógico porque era presidente del Gobierno le interesaba entrar en polémicas haciendo titulares o bien vamos a encontrar a alguien tan contundente como como como Cristóbal Montoro cuando dijo no sea empleada ni un euro de dinero público en la organización del referéndum pues la verdad preferiría más el modelo Montoro que el primer modelo

Voz 1727 02:58 siete y Montoro Montoro que si Montoro Jordi mantiene esa declaración el presunto delito de malversación que es el imputa a algunos acusados y puede prosperar de alguna manera o o esa declaración sería en fin la que acabaría con la posibilidad de de contener por ese delito

Voz 1 03:14 hombre se Cristóbal Montoro también con todas las posibilidades de información que tenía mantiene esa declaración y ojo ya mantuvo por dos veces e incluso a requerimiento el juez Llarena que evidentemente incómodo por lo que había dicho dejó pero estaba usted diciendo es realmente lo que está diciendo y no solamente lo reiteró sino que lo dijo en público además los escrito y ahora ir oralmente pues hombre verdaderamente le que la poca base porque tú puede esconder dar un ama o una malversación pero no por una conjetura es decir todo el mundo sabemos que el referéndum se tuvo que financiar de alguna forma eso es de cajón naturalmente no pero claro para poder condenar lo penalmente tienes que demostrar como se hizo Si solamente conjeturas pues que servía de alguna forma pero no sabes cómo un plano evidentemente no puedes hacer una condena

Voz 1727 04:01 que desarrolló pena el puede tener una situación como esa cuando los procesados han venido a decir más o menos que en fin que la logística imprescindible para que aquellos se pusiera en marcha pues es la generación espontánea no de repente un día estaba allí estaban en los colegios abiertos las urnas las papeletas estaba toda esa logística sin que nadie interviniera nadie del Gobierno de la Generalitat interviniera en el proceso si eso no se puede acreditar si un testimonio en fin que que es manifiestamente imposible que que desarrollo penal tiene Jordi no

Voz 1 04:38 evidentemente ridículas refiero sea siete u organizar de alguna forma las cosas no no no no se os hay mucho menos un referéndum de esa envergadura se organiza por generación espontánea nada en absoluto tuvo que haber una una una dirección provocaron en un proceso penal e el acusado no está obligado a defenderse es la acusación en la que tiene que probar que efectivamente existió el delito sino el acusado pues cuenta con el beneficio de la presunción de inocencia desde hace más de dos mil años de decirnos una cosa de ahora ningún cese como movernos y precisamente por eso pero para para para que las personas puedan defenderse debidamente en un proceso ir además pues no puedan ser condenadas por conjeturas por hipótesis sobre usted estaba allí ustedes no hizo nada por evitarlo ustedes pues ser definitiva llamaba ese referéndum sí sí vale casi todo lo que usted quiera y eso mismo lo hacían ellos lo hacía un montón de gente en Cataluña pero más allá de eso usted lo hizo o no lo hizo eso es lo que tiene que probar la acusación Si eso no aparece probado la única solución legítima en el proceso penal de casi cualquier lugar del mundo es la absolución

Voz 1727 05:46 me recuerda Jordi Fábrega que Pontón en un escrito hay arena dice que pueden haber gastado dinero público sin que lo supiera el ministro de Hacienda

Voz 1 05:55 pues es postín seguir desde luego pues deshacer lo hecho pero pero claro pero es que es decir como vuelvo a insistir eh tú no puedes tener intervenida todas las cuentas de la Generalitat con informes semanales ser el ministro de Hacienda vecinos categóricamente que ahí no se ha gastado un euro de dinero público a partir de ahí decir hombre pues sí pues a lo mejor se escapó alguna cosa sino no lo dudo que pudo ser deshacerse si la la contabilidad

Voz 3 06:23 no no sólo claro no es una materia especialmente en la contabilidad

Voz 1 06:26 pero tienes que acreditarlo siquiera es de tener una condena con ella

Voz 1727 06:30 Jordi Jordi nieva pues gracias seguiremos hablando a lo largo de este proceso que va a ser que va a ser largo un abrazo