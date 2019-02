Cómo evitar las intoxicaciones alimentarias

Voz 1 00:00 más la actualidad estos días han sido noticia varias muertes por unas las intoxicaciones semanas atrás comentó otra también por una intoxicación alimentaria ocurrida hace años pero que ha vuelto a la actualidad concretamente puro unos espagueti la noticia la habíamos dejado correr pero no han preguntado tantas veces y desde tantos sitios que es lo que pasó con esos famosos espaguetis que hemos decidido llamar a una experta para que nos aclare estas y otras cosas que tienen que ver precisamente

Voz 2 00:30 el microscopio Beatriz Robles muy buenos días hola buenos días a sus enóloga

Voz 0927 00:36 los alimentos experta en seguridad alimentaria bueno esto no se parece que se han amontonado todos los casos el en el en las últimas semanas no

Voz 3 00:44 sí o al menos la repercusión social que han tenido eso sí

Voz 0927 00:48 claro oye lo de las sillas ahora ha salido muchas informaciones diciendo cuidado que ahí unas setas que se pueden comer pero que efectivamente necesita dar un tratamiento y tal yo creo que eso nos ha pillado a casi todos por sorpresa no es tú es así

Voz 3 01:03 sí sí eso sí bueno de hecho la la legislación que regula la comercialización de setas ya lo tiene he visto hay dos especies la entre las que está la Melilla que es la labor quela la Bella que no se pueden comercializar sino tienen un tratamiento previo el tratamiento previo no es simplemente la cocción es también la desgravación que es la que acaba con los compuestos neuronas tóxicos que son los que producen síntomas más graves generalmente hay que decir también que en el caso de las sillas los síntomas no suelen ser graves es una intoxicación gastrointestinal y a veces también incluso neural tóxica hay algunos síntomas neurológicos pero son auto limitante es tampoco no no son graves me deja secuelas

Voz 0927 01:49 lo que sí es una intoxicaciones lo que vosotros llamáis me pedía al síndrome del arroz frito que es el caso que sea conocido que ha que se ha hecho viral que es el de los espaguetis un chico que ocurrida hace muchos años eh no sabemos porque has salido ahora de hace unos espaguetis los deja a temperatura ambiente durante varios días en casa los vuelve a comer fallece

Voz 3 02:10 en los tecnólogos rendimiento es la gente que trabajamos con seguridad alimentaria siempre estamos insistiendo y apartemos un poco pesados con el tema de las temperaturas no dejar nada temperatura ambiente porque bueno aunque normalmente las intoxicaciones alimentarias la relacionamos con problemas digestivos y demás otras veces vemos que pueden ser muy graves entonces en este caso el síndrome de la refrito está producido por una bacteria que conocemos perfectamente conocemos el síndrome perfectamente pero en este caso se ha hecho viral a raíz de un vídeo que salió en Youtube que bueno con un tono un poco sensacionalista que hacía eco de este caso que sí que está recogido en la literatura científica pero qué pasó hace diez años con unas buenas prácticas de manipulación cocinar los alimentos no dejarlos más de dos horas a temperatura ambiente nunca meterlos a a refrigerar y comer los en plazo es un corto de tiempo dependiendo del alimento pueden ser dos tres días recluso cuatro en el caso de algunos alimentos no tendríamos ningún problema sobre todo a la población que esté tranquila que es un caso extraño pero que ya se ha hecho viral parece muy impresionante pero en realidad está perfectamente conocida la bacteria hay perfectamente controlada con prácticas normal

Voz 0927 03:25 sí lo dejamos al aire libre durante muchos días Karol los bichitos se reproducen lo puede puede ser un problema mucho más serio la leche cruda que noticias todavía estaba tiempo porque has salido por ahí el presidente cántabro hoy la verdad es que no nos ha gustado mucho eh bebiendo leche cruda directamente casi de la vaca

Voz 3 03:43 no no soy gustó nada haber entiendo entiendo los motivos que es potenciar el desarrollo local apoyar a los ganaderos pero cuando seguramente no es la mejor manera porque venimos insistiendo que la leche cruda puede dar muchos problemas incluso en explotaciones que estén controladas se está viendo en Estados Unidos a los estados unos que se permite la venta de leche cruda están aumentando los stocks infecciones alimentarias y algunas son muy graves como la brucelosis el año pasado aquí en España ya hubo un caso de meningitis producido acuerdos por la histeria a partir del consumo de de queso elaborado con leche cruda en embarazadas y en grupos inmunodeprimidos esto es muy peligroso

Voz 0927 04:27 oye y los Beatriz y las toxinas producidas por hongos por ejemplo nos contabas en frutos secos en cereales en frutas que dice cada

Voz 3 04:35 sí se conoce poco porque es un fenómeno que aparece en alimentos que son aparentemente muy seguros pues así como los cereales los frutos secos en nuestro entorno hay que decir que los que se comercializan estos productos que se comercializan están súper controlados hasta hay unos límites máximos y están controlados no hay mayor problema sí que podemos tener más problema posible secamos frutas en casa por ejemplo que que quedan a lo mejor no quedan bien destacadas CRAM con un poquito de humedad o frutos secos que recogemos nosotros ahí sí que puede haber problema son unas toxinas que están están producidas eh por hongos y que bueno el hongo sí que lo vemos el el micelio que son esos pelitos así con aspecto como de de peluche que aparecen en algunos alimentos lo típico es el pan Bimbo pero me también de frutos secos en especias

Voz 3 05:32 es que es que han producido toxinas en problemas nos lo va a producir la toxina puede ser un problema gastrointestinal agudo que también es leve pero si consumimos durante mucho tiempo productos que están contaminados con estas toxinas sí que podemos tener problemas ya crónicos y en algunos casos relacionado con cáncer hepático

Voz 0927 05:51 le pues Beatrice Robles que muchísimas gracias tecnología de los alimentos experta en seguridad alimentaria creo que vamos a tener que hablar más de una vez de todos

Voz 0927 06:02 es un poquito descuidados y nos metemos en unos líos que se pueden evitar perfectamente Beatriz un beso