Charo: "Los padres tenemos que unirnos para denunciar que no hay oportunidades para nuestros hijos"

soy charro Vicente soy de Salamanca lejos también de Salamanca estoy gracias al Ambientales hizo su doctorado en Jaén con beca concedieron el Ministerio por por su expediente académico bueno y fue torturado allí muy no le contrataron Oliver ciudad se quedó en el paro él estuvo dando clases particulares en academias cobramos encuentros cara tasadora lo llamaron Berlín para la investigación ha tenido varias salidas desde aquí a Corea Austria ahora balón entre él está bonita Australia también pero bueno yo creo que realmente quiero exponer que yo como madre micro cotas más de seis mi situación que están exactamente igual nuestros hijos se tienen que marchar porque aquí no se ofrece ninguna oportunidad yo de aquí a las personas a las madres padres es que me estén escuchando pues pediría que se unan que nos unamos que luchemos por nuestros hijos que están fuera del en Salamanca Castilla y León Salamanca hay provincias están perdiendo diariamente seis coma cinco vía parecen estoy escuchando a lo mejor tenemos que salir exactamente igual que han salido el ejemplo de los jubilados en Bilbao salir ya es concienciar qué pasa con nuestros jóvenes tienes va a perpetuar estas tensiones tradicionalmente los que tenemos fuera nuestros hijos