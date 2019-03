Mariana y Mamadou: "He cerrado mi puerta a la soledad acogiendo a un refugiado en mi casa"

Voz 1

00:00

soy mamá yo vengo de Guinea huyendo de la muerte deja mi mujer a la frontera de Senegal en mi familia Diego en España empates ahora empiezo a trabajar eso y trabajando si gana dinero para traer ni familia en España el viaje en patera he visto mucho gente muerte en patera yo llego en España el problema ahora vivo con Mariana ella es muy buena persona ella lo vivo con ella sin problema aquí soy Mariana yo en mi puerta la soledad acogiendo a un refugiada de Guinea la organización de Ayuda al Refugiado me comunicó mía que entrara una casa me habían rechazado ya sí llegó a mi vida es un viaje a otras culturas sin moverte de tu casa en el sillón genial en todos los sentidos están educados están dispuestos a escucharte en cualquier momento están dispuestos a ayudar en lo que necesita es sólo a cambio de un acogimiento de que estén en tu casa nada más que eso no te piden nada más