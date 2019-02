Mercedes Milá: "La palabra 'diálogo' tenía que ser posible en Cataluña"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:08 Mercedes estoy un poco preocupa

Voz 3 00:12 si no me extraña lo digo sólo de

Voz 4 00:15 si hubiera lo digo general ya

Voz 1543 00:18 era escote quita todas las preocupaciones y te da una paz

Voz 1995 00:21 asombrosa es que en otras cosas tú quieres de mujer

Voz 4 00:24 vive en la modernidad La Vanguardia en la punta de la lanza de La Vanguardia

Voz 1995 00:29 a estas tú montería Twiggy pedía esta mal la Wikipedia que es la base de conocimiento moderno del ser humano moderno

Voz 4 00:38 todo está mal diseño Amparo Mendo que es la que te Vaccaro marrón dice María de las Mercedes empezamos a tal María de las Mercedes que yo estoy leyendo ahora mismo fuentes de vale

Voz 1995 00:54 periodista de televisión correcto durante su carrera ha presentado diversas formas entrevistas y debate a partir de dos mil quince ediciones de Versión española que bien Ivonne desde dos mil dieciocho está retirada de los medios mentir totalmente por favor locura El la situación que tenemos ahora mismo en el estudio donde has estado donde ha estado este tiempo o la canción de Perales en tu segunda intervención este programa estas citando a Perales

Voz 3 01:29 no bueno cita digo hombre ha

Voz 1543 01:32 en qué donde estado mira yo termine decidí marcharme de Gran Hermano en el dos mil dieciséis porque estaba realmente a tope absoluto de de salud no podía ya seguir más como estaba había quemado todo toda la energía posible en esos quince años con mucha felicidad pero realmente me abracé y entonces me recomendaron que me un poco

Voz 1995 01:58 pero quién te recomienda pues los expertos los que saben

Voz 1543 02:00 presiones los que saben de de a de apurar el estrés los que saben de los síntomas que yo jamás había tenido Ike Ike y que de pronto me hacen llegar al plató en unas condiciones malas llevaba por ejemplo al al camerino de Telecinco llorando hoy ha estado llorando en casa entonces imagínate lo que es maquillar vestir te salía el plató y darlo todo y bueno pues era muy difícil no al final tú ella que decir basta y me fui y me fui a Barcelona y me tome la vida con calma estuve acompañando a mi madre y ahí me quedé un tiempo trabajando en cuanto me encontré mejor en la librería más Bernat que es mi librería junto con otros cincuenta socios que me entusiasma poder hacer esa esa colaboración y esa Arrimadas de hombro porque sin libros me hubiera muerto los libros son una de las claves por qué primero ellos te dicen cuando estás muy mal porque no puedes leer también te dicen que estás empezando a mejorar por lo menos en mi caso porque puedes empezar a leer novela policíaca

Voz 1995 03:05 y no te pasa nada más que algunos de esos personajes de los libros son más reales personajes a los que conoces de verdad que acabas creando un universo de Sherlock Holmes entonces es más real que mucha gente real

Voz 1543 03:20 bueno y qué

Voz 1995 03:23 muy buena respuesta fíjate que la pregunta no era mala eh

Voz 1543 03:26 tenemos un clima vista y además estirando se tenemos un perro porque yo creo que tú quieres que yo te cuente como vuelvo a la tele que vuelvo mañana

Voz 1995 03:39 no

Voz 1543 03:40 por la noche que el programa se llama Scott que es este perro Milá que soy yo entonces por eso lo he traído para que lo conociera

Voz 1995 03:48 me encanta que tiene que ver con todo con todo esto que estamos haciendo

Voz 1543 03:51 pues tiene que ver que da título al programa que no sólo lo da el título sino que da un símbolo de emoción y de entrar en un terreno donde yo antes no había entrado para la gente es un programa diferente a lo que he hecho hasta ahora programa grabado producido por Zhang Skaar creado por María Ruiz dirigido por un tío que es maravilloso que David Moncasi no sé si lo conoces lo has visto alguna vez porque está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo emitido de Movistar me he ido a una plataforma fíjate lo moderna que soy en eso sí soy moderna pero en lo demás más bien soy una ayudita

Voz 1995 04:29 ahora es la es la de Jesús que ayer María

Voz 1543 04:32 Jesús María Ruiz y Jesús Calleja María Jesús son socios y yo les he visto trabajar ahí decidí que no trabajaría con nadie más que con ellos ya que estoy

Voz 1995 04:44 porque tu existe un programa recuerdo que la última temporada de Calleja viajando por el mundo que llevó a viajar

Voz 1543 04:51 sí Planeta Calleja que lo siguen lo sigue haciendo en cuatro Volando voy las dos cosas no pero no para Jesús no para que Planeta Calleja Él me llamó para invitarme a ir al Polo Norte y me fui con los ojos cerrados porque cualquier cosa que me pidiera ese hombre lo hubiera hecho sin casi conocerle pero sólo por lo que veían televisión y me fui y entonces ahí les conocí ahí vi cómo trabajaban no sólo ellos sino el equipo sobre todo luego como evitaban lo que habíamos hecho en el Polo Norte dije es no se me escapan a mí

Voz 1995 05:27 cuando mucha gente la semana pasada ahora hablamos ese acto tuvisteis una tu juntos el hombro lo que lo importante es que mañana esto es una noticia de alcance vuelve Mercedes

Voz 1543 05:36 me encanta lo de hoy me gusta dije

Voz 1995 05:39 podemos poner ahí las señales a la sintonía a última hora la SER según les puede adelantar la Cadena SER Mercedes Milá Piris que mucha gente tu Jesús Calleja no es antes que seis almas gemelas por lo que cuenta si que os parece

Voz 1543 05:51 sí nos parecemos sí sí sí sí sí Dabiz como hermanos y si lo dice mucha mucho más mucho más que con Lorenzo es que Lorenzo yo no te creas que nos parecemos tanto físicamente pero Jesús y yo nos lo dicen muchísimas veces

Voz 1995 06:04 de la semana pasada que recuerden voy volverse en situación la semana pasada Jesús Calleja Mercedes Milá presentaron un libro nuevo que apenas se hablaba en los medios que se llama manual de resistencia que pasa unos días una semana más amenas no entonces esa nube de flashes porque claro o estás en tu casa en la librería retirada con Scott que se porta muy bien por cierto o te metes en el barroco porque lo de la semana pasada era volver

Voz 1543 06:30 mira la realidad de la historia es que no hubiera hecho nunca eso sino fuera que me daba una oportunidad para darle las gracias a Pedro Sánchez de algo que para mi ha sido muy importante que es la actitud que tuvo el Partido Socialista después de la moción de censura hacia Cataluña no podíamos más no podíamos más los catalanes de ninguna parte de Cataluña de que la palabra diálogo fuera imposible de ponerla encima de la mesa entonces cuando esta gente llegaron hoy dijeron venga vamos a hablar aunque luego no se ha conseguido lo que pretendían porque es muy difícil porque es muy complicado de tu todo lo que tú quieras pero por lo menos fue la ventana que se abre entonces yo le había dicho por privado a Pedro Sánchez porque él es muy amigo de Jesús entonces a través del tengo su móvil Il había dicho por privado gracias gracias gracias gracias por esto no lo conozco no no le he dado la mano jamás pero el acento es tener la oportunidad de hacerlo presentando un libro que además me gustó porque yo si no me gusta no presentó un libro lo leí IG interesante muy interesante para la gente muy interesante ver esta esta parte desconocida de la política de las negociaciones de las dificultades de las posiciones de

Voz 1995 07:47 una psiquiatras como estaba mojado en este tiempo que no te hemos visto hemos hecho de menos hasta iría más hay que decir que ese librería antes fun sex shop estoy si eso ya es ir a comprar libros ahí y luego ya ustedes pongan el libro donde desde la pero si volviera a estar en la librería otra vez porque va a ir muy bien pero lo que sea tienes que volver a la librería el libro de Pedro Sánchez que presenta día en qué sección lo pondrías

Voz 1543 08:16 ciencia ficción no es realismo socialista ni pensar para empezar en este momento te tengo que decir que gracias al editor que es Ramon Pellicer que son cachondo de la vida todo el rato me mandaba datos de Amazon no entonces yo le dije oye para ya de mandarme datos de Amazon claro yo soy una librera Amazon pues arrasará con todos nosotros me dice estás muy equivocada Mercedes lo que tenéis que hacer es unidos a eso yo estoy muy convencida también de lo que dice dice ir viendo que es número uno en Amazon desde hace tantos días llena el escaparate de más Bernat de libros de Pedro Sánchez ya verás cómo los vendes todos oye

Voz 1995 08:56 o sea hay un un último interés económico en presenta el libro es venderlos tú en tu librería

Voz 1543 09:02 hombre galo eso vamos yo por mi librería como decía Belén Esteban Esteban Mato sabes por qué porque mira que no no no no no no Perales y hemos bajado bueno pero es que yo soy yo soy muy muy rara tío primeras porque de verdad la literatura para mí es vital lo digo de corazón total Vital Vital Vital estoy leyendo ahora un libro de Padura el último libro Padura el que explica cómo escribe que si me hace la boca agua entonces si la literatura es vital si mis amigos los socios temas Bernat nos pusimos todos juntos para que pudiera sobrevivir dejar de ser un sex shop volver a una librería más grande un restaurante y eventos si todos estamos ahí por esa pasión pues yo tengo que colaborar con más Berna de la manera que sea por esto me puse la camiseta de Bernat en la presentación del libro de Pedro Sánchez son Gran Hermano hablaba además Bernat que me al final los de Publiespaña odiaban pero yo

Voz 1995 09:56 tengo que ser haces muy bien te voy a ver en favor es que Scott que es el perro Mercedes que está encima de la mesa se está durmiendo los seis es buena señal

Voz 1543 10:07 no es buenísima esto es que está feliz y pacífico contento

Voz 1995 10:10 se da la vuelta es más cómodo

Voz 1543 10:14 no sé si estamos

Voz 1995 10:16 Nos quiere dormir o que la conversación no está funcionando

Voz 1543 10:18 ayer por la noche cuando fuimos a la resistencia que estuve ahí un rato acabó dormiditas detrás del sofá como las cámaras no previeron eso pues no lo hubieran pero dormido todo el rato perfecto a después de haber hecho el número que le hizo que es libre a su manera hizo lo que le dio la gana entre otras cosas mostraría la única opción posible cuando uno va a la tele ellos dormirse oye perdona menos cuando Mercedes Milá que no no atónitos no seas así hay que ser fiel a tus raíces por qué pues porque es mucho más bonito vives más tranquilo

Voz 1995 10:54 mis raíces están en la radio y así que hay por ahí

Voz 1543 10:57 dieron no me a decir que hiciste un salto en el vacío pasaste de la radio

Voz 1995 11:02 la radio otra vez una rama hacemos una pequeñísima pausa enseguida volvemos con Mercedes Milá que por fin les puede adelantar la SER

Voz 4 11:12 vuelve a la tele

Voz 1995 11:23 no me ha gustado nada que ha seguido nuestros nombres bien normal Villalbí Jabois estamos rebaja Boix es que yo amo que os pasa algo

Voz 1543 11:32 John Carlin pues que escribe extraordinariamente bien escribe muy hoy mismo ha escrito un artículo precioso me encanta no sé ni qué Carradine ni que era tiene pero pero pero pero sabe es culto siempre dice cosas que te hacen pensar y que te que te enriquecen eso es un periodista bueno

Voz 1995 11:53 eso debería fíjate que eso debería de ser tele

Voz 4 11:59 ella lo hacemos no

Voz 1543 12:01 tú que quieres cargar para la tele pues no lo vas a conseguir conmigo

Voz 1995 12:04 Mercedes Milá y la tele de ese país han caminado de la mano durante los últimos cuarenta años

Voz 1543 12:10 por eso no en el año setenta y tres échale hilo a la cometa cuarenta y cinco

Voz 1995 12:17 pero sí porque yo nací por eso has hecho tan raro ese periodo durante el que era imposible encontrar la ofreciendo una de sus habituales lecciones de profesionalidad espantar a pasión carisma y capacidad de comunicar afortunadamente para nosotros eso ya terminó mañana por la noche Mercedes Milá vuelve la tele con fuerzas renovadas su nuevo programa sobre la plataforma cero cero de Movistar se llama

Voz 1543 12:41 Scott y mira escucharla

Voz 5 12:45 escúchame no

Voz 1543 12:48 voy a hacer un programa de televisión

Voz 5 12:49 Peña nuevo

Voz 6 12:51 a escuchar a gente como tú ya me Spotify un programa de televisión nuevo que escucha trata de ayudar pero pero postulando el corazón

Voz 7 13:04 como

Voz 1543 13:07 no pero si si no explica nada a nadie entenderá nada a esa señora que hablaba era una India en Bombay donde fui a conocer a enamorarme de un hombre joven que es un militante de pro sin abogado profesional y estando en la Corte Suprema de su país lo que quieras los fines de semana se dedica a limpiar playas de plásticos y ha conseguido un vídeo viral que es lo que lo y seguramente lo visteis muchos donde se veía la playa de Bombay tres kilómetros de playa una de las playas llena de basura entera en un año tres años después completamente limpia la arena entonces yo dije tengo que conocer a este hombre porque en ese programa hago cosas que me atraen especialmente quiero conocer eso tratar de entender contagiar por eso me fui a Bombay

Voz 1995 14:01 no tenía lo he mirado que tú tienes un blog una página lo que me sale del bolo eso es lo que hacen este programa esos ocasión tu vida no siempre

Voz 1543 14:13 no Gran Hermano he sido super obediente

Voz 1995 14:16 no daba esa sensación no da esa sensación en Gran Hermano no da la sensación Mercedes Milá sí señor por supuesto

Voz 1543 14:22 yo no he hecho nunca en mi vida porque tengo que volver a nacer pero obediente respetuoso pero lo difícil sí pero oye los los se lo dices eso yo yo el futuro pero no porque me gustas pero los guiones de Gran Hermano cuarenta páginas por ejemplo de las cuarenta me asaltaba pues unas diez o así pero tampoco es tanto es la creatividad de la presentadora oye no me límites

Voz 1995 14:49 aquí Carme sino dar la enhorabuena a la persona que haya elegido la canción vamos a poner la promueve fija del que vamos a hacer vamos a poner la promo de tu programa el nuestro para porque tienen que ver dice mucho sobre todo el rato de espaldas a los final que Sotés pero tiene que ver mucho esa espalda dice mucho más de lo de las mucho más que muchas otras que hemos visto el que te hemos visto de frente y la persona que haya elegido esta canción por favor cuando lo veas le das un abrazo yo voy a hacer una herencia que está mal voy a ir hablando por encima la canción traduciendo lo que dice

Voz 8 15:20 vale pero la canción dice lo siguiente si ella encontró y corrió dejó atrás su molesta a prisión

Voz 9 15:37 eh

Voz 1995 15:41 ya no sabe dónde irá

Voz 10 15:44 Si a mi hijo quiero llegar a Marte

Voz 1543 16:00 Rocío Rocío es la editora de ese vídeo que tanto te ha gustado lo eligió todo basado en esta canción además es que me siento yo porque cárcel Marte es agujero en la valla osea

Voz 1995 16:19 sí vamos a escuchar

Voz 11 16:35 voy a hablar longitud si esos despierte

Voz 1995 16:38 que parece que cuando va programas bueno se duerman no

Voz 1543 16:41 bueno esto lo podemos empezar la la encuesta desde ayer osea resistencia lo consideras bueno muy mala pues entonces pero ayer se durmió un rato

Voz 1995 16:51 otro ratas todo chupando es un poquito la película

Voz 1543 16:54 que me dijo pero escúchame te cuento la verdad esto es esto la serie yo trabajo en la se lo he dicho muchas menos escuchan no no no no no bueno pero bueno pues la polla yo que que es que te diga no voy a decir la polla de perros que no tenemos muy teme pues entonces decimos el pene el juez Garzón que dirías tú Baltasar para describir lo que es esa parte Broncano Bronx que le puse ahí un nuevo nombre yo joyas del favor de parar lo digo pero como no voy a parar a ver cómo lo voy a parar el pero tiene que les de la gana paro cuando les dio la gana después se durmió como vosotros

Voz 1995 17:37 joe que iba todo también vamos a dais tan bonita cuesta la canción iba iba todos bueno juegas es que tienes

Voz 1543 17:44 yo he arriesgado quiero quitarme a mí en directo tienen estos problemas

Voz 1995 17:49 perdona que no está en las redes estás en Twitter

Voz 1543 17:54 antes muerta ni Twitter ni Facebook yo estoy en Instagram hasta ahora cerrado desde ayer abierto que se llama la metáfora por él es un homenaje a Jordi Évole de de hecho la metáfora pero es así la metáfora hubiese ese lista grandes

Voz 1995 18:13 pues de Lola Pili la la meta mitad Jordi Évole la misma frase que

Voz 1543 18:17 esa

Voz 1995 18:18 tú tienes perro Toni no me lo adelantó has has ido Pereiro toda la vida vale pero ahora mismo no pero no sé porque lo he dicho yo fenomenal la entrevista allí Mercedes vamos a hablar me parece puedo decirte una cosa adelante Tuenti

Voz 1543 18:35 hay momentos en la vida que la metáfora de tu perro es más importante que nada cuando llegas a casa ITEL Amy la cara entera es que yo eso ese la metáfora que desconocía y ahora forma parte de mi vida lo encuentro precioso lo ha tenido pero a soy conversa no lo notas

Voz 1995 18:55 ah vale de verdad que esta fenomenal ha llegado no ha dicho ni mu pocas Mioño ladra o está

Voz 1543 19:05 es un saltito no hace nada tiene cuatro años va a cumplir cinco no está ducado porque no lo educado solamente lo he amado educado en el amor fíjate que es hijo único casa bueno hay más perros en donde vive él que es donde vive mi madre sí porque esto es de es de mi madre lo que pasa que yo hago ver que es mío pero es de mi madre tiene otros perros labrador tiene dos labradores en otras partes sean otras familias pero él es muy líder de la manada eh

Voz 1995 19:38 eh a quién habrá salido eso dirigido aquí no has bueno necesitábamos te necesitamos te necesitaremos mañana según puede confirmar la Cadena SER Mercedes Milá vuelve a la televisión después de un rato que no estado porque la vida de de Mercedes Milá está llena aunque ella diga que se porta muy bien es muy evidente de hacer lo que le da la gana por eso temíamos y eso se transmite mañana vuelves a hacer números explica muy bien de qué va el programa pero quieres que lo hagamos mejor ahí

Voz 1543 20:13 él te voy a sólo una cosa por primera vez en mi vida he tenido la inmensa suerte de que María Ruiz le han encargado una música original a Fernando Velázquez señor al que yo no conocía pero que es un una persona que hace música para cine y que ha tenido la suerte que le dieran Goyas ha trabajado con gente muy talante Bayona entre otros pues él ha hecho la música el programa y ayer vino la rueda de prensa me salvó la vida porque dijo no le deis más vueltas este programa es inexplicable lo digo yo que he visto dos dos capítulos dice él no así que para preguntar lo que sí programa lo veis el jueves veintiocho a las diez de la noche yo no puedo decir nada más que diga este hombre tan sabio así que yo me callo

Voz 1995 20:58 llevaré tú la contraria Mercedes Milá gracias gracias gracias decorar un beso Scott gracias gracias

Voz 12 21:20 igual

