Flash deportes SER de las 14:30 horas (27/02/2019)

la Copa del Rey es protagonista en el día de hoy el Real Madrid se medirá al Barcelona en el partido de vuelta de las semifinales del clásico dará comienzo a las nueve de la noche en el Santiago Bernabéu un encuentro en el que no estarán en el equipo blanco Isco Vallejo Brahim Mariano Llorente además todo apunta a que Gareth Bale no sea titular esta noche para sorpresa de muchos y en cuanto al Barcelona el equipo muy contento tras recupera a Leo Messi que hoy estará en la batalla por ese pase a la final de la Copa del Rey y vamos a la liga donde el Atlético de Madrid haya presentado a negó Pérez El jugador de dieciocho años firmó con el club para seis temporadas este verano llega ahora tras medio año cedido en Argentinos Juniors al margen de esta incorporación hoy le Marisa Savic no han entrenado por molestias y Lucas continuará de baja por lesión a mí fuera del fútbol en tenis buenas noticias Rafa Nadal ha reaparecido esta madrugada en el torneo de Acapulco un partido que ha acabado con victoria del español sobre misa Ceprede gran victoria para Rafa un seis tres ha sido el resultado final del encuentro yen motor Jorge Lorenzo ha estado en Madrid ha hablado con nosotros sobre esta nueva etapa sobre lo contento que estaba también sobre su rival directo Marc Márquez del que ha dicho esto

Voz 1001

01:22

va a ser Márquez Baena más complicada e hombre puede esperar espero que espero que no pero eso es lo que me gustaría a mí lo que sucede será otra cosa y quizá en enfrente al a compañero más más complicado en en en en cuanto a va a cero Ciudad agresividad en cuanto a hambre de victoria no porque me enfrento aún Marquéz en su plenitud de facultades físicas con veintiséis años siendo actual campeón del mundo y conociendo la conduciendo su actual moto muchísimo mejor que yo pero en Moto GP todo es posible y eso es lo bueno de campeonato claramente no soy el favorito pero también es cierto que todo el mundo que ha seguido mi trayectoria hay ya seguido de MotoGP sabe que soy un piloto muy muy tozudo una persona que que hasta que que llega su objetivo no para ir y eso es muy importante en la vida no