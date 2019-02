La Vida Moderna es llamarle a la quimioterapia "dos meses sin cejas challenge"

Voz 1623 00:00 a una parada

Voz 2 00:29 no se puede puede pues David Broncano

Voz 1623 00:43 hoy queremos que la gente se empiece a crear entre vosotros sin nosotros marcar ese momento sino intención

Voz 0470 00:52 hoy que la gente fomente la violencia yo no se ni señor mayor abierto una yonqui lata gran Reale

Voz 1623 00:57 sí

Voz 1194 00:58 el sinvergüenza da hoy tenemos al público más raro hoy viendo fomentar la violencia

Voz 1623 01:06 hoy ya no sangra hijo puta pero como tímido no sé si esto ironías verdad encargando me en una misión

Voz 0470 01:16 este ha habido dos conatos además donde pelea antes de empezar a gente diciéndonos cosas teniendo si se podía beber alcohol sí como si fuesen toda la Cope qué vergüenza sin que te tenemos varias problemática primero el público hoy viene muy fogoso tenemos la Familia que en el otro día claro

Voz 1194 01:35 no hay he mamado no

Voz 3 01:39 Juana

Voz 0470 01:40 la sesión divertida Tomás al azar es una semana si una no puede ser semana seamos sale la familia no permite es como es asimismo pues si ha visto la semana se crea se se anulen las selecciones eso fueron siempre encima de mucha hasta darse quería tal caos de bueno no se aplicaría al Estado de Derecho por dentro la comisión de Ginebra contado que eso implica hemos hemos dado hemos hemos tenido una idea porque hoy hemos llegado en vez de diez hay doce practicamente ya verás tú la misma norma hemos dicho sí dijimos que si hay alguien no estábamos los tres empezaba quién estuviese hay veinte Si hay un empieza a uno pero hemos pensado que si bien no hay nadie empieza al público

Voz 1623 02:24 mira que pedía para otorgar autonomía

Voz 0470 02:28 al público claro lo que pasa es que ese puesto lo más populistas pero sólo hay sin micros y amago hay noventa personas con lo cual se puede ser los Juegos del Hambre claro bocata saltamos una gafas y un homenaje a estos serían las fallas te será muy divertido la tomatina bueno vamos a esto en la vía de Ignacio tiene con una camisa flamenca carreras persona la camisa de anti Washington vale tener que se sepa que cuando voy con esta camisa es algo aquí yo yo me das tu dinero los próximas tras comprado ayer

Voz 1194 03:05 te da una coartada legal

Voz 0470 03:06 en la verdad que es un personaje exacto que hasta eso es una camisa negra Concha Herrera el escritor lleva lleva ocho Herrera Si lleva puñetas se llama necesitas pero sí vale tenemos que hacer que hay que hacer una prueba

Voz 1623 03:26 no me mira como diciendo

Voz 1194 03:31 me me interesa porque es una camisa Un poquito que encarnó me interesa tener tu beneplácito

Voz 0470 03:37 esta camisa tiene cinco que quitas

Voz 1194 03:40 se mide el que necesiten que Quito

Voz 0470 03:45 mapa combinada con el con el botín flamenco donde además el botín El botín de Sneijder el joven que hay qué bonito ha hecho un paso flamenco precioso por ello el botín Mark James llamado maricón mayor es verdad vamos a ver tenemos que hacer algo tenemos que hacer se nos ha encomendado desde la casa que hagamos promoción interna no empieza en un resacón porque claro ayer joder ayer estábamos en la sala Galileo que es que allí estuvo no pasado muy bien yo me fui y me dijiste o no

Voz 1194 04:31 en definir frente

Voz 0470 04:34 sí enfrento amigo

Voz 1623 04:38 he P

Voz 0470 04:40 hombre esto no es que no me encanta nada yo me fui de allí rápido porque no había dormido el del

Voz 1194 04:46 lo teníamos que habernos quedado fuera pero

Voz 0470 04:48 me dijiste bien minutos vamos Miquel Valls y Calvario cabalgar cargo de verdad pero porque no deja de Twitter rapidísima Vidic porque no habían dormido en Veinticuatro horas en cuarenta y ocho horas en cuarenta

Voz 4 05:01 a ver si no no de verdad en los inventos no has y días

Voz 0470 05:05 adiós

Voz 4 05:06 yo ahí va

Voz 0470 05:09 cerveza he vuelto a empezar otra vez la rueda que no para nunca calvario del alcohol y la calle pero bien hay Meyer programas recordemos que cuando se está emitiendo este programa

Voz 1194 05:23 el Barça está eliminando de la Copa del Rey

Voz 2 05:32 porque te oigo las entradas compradas en el Santiago Bernabéu

Voz 1623 05:36 no

Voz 2 05:43 de la suerte del

Voz 5 05:45 cuánto gasta un dinero ciento cincuenta euros cada entrada

Voz 1194 05:54 no hace lo está llevando porque nunca habíamos oído nunca habíamos ido no te imaginas pierda al Barça

Voz 0470 06:02 pero bueno qué puede pasar con el Barça pero como no fue empate en la ida no uno uno en la ida con lo mal puede parecer

Voz 1194 06:10 desde mil ciento cinco

Voz 0470 06:13 cuenta que el elimine dijimos mi hijo

Voz 1194 06:15 vi a mi hijo lo es muy del Barça pero le da mucha impresión es la primera vez que el va a haber un partido de fútbol IM

Voz 0470 06:22 mercader de primera pero nunca iba a ver un partido

Voz 1194 06:24 Villareal el primero va a ser un Madrid Barça y me dijo en la primera vez que se lo dije me dijo que no que la demasiado dice papá lleva me primero habrá

Voz 0470 06:34 claro

Voz 1623 06:35 para calentar emocionalmente deberá para

Voz 1194 06:38 mentalmente irse y el otro día el otro día y me dijeron Scholl nuestro de Luisa la locura que sepan no puedo porque estoy con mi hijo

Voz 1623 06:51 en el mismo mes un Madrid Barça explotara Castells

Voz 0470 06:59 se te vuelve como dijo Ortega Cano eh

Voz 1623 07:03 llevó a su hijo

Voz 0470 07:04 así pasó lo que pasó

Voz 1194 07:07 ya te te esto verdad que ayer cuando les recogió el colegio misión hoy nos dieron un curso un cursillo de primeros auxilios y yo le dije digo pues mira lo sabe digo sabes que yo soy malo el corazón de algun día tienes que utilizar eso es a veces es otro

Voz 0470 07:25 pero espérate padres no tienen ni fuerzas para lo que te conté

Voz 1194 07:29 todo es eso y veamos con eso ya hemos sacado el tema más veces dice dice no papá y yo no te voy a auxiliar desde porque me dice al cual dice yo quiero El money de cuando te

Voz 1623 07:46 pero el hijo puta pues nada

Voz 1194 07:54 sí sí yo quiero la hereda

Voz 0470 07:59 la delación pero claro yo tú estás Face Papa Trapero total mitra podríamos hacer una versión

Voz 1623 08:09 a la maniobra

Voz 0470 08:13 chiquito tendrá que hacer me fundía podemos de una versión de lo de frase de niños del hormiguero no los niños de los minero mala idea otra pero exacto que es lo normal además por los cabrones no no no yo solo porque hay eh vale estaba diciéndole que es una Promoció Inter en el programa de otros programas de la SER tú con tal de no hacer un monólogo con el suspendidos Barbara tan Susper

Voz 1194 08:37 a Susper a están pira pero quién

Voz 0470 08:39 está en USA versus cometan suspendidos por otro le pero cada vez que hecho un monólogo últimamente me que gracioso yo no puedo trabajar el trip el Tribunal de sus huevos

Voz 1194 08:52 a Susper Spectator dictar torpeza de tu aplicado el ciento cincuenta ha suspendido las libertades y los monólogos están supondría para

Voz 0470 09:05 el cara además de que para tu tata convirtió duras pese

Voz 1194 09:07 de pequeño Julio el pequeño Bismarck mal me encantaba mi apuntaron tenemos como esa ese acuerdo no tú siendo venga tú eres el presentador tú eres el hombre en el director aquel luego te te empiezas a ponderar pero por qué

Voz 0470 09:27 pero que Quique de esquema cuanto más tiempo pase entre monólogo cuando vuelva a hacerlos todavía vais a tolerar más

Voz 1194 09:33 eso es verdad algún día aquí habría que representar la muerte de Julio Cesar pero cual pasos para que fue muy similar fue he jugado Julio César empezó buenas

Voz 0470 09:42 Basile apuñalando Francisco Pérez de una manera muy educada

Voz 1194 09:45 se fue apropiado propiamente cuando se dieron cuenta dijo dijo pues mira yo ya voy a ser dictador va siempre y entonces el bruto bruto fue pues no le apuñalaron toda la bueno ya ya pero sobre todo es de apuñalar y hundía aquí habría que apuñalar me organizar una el primero a tu hijo hijo jóvenes que mi hijo el primer que que usurpa el poder porque el poder no se otorga emana del pueblo

Voz 0470 10:17 el verdadero poder refuerzos vamos a ver qué había que hacer una promoción interna venga pues si te interesa Till pero de belleza no no de programas de la SER nuevos y de lo tuyo para para adelante David portavoz de la Promoció la lengua materna del genio la lengua moderna buenismo bien ya ha empezado no de Quique que empieza esta semana que ya empezó ayer ayer que si me dijo Luis pic que lo hiciésemos hoy es buena porque buenísimo están en porque no puedes ver cuando quieras en tu corazón David perico están Youtube está en ellos se Vicenç emiten la poder de la SER se emite en streaming y en la de las eh porque es un programa de radio que no sale por la radio cuando pero la nueva Radio La apretando pero si es que la radio que ya ha cambiado la radio es el sistema sanguíneo para el corazón exactamente hay mucha gente que ahora viendo la radio y hay que hablar peor de la RAE en lo que en lo que la radio te hace compañía gente que separaron con la radio también se hace compañía y no tiene ese romanticismo los aquí Mel de Monti frutas sótano que muchas compañías

Voz 1194 11:24 Evan mi programa cuando empieza joder es que con esa camisa eres muy chiquito me posteriori programa pero tu programa empieza el otro programa es misma cuando en remo que hacer un programa propio

Voz 0470 11:45 desde entonces hubiera proponerlo no sé algún día no sube un día subimos juntos a ganadera no llamamos a Marcela como ayer de vamos ya baja la puerta que tenga un programa y me dejas a mí llamar a la puerta del tiempo que abra las puertas encuentro un paquete ahí claro porque para entrar al despacho de la planta nueve es por retina los ojos y no si no eres ya ha presentado te deja entrar a hablar entro yo la de Baco ha puesto el cierre tú entras como el toro Ratón atropellado muchas vale hoy vamos a ver eso ya está hecho y ahora

Voz 5 12:27 claro

Voz 1623 12:31 vamos con la gente

Voz 0470 12:33 hay una chica que tiene una bandera gay para poner detrás cuando la Liga como Albert Rivera en la manifestación de los todo aquello que lo acabé romper hostia te has traído un pulpo

Voz 3 12:42 sí sí

Voz 0470 12:45 nada porque es una figura que es como como un demonio no con con tentáculos de pulpo que a alguien ya la roto por cierto que Calvario traído esto es que no sales de una sea roto quién lo atraídos Sarro tú has suspendido uniformidad suspendido uniformada cuidado cuidado cuidado cuidado que más tonto algo

Voz 6 13:13 cómo se rompe enumerando hostiase hay una alarma e usted en incendios que está fumando que a lo mejor es por esto

Voz 0470 13:21 no pasa nada tuvo un espíritu claro que pero esto se oyen seguirá en casa que es que hay un pitido de la radio o incendios

Voz 6 13:33 Huckabee

Voz 1623 13:43 como lo de los titulares que estamos a tope la dirección que viene bíblico

Voz 0470 13:52 qué te aquí pase para para sembrar un poco de tranquilidad dice creo que viene Elisa tenemos una alarma se instaló quizá lo Iñaki para cosa vienen sí sí sí pero no hay ningún incendio en gente Correa hay gente andando la para otro Ales no no es eh a por la comedia bueno vamos a averiguar qué pasa por lo pronto el programa número número que yo en noventa y siete de la quinto de la vida moderna puede venir una empezamos un día más

Voz 1194 14:56 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque

Voz 0470 15:02 para qué antes

Voz 7 15:11 hola buenas noches le atiende

Voz 0470 15:14 textos

Voz 1623 15:32 vale vale vale vale vale vale vale vale vale

Voz 0470 15:36 tanto le sigue el pitido sabes que es el pitido esta gente que ha venido disculpa de que igual soy nuestro jefe no lo sabemos pero pero no soy un otro jefe vale ahí pues vosotros provocado lo de lo de la alarma no manejar no traen armas ni nada que un agente en el unos señores en el estudio pero no somos quién

Voz 1194 15:57 que empezó justo cuando rompí la cabeza estas ha roto la cabeza del del bicho es yo creo que a lo mejor es un espíritu sudamericano algo algo de la Pachamama la Pachamama la verdad que nos regalaron ayer porque lo otras no esto verdad lo trajeron de Perú y a lo mejor y a lo mejor este pitido es como que se está resquebrajado

Voz 0470 16:15 cuál empieza a tomar control naturaleza de los estudios las raíces provoca provocado algún un dios como yo te imaginas en la leche empiezan a salir Espírito Santo cuenta a Rita Barberá

Voz 1194 16:29 entra provocado algo que escapa de las manos

Voz 0470 16:34 bueno vamos a ver esto es el programa número noventa y siete cuando muchos momentos de la vida moderna que están aquí un día más pues como dos halcones no como cielo tienes un poquito dolor de espalda porque porque gritas así tan desagradable damos Metropole pero hemos se quita el pitido así lo rompes un poco más igual si rompemos bueno se puede hacer lo que el clásico dirá romper la alarma votado bien romperla quieres ir a buscarla pitidos la por favor dotar de Miguel Cockell inalámbrico y vamos cada alarma habérsele oye si se si salgo se decidirá si no llega un poco no Koke al el de puede grabar tu para componer lo que la gente vea oscurecía

Voz 8 17:20 pero vamos al fin viral yo está dónde dónde estás y este es el PIL el ERE pero bueno es que es esto extinción disparada sólo en un letrero rojo poner saliendo humo pero tranquilos está todo controlado y que suena mucho eh jazz una furgoneta esto porque sabemos lo voy a preguntar a pregunta Allen sabemos por qué es esto pregunta como simulacro vale vale vale perfecto muchas gracias a un simulacro rompe no hay Ron pelón sí per perdona va a durar mucho un minuto vale un minuto lleva ya cinco pero espera pero pregunta le dice con este simulacro claro que que hay que que tenemos que hacer

Voz 1194 18:10 lo que están haciendo como hace con los bomberos

Voz 0470 18:13 qué buena idea un estudio de radio con pitidos hasta ahora que no hay programa hacia la verdad es que agradeció que esperamos que acabe pasiones

Voz 1194 18:22 minuto pero que tienen que comprobar pero que tenemos que hacer nosotros comportarnos como si hubieran incendio en sí

Voz 0470 18:28 no tranquilidad vamos a dejar un mil vamos a yendo sigue dejemos un minuto de momento de pitido que la gente piensa Nebreda un golpe en la cabeza

Voz 6 18:35 esta radio moderna en la radio es útil no se oye a ver qué te acerca de las escuchó el pitido

Voz 8 18:47 pero Osaka me quedé me tiene es decir que cuando haya un incendio de verdad esta va a ser la alarma sí eh qué muy desagradable es muy desagradable es que no no les eh vosotros pues sí te ha hecho un chaval que ha dicho esto como cuando salen de fábrica Chincha vale oir que podía haber hecho yo pero de verdad como cuando establece donde de fábrica como el Pachá mamá mamá quién era volumen

Voz 9 19:32 hasta luego gracias a cuatro personas

Voz 0470 19:34 habría que sí

Voz 1623 19:50 sí

Voz 0470 19:54 que ondea la bandera peruana era peruano jugar la ecuatoriana perdón tengo muchas ganas de ver el vídeo de un minuto cartel han sido Aureli Ondas dos

Voz 1623 20:07 mire que he dicho es la sección que te tenías por sección

Voz 0470 20:12 así Deutsche los cuadros señores que han venido ellos casualidad o no tenían pinta de leasing no no no no más de de la primera época la primera época en unos señores Losail de Irak no vamos a ver estamos diciendo ha sondeado viene pondré cuando que bueno sí claro sí habíamos pensado que se originó por romper la máscara por si acaso para usar una vez solucionada que ondear si se bandera para compensar estaba yo donde todo este incidente que se número uno veintisiete están aquí

Voz 10 20:44 como bueno como dos águilas reales como dos robots

Voz 0470 20:47 Moyes tres

Voz 1194 20:50 que además con suma ya de medieval que que con sus

Voz 0470 20:52 cota de malla efectivamente la mayor cota se llama visto lo que dijo su cota de malla Ignatius con su camiseta con su camisa flamenca un aplauso un día más para

Voz 1623 21:03 hoy con barreras y personales

Voz 0470 21:08 el oscurantismo medieval empezó con Héctor llevamos de programa veintiun mil

Voz 1623 21:13 se dio muchísima gracia

Voz 0470 21:24 veintiún minutos dio a Atón minutos de algo pero como que voy a hacer es que tenías tenían mucho desarrollo para hoy tenía una de estas que necesita tiempo desarrollo crear un clima tú que tenía de sí que puede ser el Andy no el antiguas bueno crezca algo algo pero no no voy a hacer ha entrevistado un pitido ya ya sé tu edad pero yo qué sé siempre podemos hombre vamos a ver siempre siempre podemos

Voz 1623 21:52 hombre que celebrar celebrar la Alta Edad Media

Voz 0470 22:00 el cine siempre podemos hacer un recordatorio porque que Pekín pequeña celebración porque es que alguien te tienes que le lo bien dentro la risa floja todavía no sé por qué

Voz 1623 22:12 sí

Voz 0470 22:12 sobre la risa que hoy el ni yo me crío pero nadie de de de una patraña haciendo gestos técnicos lo dirás tú siempre podemos pero Kiki de que que simplemente celebrar que vamos a actuar para hacer deporte

Voz 1194 22:39 es miércoles

Voz 1623 23:15 ya está aquí Don Juan

Voz 11 23:31 está

Voz 1194 23:42 el Premio Ondas en oro no

Voz 0470 23:45 que no me canso pero será la cosa similares

Voz 1194 23:47 Sergio pero ya se sabe cómo será que no me creo ni yo no es que cómo será la cosa que hoy me siento hasta para la gente que hoy voy a voy a subir a la novena a la caja de

Voz 0470 24:02 sale volver tu salario de devolver el dinero

Voz 1194 24:04 nos has hecho me siento mal la gente que no haya Joyce una vez es actuando aquí un bar sí me sentí mal porque había sido una actuación que yo creo que la gente los edificando en Malasaña el bar de bodegas lo máximo actúe en balacera ganó en Lavapiés tal nombre era Vox bodegas Max Bodegas máximo era una chica y le pusieron simplemente porque es lo máximo

Voz 0470 24:27 mientras grande ya estaba en la cama y no me voy a dormir

Voz 1194 24:30 bajé otra vez y le devolví los sesenta euros sesenta euros que debían Pájara y la tía me dijo te los voy a coger pero sólo para que aprendas que te lo tienes que hacer nunca más caro

Voz 1623 24:39 sí

Voz 0470 24:45 dejamos que creo porque la gente en por qué no sabe que aquí se ha hecho un baile ritual tan levantado en Cannes Canedo total a mí me dices hace diez años que voy a ganar la vida en un programa de radio bailando

Voz 1623 24:56 con la bandera de baile tribal

Voz 0470 24:59 pero para más populismo hemos cogido la bandera LGTB terrible tres señores entero está apropiándose de la pasión

Voz 1194 25:11 antiguo haciendo a propagar de apropiación también deberá prepara la banda

Voz 0470 25:16 pero todo el rato eh ya ya salido alguna del programa pero nunca se acaba no sabes anti Washington

Voz 1194 25:23 ha salido ya el problema es que ahora un cómico es un cómico pero ahora la horas ha metido a cómico feminista es un cómico de dónde de qué país le hostia ese parte en una tengo

Voz 0470 25:32 ahora caribeño República Dominica República Dominicana Puerto Rico

Voz 1194 25:36 yo ya he visto eso sí pero no las intenciones son buena para él no tiene esa maldad pero es verdad que se puede interpretar como que se sube al carro porque ve que la comedia feminista antes de moda quiere su parte del pastel

Voz 0470 25:54 no no

Voz 1194 25:58 el Almería puede ser muy FIA pero su intención es buena claro él habla eso ideas intenta expresarla con progresismo en yo te traigo el progresismo que tú te das cuenta lo que te está pasando el hace un poco el rollo es que lo lo expresa de una manera muy torpe entonces esa expresa de una manera muy torpe pero sus ideas creo que son está feo está feo porque esto le corresponde hacerlo a una mujer es la nota está feo que lo haga él entonces apropian poco como ya ha pasado ha pasado por por la bandera a pasar estos como apropiación cultural o cuando hay muchos chicos que que ser más feministas que las chicas ya saben lo que les encanta en una Martín Menis manifestación feminista a estar ahí con la pancarta en primera fila puesto es lo mismo pero en comedia soy tensiones son Ana pero no le corresponde a él hacerlo luego aquí hay otra atajó a tragedia ya es que claro lamentablemente hay más cómicos que cómica ojalá eso empieza a cambiar pero por eso mismo muchas cosas que son de Tías no han tenido visibilidad porque los trigos cuentan sus putas movida a la hora de que la hacía hablen de su movidas pagan hasta ahora nos ha dado el caso de que simplemente porque no hay muchas chicas que lo que lo hagan ojalá empieza a haber más claro está feo de Washington ha llegado ahí como Leila que dar visibilidad a eso es apropiado del discurso de eso son ideas son ideas femeninas pero simplemente por darles visibilidad gestos feminista ese es el esa es la

Voz 0470 27:37 el maltrato no es el se

Voz 1194 27:41 una cosa con unos folios yo sé que tú te pones

Voz 1623 27:43 a Praga Nueva país normal indicó la bandera que estaremos entorno incluso desagradable sí sí porque es un tono casi hasta de señora pero él es un aliado es un aliado

Voz 0470 28:01 pero ante Washington hablo hace un show entero gritando así se Gestoso

Voz 1194 28:04 eh

Voz 1623 28:07 pienso sus ideas son feminista

Voz 0470 28:09 no

Voz 1623 28:11 un Lope de pila ya pido paz para que esto es un tema muy no yo me imagino que ha a priori pues me lo voy a follar a tope por si por casualidad no te lo folla a posteriori epilepsia no eres a nadie el contemos en inglés

Voz 2 28:42 los esto lo tiene que contar estando igual Tito contando esto que no a las

Voz 0470 28:49 en todo y notado que de pronto pierdes el personal

Voz 1623 28:53 cuidado estas líneas finas tiene que pone un o que nota cómodo una más que por tiene una cita sé que tu tiene una bragas te la tienes

Voz 2 29:09 que la cuando Tavira

Voz 1623 29:14 es verdad bragas que os ponéis Somebody Jack la habrán reglas usted está hablando Andy no tiene que cerámica paralela perdón es el rollo de Andy en Río de Andy que él es muy torpe está mal lo que hace porque no ya ya ya te digo no no tienes que hacerlo él

Voz 1194 29:36 pero al mismo tiempo tiene un conocimiento muy concreta

Voz 0470 29:40 de dónde lo sacas admitía tenéis una

Voz 1194 29:42 también esas Braga para cuando final arreglos

Voz 1623 29:45 eh yo te traigo la comedia plomo jovencita Tánger quitaría de tu cosa

Voz 1194 30:00 el aplauso para muchacha de la bandera que está sufriendo muchísimo

Voz 2 30:05 que lleva tu lleva un tampón en el bolso cada vez que te van no

Voz 0470 30:13 es que la muchacha perdona Andy disculpan perdón pero lo hemos dicho a la bandera cuando cuyo es algo un poco grave saca la bandera claro

Voz 1194 30:23 él está usurpando un puesto creo que Calgary ni maquillan y no maquilla tu como tan guapa segura de ti misma

Voz 1623 30:32 son ideal el sol Garrido muchas que evidentemente te ha puesto la bandera exactamente igual la bandera lo cual si no esto no es de mi padre era la única manera de sacarle queda mucha rabia da mucha rabia da rabia joder que si baja el contenido no está mal no está mal estos celos pero da rabia primero lo hagan con ese tono pero Soliz ideas con ideas que está el son la punta de lanza del feminismo

Voz 0470 31:11 con su personaje se enfada con con tu personaje

Voz 1623 31:16 en un momento pero mire mire idea Jackie caniche que es la punta adelanta así que hace mitines todavía ni lo saben lo que voy a chica femeninas femenina femeninas feminista a Tíbet un cierto no la Vanguardia apunta lanza uno tiene que

Voz 1194 31:33 sí nunca más con tu tienes que decir alto porque tú libra irá hay chicas que siguen diciendo consolador puta mierda es también alardear de que tu texto independencia sexual pero la palabra consolador en sí misma intrínseca Clemente no es bonita durante estas consolidando de nada

Voz 0470 31:54 disfrutando predecir

Voz 1623 32:00 por que se lleven antiguo

Voz 0470 32:03 en cuento chistes requieren quedan y te está comiendo mal

Voz 1623 32:06 ah coño tú tienes casete cómica para contar eso sí que son también no encontré aconsejo a todo el mundo yo lo tiene que existir por favor se lleve a esta persona

Voz 0470 32:23 no para cuanto quedan cuanto Chita Le quedan bese habla con chico que usan el lenguaje inclusivo ojos José pone como un narrador dice lo tiene

Voz 1194 32:33 ya te lo luego tierno puto machito de telenovela sudamericanas vale pero él quiere ser toreado y luego él no es no usar esto para ganar arrimar cebolleta sale él el fondo está convencido de que

Voz 0470 32:50 ayudándolo claro él quiere hacerlo pero no lo sabe hacer

Voz 1194 32:53 ir incluso incluso a veces será cuenta se viene abajo porque él no quiere tener iniciativa sexual porque eso café un hombre lo puede tener iniciativas eh nada más que darse cuenta se viene abajo lo Dati un móvil

Voz 1623 33:16 yo te pido no quiere alardea de proporción

Voz 0470 33:23 contenga rumba claro hombre Juan el orgasmo vaginal a nivel a nivel fonético ya puedes hacer un plano de cómo ha escrito orgasmo vaginal aquí abajo que ha puesto así

Voz 1623 33:43 facilitar pajas física gracias igual

Voz 12 33:57 nada

Voz 1623 34:01 una planta yo les pido la plaza

Voz 0470 35:14 la vida moderna llamarle a la quimioterapia dos meses sin cejas Challenge

Voz 1623 35:20 ya lo hemos tiene una eh dura pero el juez llevaba una copa me tú ha puesto hay follar e todavía sigue ha quedado llamada no de bajo la metas tenido buscado antiguas

Voz 0470 35:39 hemos tenido definición de arroba LA enviándole muchas gracias no hay nadie que que en la piel

Voz 1623 35:46 mira Dios