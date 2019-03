SER Historia: Ivan El Terrible (03/03/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia

Voz 2 00:16 una de las escenas de una película clásica

Voz 0772 00:19 Iván el Terrible del año mil novecientos cuarenta y cinco una película rusa que intenta retrotraernos en el tiempo para viajar a esa fecha de mediados del siglo XVI en donde en la catedral de de Moscú un pequeño chico de apenas dieciséis años Iván Se convertía tía entonces en el primer zar de la historia su carrera como político su carrera como estratega su carrera como filósofo persona intelectual ha marcado el devenir de muchos acontecimientos de la historia de Rusia quizá en ocasiones solamente nos hemos quedado con esa leyenda más oscura que ha rodeado el aspecto biográfico de Iván el Terrible el apelativo de terrible no es casual era un personaje psicópata enamorado del dolor de la tortura de hacer daño al prójimo y sin embargo tenía ese otro lado más intelectual tal en donde consiguió hacer una de las bibliotecas más extraordinarias de su época a él vamos a dedicar el Cronovisor en nuestro programa de hoy pero como siempre será solamente uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí en Ser Historia

Voz 0772 01:40 a Iván el Terrible el primer zar de la historia de Rusia coronado en el año mil quinientos cuarenta y siete El va a ser el protagonista de nuestro primer tema en nuestro programa de hoy también hablaremos de los sesenta años que está celebrando durante estos meses una asociación realmente muy meritoria manos unidas que hace seis décadas comenzó esa la lucha contra el hambre visitaremos Castilla La Mancha para hablar de uno de las culturas de la Edad del Bronce más llamativas y más desconocidas las Motilla pasearemos por las salas del Museo Nacional de Escultura en Valladolid e intentaremos conocer algunos aspectos de sociedades secretas que durante el medievo o el renacimiento marcaron un poco la actuación de algunos monarcas en las cortes europeas serán sólo algunos de los temas de los muchos que vamos a tratar en este programa especial de SER Historia soy Nacho Ares les doy os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:14 pero siempre no sólo vez era Emilio Emilio que es nuestro hombre de las cuñas que que añadan a Instagram porque no queda bien introduciendo el programa Sempre diciéndolo bueno la al pescado al pescado Jesús del personaje esta semana lo escuchábamos ahora hace un minuto en la en la introducción que ha hecho Iván El Terrible un personaje muy carismático en la Historia de Rusia y de Europa no definitiva la historia de de la cultura iba a decir de Occidente aunque Rusia quedan poco en en Oriente no pero su legado y su figura ha plasmado no muchos de de los recuerdos que tenemos de esa Rusia de los zares Él fue el primer zar no sobre todo por por ese legado ahora lo hablaremos un poco a caballo entre los Sanguino lento y lo más sofisticado y cultural Sierra que aunó en su

Voz 1765 04:05 el reinado de todo todo lo bueno y todo lo malo es que él sea nombrado oficialmente el primer zar ya anteriormente tanto su abuelo padre ostentaban el nombre de zar pero de una forma más protocolaria Tica que otra cosa pero como zar tal como lo entendemos pues Le lo coge él y lo cogen sencillamente por una disputa que tiene con los nobles terratenientes los Gallardo que intentaba siempre descentralizar en fin que cada uno tuviera su pequeño territorio y cuando llega Zar con dieciséis añitos en la mayoría de edad en aquella época a los quince años pues es lo que intenta hacer todo lo contrario dice yo unificó quiero ser aquí el emperador de todas las Rusias y uno de los nombres que rescata de ese de ese olvido es el de azar y a partir de ahí es verdad que tiene como dos etapas dos etapas

Voz 8 04:49 no subiera a una primera etapa bastante próspera

Voz 1765 04:52 fructífera para la Rusia de aquel momento ya que habría que hablar de las Rusias porque bueno estaba dividido en distintos territorios y luego con la incorporación de los distintos candidatos pero luego tiene otra etapa en la en la etapa final que es terrible y nunca mejor dicho porque el adjetivo que es la edad que es el de Grozni realmente significa como duro perverso pero no tanto como terrible osada es para cargar un poco más las tintas peyorativas sobre una etapa en la que todo el mundo está de acuerdo que no es que fuera único en su crueldad en aquel momento en aquella época en la crueldad estaba a la orden de la tarde y más con la Guardia Real pretoriana que se crea pero es cierto que era un auténtico psicópata es cierto que él disfrutaba con las torturas el sufrimiento y la muerte pero también es cierto que lo acabas de apuntar Nacho que era una persona muy culta era una persona muy inteligente no era un descerebrado como tantos gobernantes que hubo en aquel momento yeso pues propicio muchísimas leyendas a su alrededor ya además de esa cultura que el tuvo fue escritor y además recopiló muchísimos libros del momento también era un fanático religioso eso pues si alguien has tampoco tará hoy tiene unas disfunciones mentales severas como las que tenía encima gobierna sobre tantos millones de personas pues ya te puedes imaginar que la combinación en la ecuación suele ser bastante desastrosa

Voz 0772 06:10 desde luego que sí y así lo vamos a intentar proyectar no a través de las sondas con este Cronovisor Jesús tengo aquí delante el el teclado a dónde nos lleva en esta ocasión en este viaje en el tiempo

Voz 1765 06:20 nosotros vamos a Moscú evidentemente la fecha es el dieciséis de enero de mil quinientos cuarenta y siete

Voz 0772 06:55 frío que pela si estamos en en enero al año en mil quinientos cuarenta y siete estamos en la catedral de la solución es Moscú ya te digo yo nunca había estado en el Moscú en enero siempre bajo ningún otro mes porque nunca he estado en Moscú pero desde luego que viajar contigo en el en el tiempo esta fecha Iber ese niño de dieciséis años no que hay en el en el altar junto al al trono al que se va a sentar ahora mismo pues es un momento emocionante no y un momento muy importante la historia

Voz 1765 07:22 busque totalmente guárdame te dice que se trajera astur bética que no las que yo estimas abrigado eso que tiene este Cronovisor pero es verdad que estamos en un momento en un lugar espectacular no está catedral de la Asunción también llamada de la formación todavía no se había construido en la catedral de San Basilio tardaría unos cuantos añitos pero en este momento es cierto él ya tiene dieciséis años ya puede ser proclamado Zar de todas las Rusias el pleno proclaman Gran Duque de Moscú ya era príncipe a los tres años cuando muere su padre ya le convierten en Príncipe pero da igual al final queda como una especie de de los bolardos hay un protectorado de su madre y su madre muera los ocho años entonces pues peor todavía para él porque se pensaba que no iba a prosperar por lo tanto él de forma nominal siquiera príncipes de las Rusias pero no lo estaban dejando gobernar ya llega a los dieciséis años evidentemente algo hay que hacer es ya tiene una mujer y Zaha contra los bolardos que es una palabra que va a salir bastante en este Cronovisor porque es la familia noble de hecho Si bien a la derecha Nacho verás a esos nobles bolardos terratenientes donde se les caracterizar por por su vestimenta tienen una de las dos abrigos largas barbas largos gorritos de Marta sibilina y nuevo no reparan en gastos esta gente pero son especialmente los enemigos están mirando con cierto recelo como diciendo bueno haber dónde la este Bozal vete porque de niño

Voz 0772 08:47 Le le le señalaban no y Le prácticamente lo lo cuenta luego que casi le le humillaron y le persiguieron y casi Biel bueno pues supo mantener un poco las las formas relativamente hasta que cuando pudo fue a por ellos

Voz 1765 09:00 exactamente ya ya con doce años mostraba su crueldad pues tirando por las almenas y por las torres del Kremlin a perros Si a animales para ver cómo sufrían y cómo Se de España cobraba a los dícese ya ese cargo a algún que otro Boiardo que le estaba haciendo imposible porque iba consiguiendo más poder es decir ahí es una serie de familias como los apoyaban otros no les apoyaban siempre pensaban que que este niño ha pensado que además su hermano por ejemplo Yuri pues tenía ciertas deficiencias mentales era sordomudo pensaba que iba a seguir un poco esos pasos pero que va todo lo contrario era muy inteligente aprovechó esta circunstancia cuando está coronado precisamente por uno de sus aliados estamos hablado el metropolitano Macario es una persona que era su tutor el que le enseñó retórica el que enseñó muchísimas disciplinas humanística si científicas y evidentemente pues el que lo corona fíjate esa corona precio esa esa ese trono de marfil que por cierto Si ahora fuéramos actualmente a esta catedral veríamos que todavía sigue eso el trono de marfil que es toda la ciudad todas las circunstancias evidentemente también está en su prometida Anastasia Romanov nada con la que se va a casar Un mes después importante porque es si te acuerdas de la saga de los Romanov que da pie a la saga de los romano es esta mujer cuando se case con él y con los seis hijos que tienen bueno pero está a los miembros de de la Duma la Asamblea Legislativa rusa como no

Voz 8 10:27 un mes antes había jurado y proclamados

Voz 1765 10:29 su discurso en la Duma que él quería tres deseos uno era casarse con lo Cádiz pues muy bien lógicamente como tiene que hacer todos casarse con una rusa cuál es suya porque en fin había otro tipo el días donde no se veía bien que fuera con rosa y lo que dijo es que quería proclamarse zar eso ya no gustó tanto y efectivamente lo cumplió es lo que estamos viendo ahora este dieciséis de enero de mil quinientos cuarenta y siete así que todo eso es lo que hace que este año sea clave es uno de los momentos principales de Rusia es verdad que fíjate a finales de este año de mil quinientos cuarenta y siete se incendia Moscú Yell el que organizan poco la reestructuración el que da pie para que se empieza a construir la catedral de San Basilio que posiblemente sea el icono más importante de la Plaza Roja cuando al vivan va a Moscú todavía en este momento nuestra construida pero todo esto es un momento clave donde él huérfano ya empieza a tener sus aliados empieza a tener sus enemigos es Boiardo piensan que no va a durar nidos telediarios y al final es el reinado el aparato más grande de todos los Ares que pasa

Voz 0772 11:32 daños no sé si bueno cincuenta años

Voz 1765 11:35 si lo sumamos a los cuanto a los tres años les nombre ya Príncipe pero es verdad que de forma efectiva sería desde mil quinientos cuarenta y siete hasta mil quinientos ochenta y cuatro que es cuando él muere

Voz 13 11:45 el Zar Iván

Voz 14 11:48 la historia lo recordará como el terrible no era un sistema de violencia política sino

Voz 15 11:57 de terror no iban liberados Rusia

Voz 2 12:01 la opresión extranjera

Voz 14 12:07 los historiadores ex soviéticos consideraban Aitán como un paladín un líder fuerte que plantó cara a la corrupción oficial y a la explotación Iván IV Gran Príncipe de Moscú y primer zar de Rusia por la gracia de Dios

Voz 16 12:27 loco

Voz 17 12:28 con sádicos

Voz 18 12:31 los dos uno como un loco

Voz 0772 12:36 sádicos pues ninguna de las dos cosas es buena que lo cosas diferentes echábamos han esta introducción que un documental emitido por Televisión Española precisamente sobre la figura de nuestro protagonista en este Cronovisor Iván el Terrible Jesús Callejo eh esa locura y ese sadismo viene precisamente desde niño lo comentabas ahora pues todas las atrocidades que hacía con un enemigos son con animales y también lo tengo aquí anotado la la ferocidad de esa guardia personal imagino también suscita por esos miedos que él había vivido desde niño ese miedo de que fuera asesinado ese miedo de que le persiguieron le señalaran pues qué mejor que que defensa que un buen ataque no sé quizás surge esa esa forma de ser sádico y ir aniquilado a todas la la oposición que que hubiera por medio

Voz 1765 13:22 tú con lo que le pasó lo que a los emperadores romanos en la o Calígula Nerón el final tienen tanto poder que lo que temen es perder el poder y entonces todos los que le rodean son sospechosos de haber envenenamientos hecha a su madre cuando él tiene ocho años su madre Elena pues mueren peinada él cree que que han sido los bolardos el que la envenenado todo eso ya estaba obsesionado con eso no dice bueno pues antes de que me den el golpe yo contra Taco es verdad que tiene en dos periodos muy importantes que yo creo que es importante remarcar lo ahora el periodo es desde este momento que hemos vivido en el Cronovisor en mil quinientos cuarenta y siete ir justo un mes después ya te digo se casa con Anastasia Romanov Ana ese es un momento plácidos momento Plácido tranquilo de reformas de hecho se le considera iban IV como el bueno el propulsor de del no tuvo Estado ruso no va a partir de ahí se toman ciertas medidas que van cambiando para mejor hasta el momento o del siglo veto bueno hasta que llega están Lenin y lo vuelve a liar todo también es verdad que cuando hablamos de las matanzas las crías que hacía iban cuarto no fue el único porque Pedro I el cruel pues eso se le daba el cruel pues también hizo de las suyas ya cuando llega hasta que les hace buenos a todos pues estos pero sí es cierto que es el que se puede considerar el padre del Estado moderno de Rusia justo en ese momento en el micro otros cuarenta y siete empiezan todas esas reformas hasta donde la dura que dura hasta que muere su mujer cuando muere su mujer en mil quinientos sesenta el entra en un estado de depresión a yo creo que las neuronas empiezan a patinar conspiración que ya tenía por parte de estos terratenientes los problemas que la había visto ya a la hora de poner sus reformas ID implantar un nuevo código legal porque él implanta nuevo código legal donde había había muchísimas leyes en fin totalmente desprovistas de un fundamento jurídico y él dice venga vamos a empezar a gobernar y para gobernar bien hay que tener un buen código legal

Voz 0772 15:18 el lo hace él crea

Voz 1765 15:21 una estructura territorial muy interesante es cierto que dentro de esa estructura territorial crear esa guardia te cortes kárate comentaré pero que está en esta segunda etapa de la primera pasa puedo decir que es un gobierno de Rosa sí vino donde de Huesca habría que decir en este

Voz 0772 15:38 no pero a partir de mil

Voz 1765 15:40 quinientos sesenta sin ninguna duda se convierte en un psicópata en un fanático religioso le da positivo por fustigó Marcel Poor rezar por obligar a rezar también a sus súbditos por matar a todas aquellas personas que incumplían cualquier mínimo de o capricho suyo ir desde mil quinientos sesenta hasta su muerte en en ese mil quinientos ochenta sí que se producen perdían en mil quinientos ochenta y cuatro seca se producen una serie de desmanes incluso arrasa todo una ciudad pero siempre con la vea de conquistar más territorio porque él quiere hacer una gran Rusia eso es Príncipe Gran Duque de todas las Rusias también porque quiere eliminar a a eliminar a todo tipo de enemigos luego se supo con el tiempo y estos adelantarme un poco pero yo creo que es importante el de después de su primera esposa si sigue casando casa una vez dos veces y tres veces hasta siete veces incluso intentó una octava vez pero

Voz 0772 16:37 hace no tendrá televisión lo que hace es tener mucho tiempo libre

Voz 1765 16:40 bueno él sabes de lo que presumía de que Taberna ha explorado a mil vírgenes que a ver floral al haber matado a todos los vástagos a todos los bastardos que habían nacido de esa falta de este decían entonces estaba orgulloso pues él se casa que tenía que tener una esposa legal pero la iglesia ortodoxa rusa no permitía más de tres matrimonios tú te crees que respetó esta anormal y desde luego no paran porque el aire esa ortodoxa rusa decía habano una está bien dos Se puede permitir tres estás en el límite cuarto ya es una bestialidad pero pues él se casó una cuarta vez porque dijo que su tercera mujer cuando se casa con ella es verdad que a las dos semanas a los quince días muere asesinada buena impregnada una vez más el sospecha que han sido los bolardos entonces dice que como no consumo el matrimonio a saber lo que él entiende por consumar el matrimonio pues se tienen que casar una cuarta vez pero es que sacas una quinta una sexta y una séptima

Voz 0772 17:31 la ley hecha la trampa claro qué quiere decir

Voz 1765 17:33 pero era el cada hablamos del zar era como el Gengis Kahn en su momento no que ocurre que la iglesia ortodoxa rusa pues no veía con buenos ojos pero sin embargo era muy fanático él tiene una tendencia a ser más papista que el Papa no por supuesto toma supremacía hasta que que el Metropolitano de en ese caso de Rusia no que ya cuando muere Macario suelen hay pierde también un gran asesor gran valedor un gran Tutor el que llega no tiene el mismo feeling con él eso de que se vaya separando se convierte pues casi casi en un reformador de regresar todos aun reformado mujeres que no acepta más norma aquel aquel impone el incluso se autonómica abad de un monasterio imagínate a partir es un desmán continuo de burradas auténticas sobretodo de a solar ciudades de conquistar Canarias la parte positiva es que va consiguiendo territorios la parte negativa es que va arruinando Rusia y eso al final le pasa factura

Voz 0772 18:30 un personaje bastante llamativo que como decíamos desde el principio quizá tienes esa ambigüedad no ese doble perfil desean bueno pues un protagonista de la historia que ha llegado hasta nosotros con con ese aspecto más terrible de ahí precisamente el apelativo no iban cuarto el terrible pero también en un personaje culto era un personaje letrado que le gustaba leer Le gustaba escribir y le gustaba pues bueno reunir que quizá el conocimiento a partir de de esas bibliotecas maravillosas que que se convirtieron a la postre hablaremos más tarde de ellas en uno de sus grandes misterios

Voz 19 19:07 en mil quinientos cuarenta y siete Iván el Terrible se convirtió en el Zar de Rusia era un tirano IU sádico que ese delicada con extrañas formas de tortura

Voz 20 19:20 sólo reía mientras presenciaba torturas

Voz 2 19:27 pero a pesar de su crueldad iban era un hombre culto y sofisticado

Voz 20 19:33 no era una persona hambrienta de conocimiento un hombre adelantado a su tiempo políglota y un erudito poeta músico teólogo filósofo y fundó la primera imprenta de rusos

Voz 18 19:50 no pudo o no

Voz 0772 19:53 cuesta no entendernos escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de Discovery Max mitos y leyendas dedicado a Iván el Terrible el hecho de que un personaje sádico con esas esos crímenes atroces que cometía y cómo disfrutaba pues en esa muerte lenta de sus enemigos os simplemente de los que era señalado por él por capricho para para morir que además fuera filósofo no que parece que la filosofía y cuando hablas de de esta de esta disciplina pues tiende a pensar que pues que es algo mucho más humanista no mucho más humano mucho más

Voz 1765 20:27 más tolerante más tolerante efectivamente no algo

Voz 0772 20:30 que no parecía caracterizarse iban el terrible

Voz 1765 20:33 nada ya digo que es verdad que el sufrió distintas etapas se lo nace así es verdad que las circunstancias en su infancia su juventud no fueron más favorables porque Ighalo a alguien que está destinado a reinar ITC están impidiendo hacerlo o que te están poniendo trabas y que encima van muriendo envenenados pues la gente que tienes alrededor eso te crea pues en fin una cierta manía persecutoria es cierto lo que l sus capacidades intelectuales estaban muy muy exacerbada Se cero una persona lista genéticamente hablando pero humano mejor las circunstancias que le tocó beber pues no le dio tanta importancia así más importancia otras cosas yo creo que Caron para entenderlo un poco en quedamos lo primero esa organización territorial que él hace no es ha o Priest Nicky como se llama la prisión y que es cuando centraliza son poco todo todo el territorio deben una palabra que es como sinónimo de de maldad de crueldad que es la o china en la brecha es la Guardia Real su guardia pretoriana que que el creo desde ese momento era como los frontón Mahmud por ejemplo Duvalier en Haití es decir era una proyección de su brazo armado de su terror de su insana allí por donde iban asolaba no entonces bueno pues prácticamente la justicia a la tomaban por su mano todo eso hizo que se trasladara a la corte de es Andrés K es lo bola que es una población que está a unos cien kilómetros de Moscú porque hay mucha gente cree que es esto todo el tiempo viviendo en Moscú que va en Moscú al final precisamente por esas intrigas palaciegas no le interesaba mucho Isaba a este sitio muy importante porque se ha convertido ya en un lugar turístico en un lugar donde se dice que albergó varios tesoros incluida esa biblioteca que luego si quieres hablamos If I dónde empieza ya a tener esas dos facetas de su vida por una parte la cruel por otra parte la intelectual la intelectual estamos hablando que escribió las pistolas al príncipe Andrés Kuczynski es una obra larguísima pero bien escrita a bien fundamentada además Dean contemporáneo suyo de alguien que él conocía ya de sobra ahí es cuánto manda escribir una crónica de la historia de Rusia con dieciséis mil ilustraciones a color que fue fundamental porque por entonces había como distintos libros dispersos el manda unificar toda esa historia de rusa porque él quiere ser poco como instigador de una nueva etapa y efectivamente lo consigue él acumula una biblioteca que ya había heredado por supuesto de de su abuelo y de su padre pero acumula una biblioteca fastuosa de libros que si es verdad lo que él tenía pues eh habré que rivalizar ha con la Biblioteca de Constantinopla o de Alejandría pero sí tenía libros de la biblioteca de Constantinopla libros que se habían escapado licencias de Alejandría sí pues parece que está gafado porque están biblioteca a diario a diario sigue buscando pero también en esa etapa es muy importante porque te voy a dar una anécdota para que veas la personalidad pocos psicótico a que tenía esto hombre porque estaba muy metido dentro de su todo fanático religioso donde obligaba a sus súbditos a levantarse a las tres de la mañana ido detenía a unas mazmorras donde ha practicaba con las torturas incluso el lidiaba instrumentos para ver cómo podía sufrirá alguien y cómo moría pero cuando morían pasaba una lista de todas las víctimas a los monjes de los monasterios que la había creado rezar por su alma sea que con padecía de ellos propuesta

Voz 0772 23:51 como una regadera hay Unica Unica ruso que les ya

Voz 1765 23:53 aman cuando él está en esa Andrés calla

Voz 0772 23:56 es en este retiro en esta ciudad sí bueno para eso

Voz 1765 24:00 el auditor más o menos estabas muriendo de hambre porque fue una etapa bastante de penuria uno de esto rusos inventa un artefacto una especie de ala delta tira de es que de esta ciudad no se tienen que planea vuela el bienestar que lo está viendo se queda asombrado qué es lo ocurre dentro de la mentalidad que él tenía en aquel momento dice estos una obra del diablo nadie puede volar más que Dios o Los Ángeles Ile manda ejecutar entonces lo que era un pionero de la aviación en aquel momento elimina ese conocimiento aeronáutico porque lo carga sencillamente por Ruiz fanatismo religioso que él tenía osea que como beso esto no ha cambiado a lo largo del tiempo el fanatismo político religioso hace que no Avance de las Ciencias de la humanidad pero para que tanto este tipo de anécdotas si es verdad que en aquella época fue un centro cultural esta ciudad alegre les otros calla es lo boda ese centro culturales lo que hizo que se creara el primer coro la primera imprenta que se editarán libros increíbles en aquel momento y que a la vez rezaba a la a veces Crimea a la vez mandaba al que se hicieran grandes obras culturales que se construyeran muchas ermitas en muchos monasterios uno bastantes de ellos sabes a quién dijo es al que es el cargo de un pastel hace lo que debe decir

Voz 0772 25:14 el dentro de es es de esos momentos de de ir a de de locura asesinó a uno de sus propios hijos no lo que me recuerda un poco la la la figura de Herodes pero el sentido de que era muy maniático muy paranoico era un a personaje pues intelectual muy sofisticado para para esa época de de finales del siglo I antes de nuestra era pero aunque estuviera muy enamorado de su mujer de María las no quiero desde aquí a su hijo se lo cargó y luego pues claro lo lloró como si realmente hubiera sido el el crimen cometido por otra persona no admitiendo no reconociendo la la la dureza del momento no

Voz 1765 25:58 eso forma parte también de su personalidad desde dos detalles él tenía accesos de cólera de ira pero canon que no podía controlar y además les daba igual controlarlos

Voz 0772 26:08 el azar ha que nos lo mismo

Voz 1765 26:10 súbdito con un bolardo con un noble que con tu propio hijo pero no su hijo no un dijo cualquiera el Beach es decir su hijo mayor Iván el que iba a heredar el trono pero por qué le reprende su hijo a su padre que es fruto luego de la ira que desata porque con la esposa que estaba casada en aquel momento las que estaba embarazada Suu padre Iván la estaba golpeando entonces él dice pero es que lo que estás haciendo es contraproducente para la salud de la madre del hijo entonces él coge tal ataque de cólera vez que su propio hijo le recrimina su acción que con ese mismo bastón le empieza a dar bastonazo en la cabeza y al final Sanabria muere hay un cuadro terrorífico donde se ve a Nando en sus brazos a su hijo sollozando en ese mismo momento se da cuenta del error se da cuenta de la Celoni a que había hecho se da cuenta de que estaba a realmente tarado por eso es muy importante dos detalles que te iba a comentar por una parte el se estaba tratando de la sífilis caro tanto de explorar pues coge contra Hamás y Flex él estaba tratando con mercurio se sabe que el mercurio al final eso te genera unos procesos psicóticos mentales terroríficos y el otro es cuando escribe un testamento tiene unos momentos de lucidez y en ir un testamento cuanto él cree que le queda poco tiempo para vivirlo todavía le quedaban unos cuantos años ya leer unos pequeños párrafos que son muy representativos de como él cuando llega a tener momentos de TRAM calidad de lucidez se da cuenta de las barbaridades que está haciendo en este llamado testamento incluso cuando un poco de los tártaros porque él cree que los tártaros en el canasto de Crimea elevan a le van a machacar propuesta dice esperado que alguien sea Pia de de mí pero nadie me ha consolado desde los tiempos de Adán hasta este día es sobrepasado a todos los pecadores ensuciado mi alma con mi complacencia en cosas indignas Mi boca con palabras de muerte lujuria y otros actos viles mi lengua con el elogio de mí mismo Mi garganta en el pecho con el orgullo y la arrogancia Mis manos con contactos indecente robos y asesinatos Mis singles con una cuplés ciencia monstruosa él se da cuenta de eso pero al poco tiempo volvió a hacer lo mismo algo había en su mente esa inteligencia que estamos diciendo que sabía que no era correcto y menos un fanático religioso donde sabía que su alma estaba en peligro pero el mercurio o sus enfermedades degenerativas o lo que fuera es como que le permitían al a ver otro tipo de cosa os hacía mete porque tenía aires de grandeza que ha pasado pues a muchísimos emperadores muchos canes no que les precedieron pero claro el caso de Iván IV es que como hizo muchos logros como no fue el clásico psicópata el clásico matarifes sino que hizo muchísimas cosas poco lo que contamos con Napoleón o con Gengis Khan o con San Román es decir es verdad que hicieron bastantes barbaridades pero es verdad que hicieron muchísimas cosas para transformar el mundo para que la concepción que tenemos de la historia sea distinta buen pues iban cuartos y que hizo

Voz 19 29:11 según la leyenda el doctor iban tomó medidas extremas para salvaguardar su valiosa biblioteca

Voz 0579 29:20 la escondió bajo el Kremlin

Voz 2 29:26 en un lado

Voz 22 29:27 mérito de túneles creados al secar los ríos subterráneos de Moscú

Voz 2 29:36 la ubicación secreta de la biblioteca sólo la conocían unas cuantas personas de confianza

Voz 20 29:43 pero el reinado de Iván desembocó en paranoia nadie estaba a salvo ni siquiera su propia familia segunda leyendas iban mató a cualquiera que conociera la localización secreta de la biblioteca incluso asesinó a su hija

Voz 18 30:01 el propio por no

Voz 0772 30:04 la biblioteca de Iván el Terrible uno de esos iba a decir mitos no como nadie lo encontrado ayer referencias de ella de habla de la calidad de la cantidad de sus libros como comentabas antes se Jesús Callejo con una bota algunos venidos de Constantinopla de la mítica biblioteca también de de Alejandría todavía hoy se sigue buscando no porque no sé sabe dónde estaba aunque sí que tenemos constancia de que era una biblioteca absolutamente extraordinaria

Voz 1765 30:28 sí así es cuando los turcos toman Constantinopla en mil cuatrocientos cincuenta y tres pues hay mucha gente que huye entre ellos cómo no el hermano de Constantino

Voz 23 30:36 si va a Roma una de

Voz 1765 30:41 a sus hijas Sofía paleontólogo está que se casa con uno de los zares y con este zar es como de alguna forma hereda la biblioteca Iván IV cuando llega al poder cara que es lo que tenía parece que entonces había unos ochocientos ejemplares ochocientos ejemplares

Voz 0772 30:57 mire a importancia no

Voz 1765 31:00 lo que se dice estamos hablando de leyendas pero si es verdad lo que había allí pues que peruano que se haya podido destruir eh dicen que tendría a los ciento cuarenta y dos volúmenes de la historia de Roma de Tito Livio para que tras una idea actualmente sólo se conocen XXXV habría una versión completa de la República dice Theron de la que ahora mismo sólo se conservan unos pocos párrafos habría un poema partido de Virgilio habría muchísimos manuscritos chinos del siglo II puesto pues todo lo que él pillo de todo tipo de materias porque le interesaba todo eso es verdad no Cassidy humano pues que ha sido esa Biblioteca de la libre día como así se denominaba hay dos ferias una dice a una dice que a día de hoy debería estar destruida pero por razones obvias una porque en Moscú si es que al mundo estuvo en el Kremlin de Moscú y en el siglo XVI XVII sufrió tres pavorosos incendios que pudo haber arrasado no sólo adulta sino multitud de edificios uno fue en mil quinientos cuarenta te acuerdas que cuando hemos llegado la coronación no eran enero bueno pues en diciembre se produce este incendio a lo mejor hay pudo haber desaparecido la Biblioteca otro fue en mil quinientos setenta y uno y otro fue en mil seiscientos veintiséis Se salvó de esos cuando los polacos invaden Rusia a principios de siglo XVII pues entran a saco con todo lo que pillan allí encontraron libros pues a lo mejor los quemaron los destruyeron o lo repartía entonces es muy complicado saber si a día de hoy puede existir unos dicen que sí que existían poco pasa como la Biblioteca escondida de les coreano que dicen que todavía en algún sitio tiene que estar unos dicen que está ya en el Kremlin de Moscú lo cual es improbable otros que estarían pues en el Kremlin de al es Alessandro Oscar ya es lo boda donde el está durante diecisiete años allí reinando y gobernando otros dicen que sí quedó algo cuando llegó a Josef Stalin pues lo cargo definitivamente ahora sigue siendo uno de esos reclamos no para cualquier bibliófilo y desde luego el que lo encuentre pues se va a hacer rico es como encontrar pues una nueva tumba de un faraón o cómo encontrar el salón Anbar por ejemplo utilizar otro de los de los arquetipos culturales de San Petersburgo efectivamente

Voz 0772 33:00 mira antes ha comentado el el ese paralelismo que yo veía un poco improvisado no de la figura de Iván el Terrible con con Herodes y yo tenía que ha anotado en el en el cuaderno que me he traído con este Cronovisor la figura de Urban y Pal a ser bueno igual también es conocido por esa maravillosa biblioteca en la ciudad de de Nínive que descubrió Harry Lime a mediados del siglo XIX ya sus Bani Pal como buen Rey a sirio era un absoluto salvaje todos podemos ver en los relieves de de las pinturas de de los palacios como eran absolutamente crueles con sus enemigos en las cacerías de de leones por el por el desierto el imperio asirios quizá uno de los más absolutamente crueles de de la Antigüedad ir sin embargo tenían ese aspecto más sofisticado más filones podríamos hacerlo así más e interés actual más cultural eran eran verdaderos cultureta es de la época porque la biblioteca da sur Bani pal era alucinante de de textos desde la época su media en el cuarto milenio antes de nuestra era copias de ellos lógicamente hasta hasta ese momento de del del primer milenio no oí tiene sus paralelos no que la figura de Iván el Terrible absolutamente fuera paranoico todo lo que quieras muy cruel pero también tenía un momento de de cultureta

Voz 1765 34:14 tienen que tiene su lógica Nacho y además no es incompatible no que alguien sea un salvaje y que luego sea una persona culta tiene su explicación porque todas estas personas en los en los territorios que ellos gobernaron pensaban que ahí es donde estaba la civilización que fuera Day estaba lo pagano estaba los bárbaros estaba lo que había que destruir entonces tenían un concepto muy claro en mi territorio pasaba por ejemplo con el Califato de Córdoba Córdoba hará un esplendor medieval que había allí sin embargo en el resto estaba la de conquistar de estaban matando reyes cristianos entre ellos o con razias musulmanas pero sin embargo Córdoba era un paraíso era un oasis de cultura de refinamiento de sofisticación de cultura de todo y sin embargo fíjate lo que estaba pasando unos cuantos kilómetros más allá y es por eso porque el que gobierna cree que está en un así es el epicentro de la cultura de la sabiduría Yell puede ser una persona muy culta pero ser un psicópata y un sádico con los que no piensan como él yo sólo lo han hecho pues grande esto a los grandes recelos dolor gracias empezar hoy entre borradores monarcas o cualquier dictador que nos encanta queremos yo creo que lo da la naturaleza humana contigo crees que está a la el poder la sabiduría la paz el bienestar todo lo demás si se destruye no pasa nada porque porque son como Res Nules no tienen alma no pasa nada ya una Concepción un poco desgraciada de la vida porque eso es lo que ha hecho que la cultura el progreso no haya avanzado demasiado porque el que llegaba intentaba destruir lo que le precedía pensando que con él tenía que empezar la historia esto ocurrió con Qin Shi Huang di el famoso emperador amarillo destruyó todo lo que había anterior y cuándo a él muere se encuentra con una China reformada nueva pero todo lo que había anterior había sido pasto de las llamas

Voz 0772 36:02 él podremos dedicar un día un Cronovisor adentrarnos en esa tumba de los terrenos de de de de terracota desde luego muy bien hemos estado hablando contigo Jesús Callejo de este personaje Iván el Terrible protagonista de la historia de Rusia pero también con mucho los flecos que han marcado también la historia de Occidente personajes que que como digo pues tienen su referente tienen su misterio tiene sus aspectos claros y oscuros esperamos haberlo hecho bien porque nos consta lo tiene todo lo comenté que hay mucha gente que no sigue desde desde Rusia tenemos aquí un abrazo a Katia que no Se escucha semana semana en los podcast de Ser Historia desde desde Moscú esos Callejo como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 1765 36:49 un placer Nacho como siempre

Voz 15 38:38 acabamos de escuchar el fragmento de un

Voz 0772 38:41 vídeo promocional que Manos Unidas ha lanzado este año dos mil diecinueve para celebrar sus sesenta años nació en el año mil novecientos cincuenta y nueve ahora descubriremos un poco su historia y de alguna manera u otra todos estamos muy relacionados con con el nombre Manos Unidas bien por campañas publicitarias bien por haberlo encontrado en en carteles publicitarios como digo yo recuerdo cuando estuvo dirigiendo la revista Revista de arqueología durante diez años yo solía colocar todos los meses había una plantilla que nos habían ofrecido de de bueno sí de publicidad gratuita que insertamos en la en la revista todos los meses haya parecía siempre el nombre de Manos Unidas no quería conocer un poco la la historia de esta institución de esta organización para eso hemos convocado aclara Pardo que es la presidenta nacional de Manos Unidas clara bienvenida a Ser Historia

Voz 8 39:31 hala encantada de estar aquí con vosotros como lo hace

Voz 0772 39:34 las hace sesenta años ya parece que fue ayer

Voz 8 39:37 desde que fue ayer efectivamente nace por un grupo de mujeres de Acción Católica que toman

Voz 23 39:41 el lema toman deciden seguir a uno

Voz 8 39:46 la Organización Mundial de organizaciones femeninas católicas que ante una situación de hambruna en el mundo es deciden declarar la guerra alambre un aumento que además en España tampoco estaba muy bien porque España estaba en situación de bastante crisis sabiendo de la posguerra a pesar de todo comprenden que la situación que se vive en otros países es mucho peor lo que exhibió en España entonces bueno asumen esa declaración de guerra hice embarcan en una aventura e muy valiente yo creo para intentar apoyar a la gente que mucho más necesitada hice una primera recaudación de quinientas mil pesetas que se manda un proyecto a la India que había una hambruna en aquel momento y eso fue lo el origen ir nunca ese es pensaba que iba a durar tanto

Voz 0772 40:28 tanto tiempo pero ahí seguimos Teno no conocemos los nombres de esas mujeres que fueron las que tuvieron la idea la iniciativa

Voz 8 40:36 para eh unas mujeres muy famosas Ansón Pilar Hoyos y Marisa las que son nuestros clásicos nuestros orígenes de todos miramos poco por ejemplo que no estaba marcado a todos los demás

Voz 0772 40:47 porque este esta organización tiene su vínculo católico aunque también eh no voy a hacer buenos ciertamente es dependiente de la Iglesia es como Cáritas está un poco vinculada

Voz 8 40:56 somos las dos ONGs de la Iglesia directamente somos Cáritas Manos Unidas somos una asociación pública de fieles y al mismo tiempo uno de ONG de Desarrollo tenemos esa doble personalidad

Voz 23 41:06 sí dependemos de la iglesia sí de hecho tenemos

Voz 8 41:09 son nuestros órganos directivos e un obispo consiliario que actualmente el obispo de Logroño Calahorra y un sacerdote un vice consiliario pero está absolutamente dirigido por laicos de hecho mayoritariamente mujeres siempre voluntarios es una organización de voluntarios con más de cinco mil voluntarios en toda España

Voz 0772 41:25 ya porque no hay otras organizaciones lo voy a decir nombres quizá para no pero muchas veces sea ese les acusado no no de trabajar mal no sino que gran parte del dinero que esas recauda va a quizá los sueldos de los trabajadores que trabajan para esas instituciones no y quizá aquí en Manos Unidas en la ventaja que tienes que bueno son voluntarios lo hacen con con buena fe

Voz 8 41:46 los cinco mil voluntarios seiscientos cuarenta contratados hay y eso permite que los gastos sean muy bajos osea el noventa por ciento de lo que se recauda va a nuestros fines nosotros tenemos dos fines la sensibilización de la población española sobre el hambre las causas y con ello recaudar fondos para financiar proyectos de desarrollo en casi sesenta países en este momento

Voz 0772 42:05 en estos últimos tiempos donde la la iglesia ha sido señalada por una serie de problemas yo lo comentó en muchas ocasiones aquí no se puede decir que sea en Cristiano ni lo contrario pero yo creo que es una realidad no hay instituciones como Manos Unidas Cáritas que quizás danesa esa visión más amable no de la de la Iglesia que muchas veces nos centramos en las cosas malas como seres humanos todos tenemos nuestros defectos pero también hay mucho sí sí más cosas positivas en la Iglesia no nosotros queramos o no vayamos a misa o no los domingo yo en mi caso no voy pero la tradición cristiana que tiene nuestra sociedad desde el punto de vista histórico artístico social eso no lo podemos dar la espalda hay sería un error darle la espalda porque perderíamos todo nuestro bagaje cultural al de de dos mil años en este caso efectivamente

Voz 8 42:49 creo que hay unos casos horribles que además hay que censurar castigar aquí sacara del sacarse sacarlos por supuesto no se pueden ocultar pero no puede ser que esos malísimos ejemplos castiguen a toda la Iglesia la Iglesia tiene una labor maravillosa aparte esta tradición cultura de todo una labor maravillosa en España con la con la labor que se hace en hospitales y centros educativos muchas partes en Manos Unidas en Cáritas pero sé que si encima te vas al resto de los misioneros que se quedan cuando de guerras cuando hay ébola cuando hay un terremoto están allí llegan donde no llega nadie la monja no se va aunque tengas treinta y cinco años está allí luchando el ejemplo es tan impresionante que a mí me parece tremendamente injusto que se intente castigará al entonces

Voz 0772 43:32 era el ejemplo de unos de una muy mal

Voz 8 43:35 las prácticas pro de equis personas que son muy pocas compararme con él la labor de la Iglesia

Voz 0772 43:39 desde luego que sea Le doy toda la razón Clara Pardo presidenta de de Manos Unidas en el trabajo que ustedes han desarrollado en estos sesenta años que están cumpliendo ahora

Voz 23 43:51 quizá el

Voz 0772 43:52 no es tan no es tanto el el Real el decir bueno pues tenemos un dinero lo vamos a comprar bocadillos de mortadela íbamos a dar pan a los hambrientos no es un trabajo mucho más elaborado que implica que sean esas mismas personas que reciben la ayuda las que luego autogestión en no oí vayan creciendo pues como una como hacemos nosotros en nuestro país no

Voz 8 44:13 por supuesto es lo que se dice siempre no darles el el pez en enseñarles a pescar nosotros somos una ONG de desarrollo lo cual significa que nuestros proyectos mayoritariamente son de desarrollo les enseñamos a salir adelante enseñamos con proyectos agrícolas como mejorar sus cultivos educativo no es darles un futuro a permitirles acceder a una educación primaria educación secundaria una una formación profesional a las mujeres darles una formación que les permite tener un oficios algo que se llama la sensibilidad la acción de las mujeres y darles darles una oportunidad a darle una oportunidad a un oficio de ser peluqueras costura hacer velas en unos países en los que las mujer está tremendamente discriminada eso les permite tener unos ingresos mejorar su autoestima mejorar la calidad de su familia como dicen yo hace muchos años a en en África me dijo sí tu casona mujer educa son una familia educadas una comida eso lo hacemos hacer centros sanitarios para mejorar la la sanidad de ese de esa zona hacer un pozo permite que llegue agua potable lucir las enfermedades mejorarlos las cosechas y evitar que las niñas estaban dardos horas valiera por agua al río lejísimos con los peligros que entraña es desarrollo es darle una oportunidad y además se ve que la vida cambia Caco yo hubiese visitado muchos proyectos de Manos Unidas Yves que después de unos años cuando cuando esas mujeres han aprendido oficio tienen una autoestima a Salma respetadas acceden a puestos de gobierno en sus comunidades eh bueno es otra cosa estaba yo creo que convencernos de que es de que la ayuda llega que ayuda a cambiar la vida de mucha gente me imagino que en estos

Voz 0772 45:47 daños ustedes han trabajado vosotros habéis trabajado en infinidad de lugares del del mundo ya son sesenta años en donde ha habido muchos cambios ha habido muchos muchas guerras habéis tenido problemas de todo tipo persecuciones habrán muerto muchos de vuestros compañeros bueno nosotros no tenemos gente fue

Voz 8 46:04 nosotros trabajamos desde España de lo que hacemos es apoyarnos en contrapartes locales socios locales que mucho sol misioneros pero no necesariamente trabajamos no sólo con católicos sino con una cualquier población que estén en unas condiciones de vulnerabilidad importantes hemos tenido que alguna vez dejar de trabajar en algún país temporalmente porque no se podía llegar yo recuerdo hace diez años más o menos por ejemplo en Orissa que es una estado en el nordeste de la India donde unas persecuciones de cristianos que los propios monjas y sacerdotes que estaban allí nos dijeron ahora mismo no podemos recibir la ayuda porque no vamos a poder poner en marcha el proyecto ellos logros dijeron seguir adelante en Sierra Leona yo fue el primer viaje que hice trabajamos durante la guerra al al terminar la guerra pero con mucha dificultad porque casi no había ningún socio que estuviera dispuesto a llegar en Sudán Sudán del Sur estamos trabajando en este momento y es muy difícil mandar el dinero a veces hay que mandar a los países limítrofes pero trabajamos puntualmente porque hay monjas allí que siguen al pie del cañón les haces una escuela de enfermería aunque sea pequeña eso repercute vamos mejora la sanidad de toda esa zona los hemos sufrido pero hay hay hemos seguido apoyando

Voz 0772 47:13 es así