Aprobada la Ley de la Silla

tiene en mil novecientos doce decían que estaba médicamente comprobado que si una mujer estaba mucho tiempo de pie su fecundidad se vería afectada porque ese con gestionaban los ovarios y la matriz lo que podría dar lugar a abortos partos prematuros este fue uno de los argumentos utilizados para aprobar el veintisiete de febrero de mil novecientos doce la ley de la Silvia la que obligaba a los patronos a poner sillas para que sus empleadas pudieran trabajar sentadas o para sentarse de vez en cuando empleadas no empleados ellos siguieron de pie no se les fueran a volver unos vagos los espermatozoides

Voz 4

01:00

