"Los Oscar este año han sido especialmente coñazo"

Voz 1 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás muy bien muy bien ya hemos terminado con lo del juicio de Bruselas hemos escuchado a Rajoy no horita larga muy ameno y muy divertido no no no no no no no

Voz 0313 00:12 seguido porque fines una comparecencia que que había que seguir Fini tiene un interés y su significado incluso su simbolismo versión poco peñasco

Voz 1 00:21 poco sólo somos dicho bueno pero no pero también es por las preguntas que le hacían no que hoy algunos de los abogados de la defensa se han puesto a la altura de los fiscales las para pasar al estado ahí un poquito empeñado yo creo que lo han rozado pero pero bueno seguramente

Voz 0313 00:35 es jurídicas que se nos escapan suerte que hemos tenido aquí un un buen día

Voz 1 00:39 Atlético que nos iba señalando la importancia de cada momento pero esto ya terminado nos ha puesto los subtítulos a las películas esas asiáticas que días pues más o menos oye me gustaría preguntarte si ya tienes fibra

Voz 0324 00:52 el si me la pusieron ayer ayer sigue

Voz 1 00:56 pero ahora tengo que pasar por lo tanto tiene más claro

Voz 0324 00:59 problemas esto es cuánto tiempo corriendo campo cuánto tiene

Voz 1 01:02 pues llevas con lo de la fibra más largo largo

Voz 0324 01:06 sí primero entenderme con esta televisión inteligente AIM está volviendo completamente tonto que saca kárate y les habla de soul Eric de eso sí la visiones es increíble pero ahora aunque tengo NEC Flis necesito estar Un email que me manden la clave o idiota si yo no tengo entonces

Voz 1 01:32 no adquiera la tienda vende por alusiones yo creo que deberíamos llamar a Movistar porque no

Voz 0324 01:38 se están portando conmigo

Voz 1 01:41 pues menos mal pero el problema

Voz 0324 01:44 el problema soy yo y qué hará con con tres mandos a la vez en en mi mano

Voz 1 01:50 las dos

Voz 0324 01:51 no más el del que seguiré viendo esto por mucho

Voz 2 01:55 ahí claro en Blu Ray

Voz 0324 01:58 decir pero que me not in no te montas un jaleo con los

Voz 1 02:01 no utilizo los cuatro botones que necesito cuatro tres dos o tres del mando de la tele uno o dos del Blu Ray dos o tres más de lo de el de Movistar ya está a punto todo lo que tiene comatoso tres yo tengo muchos pero no lo digo como ven ni puto caso llegó nada fuera Sada harán falta todos

Voz 0324 02:21 que debe ser muy sencillo para para un bebé me cuentan que los los niños pequeñitos con dos años extra que mueven han las estables que es han nacido con ello que tienen una facilidad y tal pero pero yo para mí es ese mundo desconocido y no sé cómo no sé cómo adentrarme en el pero vamos eso que dicen que muy para ti

Voz 1 02:45 no no no no soy de una

Voz 0324 02:47 la torpeza idearon o igual es que tampoco me interesaba por esas cosas ya te digo igual que no pues que no sé conducir que no se freír un huevo que no se de un desastre total bueno por lo menos me gusta el Fine algo me quedé

Voz 0313 03:03 hablemos pues decide y hablemos todavía que tenemos en el el el país hablemos un poquito momentillo de la de la resaca de los Oscar de los premios en sí mismos de la ceremonia por

Voz 3 03:15 entre este momento no es el Oscar a mejor actriz de reparto para Regina King por el blues de Bill Street sí el Oscar a la mejor película para que bueno entre un momento y otro pasaron tres horas y veinte minutos por lo que he leído hiciera un pelín largas

Voz 0324 03:38 un pelín es una forma piadosa color se me se me hicieron insoportables los Oscar sin no los ves acompañados

Voz 2 03:48 que te quiero decir pues de ser muy debatido no

Voz 0324 03:54 si los ves sólo a M es un horario además tan criminal porque no no puedes dormirte antes y levantarte a las dos y media de la mañana

Voz 1 04:03 no merece la pena empalmar

Voz 0324 04:05 este año han sido especialmente coña eh son siempre tan correctos políticamente que tocaba el protagonismo si los viste el yo creo que el noventa por ciento eran mujeres negras Si hombre es negros sites y ahora por qué pues porque al parecer es es lo correcto que desprendía como tal y tal atmósfera de seguir corrección política sí sí pero por todos los lados osea con el empoderamiento y con me el payaso sí así que supuestamente gracioso diciendo un al majaderías hablando por ejemplo que es un tema muy serio del del genocidio de su raza en Estados Unidos yo no creo que puedas emplear la palabra genocidio osas Si torturas humillación ejecuciones asesinatos pero genocidio es es otra cosa no sé si es que no recuerdo un solo momento y luego ya lo hemos dado más vez pre premios pues ha para mí había una obra de arte incontestable ahí no que es de Roma no Hinault se lo dieron no se lo dieron a una pedir a una película está muy bien respeto mucho hecha a la medida de Hollywood absolutamente previsible Bimbo pero muy muy lograda no con buenas interpretaciones Si de la cual pues el público sale contento yo

Voz 1 05:47 yo lo hice me gustó mucho tiene además los dos actores tan sensacional

Voz 0324 05:53 sí pero no tenías la sensación Carlos de que sabía lo que iba a ocurrir en las secuencias eh

Voz 1 05:59 entre como iba iba a pasar en el cine tiene algo de pacto no es como el como el teatro el pacto es que tú te mete

Voz 0313 06:08 las ahí te quería eso que te están vendiendo Carlos depende del día que te pillen de cómo te cuenten la historia yo el pasteleo

Voz 1 06:14 lo que es un final Pastelero bonito y tal no sé qué pues yo o lo compró el compró pero claro sí me lo comparas con ropas otra

Voz 0324 06:23 el también es orgías Nicolas instinto Riesgo Liz Roma el riesgo absoluto si la quién le va a interesar mi autobiografía en un barrio de Méjico mis recuerdos de niñez con todo el

Voz 1 06:36 esta mañana una sale es una persona

Voz 0313 06:39 sí que queremos y respetamos mucho y le gusta mucho el cine decía que el plano

Voz 0324 06:44 del pasillo con la mierda de perro y el agua del de que va el agua

Voz 0313 06:50 que viene hasta que se abre ves lo que es lo sea Roma

Voz 1 06:53 pues no no igual lo hace falta tanto rato no se cada uno tiene poniendo para contar las cosas bien decía eso que para apuntarlo yo en mi lista Nieves Concostrina ha donde queremos decir fleteo mucho pasado y nos obliga a prefiero la televisión pierde su Roma vista interviene la divisional

Voz 0324 07:12 sin ellos también Roma en televisión pierde

Voz 0313 07:14 que porque porque tiene una magnificencia las imágenes la Mola el enfoque en la tele hacer pequeñito bien que lo había pierde pero no hay que olvidar que está producida sabiendo que la mayor parte del mundo la va a ver a través de de una pantalla pequeña de televisión de lo que se tampoco se haya abonado al vicio del poder

Voz 0324 07:33 que es que es excelente ha estado muy bien muy bien y Christian Bale está el actor está eminente no todos en general pero no

Voz 4 07:43 no era te quiero de Annecy

Voz 0324 07:46 todo lo los premios muy previsibles algunos que no entiendo lo del mejor guión a al payaso que mezclan guión lamentable no aquí dice es que puede recordar como algo grandioso estuvo bien la la canción que cantan Lady sí sí muy contento yo no he visto la peli todavía si está bien si se lo contaba a recomendar tú sí pero vamos será como interminable fueron tres horas y veinte que decían que este año iban a ser más estos yo tenía ahí en mi sofá da la sensación de que había pasado media vida quise pueden hacer más cortas esas galas porque el mismo debatiendo surge después de los Goya yo es que si yo de entrada quitaría los agradecimiento dices que ya sabemos a qué qué qué quieres dedicárselo lo pues a toda la gente que te quiere y que lo ha hecho posible pero hay hay agradecimientos infinitos esa que les ICIT se le podía dar más ritmo y más exitosa no convertirlo en algo tan tan letal quitan este año no había presentado no pues no se ha habido años que había presentadores con gracia que le daba su punto otros insoportables pero de verdad que yo lo lo único que le agradecía este año a los Oscar fue el otro día lo escribía que yo que tomo pastillas siempre para dormir

Voz 2 09:17 hay italo la y no necesitan

Voz 0324 09:19 era este año olvide de las pastillas inherente en cuanto que es acabaron me metí en la cama dormí como un angelito saque después de treinta años tomando pastillas para dormir osea que me voy a poner los Oscar todas las noches Isaac hacen mi adición Alonso ni

Voz 1 09:33 pero que en la época de las multi pantallas a veces se ha dicho que se haga otra gala en paralelo para los agradecimientos quiero decir que el que va a recoger la estatuilla salga hay después en otra pantalla que puedas ver otro canal pensó que allí den me parece un rito que parece claro es que

Voz 0324 09:50 la familia lo disfrute pero los que no somos la familia pues no tener que necesitemos las pastillas para dormir

Voz 0313 09:57 bueno vados Coruña ha quedado claro lo de el hilo de la fibra vamos con el estrés con un estreno este viernes este viernes a Bangkok a las puertas de la eternidad por cierto una peli por la que Willem Dafoe aspiraba a un Oscar a mejor actor el pasado domingo

Voz 2 10:21 que por cierto ganó el premio al mejor actor en el último Festival de Venecia bueno es la historia de este pintor holandés en el año a finales de mil ochocientos ochenta

Voz 6 10:30 hay seis Francia allí vive un tiempo muy

Voz 1 10:33 por tanto en su vida y en su proceso artístico conoce ya

Voz 6 10:35 hemos de La Vanguardia como Paul Gauguin

Voz 2 10:38 cosas no importaba

Voz 7 10:42 tengo la versión original y te dices que eres pitor Turquía instruirse tengo que pintar siempre y sido Pinto no semanas

Voz 2 10:56 además esta película dirigida por un pintor Julian Schnabel sí

Voz 0324 11:01 no conozco la pintura de Schnabel pero su cine no me gusta sí no no pero pasa algo muy curioso con el tiene tiene una película que se llama Antes del amanecer Antes ya si es que sea que era la biografía de Reinaldo Arenas de un escritor cubano la película a mí no me gustaba me parecía recargada hay pretenciosa y efectista y sin embargo Javier Bardem estaba genial genial esa idea cómo puede eso sí a cambio sí es una contradicción no que que el protagonista te parezca extraordinario que la película no te guste pues aquí me ocurre algo parecido que ver la la interpretación de Willem Dafoe

Voz 1 11:49 es buenísimo ese hombre sí pero aquí

Voz 0324 11:52 es de una sobriedad Si la película tiende al al exceso y él le es ofrece tantos matices con de forma tan sutil it expresa lo que probablemente quería es Schnabel pero con él lo vives pues la historia de de de una soledad sí inconsolable Ossa de un tipo que que con hambre de amor de amistad de compañía Ike que no lo tuvo nunca hay que va reflejando su fiebre en esa en esos cuadros maravillosos así siguieron no cuadros que que que que dan miedo yo siempre lo primero que hago en Ámsterdam es irme al Museo mango Mango Hinault te puedes pasar allí los días y decir y luego la gran paradoja de de este pintor genial que no vendió un cuadro en su vida aquí te habla pues su amistad con Gauguin amistad muy tormentosa por la cual se corta una oreja sus estancias en en múltiples manicomios no que hizo eterno desamparo fuera de de las Marlon la naturaleza de todo en la en la Provenza no finalmente

Voz 4 13:17 su suicidio o no

Voz 0324 13:19 pero repito merece la pena por lo menos a mí por Vera

Voz 1 13:23 a ver a Willem Dafoe costumbre en manos claro está yo Platoon pero lo pensaba y no estuvo nominado pero luego no no

Voz 0324 13:32 es un actor que siempre es creíble haga el papel que haga ir luego es un tío con un atractivo muy muy potente y aquí ya te dio en la película aquí lo la película bueno bueno tampoco es pero si tiene excesos con la cámara una especies como tan tensa por parte el director sin embargo él está deslumbrante

Voz 0313 13:59 tú te acuerdas aquella canción de John McClain que estaba de pie Vince vivos en la era precioso

Voz 8 14:05 ademais está Viena

Voz 2 14:08 en el otro día hablando de arte y creo que la

Voz 1 14:13 es aquí en La Ventana pero es un ratito más que no pasa no

Voz 8 14:15 es muy bonito es no

Voz 9 14:25 sí sí sí muy bien

Voz 10 14:44 usted trabajando hasta las tantas es usados Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas

Voz 11 14:49 ya va siendo hora de que sus ahorros se independizó es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 12 15:10 impositivo duda es saber qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce y cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business gudari

Voz 13 15:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no se cobra

Voz 14 15:38 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 15 15:52 abre la puerta a un nuevo local a tener más espacio mejorar tu ubicación abren Servihabitat tú lo Calvo oficina con

Voz 12 15:59 hasta un treinta por ciento de descuento entren Servihabitat punto com ya abre la pues

Voz 16 16:04 a una nueva instancia

Voz 10 16:08 Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar el plan elige ocho Llorens ya lo tienen más de un millón de clientes como María Díez

Voz 17 16:15 yo he pues a la clientes y cambias las ocho horas que más te interesan para ahorrar

Voz 10 16:20 el plan elige ocho horas tú decides cuando pagarme nos es verde es digital es Iberdrola

Voz 1 16:25 empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0598 16:29 si te pedimos que pienses en una región donde más del veinte por ciento de su superficie son espacios naturales protegidos con espectaculares saltos de agua y campos sembrados de la banda Si te pedimos que pienses en esa región y tu respuesta no es Castilla La Mancha es que los conoces poco Castilla La Mancha si vienes vuelve

Voz 3 16:56 en relación si haces un mal gesto en Roma ponen

Voz 18 17:00 que alivia el dolor muscular la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar lumbalgia has contracturas y el ibuprofeno

Voz 3 17:09 en Roma

Voz 18 17:10 me Serra laboratorios Iván mayores de doce años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 0136 17:16 nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Moore protege nuestros técnicos especializados lo solucionarán llama Amur proteico pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta treinta años contactan el novecientos treinta once Trinta Protection punto es

Voz 19 17:32 en fin protege líderes en Madrid hablamos

Voz 20 17:36 en y disfruta de los mejores pianistas del mundo con el ciclo Grandes intérpretes de Scherzo la gran leyenda del piano Grigori Sokolov ofrece el recital más esperado de esta temporada el lunes cuatro de marzo a las diecinueve treinta en el Auditorio Nacional de Madrid consigue tu entrada a partir de treinta euros y jóvenes por seis

Voz 0324 17:53 en grandes intérpretes punto com

Voz 21 17:56 los que conduce el nuevo Clase B nunca explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero por su sistema de inteligencia artificial MTV X o porque Lugo clase doscientos de puede ser tuyo por doscientos noventa euros al mes con seguro gana

Voz 12 18:08 de ahí mantenimiento éxito y nos deje de dedicarte ya aprovechen la oferta de lanzamiento con cambio automático AMG Line paquete Premium hasta el treinta y uno de marzo el nuevo Clase B consulta condiciones entonces era motor mecha tu concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 22 18:24 este señor está practicando el TRAM killer servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 0324 18:48 once tranquilo está

Voz 23 18:52 estos hipotecarios cláusula suelo IRPH multi divisa plusvalía cada vez está más claro si no reclama es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 3 19:12 bueno pues ya están aquí vuelven los domingos del hipódromo emociones

Voz 24 19:18 prisas emoción comida música con la familia o con los amigos y este domingo tres de marzo inauguramos temporada con tres euros de regalo en apuestas con tu entrada Hipódromo de La Zarzuela el Planalto que no se une

Voz 18 19:31 puedes comprar cualquier coche o elegir entre más de dos mil quinientos coches ocasión blog de procedencia particular completamente garantizada su acudir al número uno en relación calidad precio y las casualidades no existe ocasión Flors número uno en compraventa de coches o casi un plus doce centros a tu servicio seis en Madrid y también en Valencia Zaragoza Castellón ocasión plus punto com

Voz 10 19:58 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con

Voz 25 20:08 ir de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea

Voz 10 20:11 Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 26 20:19 un legado no se visita se siente

Voz 19 20:23 la región de Murcia

Voz 13 20:29 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco cobra

Voz 14 20:37 Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y al precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 27 20:53 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 21:20 la música no tiene perdían y confusión como estamos todavía la Ventana del cine con Carlos Boyero es buen momento para recordar que esta semana el fenómeno bastante insólito regresa a los cines

Voz 0324 21:30 es una película que ganó siete Oscar regresa veinticinco años después de su estreno en la lista de sin

Voz 28 21:40 en tanto que la ley

Voz 2 21:42 es una conversación sobre el poder del y un oficial de las SS

Voz 28 21:47 todos tenemos nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente un hombre comete un delito Isabel que puede pasarle hacemos que les y nos sentimos Díaz como lema estamos nosotros y nos sentimos aún mejor pero eso no responder a eso justicia que es diferente el poder poder es escueto tenemos justificación para matar no lo hace

Voz 27 22:23 el pocas películas que aguanten el

Voz 0324 22:24 paso del tiempo también verdad si yo la veo de vez en cuando is siempre acabo Extreme vencidas y yo creo que es es la mejor película junto a su a que Xoán no era era un documental yo no la vi que llega larguísimos verdad eran nueve horas y hace sobre Auschwitz no y curiosamente Claude Lanzmann el director de Pessoa no le gustaba nada la la lista es sin leer la lista es sin a mi me parece que me parece una película grandiosa y complicada de ver porel por el retrato de el de lo raro que qué hace no estará el fragmento que han puesto antes hablando de el del poder poder sí sí es fantástico no ya aquí el el poder os acordáis es el el comandante de el de el campo de Conthe entre bienes si sí sí que es un psicópata absoluto que en función del sur resacas So de su humor pueden mata al primero que veo le perdona la vida como si fuera un dios y luego la figura de Oskar Schindler no que de de ser un un negociante vividor canalla descubre que corrompía yendo a los gerifaltes nazis puede salvar la vida de cientos de judíos que que están trabajando para él no un personaje muy muy complejo y muy maravillosamente interpretado por Ryan

Voz 28 24:05 lo dice hacerse o no sé pero creo que conoce personas tienen gracias a usted me sirvió era útil generación vivirá por lo que esto es suficiente ha hecho mucho pero no nosotros esto dos personas

Voz 30 25:12 en este

Voz 28 25:15 dos personas dos personas fines por lo menos una juntas las personales

Voz 2 25:31 es una maravilla La lista de Schindler

Voz 1 25:33 es una magnífica oportunidad para una reposición felicitarlo y gracias

Voz 31 25:40 un niño de tenis

Voz 32 25:48 a él o a a exigir más eh tú a Aero está en este en USA o no está eh eh

Voz 31 26:01 eh

Voz 0324 26:04 no hay porque cerramos la ventana

Voz 1 26:06 tiene que saber por qué

Voz 0324 26:08 pues porque es una de las voces más cálidas legendarias no sólo es el Rey de del entre es es de los mejores cantantes que yo he oído en mi vida era el ídolo sabes de de los proscritos de los ideales de los bandidos tiene dos discos uno grabado en la prisión de San Quintín y otro en la prisión de Fall que que son antológicos que está voces tan magnética Eitan y tiene canciones tan bonitas esta canción se llama I walk to line era la banda sonora de una película maravillosa John Franken Helimer que sea yo vigiló el camino con Gregory Peck la recuerdas no sea el uno se enamora de una cría joven contrabandista de alcohol una pero yo únicas es pues eso de los grandes grandes grandes por lo menos para mí

Voz 32 27:11 está claro de quién me entiende por aquí está hoy no ha herido en Oxford derecho estatal de Detroit nada hubo otros

Voz 31 27:29 la TDT de Udine tu unen Menéndez

Voz 0324 27:35 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo muchas esta noche te diría lo mismo a medida que te eso no no vas a ir al campo no hoy no puedo tú te vas al templo ahora sí y además me me conformo os lo contaba antes voy a ver a Michel Angelo Bono el fútbol al Picasso del fútbol lo voy a ver hoy a Marcelo y el sábado al mes siguiente me encantaría que Messi hiciera cinco obras de arte en cada partido pero que ganara el Madrid

Voz 1 28:12 bueno más que muy complicada dos compatible no se veía venir

Voz 0324 28:14 venga obras de arte nos va a pasar lo de