Contigo dentro: Infidelidades por whatsapp, eduación sexual, poliamor y seguridad en Internet

Voz 0401 00:57 Instituto teníamos un Marica reconocido Frank las pasó putas porno Tom que con todas las guapas del patio era especialmente atractivo lo que le hacía apetecible a ellas envidiado por ellos una mañana en invierno cuando Frank llegó al instituto pero con un montón de compañeros muertos de la risa se burlaban de una pintada que apareció en muro Frank es un maricón en enormes letras negras resaltando sobre la pared en calada Frank no dijo nada agachó la cabeza y entró en su aula esa misma mañana se abrió la veda durante lo que quedó de curso y los dos siguientes Fran recibió su tanda de insultos cada mañana de instituto todo esto ocurrió en Getafe una ciudad dormitorio de Madrid a finales de los años ochenta en estos treinta años quiero creer que estas cosas ya no suceden de repente me entero que un profesor de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell un se encontró en el campus un mensaje Corell maricón socialista Corell recibió el apoyo de la Universidad del profesorado los alumnos él denunció los hechos ante la policía porque la homofobia nunca me canso de repetirlo no es una opinión es una vulneración de los derechos humanos pues resulta que Alfredo Corell además de ser maricón no sé si socialista también es el mejor profesor de universidad de este país si la educación es el arma perfecta contra los ataques a la diversidad sexual magnífico que haya profesores así de buenos desmontando también la permisividad homófoba despacito y buena letra que diría mi madre no queda otra que utilizar la educación como arma arrojadiza no soy muy de permitir la homofobia disimulada la que parece que no existe pero que es tan brutal como los mensajes insultando una homofobia que no se grita pero que molesta que molesta y aparece en cuanto digo que Maroto no es más que una pieza de trofeo homosexual que algunos exhiben así justifican ausentarse del Congreso para no votar leyes que nos protejan esos papelitos que insultaban a Corell esa pintada de mi compañero Fran son exactamente igual de dañinas que el tipo que pretende que yo no cuestione lo de Maroto mala suerte caballeros aquí estamos para señalar a todos los que cuestionen la diversidad sexual lo hagan a voz en grito o con mensajitos Linked por mucho que sean el hombre blanco CIS al que nadie le tose en Twitter

Voz 6 04:00 buenas noches Elia Fernández Granados Granados la gran décadas tataranieto la misma tataranieto del maestro Granados es que a mí me gusta mucho contarlo cuando hablo de ella así a amigos familiares y demás fauna ya yo les resulta mucho calor hombre da muchísimo color me encanta me encanta que la productora de Contigo Dentro sea la tataranieto del maestro que pobrecito mío si levantara la cabeza siempre lo pienso pero estaría orgulloso de ti y tú crees

Voz 0542 04:28 no digo tanto con el Contigo Dentro sino por la la música que escucha yo en la intimidad pero bueno qué dices con es músico no es que no es ponerse en el programa eso es verdad dime pues ahora nos vamos en el Reino Unido Jaime la que venía hablando un poco de todo

Voz 7 04:43 solamente hablando mucho en inglés no hablo mucho en inglés

Voz 0542 04:45 sí en general y esto no es ni por el Brexit que todo se andará porque ya encontraré y una vinculación sexual del Brexit sino por el arte bien porque allí la Biblioteca Británica ha subido a Internet sus libros prohíbe enserio Alá me encanta se trata concretamente de un archivo de cinco mil ejemplares de documentos que han estado guardados por considerarse obsceno es decir

Voz 0401 05:10 en los catalogo decidió que aquello no

Voz 0542 05:13 el salir en concreto lo catalogaron a partir de mil ochocientos cincuenta tenemos algún título

Voz 7 05:18 el marqués de Sade estaría en esa lista

Voz 0542 05:20 temple yo te digo que es un millón de páginas de sexo que van desde el siglo XVI hasta el veinte así que imagínate incluye desde pautas y vínculos entre fertilidad de prácticas sexuales libros sobre la prostitución en la moral en torno al sexo religión o por ejemplo las primeras notas que datan de la Sexología y la sexualidad en sus ámbitos médico ilegal sea la escuadra sexóloga así que es eso los temas estaban desde las trabajadoras del sexo de con Garden del siglo XVIII hasta las argucias literarias del marqués de sabes muy variado claro

Voz 7 05:56 sabía yo que el marqués de esa de iba a estar yo fíjate que a mí me hago me encanta me encanta del marqués de Sade y demás pero reconozco la brutalidad de lo que escribe entonces tengo una relación así

Voz 8 06:06 de amor odio con el que que que no me mantengo bien

Voz 7 06:09 entonces claro siempre está en todas las listas de los de Le Pen

Voz 0542 06:12 debido pues si quieres ver eso o el listado de las tres no pudo mirar de sexo está en Internet en la Biblioteca Británica que gusta hombre siempre hablamos de los grandes temas del sexo en este programa uno de ellos es cuánto tiempo ha de durar una relación sexual por ejemplo otro es el tamaño

Voz 7 06:31 sí pero normalmente acuérdate que normalmente del tamaño se preocupan bastante más ellos de lo que preocupa menos el caso importa siempre digo lo mismo

Voz 0542 06:41 tú siempre dices lo mismo y lo que defendemos aquí

Voz 7 06:43 Porta pero para bien y para mal encontramos

Voz 0542 06:46 ventajas en ambos casos dicho sí por eso en este caso la revista Cosmopolitan

Voz 7 06:51 Mattia que fuerte jo tía que Muguerta

Voz 0542 06:53 decidido a hablar de las ventajas de tener una amante con el pene pequeño bien

Voz 7 06:57 ves a si vamos a ver este tema me encanta te traigo seis en concreto dale el primero el sexo acrobático

Voz 0542 07:06 es más factible por qué podemos probar posturas complicadas sí

Voz 7 07:09 el miedo lesionar cierto sí la tiene pequeño claro depende lo grande también que sea él porque hay señores que miden uno noventa te puedo asegurar que miden uno noventa y contra todo pronóstico

Voz 0542 07:21 la tienen ridícula bueno pero eso no tiene nada que ver tu te vas moviendo alrededor hablamos de acrobacias tuyas no de él

Voz 7 07:29 bueno que que tiene que ver a lo dices porque me puedo poner encima hacer pruebas vale vale vale vale vale vale por otra que el sexo anal es más fácil por razones obvias claro es que creo que la gran ventaja de un pene pequeño es que el sexo anal es lo siento lo que voy a decir es así lo asentó va a todos los que se sientan aludidos es mucho mejor el sexo anal con cositas pequeñas que con ese pedazo de pabellones que me calzan algunos es que de verdad que tengamos que estar hablando de esta ayuda bueno es lo que tenemos en este programa

Voz 0542 08:02 es que muchas mujeres aseguran además que los hombres con penas más pequeños compensan su falta de tamaño con otras prácticas y son más hábiles por ejemplo con las manos con la lengua

Voz 7 08:13 cierto equilibrio dura sí pero tú también lo haces porque si tú no sabes hacer por ejemplo una

Voz 0401 08:19 un arroz con costillas Not uno por ejemplo vamos a hacer un arroz con costillas y coge si te haces unos espaguetis a la carbón nada que se te saltan las lágrimas eso no es es una buena comparación pues ya está lo tengo

Voz 7 08:32 más claro yo sabes que yo soy muy de comparar el sexo colado astronomía porque en ambos casos

Voz 0401 08:35 comemos disfrutamos

Voz 0542 08:40 eso puedo seguir diciendo mira

Voz 7 08:42 tienes de cosas que íbamos a acabar porque tú

Voz 0542 08:45 de escatología en esto puede llegar tú más que una cuestión física que yo no había pensado y me ha parecido muy interesante al tener el pene más pequeño hay más resistencia por qué porque dado que las elecciones serán cuando la sangre fluye por los cuerpos caverna que es el pene cuanto más cortos son más tiempo se mantienen porque es necesarias más sangre para mantener un miembro más grande de esquí por tanto esas elecciones son más inestables

Voz 0401 09:11 de esto como el concepto de pulla a mí si va cambiando conforme nos vamos enterando de muchas más cosas esto es lo que tiene la información clara otra ventaja

Voz 0542 09:22 el Betis poscoital es son más frecuentes en el caso de que el pene sea más grande por cuestión de fricción así que si menos frecuentes eran si ESPN no tiene tanta envergadura que gusto por último pensamos en el porno pensamos en esas escenas de

Voz 0401 09:37 el sexo oral esas arcadas que es evitable

Voz 0542 09:41 es pues también para el sexo oral para nosotras o para un amante masculino no nos olvidamos siempre serán más sencillas si él miembro tiene un tamaño más asequible

Voz 0401 09:52 si de verdad yo a mí

Voz 7 09:55 has pequeñas me gustan mucho pues Cosmopolitan TV no está convencido que bien me gusta pero me gusta mucho hay cosmopolita hable también de estas cosas claro este super pequeñas

Voz 0401 10:05 super pequeñas pues claro que súper pequeñas mola

Voz 10 10:07 ah sí

Voz 0542 10:13 pues la última nuestras noticias Nos llevó un informe elaborado por la firma de juguetería erótica plátano melón que me da un hombre a mí cuando estoy dando melón siempre me siempre me recuerdo una cosa que

Voz 0401 10:26 solamente diré eso plátano melón Lucas que me verás

Voz 0542 10:32 el caso es que Pladevall melón ha elaborado un como te decía

Voz 0401 10:36 que dice que el cinco

Voz 0542 10:37 donde hay siete por ciento de los entrevistados considera que coquetear por mensajes es ser infiel

Voz 7 10:43 pues hombre no va a ser infiel maravillosa columna de nuestro amigo Manuel Jabois en la que relataba como un mensaje de Whatsapp de buenas noches eran peor que en polvo peor no lo ponía al mismo nivel que tengo que decir que he intentado que Manuel Jabois estuviese esta noche con nosotras de cualquiera de las maneras por teléfono por email por tierra tierra Mariaire tengo que decir que Manuel Jabois me ignora absolutamente no contesta

Voz 0401 11:15 está mis mensajes de correo spam

Voz 7 11:17 con palabras claro evidentemente no voy a voy

Voz 0542 11:21 así podemos saber no pueda cosa él dijo en concreto que hay más cuernos en un buenas noches dejando abierta la posibilidad de que además cuernos en un buenas noches que no saquen a la misma altura los lo superaba el caso es que él es

Voz 0401 11:35 bueno ya te lo digo lo ignoro que hoy no esta compañía

Voz 0542 11:39 de una de nuestras sexo lo has de referencia Ana Lombardía porque hay varios asuntos en este estudio que me gustaría desgrana

Voz 7 11:45 pues vamos allá buenas noches Ana lo más buenas noches

Voz 11 11:48 es

Voz 0542 11:49 Nos nuevos poder modernas pero al final la realidad es que

Voz 11 11:53 el modelo que sigue imperando es La Moncloa desde luego no a día de hoy la monogamia

Voz 12 11:58 el que sigue totalmente vigente y el más extendido no yo creo que a día de hoy en la mayor

Voz 11 12:03 parte de personas cuento tras lo mejor es que realmente lo

Voz 7 12:05 por parte de personas termo no es que a mí me todo esto siempre me queda la duda de bueno es que si no me quiero acostar con nadie que tengo no tengo la obligación no de acostarme con nadie más a mí lo que pasa es que me gusta reventaron modelo sí creo que cualquiera que quiera reventar lo que se permita el lujo de reventar

Voz 11 12:23 sí desde luego yo creo que hay mucha gente que efectivamente lo escoge de manera consciente no el tener una relación monogamia pero bueno otra gran parte de la población en lo escoge un poco por inercia no porque es el modelo establecido tampoco se plantean la posibilidad de poder tener otra

Voz 7 12:37 parece que los españoles estamos a la cabeza en esto de poner los cuernos porque somos los más infieles de Europa y los quintos del mundo en la consulta ves mucho tema de cuernos

Voz 11 12:48 sí bastante es decir si acude a la prensa

Voz 7 12:50 multa de de una sexóloga precisamente porque porque hay un ataque de

Voz 11 12:56 es un ataque de cuernos porque ellos no te queda

Voz 7 12:59 eso porque se intenta para todo lo que está pasando

Voz 11 13:01 hay de todo hay veces en las que ese hay que se cometen infidelidades y se viene para tratar de solucionar la pareja para reparar la confianza hay veces que se viene para romper la pareja no o hay veces las que una infidelidad da pie a que se plantee la posibilidad de tener una relación abierta

Voz 0401 13:18 la tecnología avanza con ella nuestra forma de relacionarnos besen consulta como el móvil es un arma arrojadiza

Voz 11 13:29 se ha convertido ya en un arma arrojadiza no sí desde luego el móvil es una causa de conflicto bastante frecuente porque y bueno lo que hacemos en el móvil es una intimidad hace pertenece a la intimidad de cada uno pero muchas veces se traspase no muchas veces las fronteras hay como más facilidad no de conectar con otras personas

Voz 7 13:49 es que súper fácil ahora

Voz 0542 13:50 claro pero precisamente en en esa en esa disyuntiva de si es infidelidad lo que decimos en un mensaje y no llevamos a la práctica se plantean muchas cosas porque claro dices no me he acostado con esta persona pero estoy teniendo paralelamente a mi relación sentimental sexual y matrimonial si quieres

Voz 7 14:09 la madre de residuos sí

Voz 0542 14:11 la que hay muestras de cariño implicación sentimental hay una preocupación constante por lo que hace por lo que tal qué pasa ahí claro es que

Voz 11 14:21 ante la infidelidad parece que ha siempre ha sido la sexual pero no hay una infidelidad sentimental también que hay que tener en cuenta no y al final lloro cada pareja decide qué es lo que significa ser infiel no para para ello claro pero yo creo que es importante hablarlo porque lo que puede significar ser infiel para un miembro de la pareja a lo mejor no es lo mismo para los

Voz 0401 14:38 pero es que de eso hay mucho un montón hayan momento a personas que puedan acudir a terapia preguntándose

Voz 7 14:48 por qué contestan a esos mensajes porque yo te puedo asegurar que a mí me llegó un mensaje a las once treinta y cinco de la noche de mi santa madre a la que quiere un saludo mamá que se que me estás escuchando

Voz 8 14:57 y es muy probable que coja idea que es de mama digamos a lo lo lo veo

Voz 7 15:01 hay Iyad ya porque es mi madre es mi madre y define a las once y treinta y cinco de la noche mi madre te juro que una urgencia no

Voz 0401 15:09 es pero ojo si me llega ese mensaje de esa otra persona rápidamente contexto

Voz 7 15:17 hay gente que que acude a decir hola me estoy distinguiendo a que tonteando de esta manera

Voz 11 15:23 sí efectivamente hay gente que que ha venido no me a mi consulta unido personas que que de repente se han dado cuenta de que están pendientes del móvil por hablar con otra persona que no es su pareja no y al final acaban creando un vínculo una relación de manera paralela a su relación oficial por así decirlo

Voz 0401 15:38 es decir si se puede poner los cuernos de muchas

Voz 0542 15:40 más madera muchísimo incluso se puede tener cibersexo y que eso sea una de las dudas de si es liderado no porque al final estás masturbándose con otra persona al otro lado del teléfono

Voz 7 15:54 teniendo sexo es que estás teniendo sexo al fin

Voz 0542 15:57 también hay mucho más que eso también hay mucho más

Voz 11 15:59 hay cibersexo con personas conocidas con gente desconocida que conoces una red virtual con la que no has quedado nunca hay a veces incluso no has visto la cara o a veces ni siquiera una foto no ir eso acuden montón de personas que sienten súper culpables no saben porque lo están haciendo no saben cómo cómo enfrentarse a todo eso

Voz 0401 16:16 hay cierta infidelidad intelectual también también

Voz 7 16:23 pues que es ella me parecen cuál es un super de coco de cogería estar piensas en otra personas no sé me parece que que va más allá solamente de de los mensajitos más tenemos diferentes ideas sobre la infidelidad o la infidelidad es una grande y libre no

Voz 11 16:40 no yo creo que hay hay muchísimos tipos de infidelidades y que al final depende de cada de para de de va cada persona no lo que quiera hay personas que yo que sé que irte a tomar algo o irte al cine con otra persona que no sea tu pareja puede ser un signo de de de una infidelidad tremenda y otras que a lo mejor pues darse un beso en la boca con otra persona no lo es tanto porque no porque forma aparte de la manera que tiene de saludarse y ya está

Voz 0401 17:03 las parejas gestionamos esto

Voz 7 17:05 que es infidelidad que no es me no me importa que es un pico a mis amigas pero mejores soberanamente que te vayas a cenar con esta petardo por ejemplo digo

Voz 11 17:14 si es que lo gestiona mejor que otras como todo pero suele costar bastante sobre todo porque las relaciones Moncloa más y hay como una serie de normas muy establecidas de lo que son cuernos y de lo que no

Voz 0542 17:27 sí están como muy claras no pero lo que sale de ahí ya entra

Voz 11 17:29 en conflicto y ahí es cuando cada uno entra a tener ideas distintas

Voz 0542 17:33 sí es cuando surgen los problemas yo creo que también mucho es que las personas por separado tienen un discurso muy elaborado lo que consideran sí o no infertilidad o no pero que luego como no lo ponen porque el miedo es saber qué es lo que tomaré ha considerado debilidad porque él mismo lo estás hacía Gijón pero no es que decirle a la pareja

Voz 7 17:54 de sentar las bases precisamente de esos acuerdos yo no sea el resto de parejas que me están escuchando

Voz 0401 18:00 no pero creo a mi personalmente para mí ha sido toda una labor de paz

Voz 0542 18:05 si tu buena letra y un ejercicio de honestidad que no todos estamos después las

Voz 7 18:09 es que es que es que claro es que estamos hablando de de de de que de que de que no vamos a engañar a la otra persona osea es que le vas a decir

Voz 0542 18:17 es todo lo que hay pues hablando de pensamientos inconfesables como estos aprovechamos que detenemos aquí que te plantea la consultada un oyente que es muy interesante desde hace un tiempo tengo frecuentes pensamientos sexuales hacia mi mejor amiga a quien conozco desde hace veinte años siempre me ha parecido muy atractiva con frecuencia salimos juntos a cenar compartimos me me sexuales vemos películas en su casa y alguna vez hasta dormimos juntos Curra un contacto pero siempre en alguna de esas interacciones me termina causando una sensación sumamente sexy excitante dice sí está bien eso de pensar continuamente en ella venía siendo que hasta su foto de Whatsapp me pone mal bueno bien humano está bien yo también me quedé un poco tu está bien pobrecito pues el nuestro

Voz 6 19:05 pero el póster minas propuesto ocupados pobrecito eh

Voz 11 19:11 sí sí claro a ver yo creo que es importante no pasa nada no es malo que te excite a alguien ni muchísimo menos tienes probablemente que aprender a convivir con con esa fantasía que tu tienes no sé si no es que si no hay posibilidad de llevar a la práctica por así decirlo pero es una fantasía no pasa nada por que alguien te resulta excitante porque sea tu amiga ni muchísimo menos en absoluto para nada es malo saque con eso que se que tranquilo porque no es malo para nada tiene que bueno que que encontrar la manera de de convivir con esa fantasía asumir que bueno que parece que no que no se va a hacer realidad

Voz 0401 19:43 por lo que parece no por lo que no es cuenta ya está

Voz 7 19:47 a hemos tasarlo ya no podía ser el diablo aquí Alfredo en que me quiera tirara

Voz 0401 19:52 me Mégane

Voz 7 19:53 afrontamos que realmente me excita afrontaremos que si no solamente es que me ponga más caliente que la falto de Georgia sino que además me gustaría intentarlo

Voz 0401 20:03 no

Voz 7 20:06 eres tan amigo de alguien cuando tienes una relación emocional ya construida tiene una relación personal de repente te explota semejante bomba de relojería la cara que hago

Voz 11 20:20 qué hacer lo que hace ella que en este caso el que

Voz 7 20:23 Nuestro nuestro amigo

Voz 6 20:25 ya sabe cuando está pobrecita de Mi vida cuando les llegue el pescado

Voz 11 20:29 veremos bueno pues yo creo que lo primero es tratar de averiguar qué es lo que piensa la otra persona al respecto porque a lo mejor efectivamente hasta los dos pensando lo mismo y los dos pensando que el otro no

Voz 6 20:38 porque esto es su perro queríamos hemos estado si esos es que esto pasa oye no que está que pasó nos reímos porque no está pasando claro porque

Voz 8 20:49 bueno me nervioso andando

Voz 7 20:51 pues porque con algo de teatro

Voz 8 20:54 el llega a que un día nos dejó hola

Voz 0542 20:57 que es que resulta que me gustas claro pero tú te animas a él ha

Voz 7 21:03 que si realmente tiene algún tipo de interés

Voz 0401 21:06 en tener un otro tipo de relación

Voz 7 21:08 es más sexual más íntima con esta persona que evidentemente ya la quiere

Voz 0401 21:13 ya con la que está a gusto

Voz 7 21:16 animal a nuestro oyente que se plante delante de ella hay Hable con ella

Voz 11 21:20 pues a lo mejor no es editan directamente yo creo que de entrada estaría bien tratar de tantear un poquito el terreno si hay alguna muestra también está receptivo hará a lo mejor antes de lanzarse de cabeza a la piscina porque a lo mejor puede provocar una situación que sea un poco incómodo

Voz 0401 21:34 claro

Voz 11 21:34 pero yo lo que tantear de entrada al terreno puede estar bien que tantea y que luego no se nos escriba otra vez

Voz 0542 21:39 muy bien estamos como interesadas en ver cómo ha evolucionado todo esto sí sí por favor que nos lo cuente te imaginas por favor yo los invitó a los dos bueno hemos tenido algunos que no sanidad actualizando si nación si ya has sido como un pequeño Gran Hermano en Contigo Dentro por último yo

Voz 0401 21:55 necesito saber qué es eso de lo que estás hablando

Voz 7 21:58 sí en redes sociales así que yo te estoy escuchando y demás

Voz 0401 22:01 que se llama Soros Pretty van la furgoneta de la solidaridad exactamente soy súper fan de él de lo que significa la sonoridad creo que es

Voz 7 22:17 una palabra que no inventamos nosotras mismas

Voz 0401 22:19 actitud que que necesitábamos tener en nuestra vida me siento pero orgullosa de que hayamos sido capaces de crearla de que

Voz 7 22:30 a la RAE no es la haya decidido si nos la haya admitido que yo pueda decir orgullosa

Voz 0401 22:38 que la sonoridad existe la practico

Voz 11 22:42 además es que con este proyecto estamos comprobando que efectivamente existen hoy está siendo fantástico nos hemos juntado cuatro profesionales que nos dedicamos a temas de sexualidad de crecimiento personal de desarrollo psicólogas periodistas sí bueno Nos hemos lanzado ahí hemos creado un evento que es sólo para mujeres un día entero para crecer a nivel personal lo temas de maternidad de menstruación de amor de sexo de emprendimiento laboral de todo no que bueno

Voz 0401 23:12 echa de el fin de semana

Voz 11 23:15 el viaje de mujeres pues la primera parada es este sábado dieciséis de de marzo en Madrid y luego iremos a Valencia Palma de Mallorca Bilbao vamos a estar recorriendo toda España

Voz 7 23:27 sí sí sí yo sí yo vivo en Madrid Valencia o Ivo en todos esos sitios donde por donde va circular la la la vagonetas

Voz 13 23:35 la furgoneta de la Caravana de la sonoridad

Voz 7 23:37 simplemente tengo que presentarme donde se o tengo que hacer algo más

Voz 11 23:40 no bueno tienen que entrar en nuestra página web que es de Lorite Iván punto com ir al programa verá que parada a qué ciudad quieren ir recogerá y su entrada

Voz 7 23:50 pues qué gustazo Ana Lombardía qué gustazo que me dices que es el dieciséis de marzo

Voz 11 23:56 el sábado dieciséis de mira fíjate yo pensaba que me iba a ir a

Voz 7 23:59 a una de estas cosas de las jornadas del bienestar y lo mismo no tengo que me presento yo allí

Voz 11 24:03 bueno eso me encantaría esto qué ilusión me haría yo me pasa de ahí también

Voz 0542 24:08 eh que hablamos muchas cosas que hablar

Voz 11 24:10 ahí siendo una gran protagonista de

Voz 8 24:13 quemado esto bueno pues entonces ya te digo te confirmo no me voy

Voz 0542 24:17 a mí como la madre de la Pantoja

Voz 11 24:20 qué bien bueno pues además para para vosotras hemos creado un código descuento para todas vuestras oyentes así que que

Voz 12 24:27 de qué cotillón muestra redes sociales sí

Voz 11 24:30 que cojan ahí el el código entrada para ingresaba un poquito más barato

Voz 0401 24:33 perfecto pues ahí estaremos qué bien qué ilusión

Voz 5 24:40 Delia

Voz 4 24:41 Blanco con

Voz 0542 24:56 pues parece poco viste que en Facebook una de nuestras oyentes nos preguntaba por ese delicado momento de explicar el sexo a los hijos

Voz 7 25:04 Gines lo preguntamos bastante

Voz 0401 25:06 cuál es la edad adecuada cómo decirlo como

Voz 7 25:10 plantearlo todo ese esas dudas que tenemos todos los padres sabemos que tenemos que que coge las riendas de la educación sexual de nuestros hijos

Voz 0542 25:19 educarlos y con ese miedo subyacente de a ver si le voy a estar dando ideas entonces como una de nuestras sexóloga es más insistentes con el tema es caro la Armero es súper partidaria de esa educación sexual desde el principio el dieciséis de marzo va a impartir un taller de educación sexual para padres está el teléfono para contarnos en qué consiste

Voz 14 25:42 buenas noches Carolina Armero hola buenas noches

Voz 15 25:45 es que tal chicas responde

Voz 7 25:48 a las típicas preguntas de aquí

Voz 0401 25:51 se empieza a hablar de sexo con mi hijo

Voz 15 25:54 por eso apuesta por supuesto ahora queda dicho Elia el tema de que piensa mucha gente quiere citas a mí también me pasaba mucha gente no se apunta a los talleres pensando que van a incitar a sus hijos en vez de educarles no

Voz 0542 26:07 es algo que nos encontramos cada día es que es que parece que que si no lo conocen al enseñárselo tú

Voz 15 26:14 les estás dando ideas y al final tiene ahora mismo tiene la fuente de Internet que son los que le están dando educación sexual a nuestros hijos porque tienen un acceso directo y claro evitamos nosotros los temas porque quitarse a más cómodo para nosotros pues este tipo de preguntas que os hacen no ha quedado hablarlo como hablarlo no vamos a evitando y no nos damos cuenta que sumó su fuente de es una encima totalmente errónea

Voz 7 26:39 dime las ventajas que hay en además me voy a ir al lado a lo más a lo más primitivo dime las ventajas que hay

Voz 0401 26:46 en en en en que un unos padres tomen las riendas de la educación sexual de sus hijos

Voz 15 26:52 bueno cuanto antes se haga mejor yo doy talleres para papás de niños a partir de cinco años pero es que sucede que claro todo el mundo cuando habla cuando escucha la palabra sexualidad pues piensa que con cinco años que les voy a explicar de sexualidad sin entender que la masturbación en la guardería o los procesos de masturbación los procesos de lactancia de placer también hay que entenderlos y que al final nuestros hijos desde el octavo mes de gestación es decir antes de nacer ya tienen sensibilidad genital aquí y hay que tratarlo el tema de la forma más natural posible entonces es como que vamos retrasando cada vez más y muchas veces vienen padres de chavales de dieciséis años a preguntarte cuándo quizás ahí vamos tarde porque es un poco respondiendo a tu pregunta cuanto antes ataje Mo nosotros el tema más confianza vamos a ejercer sobre nuestros hijos de esa manera pues nos van a contar sus inquietudes y sus preguntarnos a nosotros en vez de preguntar

Voz 0401 27:46 una de las puntos que

Voz 0542 27:48 plantea es el de ayer y me parece que es una de las grandes dudas de los padres es cómo prevenir el abuso que información debemos darles para que ellos mismos puedan saber cuando algo no está bien porque cuando hablamos de abusos infantiles que es algo que tratamos con muchísima delicadeza por obvia una cuestión obvia de lo que no se hablas los suficientes hasta qué punto informando a los niños de qué cosas no deben permitir que cosas no están bien les estamos ayudando a que eso no suceda

Voz 15 28:17 efectivamente al final ellos tienen que saber que su cuerpo suyo y al final lo tienen que compartir o lo tienen que ceder a quién ellos quieran se ha jugado toda la vida y con con el tema de no cuentes nada no cuando se provocado un abuso te lo voy a contar a tus padres etc esa amenaza de Se lo voy a contar a tus padres es un ejemplo claro de la poca confianza sexual que tienen nuestros niños con nosotros no en en ese caso si nosotros hubiéramos dado esa rienda suelta esa confianza desde que son muy chiquititos esa amenaza que se ejerce pues te diría que en el noventa y nueve por ciento de los casos no sería tal y al final pues no recomendaría es mucho más ellos tendrían que ser varían su propio a veces habrían cuando las cosas están mal nos acercaría nada determinadas personas porque hay que explicarles lo que es la atracción desde desde muy pequeño a tu puedes sentir atracción ella no estamos hablando sólo de la atracción sexual sino atracción con otra persona con otro ser humano y al final qué sucede que si tú sabes que con esa persona lo tienes atracción por muchas chuches que te ofrezcan que eso es un lamentablemente es así de triste pero pasa por muchas chuches que te ofrezca a alguien que no conoces que va a intentar evitar el el irte con esa persona no y no tendría al final el generar confianza sobre ti mismo desde muy pequeño no dudamos de que de que los niños entienden todo y es que al final los niños son los que no están contaminados

Voz 16 29:40 social y culturalmente sabes que lo entienden perfecta

Voz 15 29:42 entre si se lo explicas desde muy pequeñitos

Voz 7 29:45 pero cuando hablamos sobre este tipo de temas en los que hay pues el sexo está o yo me da igual que sea el sexo o que sea los videojuegos o que sea lo que sea ese tipo de conversaciones que tenemos con nuestros hijos sobre temas o que nos cuestan o que se supone que no entramos en ellos

Voz 0401 30:02 a mí siempre hay una pauta que chirría un poco porque yo no pretendo ser la amiga de mi hijo entonces no sé si estoy equivocada

Voz 15 30:13 no no efectivamente al final y tú puedes generar una confianza pero no eres tu amiga usa te quiero decir eres su madre como tal pues tienes que poner unos límites hay que marcar una actividades con ellos y que entiendan que no eres tu colega hablando así coloquialmente sino que tú eres la que ponerse esas normas la que le vas a dar esa educación etcétera Al final pecamos muchas veces de esto no de intentarse era amiga de de nuestros hijos en el género femenino hablando hablando como madre si te digo que es un error que al final nos pasa factura porque luego cuando queremos ponerles esos límites que no les hemos puesto quizás cuando son más pequeños etcétera ya no hablo sólo de la sexualidad sino como tú bien dices con cualquier tema pues perdemos esa autoridad ya ya no la tenemos no

Voz 0542 31:03 es el sábado dieciséis de marzo en donde podemos encontrar la información Karl

Voz 15 31:08 pues mira lo puedes encontrar en en las redes sociales del paraisosecreto tanto el Facebook Twitter o Instagram bueno un poquito os nombró a algunas de las de los temas que vamos a haber porque hay algún interesado llevan a explicar los tipos de familia la homosexualidad la transexualidad y la Internet sexualidad cómo explicarlo a nuestros hijos porque muchas veces ni nosotros sabemos lo que es el evitaría pues la prevención del bullying claramente del acoso escolar que es duro y bueno pues un poco los cambios en su cuerpo cómo explicarlo etcétera ahí ya no iríamos a entrando en ti más de anticonceptivos y prácticas sexuales la masturbación etcétera no

Voz 0542 31:48 pero para mí me vamos a tener vamos a poner todo sí sí

Voz 15 31:52 pensión claro

Voz 0542 31:54 muchísimas gracias Carolina Armero todo así el género azarosa tras un abrazo un abrazo

Voz 17 32:02 sí sí

Voz 0542 32:16 pues no se escribe desde Madrid Ariel dice soy poli amoroso convencido desde hace unos quince años me encanta

Voz 7 32:25 que con esta carta de presentación

Voz 0542 32:28 me interesase porque estuviera esta noche al teléfono y lo he conseguido buenas noches Ariel

Voz 16 32:34 entonces qué tal cómo estáis

Voz 0401 32:36 pulió amoroso se nace o se hace

Voz 16 32:40 eh yo creo que sí as en mi caso se hace yo venía con unas creencias y unas relaciones tradicionales tu pequeño pero aún más sentimental una pareja hay empecé a darme cuenta después de ir a terapia que está ahí analizar me mucho aunque yo era una persona que no podía amar sólo una persona a una sola pareja INEF y dando cuenta poco a poco la verdad lo he asumido oí impuro muy feliz

Voz 7 33:12 pero la causa de Tous ruptura fue que tú no podías tener una relación monogamia

Voz 16 33:19 efectivamente yo estaba muy enamorado de esa persona ella también estaba muy niños y lo entiendo aún así indique que no era capaz de tener una relación modo Obama no la tuve una ruptura bastante traumática Hay me sentí bastante mal luego me analice y que realice y me di cuenta porque

Voz 7 33:46 deduzco entonces que lo que tú tuviste F una aventura que rompió tu relación de pareja porque ya se entero de que tú tenías otra relación

Voz 0401 33:54 en la que estabas implicado emocionalmente

Voz 16 33:57 se lo conté directamente se lo conté porque no era capaz de mantener no quería engañarle en ningún momento hice lo conté me entendió pero no compartido misma filosofía acabamos ahí yo a partir de ahí comenzó un proceso de interno de de análisis de ver como yo era ahí como yo quería las relaciones bueno llegué hasta aquí en esa época no se hablaba de de amor no ser no no se les yo creo que no se había puesto nombre todavía

Voz 0401 34:28 bueno se habrá dado bastante mal se hablaba realmente bastante mal de cualquier posibilidad de que alguien se pudiese enamorar de dos personas no estábamos preparados para para Alan no monogamia ni siquiera legalmente nos saque

Voz 16 34:44 efectivamente efectivamente se puesto que lo hace quince años

Voz 7 34:49 actualmente cómo es tu vida sentí

Voz 0401 34:51 mental empecemos por la sentimental

Voz 16 34:55 mi mira sentimentales muy transparente muy sincera muy clara con todas las personas con las que yo me relaciono actualmente bueno tengo perder relaciones estas pareja saben perfectamente cómo pienso hiló afectan y eso me da mucha paz

Voz 0542 35:17 os sea actualmente tienen dos parejas sentimentales

Voz 0401 35:21 sexo tienes con ambas

Voz 16 35:25 sí para mí eso no es tan importante como el tener las relaciones y no tendría por qué haber sexo

Voz 0401 35:32 pero hay sexuales quizá tiene esto es realmente lo que te realmente lo que tienes son dos novias tienes dos relaciones tienes dos novias ellas me dices que conocen la existencia de la otra persona entre ellas por lo que me estás contando deduzco que no hay ningún tipo de relación ni emocional ni sexual hola hola y tú tienes sexo fuera de de estas dos relaciones

Voz 16 36:01 puntualmente y puede ocurrir en verano en algún momento determinado pero bueno la verdad es que me centro bastante en estas dos personas porque tampoco necesito tener fuera de estas dos personas por ahora ninguna relación sexual en principio

Voz 0542 36:18 me llama la atención que que muchas veces cuando hablamos de abrir las parejas de amor y demás se pone sobre la mesa la necesidad del de quiénes están implicados de tener sexo con personas distintas si tú estás dejando bastante claro que el sexo quizás es más secundario lo que tú sientes es esa relación sentimental ese vínculo emocional con ambas personas que es lo que creo que puede costar más entero

Voz 7 36:42 yo estoy en esto de lo que la gente no entiende no saben yo no tengo ni idea de por qué no entender

Voz 0401 36:46 hemos es lo de estás capacitado para enamorar te querer a más de una persona

Voz 16 36:53 sin tener sexo

Voz 0401 36:55 querer querer creer lo que es que estar enamorado a mi me parece que en el enamoramiento a mí personalmente mi enamoramiento siempre está explícitamente el sexo pero entiendo lo que me quieres decir es decir tú no tienes por qué estará costando te todo el rato con ellas pero el día que sales con

Voz 7 37:11 Naher CES una relación de pareja efectivamente los que tenemos parejas de de de

Voz 6 37:17 estamos todo el día fallando de de verdad tenemos nuestro sexo pero no estamos todo todo el día hay todos los días hacemos muchas más cosas juntos

Voz 0542 37:24 desde ir a cenar hasta

Voz 0401 37:26 a compartir lo que es nuestra vida tú estás capacitado para compartir tu vida con dos personas diferentes

Voz 16 37:33 sí sí de hecho lo hago y me hace muy feliz me hace muy feliz sobre todo más que tener sexo con ella me hace muy feliz absolutamente claro transparente y sincero eso me lleva a ir a acostarme yo sólo instar con la conciencia muy tranquila lo que lo que promulgó lo que me hace realmente feliz

Voz 0401 37:57 Ariel una pregunta ya la última cuánta gente de tu entorno sabe que tiene estos novias

Voz 16 38:03 yo soy bastante entre comillas transparente quizá a lo mejor un poco demasiado inmoló no lo oculto yo sé que hay gente que no le hace mucha gracia que no lo comparte o que no no está en esa línea pero no me no me sale tampoco ocultarlo yo soy como soy y me gusta mostrarme como soy y no quiero hacer un esfuerzo por ocultar entonces normalmente ser sale el tema teniendo lo voy comentando una pancarta si sale el tema lo digo claramente siempre me hacen la misma pregunta la otra persona lo sabe

Voz 0401 38:40 claro claro

Voz 16 38:43 el lo sabe esa chica absolutamente claro

Voz 0401 38:45 cómo llevan como llevan ellas la exhibición de vuestra relación amorosa tan particular ellas lo exhiben

Voz 16 38:54 pues esto es a veces sí a veces una de ellas es menos por temas familiares eso por por una también poquito más tradicional la otra persona está más abierta quizás si no tiene problema tampoco lo sigue siendo hay que comentar los pero lo llevamos un poquito como cómo no te voy a decir un secreto nuestro sino no un tesoro muestra más bien pero bueno hay que comentar los habla tranquilamente y sin ningún problema no a mí me cuestan personalmente mucho trabajo estoy hablando con alguien de confianza o alguien en la conversación de estas que ocultar información para mí como estar información es un poco como me para mí es como mentira entonces lo lo digo abiertamente si les gusta bien y si no pues tranquilos

Voz 0401 39:42 pues Ariel de esta

Voz 7 39:45 de acción déjame por favor que me quede con una frase que

Voz 0401 39:48 me ha gustado mucho en la que dices que sobre todo eres muy feliz muchísimas gracias por confesar Nos o por contarnos cuál es tu relación sentimental vetan en Canal muchas gracias Ariel

Voz 5 40:05 bueno pues aquí

Voz 0542 40:24 pues Celia una de las noticias más leídas en nuestra web que además es cíclicamente vuelve a la lista de lo más leído es como ver porno en el móvil de manera segura

Voz 7 40:34 sí es cierto a la gente le interesa saber cómo puede protegerse

Voz 0542 40:38 sabía lo que quiera porque tenemos como una dualidad pensamos que hacemos de todo damos nuestro nuestra foto nuestro nombre nuestras contraseñas bueno uno más

Voz 7 40:47 que otros se que que que yo no me he puesto en en el en el teclado el lo de los Gift estos que que tienes tu tan chulo porque me parece que es como dar darme vender mi alma al diablo

Voz 0542 40:59 pero como esto es un poco difuso porque nos parece que todo tiene riesgo Peralada no lo sabemos la realidad es que la seguridad interna en Internet nos preocupa menos asusta a partes iguales por eso cuando se nos planteó la posibilidad de saber algo más sobre esto sobre seguridad de Internet no lo dudamos un segundo así que tenemos al teléfono a Ricard Martínez Martínez que es director de la Cátedra de privacidad y transformación digital de la Universidad de Valencia

Voz 14 41:25 buenas noches Ricard buenas noches

Voz 0401 41:28 ha habido hasta una campaña de El Corte Inglés insinuando que no se espían saben de lo que hablamos es cierto es una exageración más de la publicidad

Voz 18 41:39 yo creo que en el caso de El Corte Inglés ninguna duda es una exageración pero lo cierto es que más que que no se espían lo que es absolutamente cierto es que sean unos indexar es decir basta con ver las políticas de privacidad de los términos y condiciones de cualquier servicio gratuito en internet para descubrir que en financiamos monitorizamos nuestra privacidad para recibir servicios gratuitos desde ese punto de vista estamos permitiendo que ciertas herramientas de analítica de datos puedan ver lo que hacemos puedan seguir nuestros usos incluso nuestras conversaciones mediante máquinas para editar publicidad personalizada a hacer estudios de mercado y otros elementos que son los que ofrecen el negocio que financia la gratuidad del servicio

Voz 0542 42:30 eso por resumir es la es la premisa de si estás dando tu informa os así estás dando tus datos gratis esa a cambio de esa información

Voz 18 42:40 sí sí de hecho hay una frase muy conocida que dice que cuando algo es gratis en el mundo de internet el precio de Stubb

Voz 0401 42:46 claro pero por ejemplo hay una cosa que sí que es verdad como yo me meta a buscar anchos que se un mueble rinconero para mi cuarto de baño automáticamente en todos los dispositivos en los que esté conectada puesto que yo esos dispositivos los no conectados ya en mi vida habitual me iban a estar ofreciendo justo toda esa publicidad de muebles rinconero de cuarto de baño

Voz 18 43:10 absolutamente esto esto derivada la personalización del buscador quiere los buscadores el buscador por excelencia seguramente más que otros Illano nos ofrecen una búsqueda igual a todos y cada uno de nosotros es decir ellos aprenden de todo lo que hacemos además para que nuestro sistema operativo funcione tenemos que dar una cuenta de correo vinculada al buscador y entonces todo aquello que estamos haciendo va a aparece en una función de seguimiento que en algunos buscadores se llama mi actividad sí que nos ofrece además la posibilidad de borrar la si lo deseamos pero que genera todo un perfil que hace que nuestras búsquedas sean personalizadas pero evidentemente cuando luz calor detecta que en cualquier máquina vinculada a ese perfil estamos haciendo una búsqueda va a ofrecer inmediatamente los resultados propios de esa búsqueda en muchas ocasiones esto en muchas familias aprecia porque no sólo lo vas a ver tú

Voz 19 44:10 claro si estás en un entorno familiar

Voz 18 44:13 seguramente en todos los teléfonos de la familia la para va acabar apareciendo aquello que tú estabas buscando en otro lado

Voz 0542 44:19 me acaba de dejar espera si sí de tu verdad

Voz 13 44:23 valores haciendo memoria rápida de las cosas que ha buscado en las últimas semanas

Voz 6 44:27 yo me he yo tengo un hijo de diez años si de un depósito de cincuenta y un hay a todos no vas a ningún lado

Voz 18 44:35 eh para la máquina es seguramente muchas hoy en muchas familias para la máquina es un único usuario

Voz 14 44:40 claro no

Voz 18 44:43 máquinas único usuario porque navegamos cada uno con su perfil el resultado práctico es que cualquiera ve y si es listo o lista oye es una pista fantástica para saber qué regalar en Navidad

Voz 6 44:56 sí claro eso es lo mejor esa ha sido la mejor de la de la intérprete de las intentar está ocurriendo de todo lo que está ocurriendo de todo hay una cosa que sí que me llama mucho la atención ya que se y redes sociales con toda esta parquedad y con toda esta incultura internauta que yo tengo que Elia se muere de la risa porque me tiene que explicar cosas tan sencillas como como la fuente de Wall si eso todas esas cosas no pero

Voz 0401 45:25 yo estoy presente en todas las redes sociales y es verdad que hay gente a la que veo gente a la que no a pesar de que las sigo a pesar de que he estado interesado por ellos ya a pesar incluso de que en algún momento he hablado con ellos es decir es más lógico que hable con aquellas personas que me aparecen en Facebook cuando yo entro en Facebook a que hable con otras personas que no

Voz 19 45:47 esto por qué pasa

Voz 18 45:50 todos los algoritmos los algoritmos son herramientas muy complejas y no sólo establecen vinculaciones de los sujetos con otros sujetos sino también eh vinculaciones en temáticas vinculaciones por Like vinculaciones por la conversación es decir aquello sobre lo que se está hablando por tanto a partir de esa complejidad es sillas tenido interacciones puntuales con un sujeto pero has dedicado mucho más tiempo a hablar de una cuestión de actualidad que a esa persona no le interesa lo más probable es que todas las conversaciones que tú veas tendrán más en esa materia que tus contactos directos a puntuales con esa persona de modo que lo cierto es que además el a día de hoy esos muros la lo que tú ves en tu pantalla todavía no es personalizado le haya sería una un buen con buen invento verdad que tú pudieses es decir y en muchos casos cuáles son preferencias de personas pero en cualquier caso es una herramienta a la que decir deportivos que tú tienes que ver y eso está en el fondo de más de un escándalo que ha habido en materia de manipulación de preferencias electorales está Excel subyace al perfilado con fines publicitarios en el mundo de Internet Ivy nació en realidad como una forma de facilitar de las cosas pero los usos que tienes en modo de facilitar las cosas

Voz 14 47:10 adiós a facilitación predicar permiten y también que ya que estamos

Voz 0401 47:15 es aquí en mitad de turrón eso también hace que yo esté más predispuesta a entablar una relación con determinadas personas y usuarios

Voz 18 47:27 todo esto funciona así es decir esto funciona de hecho cada vez más se está hablando de algoritmos que buscan la gestión emocional importando buscan conectar con tus pulsiones con tus emociones con tus deseos insisto casi siempre nacen en el mundo de la publicidad es decir por poner un ejemplo muy gráfico el sueño de un publicitario es ofrecerte un producto en el momento en el que tú puedas ser más sensible a la compra la adquisición de ese producto por tanto el sueño y a veces se logra consiste en que la máquinas sea capaz de sugerir te un restaurante italiano el día que tú quieres comer pizza ya la hora

Voz 0542 48:14 el acciones personales igual que yo miro botas y me salen botas todo el rato y quiero mucho a una persona me van a salir

Voz 19 48:22 sus publicaciones y os voy a contar algo que sí

Voz 18 48:25 es que no es íntimo pero es divertido es que ir a diferencia de Trillo en determinadas redes sociales no hubo nada mes registrado en ella simplemente para curiosear y documentarlo para mí trabajos de investigación de Reflexiones jurídicas bueno para esas redes sociales yo soy un solitario amargado me ofrecen registran en páginas para buscar pareja

Voz 19 48:51 por qué porque no tienen más información sobre impone

Voz 18 48:54 tanto no pueden ofrecerme mucho ni pueden afinar mucho evidentemente sí que pueden afinar lo que van a hacer esas redes sociales van a ser ponerme en mi muro aquellas personas con las que yo guardo una afinidad

Voz 0401 49:10 claro casi casi casi casi casi

Voz 7 49:13 se podría pensar que incluso deciden con quién puede terminar en la cama porque que no se nos escape que todo este maremágnum de redes sociales todo este rollo de relaciones profesionales personales e internautas en muchas ocasiones terminan en asuntos de cama

Voz 14 49:30 la máquina también decide hasta qué punto me enseñan

Voz 18 49:34 eso me temo que lo decides tú

Voz 14 49:36 hay comentamos esta gente mucho

Voz 18 49:39 máquinas lo que te ofrece son ciertas opciones fíjate acotan territorio por lo tanto es posible que digamos que que que la lógica del mundo físico es una lógica de encuentros casuales donde muchas veces pues eso la la pura casualidad la serendipity pues a veces generan en cuenta los y relaciones sencillamente increíbles voy imposibles porque el mundo es muy diverso tienda al cabo

Voz 16 50:03 los

Voz 18 50:04 pero en un mundo controlado por un ordenador que ofrece determinados perfiles y determinadas segmentación del perfil ese caos Se reduce considerablemente

Voz 0401 50:15 Riquer una última pregunta ya para terminar

Voz 7 50:18 has oído has conocido la noticia ésta de que hay un grupo de científicos que están estudiando si pertenecemos prácticamente que a un videojuego que está siendo controlado por una civil

Voz 19 50:33 acción superior bueno esto el Madrid no pero todo esto

Voz 18 50:39 posible porque en el mundo de la ciencia hay hay un poco de todo y para todo y bueno también están investigando los físicos en teoría de cuerdas Si IT Oria teorías físicas sobrar Universo la existencia de mundos paralelos de universos dentro de universos es decir todo es posible lo el paradigma de la informática se puede aplicar hacia abajo y también hacia arriba

Voz 7 51:05 y ahora tengo que decirte una cosa te importaría que te volviésemos a llamar porque me he saltado el guión que me has escrito Elia Fernández con un montón de preguntas super interesantes porque me he quedado súper tú Pi esta primera intervención tu ya podríamos volver a hablar

Voz 0401 51:20 la que hablemos aún más de todo lo que no es estás enseñando

Voz 18 51:25 claro por supuesto cuando queráis

Voz 0401 51:27 es casi Eliano se enfadó mucho conmigo muchísimas gracias de verdad Ricard Martínez Martínez director de la Cátedra de privacidad y transformación digital de la Universidad de Valencia un gustazo saber cuánto

Voz 18 51:42 gracias buenas noches

Voz 0401 52:02 el concepto de percepción Nea broma mucho qué significa exactamente ser perfecta como es el amante perfecto como se lleva una relación de pareja perfecta pues se quién tienden a desear la imperfección si me dan a elegir los quiero con muchos efectos se compra ropa de segunda mano nos enamoramos de nuestros amigos si hay quién se acuesta con la esposa de su mejor colega todas esas imperfecciones en el currículum in forman las paradas de cada uno bienvenida sea

Voz 20 52:39 eh