"Detrás de la mayoría de los poderosos siempre hay un componente sexual importante"

Voz 0401 00:00 lo de que el poder y el sexo van de la mano es algo que la mayoría de nosotros ya lo sabe pero lo que parece una obviedad a veces se gesta donde menos se lo esperan a veces trae consecuencias que ni nos imaginamos como la vida política esta efervescente nos hemos permitido el lujazo de invitar a un propio Padul analista político para que nos explique junto de poder tiene el sexo cuánto sexo tiene el poder buenas noches su propio Padrón buenos del crimen claro que horas maravillosa la radio es que la vida y el sexo son mucho más divertidos Contigo Dentro

Voz 3 00:46 no hombre hombre rió

Voz 0401 00:48 tiene algún poder el sexo

Voz 3 00:51 eso es absolutamente poderoso e es poder yo creo que detrás además de la mayoría de las personas que tienen poder manejan el poder siempre hay una componente sexual importante a veces positiva negativa yo cuando trabajo entreno políticos no sabes cuántas veces me he encontrado que en las áreas de mejora o incluso algunas taras que me encuentro en los políticos con los coches trabajo se derivan de una vida sentimental muchas veces o sexual muy pocos satisfaga factor sí sí muchísimas veces muchísimas de hecho que el sexo afecta incluso

Voz 0401 01:36 si todas las personas evidentemente además te contaré

Voz 3 01:39 es una un caso que me parece absolutamente para diplomáticos de la importancia que tienen sexo yo hace ya unos cuantos años en Italia conocí a un político detallaron hacer el nombre no no no es una cuestión obvia intención de confidencialidad político italiano estaba practicamente como era uno de los candidatos en unas autonómicas en Italia de los favoritos es un político soltero de cuarenta años de grandísimo éxito Kane una noche armas y conocieron cumpleaños de una amiga mía en Roma

Voz 1529 02:15 sí y me dijo que quería trabajar conmigo

Voz 3 02:19 yo ya vivía en España cuando le vi cuando vino a verme a Madrid me comentó que quería trabajar conmigo porque sabía que yo era gay que había salido del armario desde hace muchísimos años él tenía un problema importante era gay nunca había sido el Mario que en Italia no lo sabía absolutamente nadie sabía a pesar que no no podía ni cuantificar en imponerle encima de esa que esto estaba perjudicando mucho en su vida personal pero también profesional empezamos a trabajar de una forma muy rápida porque lo tenía yo le conocí espíritu de Navidad las vacaciones navidad Él tenía las elecciones en primavera tenemos poquísimo tiempo empezamos a trabajar y además con ideas bastante claro sacarle todo estos nudos que él tenía que frenaban su capacidad de comunicación de demostrarse al opinión público como ganador entonces en este romper los dos liberal de de nudos la parte más complicada más compleja en Italia que sabe perfecto la talla la situación a nivel de colectivo LGTB

Voz 4 03:31 la mala a es que siento las entonces era llamarla hombre era malísima que ahora con suelas nuevo te cuento

Voz 3 03:41 tampoco es que no había ni matrimonio gay aquí en España el periodo ya de la del matrimonio gay con Zapatero en Italia por supuesto no había ni pareja de hecho ya entonces decidimos como último pasó de esa de ese entrenamiento estamos haciendo que saliera públicamente del armario

Voz 0401 03:58 no

Voz 3 03:59 lo hizo lo hizo fue tan impresionante la reacción del público que no sólo ganó la selección y por lo tanto fue el presidente de la comunidad y autonómicas en cuestión pero es que además su popularidad fue tan extraordinaria claro que sí

Voz 1529 04:17 convertido realmente en un líder del colectivo gay eh

Voz 3 04:22 fue uno de los responsable además que eh que hicieron que en poquísimos años por lo menos la pareja de hecho fuera un derecho adquirido en Italia por lo tanto fue un gran resultado esta si es el caso más emblemático que When pero

Voz 0401 04:38 es por por por este compromiso también político de esta persona porque ya que me las pues todo a recoger qué pasa cuando en un partido que no hace unas políticas a favor LGTB se utilizan símbolos de LGTB te voy a poner un ejemplo clarísimo la última concentración en Colón donde cuando sube que el señor Rivera al al escenario aparecen dos banderas una el arco iris y otra de de la transexualidad no que pinta queda INTA hay el señor también Maroto cuando de cualquier firma en la que está el PP implique implicada y entonces lo colocan Nike como en principio cometiendo el sexo está con el poder está con la política

Voz 3 05:24 eso es un uso partidista es un uso partidista yo diría distingue día un poquito a los dos casos no en el caso de la

Voz 5 05:31 la bandera arco iris que vimos unas cuantas en esa plataforma

Voz 3 05:37 con poco o poblada no obstante cincuenta mil no no no Pablo de la plataforma donde subieron todas las autoridad de Tolo líderes partido y alguno

Voz 1529 05:46 dinerillo perilla no queda pues los líderes no vieron derepente efectivamente al lado de Heribert

Voz 3 05:52 a sale las banderas pintaba mucho en esa fiesta bueno yo creo que podemos Podemos tacha de hipócrita de optimizar unos símbolos en de forma partidista en la realidad que no pintaban nada ahí pero también la realidad que Ciudadanos es un partido que a pesar que en Andalucía ha tenido que aguantar un acuerdo PP con Vox que evidentemente no puede no puede considerar como positivo para su imagen para su marketing con lo tanto está intentando manejar

Voz 4 06:26 pensaba cómo puede compensar con

Voz 3 06:28 termina como ha sido sacar la bandera arcoíris de algunos de sus representante ahí sabes que además en mates

Voz 4 06:36 pero la transexualidad pero cuando hay una boda

Voz 1529 06:38 Dion sobre leyes LGTB ciudad

Voz 0401 06:41 ya no se levanta y se ausenta etc

Voz 1529 06:43 mente es decir políticas favorable

Voz 4 06:46 claro

Voz 3 06:48 sí sí sabes que en Madrid han presentado una propuesta de ley en la cual proponen Ciudadanos que la fiesta del Orgullo Gay ese una fiesta de interés turístico

Voz 0401 06:59 me han dicho que no le han dicho que

Voz 1529 07:02 Ellos sí pero le han dicho que efectivamente yo he preguntado

Voz 3 07:07 pero además estuve justamente ayer con Aguado y le pregunté bueno pero cómo se combina no

Voz 4 07:13 lo vais a sus mensajes

Voz 3 07:15 ellos consideran que es importante justamente en este momento tan complicado con la entrada en una fuerza política tal retraso cada tan de extrema derecha tan anti colectivo LGTB que ellos intenten proteger de alguna forma todo lo que son practicamente el progreso social todo lo que se ha hecho en los últimos años en España y que de alguna forma que protegerlo no bueno me parece tener parece me parece una una consideración reflexión que puedo comprar

Voz 0401 07:44 y además no les va a quedar otra que empezar a actuar

Voz 4 07:46 total totalmente están están ya tan el

Voz 0401 07:49 mira con lo cual dicho sea de paso bienvenido sea lo que sea avanzar

Voz 4 07:54 la duda tardemos lo que tardemos

Voz 0401 07:57 o lo que sea avanzar bienvenido sea mínima duda qué te parece que es más importante si es que alguno de los dos es más importante que el otro el sexo o el poder que sería realmente lo más importante la gente esa Ferrán más a la a las al sexo O'Shea aferra más al poder o como dices que va siempre de la mano una cosa lleva a la otra

Voz 1529 08:18 bueno yo diría que lo ideal debería ir de la mano no yo creo

Voz 4 08:21 que un Haditha en general sin sexo suena un poco aguada no seas poderoso menudo rollo series yo creo el sexo es una de las cosas más importante en la vida no me gusta y además

Voz 3 08:38 lo hagas con quién te da la gana no es con cuántas personas le da la gana yo creo que es un elemento importantísimo y además por mi experiencia no suele Atwood

Voz 1529 08:44 ya cuando hay personas que por razones X tiene una emite sexo

Voz 3 08:50 cuál mala o o poco activa o no tienen ninguna yo un no sé como explicarte veo gente triste enfrenta gestos y yo creo que el poder reír sexo dan de la mano eh si es más importante el sexo el poder o mayor sinceramente creo que el sexo entre tú y yo también

Voz 4 09:10 yo creo que va a estar no suele ser

Voz 0401 09:13 poderío lo que te conquista que

Voz 3 09:15 poder no siempre tan placentero recompensa tanto como el sexo no yo creo que el poder a veces yo creo que es un arma doble filo que además muy poca gente sabe gestionar muy poca gente consigue llegar al poder y luego gestionarlo bien

Voz 4 09:33 bueno es que quiere tenemos muchos casos los últimos meses

Voz 3 09:35 España de poder gestionado fatal fatal

Voz 0401 09:38 es que yo además he dicho que tú eras analista político es consultor de comunicación de forma que es muy frecuente que los políticos recurra Nati para precisamente que su imagen lleve el una dirección y unos parámetros determinados oye su propio IESA inquebrantable costumbre de que en cada escándalo de corrupción haya sexo hemos escuchado desde volquete de putas con nombres tan significativos de nuestra política como el de Francisco Granados hasta que sí han firmado

Voz 2 10:13 como

Voz 0401 10:15 sentencias en burdeles

Voz 3 10:18 eh bueno esto a pesar mina yo a veces he tenido ciertas discusiones con dos mujeres especialmente con mujeres que se consideran a veces feministas no y otras no en el cual la Meana me han criticado criticando mucho el la el éxito que tienen los burdeles en España no donde además te vas por una carretera en otros países no existe esto no es verdad cuando llegué en España Felipe VI pidió oye esto es el paraíso de los punteros

Voz 4 10:46 efectivamente sólo luego de repente yo tengo novio

Voz 3 10:48 Córdoba

Voz 1529 10:49 y si uno de los hoteles

Voz 4 10:52 míticos míticos resulta que pertenecía a un al obispo de Córdoba digo yo oye Ésta es un auténtico chollo de país no me con con mucho corazón mucha libertad hasta el sábado un italiano que ha tenido un primer ministro como Berlusconi se que que perdona bunga bunga bunga

Voz 0401 11:14 no las famosa lista de menores con las que ha tenido sexto

Voz 3 11:19 que le han llevado a deja la política de hecho él las sabes perfectamente que dejó la política porque en el famoso caso Ruby

Voz 4 11:27 queda a una menor

Voz 1529 11:29 el marroquí pues se descubrió que había tenido

Voz 3 11:32 lo además sexo y además con A con con no fue con fuerza no que había sido o unos consentido sexo que había tenido con con esta con esta niña en ese momento no yo creo que el tema de los de los burdeles en España es algo que casi siempre lesionado durante muchísimos años con los negocios yo me acuerdo cuando llegues Amaia hasta da mucha pasta y es muy deprimente cuando derepente a mí me pasó en los primeros años ahora me pasa mucho menos me pasó cuando en los primeros años lo llamen España firmado un contrato con la empresa

Voz 1529 12:07 Kiss de repente el señor X presidente de la compañía merecía

Voz 3 12:12 oye no nos va a llevar a por ahí a cenar a tomar una copa hay putas

Voz 4 12:19 era como el actual

Voz 3 12:22 Ancelotti alguna otro puticlub parecía de lujo eso sí de lujo parecía como algo obligatorio siempre me he negado además indicios pues mira no como como como como como que no me va ese rollo casi siquiera que te doy un bono un bono de infundir elude este lo es te lo gastas todo tú

Voz 0401 12:41 no sé si sigue así

Voz 3 12:43 tengo conocer los últimos ahí me acuerdo mucho menos ya estamos

Voz 4 12:48 es que destina de putas

Voz 0401 12:51 atacando así a los futuros de una manera de

Voz 4 12:53 ya lo están a cortar un poco por lo menos a este nivel ya no se ve también claro que no sirve también y creo

Voz 0401 13:02 empezamos a decir incluso a los conocidos que tenemos cuando nos enteramos que se van o han ido les empezamos a recriminar esa actitud porque está muy bien cuando somos es la propia sociedad la que aparta a este tipo de persona

Voz 3 13:17 totalmente no no ahí te repito yo a veces me he tenido que enfrentar en algún programa con con mujeres bueno tengo que reconocer que el siempre de derecha que no reconocían que en España puesto esto de ir seré puta a los señores era una cosa bastante incluso aceptada

Voz 0401 13:37 en determinado tipo de

Voz 3 13:39 sociedad de mujer dura gente

Voz 0401 13:42 hechas sabemos o aparenta o quiere intentar aparentar mucho de pasta de que económicamente funciona muy bien y lo que más pactada en este país sólo burdeles así que efectivamente es que lo permites esto es es todo este entramado

Voz 5 13:58 no es todo este entramado al que sí que cada vez estamos más acostumbrados

Voz 0401 14:02 para termina políticamente se pagan los escándalos sexuales o no

Voz 4 14:07 bueno en España no en España

Voz 3 14:11 para empezar que hay como una especie de Cody de código entre los medios de comunicación que los escándalos sexuales no se sacan mucho

Voz 4 14:19 no hemos estado a lo largo de la historia porque

Voz 3 14:22 sexo en España tengo quiere conocer es algo que en todo además en todos los ámbitos de la sociedad se ve como algo realmente privado además yo creo que realmente en España se el sexo como algo ligado al hedonismo and placer cosa que en otras cultura más luterana calvinista seré algo menos de hecho se utiliza más explota más el escándalo sexual era en inglés

Voz 4 14:44 pasan factura tienen que dimitir todos aquí no dimite aquí

Voz 3 14:50 no pero por qué no está no es algo que pasa cuatro porque yo creo que sí le se liga a la parte privada especialmente al placer como España es un país donde la realidad son países muy hedonista nos gusta las cosas que nos dan placer yo creo que por eso se toca poco de hecho hay muchísimos gay que nunca seguir los saldrán nunca que llegado a puesto de muchísimo poder pero tampoco a quien se ha atrevido a sacarlos

Voz 0401 15:18 no

Voz 3 15:19 no como escándalos icebergs por eso digo no no no aquí no en España de hecho de hecho bueno de mi amigo Miguel Sebastián sabes perfectamente que ha salido hace poco ha sido yo creo la salida de armario más

Voz 4 15:35 del Levante más relevante más doloroso

Voz 3 15:37 esa por cómo seguido por el escándalo relacionado a las escuchas de Villarejo ligado a Francisco González BBVA cosas terrible pero nos demuestra la realidad de cómo sino si no se pasa aquí sacado antes esa noticia que no

Voz 4 15:54 considerado pues un abrazo desde aquí para Miguel Sebastián sin duda un abrazo para Miguel Sebastián por nunca aunque haya salido que haya salido del armario de esta manera

Voz 6 16:04 aquí todo nuestro apoyo Easy

Voz 0401 16:07 en nuestro respeto propio Padul muchísimas gracias por llenarme este estudio de políticos sexo oí todo el poder decir es bueno