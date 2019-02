"Educación sexual para sentir placer no he recibido ninguna"

Voz 0401 00:00 que suerte tengo que otra vez vuelta convencer a dos personas mucho más jóvenes que yo para que entrasen en este estudio a hablar conmigo de sexo buenas noches Margarita buenas noches buenas noches Daniel buenas noches menos de veinticinco años tenéis no

Voz 2 00:32 Quito veinticinco perfecto

Voz 0401 00:35 sois de los afortunados que tuvieron educación sexual Margarita

Voz 1481 00:39 no la verdad es que la educación sexual que tuvimos fue escasa sobre todo en el colegio sea así que no se explicaron lo que es físicamente y los cambios que vamos a tener en la pubertad sin embargo la educación sexual de por sentir placer de ninguna

Voz 0401 00:56 Daniel latía alguien te han enseñado

Voz 3 01:00 cómo siente una mujer

Voz 1481 01:02 eh

Voz 2 01:03 no sé Head en las clases vamos saliendo de lo que es la biología pura la escala el collage que estaba yo y luego en el instituto cero cero

Voz 0401 01:11 me da la sensación de que lo que sí que son capaces de explicar es cómo es el aparato reproductor no y algunos incluso te explica cómo poner un condón

Voz 1481 01:19 sí todos esos métodos anticonceptivos que hay pues para saberlo y elegir Margarita del preservativo femenino pues la verdad es que no me acuerdo porque era charla fue como en sexto de primaria y luego intentaron hacer evitar que tuviésemos relaciones entonces

Voz 0401 01:36 intentaron evitar que tuviésemos relaciones se puede evitar que tengáis relaciones conmigo funcionó en los años que estuve en el colegio así que a veces sí funciona

Voz 1481 01:47 por vídeos y cosas así también es verdad que sí

Voz 2 01:49 la abstención es el único que funcional pero

Voz 0401 01:54 Daniel Gimeno es exactamente de tu educación sexual a lo que te has encontrado después

Voz 2 02:01 pues muchas cosas es que al final lo que aprendes es la base del porno tristemente no tienen nada que ver con la realidad de Grasso una imagen y luego llegas al momento

Voz 0401 02:11 y vendido me llaman mucho la atención porque hace poco estuvimos también con cuatro chicos de vuestra edad que decía lo mismo que habían tenido que aprender por el porno Margarita tu también porque las chicas somos menos menos dadas a bueno menos yo que siempre digo que yo veo porno pero las mujeres parece que somos más reacias no informarnos por la pornografía

Voz 1481 02:30 pues sí yo creo que lo poco que aprendí fue con libros de literatura romántica Hay fíjate lo que supo aprender de eso

Voz 0401 02:38 o sea que tú eres de las que aprendió que el amor es para siempre si por supuesto que había una relación para toda la vida presupuesto Daniel tú también siendo número nombre

Voz 2 02:49 soy como estaba estructurada suciedad siempre ha sido bueno los chicos con todo lo que podáis y hasta de las sigan no sólo la pareja hay para toda la vida

Voz 0401 02:59 cuando haces esa reflexión ahora que soy un poco mayores que ya no estéis en sexto de Primaria que ya tenía vuestras propias relaciones sexuales cómo han cambiado de verdad porque me decía Daniel que Tita bien enseñado que tú p'alante no tú con todo paran de juego tú has desmontado entonces tu propio aprendizaje

Voz 2 03:18 sí sí sí tienes que echar para atrás desde cero

Voz 0401 03:21 Quintás apoyado en este nuevo aprendizaje

Voz 2 03:24 en las parejas que vas teniendo

Voz 0401 03:26 tú Margarita has tenido que desmontar mucho de lo que te contaron

Voz 4 03:29 sí sobre todo ahora mismo tengo muchísimo trabajo por hacer y lo estoy pasando muy mal pero sí porque

Voz 1481 03:36 porque cuesta mucho precisamente destruir esa imagen del Príncipe que viene que te salva hay que es para toda la vida y de repente el Príncipe se va hito dices vaya es complicadísimo pero como no haces en quinta puyas quién pueda ayudar a desmontar todo ese personaje del príncipe azul

Voz 0401 03:57 que tanto daño hace porque a mí también me lo dice que ya soy muy mayor pero también me lo hizo quién te ayuda tiene esa ayuda de alguien

Voz 1481 04:07 sobre todo en mis amigos

Voz 0401 04:10 también muchísima literatura feminista literatura feminista tú les también algo de literatura feminista Daniel

Voz 2 04:18 yo últimamente por desgracia Leo poco sólo me vaya al Netflix pero algunas cosas sí que he leído algunos escritos Roxanne Luxemburgo y todas estas cosas más antiguo que new age pero algo he leído sí

Voz 0401 04:31 sí se ha enseñado este tipo de literatura en el instituto en el cole

Voz 1481 04:34 Margarita no no a mí me ayudó una sexóloga que estuve hablando un día con ella y ella me dijo mira pues esto es te pueden ayudar para dependencia emocional lo para tu hecha coger tu salas y volar

Voz 5 04:47 qué acabaré pegan Un viaje Margarita el misterio nos del pasado es que están emocionante y eso me gusta

Voz 0401 04:52 mucho Margarita recuerdos más o menos tus libros de educación sexual de entonces así no te voy a poner en un compromiso pero en alguno de ellos

Voz 4 05:01 si alguien te hablo del clítoris no

Voz 0401 05:05 nunca Daniel alguien te hablo del clítoris en algún momento de tu educación sexual

Voz 2 05:10 no hombre el te lo tienes que acabar aprendiendo pero de primeras no

Voz 0401 05:14 de primeras no es un órgano que no está ni un solo libro didáctico de este país y es el único órgano que sirve para dar placer o sea que es ese grandes conocido tenemos muchos grandes desconocidos Margarita

Voz 4 05:29 pues sí en general todo porque a lo mejor no es solamente

Voz 1481 05:35 es tal el lo que hemos aprendido sino que hay otras otros tipos de sexo calidades que ni siquiera nos las enseña

Voz 0401 05:43 vosotros estéis al tanto de la diversidad sexual Daniel

Voz 1481 05:47 sí sí

Voz 2 05:48 ah sí la verdad es que ahora hay muchas más opciones que antes se estigmatiza van demasía

Voz 4 05:53 luego vamos sin razón ninguna cuando en vuestro entorno por ejemplo alguien me insulta a una persona que es homosexual

Voz 0401 06:03 o cuestiona a una persona que estarán sexual Bosch cómo reacciona is vosotros porque sois muy jóvenes con lo cual me imagino que depende de que lo diga pero cómo reacciona un una persona joven cuando ve a su alrededor demostraciones de homofobia de Trans fobia de de todo este tipo de LGTB fobia

Voz 1481 06:23 quizá mi reacción no es la adecuada porque yo a veces reacción inglesa con un poquito de violencia porque es como por qué dices eso no te entiendo pero no se sientes mucha impotencia y frustración

Voz 2 06:35 en nuestro grupo amigos poco la verdad porque somos bastante abierto pero lo que suele pasar es con familia o compañeros del trabajo que sí que de repente sueltan algún comentario que hice lo tendría que decir algo pero claro si voy a tener que trabajar con él toda la semana final llevarme mal y al final Callas

Voz 0401 06:54 qué podríamos hacer entre todos para ir limando este tipo de situaciones creéis que se puede hacer algo

Voz 1481 07:02 sí aunque quizá los más adultos es más complicado porque ya tienen su su vida en su cabeza ya como les cambias esa visión pero si presentas amigos tuyos que a lo mejor de toda la vida les dices mira ella es lesbiana o el ex Rey pues antes a lo mejor como Le quieren ya de toda la vida estar juntos pues ya como que lo van entendiendo y lo van normalizando

Voz 2 07:26 sí yo creo que la normalización está la clave porque sobre todo la gente tiene miedo a lo extraño lo que no es como él cualquier cosa que se encuentra ya dice hoy palabras podrás no puede ser no puede ser bueno y luego como dice Margarita que hay gente que dice bueno esta persona a la que dio toda mi vida y ahora resulta que por ejemplo que es gay

Voz 0401 07:43 eh

Voz 2 07:44 hice de Austria pues a lo mejor los reinos son tan malos ni pervierten a la gente ni nada de esto

Voz 0401 07:50 alguien ha enseñado lo que tiene el sexo de implicación emocional al que no ha hablado todo el tú me hablabas antes de que el amor para toda la vida a aparatito todos los se centraba solamente la implicación emocional o también te hablan de sexo solamente podías tener sexo con esa implicación

Voz 1481 08:07 yo creo que más lo segundo que haya una implicación muy emotiva y que sea que esté segura de que quieres a esa persona para ya por fin

Voz 4 08:19 siempre ha habido esa implicación Itu Daniel

Voz 0401 08:21 estrés implicación emocional en tus relaciones sexuales

Voz 2 08:24 hombre no hasta el nivel que dicen seguro que la quieres pero un mínimo de conexión tienes que tener sino

Voz 4 08:30 bueno para perder el tiempo que piense es cuando dicen que la gente joven no tiene sentimientos sí que solamente quiere follar por fuera

Voz 1481 08:39 yo creo que eso no es verdad hizo precisamente pasa eso es porque tenemos demasiado miedo a sentir o a que nos dejen de lado y que por esas se da el consumismo que dicen de cuerpos

Voz 4 08:50 pero por ese miedo yo creo

Voz 2 08:52 a sobre todo con toda la onda individualista que hay es una tú a lo tuyo pues joyas dejar los sentimientos aparte dedica te optimismo

Voz 0401 09:02 os dejéis de la gente que contamina es decir de la gente que es pues que es homófoba o de la gente que es tránsfuga va intenta is relacionarnos con este tipo de gente unió la verdad es que sí tengo bastante relación

Voz 1481 09:19 pero intentas hacerles ver que es lo que piensan está mal pero cuando ya ves que no hay opción pues ya intentas evitar ese tema de centrase en otros aspectos

Voz 2 09:29 sobre todo si es una persona que conoce de primera que no tiene relación con el pues para afuera ya está no sé si es amigo tuyo ya pues te implicas más la intentas enseñar que no es como él piensa sino pues al final lo que dice Margarita que te tienes que ir de esta haciendo poco a poco no te queda otra

Voz 0401 09:45 pues Margaret T Daniel muchas gracias por participar en este pico y pala y de informar hay normalizar la sexualidad porque una de las mejores cosas que nos puede pasar es encontrarnos de tan joven como vosotros