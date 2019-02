Voz 2 00:00 hasta los Aníbal los estúpido

Voz 3 00:27 confieso que nuestro siguiente tema me fascina quizás porque lo he padecido no ha quedado otra que querer aprender a sobrevivir a ello esta noche me gustaría que hablásemos de crueldad sexual muchos actos sexuales a implícita una crueldad manifiesta en otros aunque puede que no se magnifica en tanto no hagan hasta aniquilar nos Laura Rojas Marcos doctora en Psicología Clínica Forense de la salud buenas noches hola muy buenas noches existe la crueldad sexual tanto que existe no

Voz 4 01:05 en Alcabón no deja de ser un arma arrojadiza es incluso un arma de guerra en mucho caso no solamente en la guerra de verdad no sino también en la guerra que pudo ocurrir en el hogar en las relaciones de pareja o en las relaciones persigue aunque no sean pareja no y entonces así como como a veces se utiliza para manipular el dinero el afecto la atención el tiempo también se utiliza el sexo y eso lo puede utilizar tanto un hombre como una mujer es una que suceda en un solo género no tiene nada que ver con el género tienen más que ver con la personalidad con la manera de relación darse con los demás y con la forma en la que se percibe hice vive y la historia sexual de cada persona no y entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta vayamos entendemos irá un poquito hacia el origen

Voz 3 01:59 qué es lo que provoca que alguien sea cruel con la sexualidad bueno hay quizás el origen real

Voz 4 02:07 al mente está en la crueldad

Voz 3 02:10 quién es alguien que

Voz 4 02:12 te tiene tendencias crueles y perversa pues aquellas personas evidentemente que no que no no tienen la capacidad para empatizar personas que son narcisista ego centrista que solamente buscan lo suyo personas que no conectan con otras no no tienen en cuenta las necesidades de otra entonces hay muchas maneras de crueldad y la sexual es una de ellas entonces yo creo en mi experiencia hay que centrarse en el acto de la crueldad no así como hay personas que que que evidentemente todos nos podemos equivocar no hoy todos tenemos una historia sexual hombre y mujer dependiendo de la edad de la cultura de la religión tenemos nuestra historia pero lo que sí encuentro oí probablemente no sé si estás de acuerdo es que la sociedad en general suele ser un tema tabú

Voz 0401 03:06 se habla no se habla parece que no puedes decir que haya habido una persona que que sexualmente te ha sometido efectivamente no estoy hablando de una violación no pero algo manifiesto sí por supuesto era una relación también pero ese tipo también de crueldad sexual como tú decías

Voz 3 03:21 K sí que ahora dando poco a poco en la que hay una persona que lo que hace es usar el sexo las el suyo o el de la persona con la que está con crueldad

Voz 4 03:33 con crueldad ya sea causando dolor

Voz 3 03:36 físico

Voz 4 03:37 ya sea porque violaciones porque en las parejas también hay violaciones siempre que se piensa en la violación en ese tipo de crueldad sexual pensamos que es desconocido o no donde hay incesto pero no eso en la pareja también ocurre también ocurre y hay que tener eso en cuenta también no las personas utilizan lo que sea para poder manipular a otras no y entonces el sexo que es una manera también para muchas personas no de de de expresar amor osea una cosa es hacer el amor otra cosa es tener relaciones sexuales bueno yo creo que cada uno tiene derecho a utilizar o a explorar su sexualidad como quiera independientemente del sexo yo creo que la clave está en el respeto Eto'o también evidentemente que sea consensuado sea lo que sea a todo lo que eso ceda las personas que estén implicadas quieran estar claves en ese momento pero además que esté bien psicológicamente y de salud porque una persona que estaba drogada o una persona que ha consumido mucho alcohol que realmente todos sabemos que no tiene tanto control sobre lo que hace y no hace puede a lo mejor ceder no pero sabemos que alguien que está así no es

Voz 3 05:01 esa no es la persona no es la persona

Voz 4 05:05 no se puede aprovechar porque pero

Voz 3 05:07 o es que alguien tóxico se mantenga nuestra vida distinguimos esa toxicidad o a veces ni siquiera

Voz 4 05:16 la verdad es que tengo que decir que es difícil a veces mucha fe cese muy difícil identificar a esa persona que es tóxica a veces es un familiar no solamente la pareja pero a veces según padre una madre un hijo

Voz 3 05:31 alguien del trabajo

Voz 4 05:33 identificar a alguien que es tóxico para nosotros no es fácil porque todos somos tóxicos en algún momento tenemos de malhumor estamos pasando por un momento difícil estamos deprimido estamos cabreados grados sea todos somos tóxicos quizá lo que diferencia es la que la la perversión no alguien que es perverso a alguien que es consciente de lo que está haciendo su objetivo el daño no eso es alguien que es tóxico eso puede puede darnos una muestra de de que esa persona

Voz 0401 06:05 Ana realmente está siendo tóxica en cuanto percibimos que tiene actitudes perversas y si tenemos sentimientos

Voz 4 06:11 seguridad un miedo o muy claro o muy sutil no inseguridad dudas dudamos de nosotros mismos de nuestro criterio entramos en un bucle de pensamientos recurrentes angustia que debo hacer que no debo hacer incluso no volver no sumisos porque todos nos puede pasar no nos volvemos sumiso no solamente con la pareja con esa persona de repente tienen incluso una figura para nosotros de autoridad

Voz 3 06:39 no sé si meses seguridad tiene algo que ver la idea del amor romántico tan extendida

Voz 4 06:46 bueno la idea del amor romántico ese amor de Shakespeare no pues B vende mucho no lo vemos en las películas de Hollywood pero realmente el amor el amor del bueno no hizo lo llamó de porque hay manera de creer que son buenas que son constructivas que son desde el respeto y hay otras maneras de querer no que es estaría para rato o no pero que no son no es querer bien como dice la escritora María la Michelena no hay personas que no quieren bien no que que la posesión el control de la manipulación tiene un papel muy importante en esa relación evidentemente quién quiere eso pero a veces no nos damos cuenta ahí caemos en eso no lo vemos en el ojo ajeno pero no lo vemos en el propio

Voz 3 07:36 y en el caso de que lo percibe vamos lo sabemos lo identificamos que ha

Voz 4 07:41 bueno pues una vez que lo identifica siempre siempre siempre recomiendan os recomiendo hablar con alguien alguien de confianza alguien sólido a alguien que no sea sumiso ni una persona dependiente emocionalmente pedir ayuda desde luego alejarse a la dejarse alejarse lo mejor y lo más sano lo más razonable nuestro instinto nuestra biología noticia que no sale nadie quiere poner la mano en el fuego quemarse no sea el instinto natural de nuestro mecanismo de defensa EEES apartarnos no todo lo que es tóxico sobretodo estamos hablando de tóxico perverso porque luego está también el estrés todos pasamos por momento y a veces no nos podemos alejar porque hay una parte de obligaciones irresponsabilidad ahí nos resulta desagradable pero lo que es perverso hay que alejarse definitivamente pedir ayuda no quedarse solos ni aislarse nunca puedo salvarme es decir voy a poder recuperarme voy a volver a pensar que debía volver a tener

Voz 3 08:49 una sexualidad sana quería volver a elegir bien a misa

Voz 0401 08:52 antes voy

Voz 4 08:54 a recuperar si lo que me han quitado si uno se recupera pero también tiene que poner de su parte para recuperarse también tiene que pedir ayuda hay dar ese paso también tiene que afrontar quizá un poquito pues la vergüenza que puede sentir no porque lo que le haya pasado es vergonzoso sino porque esta persona veces sienten vergüenza no entonces estar en un entorno donde no hay juicio ni prejuicio donde te sientes libre pues evidentemente vas a poder hablar de lo que te ha pasado aprender de ello y seguir adelante y pasar página rosa todos nos podemos recuperar evidentemente va a formar parte de nuestra historia va a formar parte de nuestra biografía en nuestra historia

Voz 5 09:41 pero el futuro

Voz 4 09:42 no tiene porque ser negro no independientemente de las cosas terribles que no pasa no poquito a poco pues ir aprendiendo y tomarse el tiempo con cariño con paciencia y sobre todo con amabilidad Laura Rojas Marcos

Voz 6 09:57 esa es que además de todo lo que he dicho que eres me gustaba mucho decir que eres mi amiga

Voz 4 10:03 decir sí más gracias feliz día de la radio porque

Voz 7 10:06 vamos grabando este programa en el Día Mundial de la Radio

Voz 3 10:09 me hacía mucha ilusión que fuese este día