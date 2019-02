Gol de Varane (p.p.) (Real Madrid 0 - FC Barcelona 2)

Voz 1

00:00

vaca fume si prácticamente al vuelo aguanta la llegada de efectivos levantar la mirada que bien desdobla por fuera para Sergio Roberto box to box busca buscan para el pase Messi se queda atrás no acompaña el ataque el balón lo tiene Luis Suárez no frenará uruguayo porque ese Cid necesita al argentino el Barça prefiere guardar el balón con Busquets Busquets le inglés