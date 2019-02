Highlight Audio Clásico Youtube

Voz 1

00:29

algo que parecía ácaro estaba que Eurocopa noticia que para TEA que la pero sólo a Atón contrato ha sido Jordi Alba Papa que pase para de para ver al que por al nuevo teatro dar su grito llora el Bernabéu para las primeras Depp tocarla el palo cuarto sorprendiendo a Keylor Navas si el anciano Colbert Hypo habiendo un nuevo escenario está anoche te queda el tic cuenta yo juego en el primer gran zarpazo la atacado el Barça en la primera buena apareció de Alba en la primera erupción era el primer disparo del uruguayo Lembo toca killer algo rehabilitado ah vale para toda la el Barça está ahora en la final de Copa del veinticinco de mayo Mar Coll Colbert marcó Suárez marcó el uruguayo Real Madrid Toledo el Barça ahora mismo en la final húmero la cazo Messi prácticamente al bueno aguantara llenaba de efectivos levanta la mirada que bien desdobla por fuera para Sergi Roberto box to box el veinte buscándolo para el pase Messi se queda atrás no acompaña el ataque el balón lo tiene Luis Suárez no frenar uruguayo porque necesita al argentino el Barça prefiere guardar el balón con Busquets Busquet Lenglen