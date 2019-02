Voz 2 00:00 a actuar

Voz 0194 00:26 a cambiar completamente de asunto tiempo para la cara B os ha inaugurado Arco ya lo saben la feria de arte contemporáneo de Madrid ya hemos hablado aquí en la Ser de una de las polémicas con la que ha empezado la feria la obra de Santiago Serra ese Nino del Rey de cuatro metros y medio

Voz 1880 00:40 pero tú traes otra sí porque creo que si sigue siendo un asunto polémico son los grafitis la obra que Renfe ha llevado Arco la obra más cara no porque así lo han llamado si es una propuesta de un tren de Cercanías está todo lleno de pintadas lo que representa es el gasto público que se destina a la limpieza de trenes en la puerta el texto que acompaña dice esta puerta de tren es la obra más cara de Arco vale quince millones de euros la hemos pagado entre todos debajo incluye invitamos a todos a la reflexión al diferenciar arte de barbarie el grafiti es un lujo que no nos podemos permitir Isaías Táboas que es el presidente de Renfe presentaba esta mañana si el proyecto esto es

Voz 5 01:20 el ejercicio de concienciación de concienciación social y ciudadana para que podamos conseguir con su ayuda llevar la idea practicar el los grafitis en los trenes tiene un coste importante para la sociedad es una puerta que hemos sacado de un tren normal por lo tanto no hemos tenido que inventar hemos cogido una muestra de todo el arte que se ha plasmado en en los trenes y que debería haberse plasmado en otros espacios y no en los trenes

Voz 1880 01:57 así que ellos consideran que el grafiti es una barbarie claro y lo que hoy queremos explicar es que es barbarie qué es arte urbano o que es vandalismo por encima de todo eso claro que es un grafiti pero como que

Voz 0194 02:08 cada día lo primero el diccionario graffiti la palabra está incluido

Voz 1880 02:11 no en el diccionario de la sí está incluida indefinida como firma texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared ojo sobre una superficie resistente hijo con eso de generalmente sin autorización que yo creo lo más importante más cosas sobre el término consultando la Fundéu dice que el adaptador en al español de la voz italiana que es italiana grafiti es con una sola así que en español grafitis escribe tal cual con a Efe con una por cierto que tampoco lleva tilde no es graffiti más le graffiti graffiti tal cual y aunque en italiano graffiti sirve para simular y parada plural aquí el singulares graffiti el plural grafitis osea no vemos varios graffiti en una pared sino vemos varios grafitis en una pared en cuanto la etimología graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega Graf Fein que es de la que vienen otras palabras como por ejemplo grafía así que significa escribir quiénes fueron los primeros grafiteros de la historia mira en la prehistoria no había que pedir autorización para pintarán jugar público no no faltaba eso cómo lo has dicho generalmente sin autorización bailar ahí daba igual no sé yo diría que las pinturas rupestres por ejemplo en las cuevas de Altamira pues que son del Paleolítico esto podría ser grafitis no pero bueno el movimiento del que hoy hablamos nació en los años sesenta Nueva York los primeros grafiteros sólo pintaban firmas estaban directamente además relacionados con la música hip hop y estos que ahora mismo vamos a escuchar son Task Force es un tema de mil novecientos noventa y nueve de su álbum de debut dice algo así como graffiti tienes que es el título de ellos de estos grafiteros jóvenes habla la canción

Voz 6 03:44 se está ante una cámara queremos esto

Voz 0194 04:08 Consuelo Durán ex galerista lleva muchos de los grafiteros españoles es la directora de duraron Light Gallery Consuelo muy buenas noches guardan hoy mismo estáis montando para la feria urbanita sino que es esa feria

Voz 7 04:21 exactamente pues mira os y Quirce es una feria estará extraña año se colaba hasta la tercera edición es una feria enfocada al arte urbano y las a mi el arte emergente más alternativo

Voz 0194 04:35 eh tú cómo definirías un grafiti más allá de la definición de la RAE que antes hemos contado

Voz 7 04:40 hombre yo creo que ahora mismo en graffiti tenemos que definirlo lo que nosotros entendemos por grafitis a lo largo de los años ansioso que empezó el graffiti si quieres la forma más purista eso afirma

Voz 1880 04:54 a sí

Voz 7 04:57 pero si Sage y con una voluntad de de estilos no es simplemente hacerse una pintado a poner una firma sino que tiene que tener cada graffitero su propio estilo pero yo creo que ya eso es de lo que ahora entendemos por graffiti pues es lo que la lo que está citado en la pare entonces conjuro en una pared en una superficie urbana entiendo por un grafiti pero dónde está la frontera

Voz 0194 05:24 entre arte urbano y vandalismo antes escuchábamos al director de Renfe no la denuncia

Voz 7 05:29 el os grafitis en los vagones de tren y lo que

Voz 0194 05:31 me cuesta eso al erario público con limpiar los cuál es la frontera

Voz 7 05:35 Juande la frontera pero lo tenemos que poner en el propio sentido común y saber doce de vestimentas graffiti empieza es una transgresión cuando empiezas grafiti es una transgresión es pintar es donde está permitido pero como todo eso va va evolucionando a pie o en los propios graffiteros grafiteros importantes como una categoría bueno pues ellos ya van dejando de pintar en sitios pues todo lo que esos bien público un edificio y con una casa de cualquier ciudad pues un cierre de establecimientos un cristal de ido escaparate eso ahí es vieja

Voz 0194 06:21 hablando de vandalismo pero consuelo todo grafitero empieza pintando en algún sitio prohibido no

Voz 7 06:27 sí han empezado pintan años en algún sitio prohibido pero también yo creo y ahora Iker sitios que están prohibidos porque no de pongo pero son barrios degradados que también váyase poroso pues pues muchas veces damos por la carretera vemos en vallas de de por la vía del tren oso que está que está pintada vallas en las en las autopistas que posible hombre si eso viene una categoría au si eso llega llegar a estar permitido pues yo creo que se crearían zonas muy interesantes urbano como está pasando en muchas ciudades europeas

Voz 1880 07:07 sí sí americanas

Voz 7 07:10 ese está empezando a hacer de España porque ahora ya hemos visto en túneles por ejemplo que unen zonas de autopistas donde se han cargado el periodo túnel está pintado por grafiteros ahí uno en la carretera A Coruña es que lo lo ha pintado ha intervenido Suso treinta y tres y entonces bueno pues yo creo que también se están dando cuenta de que es una forma de de de hacer espacio a sagrada

Voz 0194 07:36 en entonces tomando estos ejemplos que estás poniendo ahora ya no tiene porqué ser efímero el arte de los grafiteros porque uno siempre piensa quedarte los grafiteros cause acaba cuando alguien lo limpia pero ya sí se está haciendo de esta manera ya no tiene porque ser efímero

Voz 7 07:49 bueno puede ser efímero porque esas esas construcciones también tienen una vida ahí que encabeza hace eso alguno se hace es otra construcción se tira si también puede ser efímero pero hombre tiene ya ese concepto efectivamente fino que va diarios solo lo perdí luego bueno conseguir muchos graffitis ahora se han convertido en en patrimonio cultural

Voz 8 08:15 sí pero grafitis que estando en la calle y estamos eso lo estamos viendo pues con con sí o con otros se icono a todos los artistas que sean protegido esos son grafitis porque tienen un qué tal bien y tienen una categoría artística Eden mensaje de de un lenguaje no iba a una expresión

Voz 0194 08:37 los los grafiteros que tú que tú llevas Consuelo viven del graffiti

Voz 8 08:43 ahí ellos ahora mismo amigo emocionados ya arte que que no es graffiti pero también siguen pintando siguen pintando en la calle dice siguen encargando pero ya trabajar mucho también por encargo

Voz 0194 08:59 dejamos de llamarles grafiteros si les pasamos a llamar artistas urbanos sobre seguimos llamando de las dos maneras

Voz 8 09:05 yo creo que a ellos les gusta también me que se lo llame eran las dos maneras se identifican mucho con el graffiti eso que nada además es una expresión que ellos necesitan muchas veces expresarse en un muro y fíjate que al final el muro pues es una galería urbana donde puedes disfrutar de una expresión artística gratis ese son son artistas ir que no están buscando un beneficio económico cuando están trabajando y tienen la calle o sea que

Voz 9 09:39 me quite el como es algo especial en la mentalidad de la personalidad de un grafitero Consuelo muchísimas gracias

Voz 8 09:50 nada vamos a Adrián

Voz 3 09:53 que nos separa colado marrones verdes

Voz 1880 10:10 te acuerdas de este tema ni Cullum y Carlos Messi frante que es uno de nuestros referentes españoles del hip hop hicieron esta mezcla del todo lo que no hiciste

Voz 3 10:21 grados

Voz 0194 10:26 uno de los artistas que lleva Consuelo con la que hablábamos antes y que hoy está montando para urbano

Voz 1880 10:31 si queríamos saber la opinión de un artista no de alguien que se dedica profesionalmente a esto es firme ha dicho en cuanto a las pintadas de los trenes que hay que mirar las dos caras de la moneda

Voz 10 10:41 me parece que hay bastante demagogia dentro del tema porque los vagones de tren lo primero que no cuestan las cantidades que mencionan eso para empezar hay bastante negocio detrás de todo eso las empresas proporciona esos productos químicos que se pueda hacer con otros perfectamente la limpieza infinitamente más barato y bueno pues pues pero que al final hay que ver las dos caras de la moneda porque que haya unos descerebrados que estaban por ahí Nos aplicando violencia cosa que estoy totalmente en contra o determinadas acciones no quiere decir que también la parte de los trenes naciera como una reivindicación de los barrios pobres para que llegaran los trenes pintados a los barrios ricos y bueno pues yo por ejemplo sí que pinte algún tren hace muchos años hice consideraba como una especie de reto de conseguir pintarlo y aparte es tratábamos de embellecer el vagón Hinault en metros ni con violencia en otros sitios trenes mercancías decrépito no sé es que hay mucha de muchas formas de verlo

Voz 1880 11:40 en el vagón del tren que habitualmente son muy feos pero que no pinten las ventanas no las ventanas no porque luego no pueden porque lo podemos debe al exterior le he preguntado también a Speer quería saber cómo se denominan ellos ellos mismos no Si se llaman artistas urbanos o se llaman grafiteros

Voz 10 11:53 yo soy muy contra las etiquetas porque al final como que todo el mundo tiene que guardar en un cajón citó para que todo el mundo digamos extenso es vándalo o este es el artista yo creo que la frontera está bastante desdibujada sea lo primero que tú cuando empiezas pues pues pintas en sitios lo tiene bastante más complicado no igual vas algún sitio estás abandonado o no sé qué pintas pues con un poquito de sentido común no poco a poco pues al final todo va evolucionando también te vas haciendo mayor IVAs entendiendo un poco pues pues el sentido de lo que estás haciendo no dices voy a pintar pero voy a tratar de embellecer también un poco el el lugar no

Voz 11 12:35 tío tío eso

Voz 4 12:47 este es me tienen una etapa María estaba esperando ver es que estás a ver si se arrancaba pero ahora

Voz 1880 12:54 antes equivoquen propuso velo estos son siete Notas siete Colores este es otro de los grupos del principio de la escena hip Copa aquí en España ellos eran catalanes del Prat de Llobregat nacieron en el noventa y tres y este era uno de sus éxitos desde el noventa y siete con esos ojitos por mira

Voz 0194 13:17 sus datos verán novia antes hablábamos me hablabas esta tarde una iniciativa en Zamora

Voz 1880 13:20 que se llaman no pintan nada si es un proyecto que coordina vea a barrio allí mismo en Zamora con chavales vea es graduada en arquitectura y ahora mismo está haciendo un Máster de Gestión del Patrimonio Salamanca bueno pues ella nos va a contar qué es exactamente no pintan nada

Voz 7 13:35 no pinta nada es un programa de educación patrimonial que nace de la necesidad de concienciar sobre el vandalismo que está afectando todo nuestro Casco Histórico hallando estos valores que pueden tener los bienes patrimoniales como estos Iglesias digno estas murallas que están llenas de pintadas de esvásticas de mogollón de daños que están causando la piedra y que lo que hacen es destrozar nuestro patrimonio

Voz 1880 13:59 claro porque destrozar el patrimonio es una cosa Iker embellecer lo como decías tiene otra cosa claro tampoco estaba muy clara esa línea que separaba el vandalismo de El arte pero bueno vea lo tiene clarísimo

Voz 7 14:10 pues nosotros el vandalismo vemos cuando no se están pintando la piedra de nuestras iglesias que es una piedra arenisca que cuando iba a intentar limpiar lo que vas a hacer es destrozar la cuando apestan sobre el patrimonio sin embargo el arte urbano Square no tenemos elementos de de nuestro Casco Histórico que no tienen ningún interés y de repente de metemos un mural independientemente si es bonito o es feo y adquieren una una importancia muy significativa en el casco histórico la otra diferencia que tenemos entre Artur Bonnie vandalismo es que esté autorizado en el caso de que no está autorizado automáticamente pasa a ser vandalismo sí se ha autorizado automáticamente es arte urbano

Voz 12 14:47 me voy a ir

Voz 4 14:59 el cine nos ha traído buenas pelis de grafiteros

Voz 1880 15:01 este tema que escuchamos por ejemplo pertenece a la banda sonora de American graffiti es Buddy Holly con su My baby is American graffiti es una película de ellos Lucas del setenta y tres estos son un grupo de chavales que pasan la última noche de verano de su juventud no luego cada uno se tiene que ir a estudiar a trabajar hacer lo que sea pero bueno para aprender de grafitis una peli española de mil novecientos noventa el directores Pascual Cervera se titula mi firma en las paredes y esta película es una mezcla entre documental y ficción en aparte del documental nos presenta a nuestro primer grafitero del seguro que te acuerdas es Juan Carlos Argüello por ese nombre no lo recordamos pero sí sí te digo que es

Voz 13 15:41 muy bien tenía

Voz 14 15:43 el estilo de un logotipo publicitario incluso la R de la marca registrada pero en el mercado ningún producto se llamaba Wedding entonces la palabra con el multiplicarse en cientos y miles de palabras distintas serpenteante porque los muros de cada barrio supimos que eran firmes la prensa habló de jóvenes empeñados en una loca carrera por ver quién firmaba más bien Massey pues que que mandamás en más sitios era muelle

Voz 1880 16:16 el apareció pues sobre los años ochenta menos

Voz 14 16:19 el primero de ellos en un personaje popular para unos un gamberro que ensuciar las paredes para muchos jóvenes una especie de héroe enmascarado en su anonimato

Voz 1880 16:35 ese era muy lleva nipón y la otra parte del del documental estamos hablando de las paredes pues una parte que no se hablaba de muelle y del movimiento aquí en España pero la otra parte del documental Nos documental es ficción son tres chavales tres adolescentes de Aluche de un barrio de Madrid del sur de Madrid y uno de ellos es Daniel Guzmán el actor a los que a estos chavales les gustaría ser grafiteros de mayores no aquí en esta escena que ahora mismo vamos a escuchar justo están viendo pasar un tren con grafitis que hoy sábado

Voz 15 17:03 hay que ponerse las botas al pago de Alaska que va por la noche de puta madre

Voz 1880 17:12 la segunda recomendación pues la película sobre si existe mudé Gift Shop que también la dirigió el harán si ya lo trajimos un día sí hay que saber si te acuerdas a partir del cuadro que se auto destruyó sí exactamente al principio de la peli sale el que parece ser que es él con la voz distorsionada además con una con una capucha puesta para que no se le vea

Voz 16 17:32 según mes estuve boa permanezca vivo es entonces tendrá no sé nada mes Camaño Pepa eh

Voz 14 17:51 y creo que aquel día también de habla

Voz 1880 17:53 los de que se cree que van si es el cantante de más y señala que a Gul diques o otro rapero les escucharon decir que Robert se empezó a hablar de Robert cuando realmente quería referirse metió la pata claro Robert de navajas el canta temas If ataque que ha es que además nación Bristol hace cincuenta y dos años es artista activista cantante compositor sí que pega todo cuadro madro bastante ya Albacity algún tema más de hip hop bueno pues decíamos antes que gran grafiti hip hop van unidos cómodos expresiones artísticas más o menos de lo mismo no de todo lo que allí en la calle pero por un lado pintura o por otro lado en la música ya hay una mujer que es Mala Rodríguez realmente es más del mundo del rap o ahora mismo el rap que fue otra de las banderas en España del movimiento he dicho fue pero bueno el año pasado sacó otro disco con el tengo un trato ella

Voz 18 18:39 lo mío también era lo mío también