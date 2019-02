Voz 1150

00:06

anormalidad impropia de una sociedad democrática así ha descrito Rajoy lo que ocurrió en Cataluña en otoño de dos mil diecisiete Rajoy en estado puro evitando las palabras comprometedoras eludiendo responsabilidades por ejemplo las firmar que nunca ni siquiera siendo ministro del Interior dio instrucciones sobre cómo afrontar los problemas de orden público recurriendo a una peculiar interpretación de los hechos sólo existe lo que es reconocido legalmente el referéndum del uno de octubre no existió porque así lo dijo la Junta Electoral reiterando como leitmotiv fue un análisis de mínimos sino se hubieran llamado a la gente un referéndum ilegal si no se hubieran tomado decisiones quebrantando la ley News tenis no estaríamos aquí y eso es lo importante si alguien esperaba una actuación reveladora del presidente se ha llevado un chasco fiel a su estilo procuró sobrevolar la realidad de quitarse de enmedio en cualquier caso el paso de los primeros políticos llamados a testificar ante el tribunal ha dejado claro que es mucho más fácil hablar en la tribuna del Congreso que en un juicio bajo juramento las palabras se medían tanto que a veces parecía que se acaban escribimos repetidos indicios de incomodidad de inseguridad en personas muy dadas al verbo fácil las posibilidades de malversación de fondos públicos para el referéndum han quedado una vez más como muy limitadas por el control absoluto de las finanzas de la Generalitat confirmado por el ministro Montoro en cualquier caso si los servicios de información fueron incapaces de detectar el trajín de urnas hacia los lugares de votación tampoco es extraño que no hayan conseguido anotó noticia alguna sobre quiénes las pagaron las diferencias estratégicas en el independentismo en quedado otra vez de manifiesto contra Artur Mas ha insinuado que Puigdemont hoja de ruta al convocar el referéndum era mejor convocar elecciones cada día de juicio se hace más evidente que hubo más de una oportunidad para que no si tuvieran que llegar hasta aquí y nadie tuvo la grandeza de dar los pasos para conseguirlo la culpa no es sólo del otro