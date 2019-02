Gerard Piqué: "Si venimos aquí, no jugamos bien y ganamos 0-3 pues nos vamos contentos"

Voz 0097

01:22

bueno sí sí estamos felices el objetivo era clasificarse eh y sabemos que para clasificarse para las finales pues tienes que competir contra los grandes equipos en este caso pues pusimos ha tocado primero Sevilla luego el Madrid e iba no creo que hemos hecho buenas eliminatorias en ambos casos sí que estamos en años no ha dado muchos partidos aquí en el Bernabéu últimamente lo que pasa es que el de hoy quizás una manera diferente quizá sin desplegar el buen juego que ha dicho en otras ocasiones sorprende más el cero dos por pues el juego que habéis tenido por cómo ha jugado el Real Madrid no mirándolo positivamente si venimos aquí no jugamos bien y ganamos cero tres pues la verdad que que nos vamos contentos estamos en una dinámica muy buena que tenemos que unir aquí otra vez el sábado si conseguimos un buen resultado pues podemos decir que todo todo estos partidos que teníamos que jugar ahora que eran conmigo con rivales muy difíciles la vuelta de Sevilla luego la vida del Real Madrid en Copa Lyon e e ir a Sevilla en Liga hoy aquí si si sacamos un resultado positivo el sábado pues toda todo todos estos partidos a creo que lo sabremos sacado con buena nota