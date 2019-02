Josep María Bartomeu: "Sabemos de la inocencia de Rosell y hoy lo ha demostrado"

Voz 1375 00:00 Larguero en directo a vamos a la sala de prensa con Valverde que acaba de arrancar pero saludemos al presidente del Barça Josep Maria Bartomeu hola presi muy buenas olas

Voz 1146 00:08 buenas noches enhorabuena hombre mono muchas gracias encantado y con contentos hoy

Voz 1375 00:13 sí sí hubo una noche para celebrarlo no con un cero tres que no sé si le parece más abultado por los méritos que ha visto usted en el campo

Voz 1146 00:21 bueno la verdad es que aparte bueno ha estado dominada por el Madrid ha tenido infinidad de oportunidades para marcarnos un gol bueno no han entrado Ter Stegen ha hecho una gran primera parte de la segunda pues a su programa no partir de cero uno ha cambiado el partido y bueno pues bueno nos hemos clasificado para la final segunda parte dominada por el Barcelona la primera fue el Madrid

Voz 1375 00:43 la sensación Bartomeu es que sin hacer un gran partido sin haber hecho una actuación estelar Messi últimamente también en el Bernabéu estaba acostumbrado a ello sin embargo el Barça ganó cero tres

Voz 1146 00:54 si el hoy ha sido un partido era una semifinal sabíamos que había tensión partido muy serio un partido que era muy largos en noventa minutos hay cansancio por supuesto dos jugadores de los dos competiciones y bueno había que estar muy atento yo creo que hay mucho respeto entre dos equipos muchísimo y se ha visto durante gran parte del partido y bueno pues al final pequeñas y jugadas en nuestro caso hemos dicho casi tres jugadas que hemos llegado a a por trienio de tres gol

Voz 1375 01:21 en experimental un segundo y un minuto porque está Santiago oye diciendo que hay gente en Barcelona ha echado a la calle para celebrar el título pero si el pase a la final Santi Ovalle en Barcelona cuanta gente hay más no menos

Voz 1 01:31 bueno se decenas de personas mañana hay que trabajar y que hay mucha gente pero mira a los oyes cantando el presidente también los oye qué tal cómo estáis contento por supuesto que estamos muy contento al Madrid en casa por si eliminamos al Madrid en una copa de bueno las opiniones de la afición para que lo escuches los oyentes que Larguero y al presidente del Barça que te aparecía el partido de de hoy tres pasar como estás son las del Barça

Voz 1375 02:00 luego volvemos con Santi Valle algunos afiliados echan a la calle como se ha celebrado un título porque ganar al Madrid siempre sabe diferente no

Voz 1146 02:07 sí no no bueno ganas marino llegar a una final siempre sea diferente con quién se ha encontrado el rival que sea no lo importante era esto era llegar al final muy saber que a finales de mayo tenía una opción de un título de un nuevo título la verdad es que es la que sale la la sexta consecutiva el IVA que querían una final pues estamos no contentos muy contento

Voz 1375 02:28 eh buena noticia verá donde le recuperado tal y como empezó el curso viendo cómo está llegando a este tramo final ha costado pero se ha enderezado el rumbo deben Belén no

Voz 1146 02:38 si hoy ha sido muy importante y ha sido evidente ya lo hemos visto unas jugadas de los goles no si es un jugador con una calidad creíble la increíble la verdad es que estamos muy felices como se hablo girando en el en el en el equipo en el club como se cada vez está más más más comprometido con con

Voz 2 02:56 con el juego con con los compañeros con el club

Voz 1146 02:59 ha estado una vez más no contento pero espero no por el por todos los jugadores oye todos todos los merecían jugar esa semifinal como lo han hecho llegar a esa final que se ha en una final bueno nos interesaba tiene porque bueno vamos consiguiendo objetivos durante la temporada y este era bueno un objetivo

Voz 1375 03:18 eh dos muy rápidas y le dejamos Bartomeu la renovación de Jordi Alba ya está cerrada

Voz 3 03:23 tú te has been camino en camino en camino

Voz 1146 03:26 eh de espero que tengamos noticias buenas en breve pero

Voz 3 03:28 no en camino vienen vienen cara

Voz 1375 03:31 no no a mil cuatro las dos partes creemos

Voz 1146 03:33 seguir el Barça Hay Jordi Alba iconos dos quieren seguir entenderse al final siempre hay que vaya teniendo

Voz 1375 03:41 el asunto de Rakitic cómo está

Voz 1146 03:43 bueno con con Iván Bueno tienen contrato ya él ya sabe que tenemos que hablar con él no hablar con él porque esa no están no

Voz 1375 03:50 el carril como lo de Jordi Alba no no no hemos empezado

Voz 1146 03:53 no hemos empezar las porque tiene contrato más largo ya Jordi el contrato será acaba la próxima temporada Hay Iván tiene contrato programa más largo tiempo tanto por prioridades y por fechas les tocaba hablar con con Jordi ya hay ofertas por Rakitic no no no dejó nada varón es importante de aquí no queremos que se vaya a nadie y hay que hay que seguir jugando con el con el Barça

Voz 1375 04:12 bueno sí hacía mucho tiempo que no hablábamos enhorabuena Nos alegramos del Barça tengo muchas gracias

Voz 1146 04:17 oye más viendo otros doblemente contento así

Voz 1375 04:20 Leo liberado Sandro

Voz 1146 04:23 José ella Joan B Solís es presente el Barça pero todo es amigo mío y de gran parte de la directiva estamos todos muy contentos por porque pueda estar en casa y pueda seguir preparando su defensa pues más tranquilamente

Voz 1375 04:35 con él

Voz 1146 04:36 no debe haber quedado con él después del partido lo voy a ver el va con su familia pero con él no aún no sabes avistó el barrio en casa ahora visto el partido ya ha visto bueno está en un hotel aquí en Madrid sí sí que tiene mañana de juicio otra vez mañana a ver el juicio pero sí sí lo ha visto noté Eli está viendo todos tiene a ser así

Voz 1375 04:55 está bien no está contento de momento no esperar como sigue

Voz 1146 04:57 excepto claro el juicio es algo muy serio y bueno pues tiene que prepararse muy bien bueno como es el una persona pues no es muy responsable y que seguro que ir alguien lo suele sabemos de inocencia yo creo que otra para demostrar lo invitará

Voz 1375 05:11 el palco

Voz 1146 05:12 está invitado siempre los presidentes del Barça tienen siempre