Casemiro: "Si hablamos solo de Vinicius es un poco injusto, todos hemos hecho una de las mejores primeras partes"

pues que ha jugado arriba evidentemente les falta la precisión de alguien que lleve más tiempo en el en el mundo el fútbol no es lo que se está criticando al chaval que no acertado

Voz 0336

00:58

es un jugador atrevido un jugador que quién no tiene no tiene miedo de jugar los dos grandes partidos no pero se Vinicio hoy seremos un poco injusto no sobre todo por el todo el equipo se hecho como yo he dicho en la primera parte ha sido fantástico yo creo que hacer unas mejores primeras que de de sí sería un poco injusto hablar de viniese pero ya hablan sólo de pero ya Alonso de Vinicius eh ya es un jugador de de de primer equipo ya es un jugador que tiene que pensar hay Ingres unas cosas porque está siendo un nivel increíble no solo voy pero ya estaremos tranquilos un grandísimo jugador para nosotros