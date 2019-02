Iturralde: "El que más me ha parecido penalti es el de Piqué a Lucas Vázquez"

Voz 1 00:00 e Iturralde estás por ahí no

Voz 1887 00:03 el manifiesto minuto trece entra en el área Vinicius remedo le pisa pisa les toca en el gemelo y el árbitro no pita penalti para ti lo era

Voz 1 00:13 a mí no es no es suficiente el contacto con para pitar penalti estas jugadas hay que verlas siempre a a velocidad normal hay porque estas jugadas las para así va más despacio parecen mucho más de lo que es para mí es Food a velocidad rápida tampoco no hay que verlo tal me velocidad lenta ni pasado hornada Roglà que es es decir a la normalidad

Voz 1887 00:33 segunda parte exime me he comido alguna me dices en minuto cincuenta y ocho pisotón dentro del área de Ramos a Rakitic no pitó penaltis

Voz 1 00:39 la domina el fútbol siguen

Voz 2 00:43 me parece una cosa entonces lo que está claro es lo hace como dicho que hay que hablar del bar tenemos es porque yo también tengo la tensión partidos hijo todos pero sigo todas una cosa te decían

Voz 1 00:57 es que para pitar un penalti es como cuando vas de compras un penalti se compra por un nueve por un diez de vez en cuando traen hasta por un ocho fíjate ocho nueve o diez yo el de Vinicius cuánto cuánto compras el penalti de Vinicius bajo bajo vale no es penalti fuera el de Ramos por cuanto lo compras

Voz 2 01:19 no no no no

Voz 3 01:22 no es así en el minuto cincuenta y nueve

Voz 1887 01:24 el centro de refilón ahora te pregunta Jordi que tiene alguna Patti centros desde la banda izquierda Lucas Vázquez intenta rematar cuarenta por una API que yo creo que

Voz 1 01:32 puede hacer penalti a Messi me aparecido esta misma precios más penalti el que menos se ha hablado y el que menos está hablando ya esquemas penúltima parecido contar claro con no creo que va despeja Arlene Anglet le despejara el balón despeja la pierna de yo estoy con siete de ocho no está ya son ocho eh

Voz 1887 01:49 no un nueve no sea generoso y la última Luis Suárez bueno yo tengo Eloy Suárez recorta Casemiro dentro del área a estas cadenas de Isabel uruguaya penalti llegaron esta eso no es clarísima esta aquí no hay ninguna la gestión del partido te ha gustado de Sánchez Martín

Voz 1 02:02 al acabar el partido se decanta durante el partido no durante el partido tenía miedo porque es un árbitro que no se guarda tarjetas es una semifinal y la podido que es una semifinal la podido que que que ha tenido la gran suerte la gran suerte que los tres gallos del campo tenían ya amonestación sabe si llegan a tener a mano estaban es decir para que veáis muchas veces cuando dice Luis ordenó es que mi fútbol es presionar a los árbitros mentira mentira o una presión a un nada es decir tampoco presionó en otra semifinal que jugó también ha al borde del precipicio es decir el presiona cuando sabe que puede presionar

Voz 4 02:41 a esta rueda de prensa habitual de alguna pregunta quién tiene dice que se por favor si Jordi Martí desde Barcelona

Voz 5 02:47 sí señor Díaz Vega dijo en El Larguero que cuál es la principal función no virtud de un árbitro dijo Díaz Vega ver

Voz 4 02:58 fue una gran respuesta ver entonces hoy hemos visto todos entonces sí entonces hoy hemos visto una hemos visto unas amarillas que merecía Casemiro en el minuto cuatro muy clara y otra Rakitic a mi parecer también muy que las donde podías las dos clarísimas y todos hemos visto estas amarillas con una gran el manifiesto flagrante Fly el árbitro crees que las ha visto y sin embargo no las ha querido mostrar

Voz 2 03:28 correcto si esto pues esto por eso a ver Jordi nosotros estoy muy egoísta pero no no me no me responda a tu pregunta ya te respondió

Voz 1 03:38 a ver la pregunta está clara por eso el ex árbitro de Eto'o y tú eres periodístico

Voz 2 03:43 perdona perdona no piensa contestar Mata que eso no pero yo entiendo hay que leer los partidos

Voz 6 03:54 si el árbitro lo que tiene que hacer es leer el partido y en función del momento el partido saber si tiene que acelerar o frenar dicho lo he dicho bien y tus

Voz 1 04:03 lo has dicho pero es que ya es Iron

Voz 2 04:05 conocieron y no no es que lo ha dicho de verdad oye pienso ya sabe son muy malos pero mira una cosa es que la pregunta tú no acertó a ver

Voz 1 04:16 me parece impertinente me parece muy bien una pregunta de aficionado me parece fenómeno pero una pregunta de esas es decir si tú coges jugada por jugada no si hubiésemos ido hoy a trece amarillas dos penaltis y después ha vuelto loco el árbitro igual tres expulsados no lo es que el reglamento pone esto bien bien pero el reglamento y un partido lo mismo que los entrenadores y los jugadores hay que saberlo leer yo hoy el árbitro yo iba diciendo durante la primera parte buf es está aguantando está aguantando pero la salido bien por el resulta o por lo que sea fíjate que la salido también

Voz 2 04:49 quemados metido a la una menos veinte investiga si que sí totalmente fíjate creo que ningún jugador el partido la llevó control una cosa es pero pero eso que es cierto no quita para que el pisotón de un hombre

Voz 3 05:03 nos diera saca tanto una cosa en un agarrón no sé qué Un

Voz 7 05:10 yo que sé lo que quieras pero hombre dos pisotones bueno ávido digo esto ha estado en pruebas de absurda nos arbitro José imaginar el número de de abrazos que me han dado para Iturralde González

Voz 2 05:21 sí sí no la verdad es que no todos los puñales