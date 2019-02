Acoso o acoso violento

Voz 1985

sí dijo Soraya yo sé lo que es un escrache y lo que sucedió en Cataluña no era un escrache era un acoso violento hablaba ayer tanto la ex vicepresidenta del Gobierno como la abogada del Estado acostumbrada a calificar hechos sí dijo Mariano era una situación excepcional que se concentrarse en miles de personas delante de la Consejería donde actúan funcionarios según las órdenes de un juez es una acoso concluyó hablaba ayer tanto el presidente del Gobierno como el registrador de la propiedad habituado a tomar sobradamente nota de los datos del expediente así que aunque sus dos argumentarios compartían marca cada uno la imprimió su matiz personal lo que para uno era acoso es decir amenaza presión indebida hostigamiento para la otra era algo más grave un acoso violento ambos polos perimetral en el campo en el que jugarán los magistrados se cometió una ilegalidad grave cosa de la que poca gente sensata duda pero sí hubo violencia o más exactamente la violencia necesaria y suficiente para considerar la más grave que desordenes públicos obstrucción a la justicia de desobediencia Si bastó no bastó para encajar el tipo directivo de rebelión eso es lo que deberán concluir los jueces ha por cierto que la existencia de la tan criticada acusación popular encarnada en el partido de la ultraderecha ya ha generado el primer conflicto en el Supremo y los dos primeros casos de resistencia activa a esa anomalía no serán los últimos