El Larguero: Hablamos con Bartomeu y todo el análisis del Clásico (27/02/2019)

Voz 0458 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero las once y media una menos en Canarias enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que es fin

Voz 1284 00:44 la lista de la Copa del Rey está hablando el portero del Barça Ter Stegen en Barça televisión estará ahí he preguntándole enseguida al portero del Fútbol Club Barcelona que ha parado las tres que tenía que parar cuando el Madrid ha sido mejor en la primera parte escuchamos a Ter Stegen

Voz 1 00:58 que para nosotros significa mucho hoy ya estoy muy contento muy feliz o por el equipo

Voz 2 01:05 desde que llegaste al Barça pródiga me aquí que el Bernabéu es es ganar siempre esto no es habitual como cómo sienta uno ganará siempre

Voz 1 01:12 bueno ahora ya ya es el pasado o no queremos ganar el el partido en el sábado igual si queremos luchar por por todo alejarnos Si para hoy seguramente que que ha sido para todos nosotros que a un día muy luchador estoy contento muy contento

Voz 2 01:33 tu marca los goles siempre les preguntamos por sus goles a ti siempre te pregunto por las paradas y me es el trabajo de le

Voz 1005 01:38 tipo pero hoy es de esos días donde las paradas tiene

Voz 2 01:41 en aún un valor más especial lo digo sobre todo las que has dicho cuando el partido estaba empate hacer

Voz 1 01:46 bueno estoy intentando a lo mejor no nada sobre todo cuando cuando llegan tengo que

Voz 2 01:53 estar ahí

Voz 1 01:54 intento hacer el máximo esfuerzo para para aguantar el cero oí creo que hoy ha sido un buen día para todos nosotros ya es un logro de todo el equipo pero estoy contento que que pudimos ya tener la el cero detrás

Voz 2 02:11 ya tengo la última Marc ahora el sábado otro partido otra vez en el mismo sitio mismo resultado esperamos todos no pero era otra historia

Voz 1 02:19 pero hay que ir por todo lucharemos igual como y quizás un poco más esto es lo mínimo que tenemos que hacer tenemos una una oportunidad muy buena de alejarnos un poco más y esperamos que podamos canario llevarnos los tres puntos para esto es necesario que ya llegamos al cien por cien que recuperamos bien y cada uno es responsable para para su mismo para para su cuerpo y esperamos que podemos llegar a tope para el sábado

Voz 2 02:49 eso esperamos mar enhorabuena por tu partido por la victoria

Voz 1284 02:53 las palabras de Ter Stegen Barça televisión estamos en directo abriendo el larguero tenemos hasta la una y media para analizar todo hoy tenemos sesión especial de sanedrín van a estar Romero Gallego Pulido los habituales de las sesiones extraordinarias Jordi Martí Marcos López Torrejón Antón Meana todos está hablando

Voz 2 03:09 ahí Jordi Alba Adrià sí qué tal Manolo buenas noches empieza a valorar esta victoria lateral del Barça la escuchamos en directo

Voz 0977 03:16 el Larguero aquí o en cualquier campo pero bien hemos ganado de manera solvente es verdad que ha estado muy igualado y que sea bueno e sea resuelto en la segunda parte con tres goles nuestros que creo que hemos hecho grandes jugadas picando el espacio oí ir meter gol iré muy contentos por por ello por el trabajo del equipo sabiendo que la dificultad que tiene ganar aquí siempre no

Voz 3 03:43 Terry habéis goleado al Real Madrid el ex sabéis eliminado de un título que querían evidentemente ganar es un golpe duro y además ahora que viene el clásico de Liga Hay tenéis una ventaja de nueve puntos

Voz 0977 03:57 sí eh nosotros

Voz 1284 03:59 en valor a esta Copa como a la de no

Voz 0977 04:02 más eh siempre que no se gana pues le quita mérito a lo que llegar a la final y ganarla y el Real Madrid como tú bien dices la quería o no ha habido mucha concentración de gente antes del partido oí claro que la querían ganar ya no sirve de excusa que es un título menor sino que hay que en estos partidos lo que se demuestra la valentía del equipo y en ese sentido el equipo ha tenido mucha personalidad de verdad la primera parte

Voz 1201 04:29 se está hablando Jordi Alba en directo escuchamos a Piqué que sale también hablando en gol ahora mismo

Voz 1 04:34 bueno muy importante saber quién metió el primer gol no porque lo metíamos nosotros poníamos podrán la de la eliminatoria y pedían parte si es verdad que os quizá han tenido alguna ocasión más pero en la segunda hemos sabido salir muy bien a contra ellos son dejó más espacios sí nada en diez quince minutos creo que hemos metido tres goles hemos sentenciada la eliminatoria

Voz 2 04:54 en un partido en que quizás se centra mucho en la figura de Leo Messi pero apareció el colectivo y parecido Suárez

Voz 1 05:02 Luis ha podido meter goles y lo siempre es importante aunque no parezca que no brilla tanto eh centrar mucho la atención de los defensas así y a partir de ahí genera espacios

Voz 2 05:13 yo preguntar por por una jugada que el Real Madrid ha pedido penalti en la primera parte tú estás bastante cerca de la acción me parece un posible

Voz 1 05:21 penalti diese miedo a Vinicius no sé cómo lo has visto no tengo nada que decir

Voz 0239 05:26 hay otro detalle en el creo que el primer gol de

Voz 2 05:29 a Suárez has tenido una celebración con la grada un detalle como no me ha parecido ver en un colaborador tenido ningún detalle no se he dicho no algún compañero alguno que no sería de que nuestro hablando

Voz 0239 05:46 los te pregunto por la Copa

Voz 2 05:48 que se generó bastante debate al al parecer que el Barça no quería la Copa que tiraba la Copa ya habéis demostrado o se ha visto que estáis por sexto año consecutivo

Voz 1 05:58 estamos por inercia más que otra cosa eh porque porque bueno estamos en una muy buena dinámica hemos conseguido buenos resultados dimos la vuelta el día del Sevilla y a partir de ahí pues ya está en semifinales si volvemos a estar otra final eh nada muy felices muy contentos porque ya te digo la Mercer ah bueno y el sábado otra vez aquí o de otro partido complicado e ellos pues parece que están lejos pues no lo están tanto pues sino se presuponen a seis así que

Voz 2 06:29 eh lo tendremos con las pilas puestas de las piedras gusto a ganar aquí ya lo sé

Voz 1 06:33 tenías bueno tengo una suerte últimamente ganar muchos partidos aquí además con resultados abultados pero bueno si nos relajamos un poquito sabemos que podemos salir

Voz 0977 06:43 aquí

Voz 1 06:45 pues con resultados negativos y es algo que no creemos

Voz 2 06:48 ese este valor no de momento

Voz 1201 06:51 jueves en la decidió terminar la entrevista

Voz 1284 06:54 Gerard Piqué que está hablando de una jugada polémica le preguntaban dice que no sabía de que hablaba hoy tampoco de algún gesto con habrá yo tampoco visto ningún gesto raro una Sicilia que no así en las gradas si luego bueno el Barça es finalista de la Copa del Rey por sexto año consecutivo las cuatro último las elecciones las ha ganado está en sintonía del Larguero en directo era vamos a la sala de prensa con Valverde y acaba de arrancar pero saludemos al presidente del Barça de Josep Maria

Voz 1201 07:16 no veo hola presi muy buenas buenas noches enhorabuena hombre

Voz 1635 07:20 bueno muchas gracias según no encantado y con contentos oye

Voz 1284 07:23 sí sí buena noche para celebrarlo no con un cero tres que no sé si le parece más abultado por los méritos que ha visto usted en el campo

Voz 1635 07:31 bueno la verdad es que aparte bueno ha estado dominada por el Madrid ha tenido infinidad de oportunidades para marcarnos un gol bueno no han entrado Ter Stegen hecho una gran primera parte

Voz 1201 07:42 el segundo pues Vicente panorama no

Voz 1635 07:44 a partir del uno al cero uno ha cambiado el partido y bueno pues bueno nos hemos calificado para la final le ni segunda parte dominada por el Barcelona la primera fue el Madrid la sensación

Voz 1284 07:55 el Bartomeu es que sin hacer un gran partido eh sin haber hecho una actuación estelar Messi últimamente también en el Bernabéu estaba acostumbrado a ello sin embargo el Barça ganó cero tres

Voz 1635 08:04 si el hoy ha sido un partido era una semifinal sabíamos que la tensión partido muy serio un partido que era muy largos son noventa minutos hay cansancio por supuesto de dos jugadores de los dos competiciones bueno había que estar muy atento yo creo que hay mucho respeto entre los dos equipos muchísimo y se ha visto durante gran parte del partido y bueno pues al final pequeñas a jugadas en nuestro caso hemos casi tres jugadas que hemos llegado a a portería han sido tres goles

Voz 1284 08:31 aún en experimental un segundo eh un minuto porque está Santi vaya diciendo que hay gente en Barcelona que ha echado a la calle para celebrar no el título pero si el pase a la final Santi Ovalle en Barcelona cuanta gente hay más o menos

Voz 4 08:41 se decenas de personas mañana hay que trabajar

Voz 1284 08:44 mucha gente pero mira cantando el precio

Voz 4 08:47 pero también los oye qué tal cómo estáis contento hola

Voz 5 08:50 por supuesto que estamos muy contento Almadén a su casa por fin eliminamos al Madrid en una copa

Voz 1201 08:56 las opiniones de la afición

Voz 4 08:58 los escuché de los oyentes que Larguero y al presidente del Barça que te aparecía el partido de de hoy

Voz 5 09:04 el pasado

Voz 1284 09:07 estás son las canciones de la afición del Barça y luego volvemos con Santi allí algunos afiliados echan a la calle como Si se ha celebrado un título porque ganar al Madrid siempre sabe diferente no pero sí

Voz 1635 09:17 si no no bueno ganas marino llega a una final siempre sabe diferente sea con quien sea el rival que sea no lo importante era esto Yllera llegar al final hay que saber que a finales de mayo teníamos la opción de un título de un nuevo título la verdad que es la la la creo que sale la la sexta consecutiva iba uno al final pues no estamos no contentos muy contento

Voz 1284 09:38 eh buena noticia veraz en Vélez recuperado tal y como empezó el curso viendo cómo está llevando ese tramo final ha costado pero se ha enderezado el rumbo deben Belén no

Voz 1635 09:48 si hoy ha sido muy importante y ha sido evidente ya lo hemos visto unas jugadas desde los goles no si es un jugador con una calidad creíble la increíble la verdad es que estamos muy felices como se hablo girando en el en el en el que el equipo en el club como se cada vez más más más comprometido con con con el juego con con los zampar

Voz 6 10:08 señeros con el club

Voz 1635 10:10 Mas no contento pero espero no por él por todos los jugadores oye todos todos merecían jugar esa semifinal como lo han hecho llegar a esa final que se en una final que bueno nos interesaba muchísimo porque bueno vamos consiguiendo objetivos de la temporada y ese era un objetivo

Voz 1284 10:28 eh dos muy rápidas y lo dejamos Bartomeu en la renovación de Jordi Alba ya está cerrada

Voz 1635 10:33 te has visto camino en camino en camino de espero que tengamos noticias buenas en breve pero bueno en camino

Voz 1201 10:39 tienen que viene Carrión bien encarrilado

Voz 1635 10:42 las dos partes queremos seguir el Barça Hay Jordi Alba cuando dos quieren seguir así entenderse al final siempre que vaya viniendo

Voz 1284 10:51 el asunto de Rakitic cómo está

Voz 1635 10:53 bueno con con Iván Bueno tienen contrato ya él ya sabe que tenemos que hablar con él no sé hablar con él porque

Voz 1201 10:59 ya no está no esta tarde el cardinal como lo de Jordi Alba no

Voz 1635 11:02 no no hemos Santos hablarnos empezar las porque él tiene contrato más largo a Jordi el contrato se acaba la próxima temporada Hay Iván tiene contrato programa más largo tiempo que tanto por prioridad es decir por fechas le tocaba hablar con con Jordi

Voz 1284 11:14 hay ofertas por Rakitic

Voz 1635 11:16 no no no hay pues nada Baroja desde importante de aquí no creemos

Voz 0458 11:19 ya no es jugando

Voz 1635 11:22 con el Barça bueno parecía hacía mucho tiempo que no hablábamos

Voz 0458 11:24 eh enhorabuena Nos alegramos el Barça pero mucho

Voz 1635 11:27 así es más viendo otros doblemente contentos

Voz 0458 11:29 a tan si quiera preguntar por el asunto clave Rosell

Voz 1635 11:32 a Sandro Rosell ya Joan B Solís en expresión del Barça pero no todo es amigo mío y de gran parte de la directiva estamos todos muy contentos por porque puede estar en casa y pueda seguir preparando su defensa los más tranquilamente

Voz 1284 11:45 he hablado con él

Voz 1635 11:46 no a haber quedado con él después del partido lo voy a ver el lado familia pero con él no aún no

Voz 1284 11:52 sabes avistó el partido en casa habrá visto el partido ya no no no

Voz 1635 11:54 el visto bueno está en un hotel aquí en Madrid si bien porque tiene mañana juicio otra vez mañana el juicio pero sí lo visto un Otegi está viendo todos

Voz 1284 12:03 tiene que está bien no está contento de momento no esperar consigue el juicio

Voz 1635 12:07 pero claro él seguirá el juicio es algo muy serio y hay que prepararse muy bien bueno como es el una persona pues no es muy responsable y que se suele sabemos a ciencia yo creo que todo para demostrar lo

Voz 1284 12:21 quitará al palco

Voz 1635 12:22 está invitado siempre al presidente del Barça tienen siempre

Voz 1201 12:27 ya lo saben todos presidente un abrazo y enhorabuena muchas gracias hasta luego adiós Josep Maria Bartomeu en directo en El Larguero

Voz 1284 12:35 las once menos veintidós están saliendo todos los protagonistas del Barça hemos oído a Jordi Alba estaba por ahí también Ivan Rakitic hemos oído a Piqué está Valverde en sala de prensa escuchamos a Ernesto Valverde

Voz 7 12:46 en la primera parte para acabar siendo el partido porque es un jugador que es muy perseverante que que cuando está en el área no está al cien porciones al doscientos por cien porque se relaciona muy bien con el gol es muy agresivo en los últimos metros siempre aparece

Voz 1284 13:01 está hablando de Luis Suárez perseverante siempre apareciendo en el área marcado dos de los tres goles el otro marcado Varane en propia puerta bueno cero tres ni hemos dicho buenas noches porque estaban saliendo todos los protagonistas en directo del Barça enseguida empezamos el Sanedrín pero tenemos que oír también a los protagonistas del Madrid que todavía no han aparecido enseguida voy con Romero con fracking con Javi Herráez ya enseguida arranca el sanedrín en el Larguero

Voz 2 13:23 me podría poner un capuchino entonces vale yo quiero un aquí alto vale

Voz 8 13:28 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 9 13:31 vale no un cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 10 13:37 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Wolkswagen ciclos Kid King igual igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 2 13:52 doce enero dos cuarto una menos en Canarias

Voz 1284 13:55 te sale por ahí Piqué se aquí está

Voz 2 13:58 el central del Barça vamos a escucharle porque acaba de comparecer en esta zona mixta donde estamos las radios y responde ya la primera pregunta

Voz 1 14:07 sí supongo que sí lo más importante es clasificarse para la final la sexta consecutiva algo que no se ha hecho nunca en de que tardará yo creo mucho en pasar si es que sucede esto significa que bueno que las dinámicas muy buena que una copa en los últimos años hemos hecho un gran trabajo

Voz 1201 14:23 jo y nada esperar poder ganarla queda mucho

Voz 1 14:26 Ximo para para jugar pero bueno ya que estamos pues ganar otra final de Copa y seguir haciendo historia

Voz 2 14:32 llegar deja al Madrid sin posibilidad de triplete que seguramente era algo que ilusionaba al vestuario de de Solari a vosotros os motiva tenéis en la cabeza esa palabra e ir partido partido irse

Voz 1 14:44 a estar vivos en todas las competiciones hasta el final estamos aún en febrero quedado muchísima muchísima temporada muchísimos partidos Si bueno estamos vivos en las tres competiciones

Voz 1296 14:54 Liga estamos en una buena posición pero bueno venimos aquí el sábado

Voz 1 14:56 sabemos lo difícil que es intentaremos pues sacar un resultado positivo es si es ganar para seguir aumentando la estancia pues mucho mejor

Voz 3 15:04 tirar dijiste tú que sin hora este año otro año sería la Copa del Rey pero imagino que después de eliminar al Madrid en semifinales dejarles sin el título pues la satisfacción es máxima como tú

Voz 1 15:14 bueno sí sí estamos felices el objetivo era clasificarse eh y sabemos que para clasificarse para las finales pues tienes que competir contra los grandes equipos en este caso pusimos la toca o primero Sevilla luego el Madrid y bueno creo que hemos hecho buenas eliminatorias en ambos casos sí que estamos en la final

Voz 2 15:32 le ha dado muchos partidos aquí en el Bernabéu últimamente lo que pasa es que el de hoy quizás la de diferente quizás sin despegar el buen juego que ha dicho en otras ocasiones sorprende más el cero del pueblo juego cada histerismo por cómo ha jugado el Real Madrid

Voz 1 15:45 eh mirándolo positivamente Si venimos aquí no jugamos bien y ganamos cero tres pues

Voz 2 15:49 eh

Voz 1 15:50 la verdad que que nos vamos contentos estamos una dinámica muy

Voz 1296 15:54 buena tenemos que venir aquí otra vez el sábado

Voz 1 15:57 si conseguimos un buen resultado pues podemos decir que todo toda esta estos partidos que teníamos que jugar ahora que eran con iba con rivales muy difíciles la vuelta

Voz 1201 16:06 Villa luego la vida del Real Madrid en Copa Lyon eh

Voz 1 16:11 e ir a Sevilla en Liga hoy aquí si si sacamos un resultado positivo el sábado pues toda todo todos estos partidos a creo que lo sabremos acabó con buena nota

Voz 2 16:22 empatito un Arruti en catalán Gerard Piqué es que no no se ha convertido en una rutina porque no es verdad que le dicen que no se le ve feliz como si hubiera ganado cero tres al Madrid que es lo que ha pasado

Voz 1 16:33 para más sigue Castro estén Content acá pero hay baña

Voz 2 16:40 eso tienes son muy bastaban también han resultado abultado muy el capítulo Ankara para que los pero pero si es para estar hay que están muy contentas que están felices pero claro todavía no ha ganado ningún título tiene que ser prudente es más preguntas para Piqué la última creo que va a ser en catalán también hemos ganado sin despeinarse

Voz 1 17:07 porque todas las contras el el primer gol yo Molly a partir de todos los pesca de Saba no crezca

Voz 0458 17:17 los medios no no aquí ha ganado pero no

Voz 2 17:22 no ha sido el mejor partido han jugado algunos ganando a la contra pero han ganado la contra su ánimo aquí no dice web porque ha caído móvil pregunta si está bien se sigue Piqué dentro están contentos a última hora sino eso te preguntarse se ilusión algún rival Valencia o Betis

Voz 1 17:43 mira yo no pero es igual al final sí que si es buena

Voz 2 17:50 pues estés eh Gerard Piqué mano enseguida creo que a venir por aquí Ivan Rakitic

Voz 1284 17:55 bueno pues no dejan de salir jugadores de el Barça en la zona mixta del Santiago Bernabéu donde hoy el Barça se ha convertido en el primer finalista de la Copa del Rey

Voz 1201 18:02 Javi Herráez muy buenas aparecía alguno de los protagonistas del Madrid hola hola qué tal mano a todos buenas noches no de momento

Voz 2 18:07 no aparece nadie estamos aquí en la zona mixta esperando algún fue

Voz 1284 18:10 esta red Mari suele hablarse espera espera que me pide paso Adrià

Voz 2 18:13 que habrá pique del bar a los presos políticos pues quizá el país irá un poco mejor pues del Bari de política con esta última declaración de Gerard Piqué

Voz 1284 18:23 no hemos oído algo de los presos políticos no hemos oído a tiempo

Voz 2 18:26 me dio enseguida la recuperamos cobramos ese respeto

Voz 1284 18:29 enseguida de llorar Piqué decías Javi que no comparecía nadie del Madrid perdona pero

Voz 2 18:32 vamos a Sergio Ramos como capitán del Real Madrid que suele hablar siempre en las derrotas así que esperamos aquí la comparecencia del capitán

Voz 1284 18:38 eh saludo al resto está por ahí Antonio Romero Antonio

Voz 1201 18:40 la oposición de comentaristas hola muy buenas hola qué tal muy buenas a todos junto juntos aquí hola Manu qué tal está Jesús Gallego la Gaye hola buenas noches hola Julio Pulido

Voz 1005 18:50 qué tal buenas noches por aquí Mario Torrejón hola buenas noches

Voz 1201 18:52 los Don Antón Meana qué tal presente Carreño buenas noches del partido hablábamos con él Jordi el muy buenas está en Barcelona Marcos López hola Marcos hola qué tal buenas noches otro también Ramón Besa hola

Voz 1284 19:01 se está acabando el artículo el país está Iturralde González el árbitro y tú hola buenas noches

Voz 1201 19:06 es que también hay que preguntarle por algunas jugadas políticas pero está hablando ya está Álvaro Benito amén entrenador Álvaro hola

Voz 1284 19:12 qué tal buenas noches ya no estabas está hablando el entrenador del Madrid eh Santiago hablaría que

Voz 7 19:18 sobre todo entrenándose los partidos aquí hay un partido muy muy seguidos y hay poco espacio para para en los entrenamientos porque hay que recuperar también hay a veces sólo dos días entre partido y el siguiente pero evidentemente también se pueden mejorar entrenando los jugadores mejoran entrenando y mejorar jugando hola entrenador aquí Pablo Parra para Radio Marca me gustaría saber cuánto cree

Voz 12 19:42 es usted responsable de la derrota hoy del Real Madrid

Voz 7 19:45 propias es una pregunta cráneo esa somos todos responsables de la victorias de la derrotas todos trabajamos el fútbol es un deporte de conjunto

Voz 13 19:57 a ver qué extraña extrañar tampoco es la pregunta pero hola Mister aquí Alberto Piñana directo Solari en el Barcelona al cuarto de hora en que cayó Vinicius han reclamado penalti sus jugadores no sé si le ha podido ver si cree que ha sido penalti si cree que hubiera podido Campoy ha sido ningún comentario sobre

Voz 7 20:16 por eso jugadas misos los árbitros entrenador

Voz 12 20:19 Sergio garantiza en directo para de radio en el primer palo hablamos desde hace ya bastante tiempo del aprendizaje de Vinicius acaba de hacer una frase ya bastante interesante Sobrequés aprende mucho en partidos partidos como el de hoy que son grandes ante el Barcelona a las puertas de una final de Copa del Rey podía intuir que el aprendizaje de un futbolista en este caso Vinicius con dieciocho años y jugando nuestros partidos de cara a portería va a ser más corto que el de otro futbolista

Voz 7 20:45 al jugar este tipo de partidos por mientras más se juegan más más se aprende no lo mismo que mientras más entrena mas más aprende también componente innato en el talento de los futbolistas Si y después el resto es es

Voz 1005 21:00 horas y horas de práctica

Voz 7 21:02 sucede en cualquiera en cualquier otro rubro última pregunta o las Santiago David Robledo de Telemadrid puede parecer una paradoja pero usted cree que el Real Madrid pierde hoy el partido en la primera parte por los goles que falla digo creo que también tuvimos ocasiones de oro tuvimos la posibilidad incluso vamos perdiendo después del uno a cero bueno de ponernos en el partido porque nunca le perdimos la cara al partido siempre seguimos teniendo conservando nuestras opciones pero te repito esos fueron muy muy contundentes el primer tiro al arco fue gol en el minuto cincuenta y pico según el segundo tiro largo fue el tercer gol el ser

Voz 1284 21:44 el gol que en propia creo

Voz 7 21:47 no lo sé en propia puerta nosotros no hemos marcado en otras ocasiones el fútbol también hay veces que es mucho más que eso pero hay veces que se reduce a eso no tengo mucho más caer reanimarlos

Voz 1284 22:03 la rueda de prensa de Solari está por ahí Pedja Mijatovic dedica que comentando el partido en Carrusel Deportivo hola qué tal

Voz 1375 22:09 hola Manu Chao en

Voz 1284 22:11 qué te ha parecido el el partido pareció demasiado abultado el cero tres te pareció justo finalista al Barça

Voz 1375 22:17 eh

Voz 12 22:18 bueno el partido no ha sido bonito partido sido con mucha atención con mucha intensidad con mucho respeto de ambos ambos de de ambos equipos donde el Barcelona sin hacer un buen partido ha conseguido donar cero tres

Voz 1005 22:35 en nombre de su preocupante muy preocupante

Voz 12 22:38 imagínate sin Messi prácticamente que no no no está

Voz 0239 22:41 pues bien

Voz 12 22:42 pero aparecen velé aparece Suárez aparecen otros jugadores Si lo que en Madrid no no le está pasando por qué todo todo todas las armas del Madrid es Vinicius me parece un jugador con mucho talento con mucha proyección pero demasiado joven para asumir este esta responsabilidad y falta el gol exitosamente falta el gol el Madrid ya décadas Cristiano Ronaldo marcharse con cincuenta goles hay que recuperar estos goles yo no veo ningún jugador que puede tener esta capacidad goleadora es es un problema que tiene el Madrid ahora mismo

Voz 1284 23:17 y no es cierto que que que el Madrid ha sido mejor en la en la primera parte que ha tenido ocasiones pero claro lo decías en Carrusel las áreas no el Madrid en en su área tiene problemas y cuando le llega el hace tres goles en tres llegadas sin embargo en el área contraria lo que tú dices Vinicius bien pero le falta acabar de rematar bien la jugada de dar el último pase el último tiro a puerta

Voz 14 23:40 el Event pues tampoco ha sido el goleador que esperaba que le

Voz 1284 23:46 vaya a este Real Madrid en este punto de la temporada Pedja

Voz 7 23:51 el Madrid

Voz 12 23:51 se han quedado mal la temporada pues como muchos problemas luego una fase donde recuperado poquito en su juego pues jugando bien en otro día contra el Barcelona en el partido de ida ha hecho un muy bueno primero parte sube una parte ha bajado un poco el nivel hoy también ha más o menos lo mismo en el mismo escenario de otro día de de la ida lo del Madrid en primera parte sí que ha dominado nada espectacularmente pero ha dominado ha creado unas oportunidades no hemos aprovechado el Barcelona practicamente en primera oportunidad que ha tenido ha marcado un gol que ellos buscaban marcar un gol y luego puede gestionar bien el partido el Madrid tiene que tiene que recuperarse no sé cómo lo pueden conseguir porque en tres días hay otro derbi importante donde estoy es decir a valioso practicamente si se si se si no se consigue ganar el partido porque ante la Liga está Cemsatse sancionada

Voz 0231 24:43 luego ya

Voz 12 24:44 viene la Champions durante el Madrid tiene ganas de de hacer lo que está haciendo el últimos años pero no sé yo no quiero ser pesimista porque no soy pesimista por naturaleza pero me esté Madrid no me transmite tanta confianza para poder poner toda la Champions si tener la ilusión de de jugar una final y ganarla de nuevo sí que vamos a ver qué pasa

Voz 1284 25:06 eh la última he de dejó el madridista esta noche yo creo que está más resignado que cabreado es como que no sé si tenemos mucho más que lo que tenemos y sobre todo algo a lo que se está acostumbrando el madridista a que llegue el Barça consiguió buen resultado en el Bernabéu no en los últimos años

Voz 12 25:23 eso es preocupantes en estos últimos años el Barcelona pues está jugando muchísimo mejor aquí veo que en su propio campo y eso Alba

Voz 1284 25:31 la lista no le gusta no

Voz 12 25:32 porque la aficionados de puede perdonar perder un partido en fuera de tu de tu campo pero

Voz 1375 25:38 el Barcelona viene aquí

Voz 12 25:40 por suerte que por la calidad también futbolística que tiene pues está ganando y eso ya no sabes cómo resolverlo yo creo que el madridistas están preocupados porque ven a su equipo que ya no está dando lo que lo que todos esperábamos pero bueno vamos a ver vamos a ver el fútbol muchas veces pasan cosas que nadie puede prevenir así que vamos a tener la fe de que el Madrid es un buen partido y luego pues poner todas las armas en la Champions

Voz 1284 26:08 qué es lo que leyera al Madrid parece que es lo que le queda un año más la carta de la Champions un abrazo a Pedja abraza gracias ser escucharte como siempre Pedja Mijatovic en directo en El Larguero nos pide paso Herráez está hablando Casemiro el primer jugador del Madrid que sale

Voz 15 26:19 case en este es un golpe muy duro puede influir en la Liga el partido frente al Barça en la Champions o es otra

Voz 2 26:27 ya

Voz 15 26:29 bueno siempre es complicado pero sobre entonan un clásico no pero nosotros ya tenemos la experiencia que que que que vemos que ya es pasar la Copa de Rey ya ha pasado y ahora qué pasa en la Liga y la Champions es lo que tenemos

Voz 7 26:43 da para para ganar para ganarlo está hablando mucho de él

Voz 15 27:06 yo creo que es hablamos sólo de de Vinicius sobre todo el chaval que es de ocho años se notó que tiene y es un jugador atrevido un jugador que que no tiene no tiene miedo de jugar los dos grandes partidos no pero se hablan sólo de Vinicio estaremos un poco injusto no sobre todo por el pacto que todo el equipo se hecho como yo he dicho en la primera parte ha sido fantástico yo creo que hace don las mejores primeras para que de la hay que sería un poco injusto hablar de Vinicius pero ya hablan no sólo de venir pero ya hablan de Vinicius ya es un jugador de primer equipo ya es un jugador que tiene que pensar

Voz 0458 27:44 Hay

Voz 15 27:45 ingresos en las costas porque está haciendo un nivel increíble no sólo voy pero ya estaremos tranquilos un grandísimo jugador para nosotros

Voz 7 27:54 su partido el Barça saca este partido junto el Barça parece que en estos tres últimos no esté jugando también este es más situación igual que la temporada pasada Marta Cham crees que esto puede pasar por tu pregunta

Voz 15 28:11 nosotros hemos jugado bien hoy saldremos jugando bien

Voz 1 28:14 a Madrid el pues bueno pero

Voz 15 28:17 pero yo creo que nosotros tenemos estamos trabajando estamos intentando hacer lo mejor Clark es resultado hoy es es muy complicado para nosotros pero yo creo que hemos hemos trabajado hemos peleado hemos intentado la afición hoy yo creo que la Fiscalía ha estado increíble con con nosotros y desde ya ya todo para para sábado está igual lo mejor porque con ellos es muy importante y nos ayuda mucho eh yo creo que nosotros hoy hemos hecho un un buen partido un grandísimo pero eso no es en mi opinión yo creo que uno es

Voz 16 29:01 de cara el patio falta falta así por Vinicius como estáis si lo habéis tenido que que animar que consolar que se tranquilizara por todo lo que lo ha convertido como estaba Benicio

Voz 15 29:14 viniese estado como todos los jugadores estaba estaba triste porque sabíamos que hemos hecho muchas cosas buenas hemos creado muchas oportunidades pero estaba triste como todos los jugadores como estamos de digo si falta gol el problema de María von puntería cuál es tu opinión

Voz 7 29:31 nosotros somos de de ahora

Voz 15 29:34 hace unas semanas nosotros está hablando de que teníamos el nueve tenían Vinicius tenía Bailey tenía que entonces es lo que tenemos eh yo creo que hoy nos foto gol pero no yo creo que que los jugadores sobre todo la parte Dario estaba haciendo muy bien sobre todo Karin que tenemos que hablar de Karim que que es su mejor año de

Voz 1284 29:54 hablando Casemiro en directo son las doce de la noche vamos a tirar a la vuelta empieza el Sanedrín pero quiere que escuché esa frase de Piqué que antes no sabíamos quedado he a medio sonido ojo a la última pregunta que le hacen porque la pregunta va dirigida al asunto del bar le iría mejor exactamente no sé escuchemos ahora la pregunta ahí pero es que describía mejor al fútbol Si hablara menos del bar ojo a la respuesta de Piqué ya lo he dicho ahí que bueno de dedicarnos tanto a hablar

Voz 1 30:22 del bar si le dedicaran las teles aquí en España un poco al al juicio injusto que están refiriendo costos políticos pues quizás un poco mejor

Voz 14 30:30 qué tendrá que ver Piqué que tendrá que ver

Voz 1284 30:34 manía de mezclar churras con merinas siempre que tendrá que ver el barco en el proceso con el juicio que tendrá que ver te preguntan por el bar y por el fútbol pero bueno alejado ahí su pullitas e Isaac marchado esa ha sido la última respuesta hablar más del juicio por el euro se han sido los partidos políticos

Voz 0458 30:51 pues a la sociedad sin ver si el dinero que ganan ellos Le

Voz 1284 30:54 lo podía expusieran para investigar Infantino para

Voz 1501 30:56 compras el coche de mil euros en una respuesta

Voz 1284 30:59 no coge fuera o no tenía mucho sentido esa capilla ahora hablamos ella pregunta por esas palabras de Piqué también por lo que ha pasado en ese Real Madrid cero Barça tres el Barça es finalista de la Copa del Rey mañana a ver qué pasa en el Valencia Betis luego estamos en Valencia y en Sevilla pero a las doce y uno la disco y arranca el sanedrín en las

Voz 0458 31:15 pero

Voz 10 31:27 sí que está haciendo en Instagram arropa el larguero facebook punto com barra El Larguero suscribirse al canal de Youtube

Voz 18 31:39 saludos estando al alcance de la mano de una forma mucho más familiar de lo que creemos

Voz 1584 31:43 por explicar a la gente que son pues los snacks los dos las chucherías las chocolatinas los cereales y uno todas estas cosas que sí que os veo Sally bando pero es que claro están pensadas y sigue es están pensadas precisamente para eso no para para excitar nuestros más

Voz 1501 32:00 Carlos primero el perdona momento tú compara un mosquito un acelgas

Voz 1201 32:04 es bueno ver los satélites train

Voz 19 32:11 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por un punto Es Cadena SER

Voz 20 32:19 herido oyente en la radio es

Voz 1284 32:22 maravillosamente veinte maravillosa

Voz 20 32:24 el pozo de todas las emisoras la mejor es sin duda verdad

Voz 1635 32:30 una diferencia abismal

Voz 21 32:32 Ismar abismal alguna cosa que propone la faena y luego la segunda mejor está a años luz de verdad que sí sí sí sí sí la de verdad que digo yo

Voz 22 32:46 es bueno que que creo que hablaría necesitamos tanto que parece que estamos inseguros

Voz 0231 32:51 venga sí

Voz 24 33:00 descansa te como cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo le entra con Celia Blanco

Voz 25 33:08 no queremos que permita que el sexo se mucho más tiros

Voz 24 33:12 con entra en Cadena Ser punto com para nuestra descarga Tele Cadena SER

Voz 26 33:22 cuenta con la SER pasé

Voz 1284 33:24 lo que pase

Voz 27 33:30 todos podemos descargar una app cargar un móvil descargar un documento pero sólo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo sirios mensajero transportista conoce el CRA de tu compañero de trabajo perfecto para todas sus cargas y descargas desde sólo dieciséis mil quinientos euros oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el veintiocho de febrero consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Voz 28 33:51 que se Jarre hablar

Voz 24 33:53 en tres palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen dos proyectos y los de la sociedad escuchar hablar

Voz 29 34:12 qué tienen en común un ascenso lista y un economista el sufijo en Citroën lo sabemos cien años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A la Z descubre los business de Citroën sólo hasta el nueve de marzo la cama Citroën provocó en condiciones excepcionales

Voz 30 34:29 sí naciendo con pese a Financial Services condiciones en Citroën pum

Voz 26 34:31 eso es

Voz 31 34:32 aprovecha el súper jueves los centros de oportunidades ya del Corte Inglés encontrarás un veinte por ciento de descuento adicional al precio rebajado

Voz 32 34:41 en toda la tienda Sisi en toda ahora es el momento de ciertos súper jueves en los centros de oportunidades ya únete Corte Inglés T

Voz 33 34:53 te compras una desproporcionada pantalla de plasma por qué te apetece un potente portátil con soporte técnico por si acaso y por descontado un portentoso equipos de sonido envolvente voz porque tú eres un innovador multiplica

Voz 31 35:10 vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana

Voz 1284 35:14 hasta quinientos mil euros

Voz 31 35:15 de ahí más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos

Voz 26 35:23 El Larguero con Manu

Voz 34 35:25 Manu Carreño

Voz 0458 35:39 bueno vamos al sanedrín de cierre con Javi Herráez y con Adrià porque ya no habrá nadie más de lo Adri Javi

Voz 15 35:45 si no la Madrid además de Marie mañana recordemos que la UEFA en esa apertura de expediente a Sergio Ramos dictará sentencia veremos cuántos partidos le meten pero presumiblemente serían dos uno por la acumulación de tarjetas y otra porque entenderían que forzó la amarilla esperemos a mañana a ver esa decisión de la UEFA y finalmente Navarro Sergio Ramos que suele hacerlo el capitán cuando el Madrid pierde pero también es verdad que este año en encuentros que el equipo ha perdido derrota dolorosa por ejemplo los cinco goles del Barça en el Camp Nou en Eibar pues solamente a la va a un futbolista así que en este caso sido Casemiro que bueno es el que ha comparecido aquí en la zona mixta

Voz 1284 36:24 el Madrid y el Barça ha devuelto y el sábado

Voz 1201 36:27 otra vez para la capital

Voz 2 36:29 sí se vuelven esta misma noche de hecho ya se han marchado a todos los jugadores direccional aeropuerto para volar a Barcelona en las próximas horas pendientes Manu de desvele qué es ser retirado del campo con alguna pequeña molestia en principio no es nada importante pero vamos a ver cómo está el francés mañana entrenamiento de recuperación en la Ciudad deportiva el viernes ya previa del clásico

Voz 1201 36:49 lo de Liga otro clásico en el Bernabéu hasta luego Javi Herráez hasta luego Adrià hasta luego este luego ya no habla nadie más

Voz 1284 36:55 en el Bernabéu se incorporó ayer Ramon Besa que ya está por ahí Ramón hola hola buenas noches como titulas en el país mañana el Barça gana casa

Voz 1501 37:04 sin querer en Madrid y Marcos López en el

Voz 1284 37:06 de Cataluña Belén la llave del Tesoro en el resto de digital

Voz 0955 37:10 ves cómo están hablando ahora mismo Álvaro Benito cuesen Mundo deportivo el Barça goleó al Madrid y jugará su sexta final de Copa consecutiva en sport el clásico asalto al Bernabéu y a la gran final en los diarios editados en Madrid en As Vinicius juega hoy Suárez Mata enmarca un Barça sin piedad también me quedo con el mundo lo Orfeo Suárez titula Luis Suárez aniquila al Real Madrid y mete al Barça en la final de Copa

Voz 1284 37:29 titulares de prensa ahora mismo sobre la eliminación del Madrid y el

Voz 14 37:32 se ha la final del Barça que es una pasada seis finales seguidas bajo el Barça en la Copa del Rey y las últimas cuatro la saga no podría ganar la quinta consecutiva eh eh

Voz 1284 37:44 a mí el partido no no me ha gustado bueno preguntarle a Iturralde por el bar con permiso de Piqué no sé si preguntarle por el juicio por el bar pero creo que voy a preguntar por el Barça y no le molesta Piqué porque es un programa de deporte en probamos deportes hablamos de deporte generalmente pero vaya tenía ganas de cobrarlo Piqué no sabría cómo eh pero digo a mi partido no me ha gustado ha sido un nivel de un clásico en general en la eliminatoria por debajo de de de lo que están siendo los Barça Madrid de los últimos años dos entrenadores con sentido común poniendo a los mejores pero el nivel futbolístico el nivel de grandeza el nivel de genialidades el nivel de de agrada es que no no no apareció el Barça tenía un nivel de efectividad que no es normal tirar dos veces aporte meter tres goles es la leche por el toro el tercero lo ha metido Varane chapeau para Luis Suárez que para eso está un nueve para eso está un nueve para tener dos meterlas lo mismo que para eso está un portero para tener los dos encontré parar las qué es lo que ha hecho Ter Stegen y Keylor Navas sin culparle de lo de los goles podría haber hecho más pues a lo mejor peor Chema pero que tiran tres hice la cuelan ya esté le tiran tres en las para Benzema tiene dos sí Vinicius otra cuatro y la meten y Luis Suárez tiene dos y las enchufa bueno ahí está el el ahí ahí se deciden los partidos es que no hay otro sitio y sobre todo cuando los equipos están en un momento de espesura como el que están ahora mismo porque este Madrid este Barça eh no se al el sentido común y lo que queráis pero madre mía

Voz 12 39:12 ya

Voz 1284 39:12 me parece Luis Enrique me parece Guardiola sea el Barça de Luis Enrique me parece el Barça de Guardiola un Barça que sacar los partidos chapeau oye si al final en esto se trata de ganar pero no va vamos la el Barça es que no ha hecho muy poco ha tenido una gran efectividad pero no me ha gustado al Barça ganó cero tres lo digo la noche ganado cero tres ya al final gana el que la mete dentro de eso se trata pero no me no me gusta eh no me me transmite sensaciones de buen juego juego de dominio de partido al contrario la domina el Madrid durante buena parte del partido sin embargo el dominado durante buena parte el partir

Voz 1375 39:45 cero tres

Voz 1284 39:46 no tendrá que reflexionar el Madrid que ha estado jugando bien sobre todo la primera parte me ha gustado el Madrid la primera parte pero entre que Vinicius no no da el último pase no define tendrá que mejorar trabajar mucho en eso porque en velocidad desborde en descaro en alegría en atrevimiento chapeau pero a mí el último centro el último tiro a puerta hay que saber eh afinar lo me ha gustado en esos minutos pero sin emocionar mientras tampoco me parece un partido de locos ni mucho menos pero está mejor que el Barça sin embargo

Voz 1375 40:16 pierde cero tres lo echan de la Copa repito nivel ramplón y luego

Voz 1284 40:22 os doy la palabra datos eh tengo un

Voz 1375 40:24 la curiosidad tengo una duda es ver cómo Solari llegado a este punto de la temporada va a afrontar el tramo decisivo de la misma teniendo en que abonados por no decir otra cosa a gente como Isco que había visto el partido en su casa cenando en la grada viendo el partido ni en el banquillo gente como Gareth Bale

Voz 1284 40:48 ya lo ha tenido que llamar dos otras veces llamando la atención para que viniera y entrar al partido porque estábamos hombre que

Voz 1201 40:53 Gareth Bale en que abroncado con el entrenador

Voz 1375 40:56 Marcelo Asensio un Solari que ha tomado decisiones valientes y creo que justas pero ha decidido echarse en manos de refilón Lucas Vázquez Vinicius son decisiones valientes de Solari seguramente justas todas pero a ver si ahora es capaz de tirar estos les responden al entrenador en este tramo

Voz 1284 41:21 la temporada los Asensio Isco

Voz 1375 41:24 con Bale Marcelo que están con el morro torcido con las

Voz 1284 41:27 esto no sé que que a mí no yo y le hablo que es también y me

Voz 1375 41:30 boca me deja en el banquillo cuatro de los cracks el Real Madrid que se agarran a la Champions porque parece salvo milagro que es lo único que le queda otra vez

Voz 1284 41:39 un año más al Madrid en esta temporada he Romero flaco empieza por nosotros que ha narrado el partido que con hace unos queda ahí de la eliminación del Madrid cero tres del Barça mono yo me parece que sí

Voz 0239 41:49 un partido ramplón estoy contigo creo que en la segunda parte no no he terminado de entender porqué después del primer gol del Barcelona de Luis Suárez el Real Madrid ha decidido no tocar a rebato partir el partido quedaban muchos minutos por delante el Barcelona estaba sufriendo atrás con las oportunidades de Vinicius con el remate de Karim Benzema yo creo que el Real Madrid ese gol de Luis Suárez la deja muy tocado ya daba muchas facilidades atrás porque cuando dejas espacio detrás de los centrales si tienes un futbolista como den velé pues evidentemente vas a su frío creo que ha sido una versión vulgar del Fútbol Club Barcelona que no ha necesitado tirar de Messi Messi ha jugaba en Tercera y aún así el resultado Podemos en la segunda parte todavía un poco más abultado en referencia a tu última reflexión de con qué tiene que tirar ahora Sandy Solari yo sólo quiero decir que el problema es que ese tipo de jugadores que tú has dicho que excluyó a Isco porque Isco desde el primer día bueno ha sido agua y aceite no lo dar ninguna oportunidad no ha podido demostrar porque Solari tampoco la deja oportunidades pero la pregunta es si realmente los futbolistas le van a poner en la tesitura Solari de querer demostrar que quieren volver a ser titulares llegó en Madrid porque él pone a Vinicius porque Bale ha dimitido el pone a renglón porque Marcelo está fuera de forma él pone a Lucas Vázquez por cierto Lucas Vázquez casualidad o no yo creo que casualidad ha salido el terreno de juego con cero uno en cuatro minutos el partido iba cero tres el pone a ese tipo de futbolistas porque los primeros espadas por H por ve por mosqueo por dejar de entrenar por falta de motivación han dimitido ya han dimitido todavía con los tres títulos en juego