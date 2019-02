A mí que me registren

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa seguro que lo ha repetido imagen de ayer una colección de grandes nombres de la política nacional como testigos a un juicio ante el Tribunal Supremo será considerada por muchos como un signo de alto grado de calidad de nuestra democracia todo un homenaje a Montesquieu no opina así este Ojo aterrado ante la competencia de tanto y tanto altísimo cargo hasta un presidente una vicepresidenta y un ministro de Hacienda en ese sabe cuál de ellos ha gozado en su vida pública además poder decimos incompetencia use ese también torpeza alguna aptitud porque ninguno de todos los políticos presentes en la sala incluidos por supuesto los procesados ha sabido cumplir con la labor para la que resultaron elegidos por las que cobraron sueldos razonables es obvio que se despedía resolver problemas ya una vía mayor exigencia para los más difíciles que para los fáciles ya sirven los técnicos y todos uno tras otro fracasaron estrepitosamente fallaron los altos cargos de la Generalitat culminada su interminable serie de errores con una estrambótica declaración de no se sabe qué República y falló en pleno el Gobierno del PP con su presidente en el sillón de mando posición de don Tancredo la preferida de Rajoy que ayer una vez más nos mostró cuanto lealtad la política lo inútiles que son los demás que fastidio